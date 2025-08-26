Новини
Делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село" СНИМКИ

Делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“ СНИМКИ

26 Август, 2025

България да развие ключовата си роля в защитата на източния фланг на НАТО

Снимки: Посолство на САЩ
Снимки: Посолство на САЩ
Венцислав Михайлов

Сътрудничеството между САЩ и България прави и двете ни държави по-силни! Събота и неделя делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“.

Това съобщиха от Посолството на САЩ в София.

Срещайки се с американски и български военнослужещи, те видяха отблизо как нашите две нации работят рамо до рамо, за да подпомогнат България в постигането на целта ѝ – да развие ключовата си роля в защитата на източния фланг на НАТО.

Делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“ СНИМКИ

Делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“ СНИМКИ

Делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“ СНИМКИ

Делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“ СНИМКИ

Делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“ СНИМКИ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само

    17 9 Отговор
    Преди това попитали ли са разрешение големият бос...Магни...та,без него нищо не става в страната ни.

    14:42 26.08.2025

  • 2 Форко

    3 3 Отговор
    Коньо

    14:42 26.08.2025

  • 3 Хасковски каунь

    32 12 Отговор
    Идват да краднат

    Коментиран от #6

    14:43 26.08.2025

  • 4 УСА боклук

    14 10 Отговор
    Снимките са малко.

    14:45 26.08.2025

  • 5 Дън Бай

    22 13 Отговор
    Хамерикански екскурзиянти.

    14:46 26.08.2025

  • 6 😁.........

    20 17 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    И какво ще ти краднат?... скъсаните гащи ли? 😁

    Коментиран от #16

    14:50 26.08.2025

  • 7 Копейки,

    17 9 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал.

    14:56 26.08.2025

  • 8 На вниманието на русофилите и Копейкин

    13 23 Отговор
    ПОЛИГОН, А НЕ ВОЕННА БАЗА !

    Ако правите разликата.

    Коментиран от #15, #26, #42

    14:56 26.08.2025

  • 9 555

    11 5 Отговор
    Само една получерна муцуна. Тия са от на Дончо хората .

    14:59 26.08.2025

  • 11 Сандо

    28 9 Отговор
    Не си спомням някоя делегация от САЩ да ни е донесла нещо полезно.А много добре си спомням колко злини и нещастия са ни причинили.

    14:59 26.08.2025

  • 12 az СВО Победа80

    25 12 Отговор
    Накратко:

    Зорлем си търсим "Орешник"-а!

    Коментиран от #14, #21

    15:00 26.08.2025

  • 13 Всеки американски полигон

    10 26 Отговор
    Е мощен юмрук по зурлите на русофилите

    Коментиран от #27

    15:00 26.08.2025

  • 14 Тихо пръдльо!

    10 10 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа80":

    Некомпетентен си в областа на военните стратегии.

    15:01 26.08.2025

  • 15 Сандо

    18 9 Отговор

    До коментар #8 от "На вниманието на русофилите и Копейкин":

    Журналята много добре знаят какво да напишат за да водят стадото в правилната посока.За козячетата е достатъчно да се напише полигон за да им потекат лигите от умиление,но ние много добре знаем,че един полигон често се явява част от чужда военна база.

    Коментиран от #24

    15:04 26.08.2025

  • 16 Търновец

    9 9 Отговор

    До коментар #6 от "😁.........":

    Руската мафия открадна милиарди Американците почнаха отскоро, а Подлогите в София да видят как Хаваите станаха Американски.

    Коментиран от #18

    15:04 26.08.2025

  • 17 az СВО Победа80

    20 9 Отговор
    На територията на НРБ нямаше нито една съветска военна база!

    А сега има цели 5 американски военни бази....

    Почувствахте ли разликата???

    Коментиран от #19, #22

    15:10 26.08.2025

  • 18 Русите окрадоха милион тоНа домати чушки

    17 6 Отговор

    До коментар #16 от "Търновец":

    А ние тогава милиарди литри нефтопродукти. На този полигон Колко стрелби учения съм имал. Беше най добрият в България. А тогава трета армия Сливенска най могъща. Сега пет войника трима офецери двама сержанта голема армия. Един девизион от къде да е и сме у киреча. ВСИЧКО Е ОБСЕБВАНЕ НА ПАРИ В МОМЕНТА.

    Коментиран от #23, #25

    15:11 26.08.2025

  • 19 Отец Дионисий

    9 15 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа80":

    И още бази ще има.Това е дело богоугодно чадо мое.А сега марш на бунището за храна!

    15:13 26.08.2025

  • 20 Сатана Z

    8 7 Отговор
    Полигонът Ново село няма стратегическо значение за Краварите ,които по всичко личи ,че ще “вдигат гълъбите”

    15:13 26.08.2025

  • 21 😁.........

    7 11 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа80":

    Ти първо си потърси хапчетата, пък Орешника после 😁

    15:13 26.08.2025

  • 22 Копей,

    8 19 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа80":

    Пак се разсейваш!Базите са натовски с български военни в тях!Не лъжи за да не бъдеш изритан от дискусията!3987

    Коментиран от #36

    15:15 26.08.2025

  • 23 🤣......

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Русите окрадоха милион тоНа домати чушки":

    Още един изтрещял фатмак 🤣.

    15:16 26.08.2025

  • 24 Ако Е полигон

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Сандо":

    Как трябва да го напишат журналистите?
    Винаги "военна база", за да си доволен?
    Бази са Инджирлик, Авияно и пр.
    А това са нивите на Ново село. С един картонен учебен танк.

    15:19 26.08.2025

  • 25 Сталин

    13 5 Отговор

    До коментар #18 от "Русите окрадоха милион тоНа домати чушки":

    Да там правихме ученията на трета армия,тези западни мародери вземаха най добрата военна база в България

    15:20 26.08.2025

  • 26 на вниманието на пподлогите

    18 5 Отговор

    До коментар #8 от "На вниманието на русофилите и Копейкин":

    Как ще има полигон без база. Явно си дджендър и войниклъка си го пропуснал.
    Освен това полигон е по-лошо от база, защото на полигона се изпробват различни нови и в повечето случаи вредни оръжия - било химически, било с обеднен уран - и после нашите деца и твоите, ако имаш такива, ще дишат мръсен въздух и ще пият отровена вода!!!
    Но как да ти обясна, когато пподлогаджийство е болест!!!

    15:20 26.08.2025

  • 27 Баце ЕООД

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Всеки американски полигон":

    Мечти, мечти... Безплатни са, точно колкото и празните приказки

    15:27 26.08.2025

  • 28 az СВО Победа80

    17 3 Отговор
    Освен, че има пет американски военни бази на наша територия, за разлика от времената на НРБ, когато нямаше нито една съветска военна база у нас, то сега за своите военни бази у нас, американците не ни плащат нито стотинка, и на тяхната територия българското законодателство не важи!
    Т.е. по същество имам пет чужди окупационни военни бази в България!

    Почувствахте ли разликата???

    Коментиран от #30

    15:29 26.08.2025

  • 29 Фелдкурат Ото Кац..

    2 12 Отговор
    Колкото повече бази и учебни полигони на НАТО в България, толкова повече сигурност за страната ни, и толкова по далече от путинските варвари. НАТО е нашата сила и сигурност!

    Коментиран от #31

    15:31 26.08.2025

  • 30 Тц.. Тц...

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа80":

    Като си пееш Пенкеле кой ли те слуша.....

    Коментиран от #40

    15:39 26.08.2025

  • 31 2020

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Фелдкурат Ото Кац..":

    Брат, заради напъните към НАТОМ, окаринците го ядат.... а обединеният запад трупа пари за сметка на непроизведени оръжия.....

    15:40 26.08.2025

  • 32 факуса

    5 2 Отговор
    прави ни само по бедни и зависими

    Коментиран от #34

    15:46 26.08.2025

  • 33 прави ни окопирана държава а не по силна

    4 2 Отговор
    Сътрудничеството между САЩ и България прави и двете ни държави по-силни!

    15:49 26.08.2025

  • 34 И как те направи по беден?

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "факуса":

    Ти допреди членството ни в НАТО богат ли беше?, и след това ли обедня?

    15:54 26.08.2025

  • 35 Уса

    4 0 Отговор
    Предполагам са ви донесли армагани скъпи подаръци или вие ще ги нахраните,напоите и подаръци в кеш ще им дадете.Няма по-големи глупаци от украинците и българите

    15:54 26.08.2025

  • 36 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Копей,":

    нито български военен имам във ново сило нито законите на държавата са действащи във тая база бе бастун лъжлив ! що лъжеш?

    15:55 26.08.2025

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    15:55 26.08.2025

  • 38 УдоМача

    5 1 Отговор
    Пффффффффффф... На една ракета живот е цялата т. нар. база......

    15:55 26.08.2025

  • 39 Уса

    1 2 Отговор
    Прясна новина:От днес българите могат да пътуват безвизово за САЩ,като подарък за добрата служба

    15:58 26.08.2025

  • 40 az СВО Победа80

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Тц.. Тц...":

    Такива са фактите!

    Аз само съобщавам онова, което за мнозина е крайно нежелателно да се говори....

    Коментиран от #44

    15:59 26.08.2025

  • 41 бай Ставри

    2 0 Отговор
    Тези конгресмени много опърпан, екскурзиантски вид имат. Не ми изглеждат сериозни. Слаба работа.

    16:01 26.08.2025

  • 42 Хм...

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "На вниманието на русофилите и Копейкин":

    На твое внимание!!!! Американска военна база, която е отбелязана в картата на американските военни бази по света!!! Ползват я безплатно за свои интереси и недай си Боже, за користни цели.

    16:04 26.08.2025

  • 43 Лекувам наркозависимост

    3 1 Отговор
    Хахахаххахахха всичко е пълен таш.к на тая база ама всичко.... Разходиха се из поляните хахаххахахха....пре.баха ни за пореден път ,обещанията кога ще си спазят питайте ......и там войници няма ,тва са хора хванати за грабеж ,дрога и др. подобни и за да не отидат в затвор им дават избор да служат в армията.....лично съм си говорил с много от тях.....и вече са смесица от всякъде не са само САЩ ....и толкос

    Коментиран от #46

    16:06 26.08.2025

  • 44 Хм.....

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа80":

    Да не си мислиш че някой ще обърне внимание на твоите факти, никой не се интерисува от твоята пропаганда, живеем в това време и преценяме кое е полезно кое не , какво е било преди 40 години не ни касае, щом така е преценено че НАТО и ЕС е добро за България значи е, на който не му харесва си е негов проблем.

    Коментиран от #47

    16:06 26.08.2025

  • 45 Възхитен

    3 1 Отговор
    Явно братския американски народ са решили да ни сготвят като украинците и ние така да мрем за техните интереси колко благородно само.

    16:08 26.08.2025

  • 46 😁.........

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Лекувам наркозависимост":

    Не си излекуван изобщо, кога избяга от психиатрията?

    16:08 26.08.2025

  • 47 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хм.....":

    "преценяме"?!?!?!?

    И кой така "прецени"???

    16:14 26.08.2025

