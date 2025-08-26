Новини
България »
Нови европейски регулации за атракционите ще бъдат приложени и в България

Нови европейски регулации за атракционите ще бъдат приложени и в България

26 Август, 2025 13:49 561 10

  • атракционни-
  • море-
  • гроздан караджов

В Гърция специално за парасейлинга има изискване и там "Морска администрация" наистина се грижи за всичко, те проверяват

Нови европейски регулации за атракционите ще бъдат приложени и в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новите стандарти и регулации, въведени от европейските страни по отношение на атракционите, ще бъдат приложени и в България.

Това каза пред журналисти вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Той заяви, че до края на деня се очаква предложенията да бъдат внесени и утре неговият доклад да бъде разгледан на заседание на Министерския съвет.

"Работим активно не по нова регулация на това как да се правят атракционите, напротив – работим с това на атракционите да бъдат въведени допълнителни условия за безопасност, които досега не ги е имало. Има европейски, има ИСО стандарти.

За повечето атракциони – там, където има такива стандарти, ще ги въведем. В Гърция специално за парасейлинга има изискване и там "Морска администрация" наистина се грижи за всичко, те проверяват. Сега ние това с новите правила ще го въведем", коментира Караджов.

От своя страна премиерът Желязков заяви, че кабинетът ще се съобрази с мнението на експертите. Превенцията ще е на преден план:

"Потребителите трябва да имат гаранция, че съоръженията, средствата, методите и начините за осъществяване на тези високорискови дейности са преминали през необходимата сертификация, не създават риск".

Министър-председателят анонсира и идея джетове да могат да се карат само след навършени 18 години:

"Филтри най-вече за това кога могат да се упражняват - от малолетни, от непълнолетни или само и единствено от пълнолетни".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Ганьо

    2 0 Отговор
    Балкански европеец не става !

    13:54 26.08.2025

  • 2 Обаче

    5 0 Отговор
    Регулациите не са нови, просто нашите марионетки са спали и не са ги въвели у нас.

    13:55 26.08.2025

  • 3 ???

    8 0 Отговор
    Уж регулациите били нови, а гърците ги прилагат от години. Оплитат се в лъжи.

    13:56 26.08.2025

  • 4 Тома

    10 0 Отговор
    То и при нас морска администрация проверява ама на бира скара със собственика.Хапват пииват и вземат плика.

    13:57 26.08.2025

  • 5 ПАК СЛЕД СЪБИТИЕТО

    3 0 Отговор
    ПАК ХЛЕНЧЕНЕ ПАК ЩЕ ПРАВИМ КЪТ ЕВРОПАТА. А ДО СЕГА ЩО САМО РЕКЕТИРАХТЕ ПАРИ ПОД МАСАТА ВЗИМАХТЕ И ЗА НАРОДА НЕ МИСЛИХТЕ. ПРОТИВНИ УПРАВЛЕНЦИ НЕ ДОКЛАТЕНИ. ПОЗОР СТЕ.

    14:10 26.08.2025

  • 6 Госあ

    1 0 Отговор
    От всички планински водачи, които изкарват кинти в България, има само трима сертифицирани ! Сертификат се взема в Шамони, Франция и се държат тежки изпити за физическа, техническа и теоретична подготовка ! В Алпите е немислимо някой да поведе група без такъв сертификат ! Въпрос на време е, пак да стане някой инцидент в планините !

    14:13 26.08.2025

  • 7 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Че България е европейска страна още от Хан Аспарух мари моме Маро!!!!

    14:16 26.08.2025

  • 8 Емигрант

    0 0 Отговор
    В България за всяко нещо за да се вземат мерки е нужно задължително някой невинен да умре, а в нередки случаи са необходими и по няколко жертви ! Неуките и неграмотни български "индийци" ви показват какво означава единство и сплотеност, но вие не забелязвате това, за вас е важно те плащали ли са си данъците, а политиците ви плащат ли си ги в пълен размер, за тях нещо да кажете, или съвсем по мишешки се спотайвате и не смеете и звук да издадете, че да не ви бъхтят полицаите на които за това им вдигнаха заплатите, за да ви тупат "праха" зад колоните ! Българските "индийци" са сплотени и задружни, затова и вие им завиждате и мразите, защото сте просто едни страхливци от които Тиквата и Намагнитения се възползват !

    14:21 26.08.2025

  • 9 Хаха

    1 0 Отговор
    Превенция е когато сте въвели мерките на време и сте спасили живот. Копиране на мерки след смъртен случай се нарича смърт по немърливост! Редно е тея 240 да бъдат наказани с ден обществено полезен труд за да бъдат по-отговорни следващия път

    14:22 26.08.2025

  • 10 Иван

    1 0 Отговор
    Защо все след дъжд качулка правим нещата Европа е измислила всичко ама при нас не става все мислим и накрая едно голямо НИЩО

    14:32 26.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове