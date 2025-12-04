Освободиха под гаранция шофьора, причинил смъртта на полицай на Северната тангента

Пускат под гаранция шофьора, ударил полицейска кола на Северната тангента в понеделник, съобщава БНТ.

След катастрофата загина полицай. Прокуратурата обвини 34-годишния водач на леката кола в причиняване на смърт по непредпазливост и поиска той да остане в ареста.

Според държавното обвинение на свобода има опасност мъжът да извърши друго престъпление. В съдебната зала стана ясно, че Мирослав Василев е карал със 149 километра в час. И е имал общо 6 пътни нарушения. Едно от тях е за превишена скорост.

Защитата на Василев поиска да бъде освободен под гаранция, защото има чисто съдебно минало и работи. А обвинението срещу него не е за умишлено престъпление.

Пред съда Василев заяви, че осъзнава какво е направил.

Съдът прецени, че няма опасност обвиняемият да извърши друго престъпление.

Постанови той да бъде освободен срещу парична гаранция от 5 000 лева. Даде срок от 10 дни за внасяне на сумата.

Решението може да бъде обжалвано.