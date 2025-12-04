Освободиха под гаранция шофьора, причинил смъртта на полицай на Северната тангента

Пускат под гаранция шофьора, ударил полицейска кола на Северната тангента в понеделник, съобщава БНТ.
След катастрофата загина полицай. Прокуратурата обвини 34-годишния водач на леката кола в причиняване на смърт по непредпазливост и поиска той да остане в ареста.
Според държавното обвинение на свобода има опасност мъжът да извърши друго престъпление. В съдебната зала стана ясно, че Мирослав Василев е карал със 149 километра в час. И е имал общо 6 пътни нарушения. Едно от тях е за превишена скорост.
Защитата на Василев поиска да бъде освободен под гаранция, защото има чисто съдебно минало и работи. А обвинението срещу него не е за умишлено престъпление.
Пред съда Василев заяви, че осъзнава какво е направил.
Съдът прецени, че няма опасност обвиняемият да извърши друго престъпление.
Постанови той да бъде освободен срещу парична гаранция от 5 000 лева. Даде срок от 10 дни за внасяне на сумата.
Решението може да бъде обжалвано.
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО УБИЙЦИ И ПРЕСТЪПНИЦИ НЕ ПОЛУЧАВАТ ПРИСЪДИ!
НЕ 25 000 НА МЕСЕЦ, АМИ И 250 НЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ!
16:16 04.12.2025
2 Кирил
Коментиран от #4
16:16 04.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 пешo
До коментар #2 от "Кирил":прав си...фуражките са се самозабравили тотално..вчера патрула ми отне предимството на нерегулирано кръстовище. на косъм се размина катастрофата и защо?! защото са от МеВеРе ..на кой да се оплачеш?! ако мързеливата фуражка , лека му пръст на човека, не беше кесил в колата ...сега щеше да е при жена си ... мързи ги да гледат...само мислят както да вземат и как . .. . без пари.. капка съвест , морал и нормална мисъл нямат.
16:40 04.12.2025
5 Ппс
17:01 04.12.2025
6 ИВАН
17:11 04.12.2025
7 разбира се
17:15 04.12.2025