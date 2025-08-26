Нови европейски регулации за атракционите ще бъдат приложени и в България

Новите стандарти и регулации, въведени от европейските страни по отношение на атракционите, ще бъдат приложени и в България.

Това каза пред журналисти вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Той заяви, че до края на деня се очаква предложенията да бъдат внесени и утре неговият доклад да бъде разгледан на заседание на Министерския съвет.

"Работим активно не по нова регулация на това как да се правят атракционите, напротив – работим с това на атракционите да бъдат въведени допълнителни условия за безопасност, които досега не ги е имало. Има европейски, има ИСО стандарти.

За повечето атракциони – там, където има такива стандарти, ще ги въведем. В Гърция специално за парасейлинга има изискване и там "Морска администрация" наистина се грижи за всичко, те проверяват. Сега ние това с новите правила ще го въведем", коментира Караджов.

От своя страна премиерът Желязков заяви, че кабинетът ще се съобрази с мнението на експертите. Превенцията ще е на преден план:

"Потребителите трябва да имат гаранция, че съоръженията, средствата, методите и начините за осъществяване на тези високорискови дейности са преминали през необходимата сертификация, не създават риск".

Министър-председателят анонсира и идея джетове да могат да се карат само след навършени 18 години:

"Филтри най-вече за това кога могат да се упражняват - от малолетни, от непълнолетни или само и единствено от пълнолетни".