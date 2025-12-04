Новини
Освободиха под гаранция шофьора, причинил смъртта на полицай на Северната тангента

4 Декември, 2025 16:12 970 7

Прокуратурата обвини 34-годишния водач на леката кола в причиняване на смърт по непредпазливост и поиска той да остане в ареста

Освободиха под гаранция шофьора, причинил смъртта на полицай на Северната тангента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пускат под гаранция шофьора, ударил полицейска кола на Северната тангента в понеделник, съобщава БНТ.

След катастрофата загина полицай. Прокуратурата обвини 34-годишния водач на леката кола в причиняване на смърт по непредпазливост и поиска той да остане в ареста.

Според държавното обвинение на свобода има опасност мъжът да извърши друго престъпление. В съдебната зала стана ясно, че Мирослав Василев е карал със 149 километра в час. И е имал общо 6 пътни нарушения. Едно от тях е за превишена скорост.

Защитата на Василев поиска да бъде освободен под гаранция, защото има чисто съдебно минало и работи. А обвинението срещу него не е за умишлено престъпление.

Пред съда Василев заяви, че осъзнава какво е направил.

Съдът прецени, че няма опасност обвиняемият да извърши друго престъпление.

Постанови той да бъде освободен срещу парична гаранция от 5 000 лева. Даде срок от 10 дни за внасяне на сумата.

Решението може да бъде обжалвано.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    БРАВО!
    ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО УБИЙЦИ И ПРЕСТЪПНИЦИ НЕ ПОЛУЧАВАТ ПРИСЪДИ!
    НЕ 25 000 НА МЕСЕЦ, АМИ И 250 НЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ!

    16:16 04.12.2025

  • 2 Кирил

    7 6 Отговор
    Е и какво ,че е милиционер? Вярно ,че се мислят за безсмъртни но е редно да знаят правилата за безопасност. Ако беше цивилна жертва камикадзето щеше да мине с фиш и 200лв на ръка.

    Коментиран от #4

    16:16 04.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пешo

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    прав си...фуражките са се самозабравили тотално..вчера патрула ми отне предимството на нерегулирано кръстовище. на косъм се размина катастрофата и защо?! защото са от МеВеРе ..на кой да се оплачеш?! ако мързеливата фуражка , лека му пръст на човека, не беше кесил в колата ...сега щеше да е при жена си ... мързи ги да гледат...само мислят както да вземат и как . .. . без пари.. капка съвест , морал и нормална мисъл нямат.

    16:40 04.12.2025

  • 5 Ппс

    1 0 Отговор
    Човека направил добро, те в затвора искат да го вкарват

    17:01 04.12.2025

  • 6 ИВАН

    1 1 Отговор
    Да караш с такава скорост си е умишлено убийство, а те го пускат от ареста.

    17:11 04.12.2025

  • 7 разбира се

    2 0 Отговор
    та той е карал под 200км/ч

    17:15 04.12.2025

Новини по градове:
