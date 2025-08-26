Делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“ СНИМКИ

Сътрудничеството между САЩ и България прави и двете ни държави по-силни! Събота и неделя делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“.
Това съобщиха от Посолството на САЩ в София.
Срещайки се с американски и български военнослужещи, те видяха отблизо как нашите две нации работят рамо до рамо, за да подпомогнат България в постигането на целта ѝ – да развие ключовата си роля в защитата на източния фланг на НАТО.
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 27 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само
14:42 26.08.2025
2 Форко
14:42 26.08.2025
3 Хасковски каунь
Коментиран от #6
14:43 26.08.2025
4 УСА боклук
14:45 26.08.2025
5 Дън Бай
14:46 26.08.2025
6 😁.........
До коментар #3 от "Хасковски каунь":И какво ще ти краднат?... скъсаните гащи ли? 😁
Коментиран от #16
14:50 26.08.2025
7 Копейки,
14:56 26.08.2025
8 На вниманието на русофилите и Копейкин
Ако правите разликата.
Коментиран от #15, #26, #42
14:56 26.08.2025
9 555
14:59 26.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сандо
14:59 26.08.2025
12 az СВО Победа80
Зорлем си търсим "Орешник"-а!
Коментиран от #14, #21
15:00 26.08.2025
13 Всеки американски полигон
Коментиран от #27
15:00 26.08.2025
14 Тихо пръдльо!
До коментар #12 от "az СВО Победа80":Некомпетентен си в областа на военните стратегии.
15:01 26.08.2025
15 Сандо
До коментар #8 от "На вниманието на русофилите и Копейкин":Журналята много добре знаят какво да напишат за да водят стадото в правилната посока.За козячетата е достатъчно да се напише полигон за да им потекат лигите от умиление,но ние много добре знаем,че един полигон често се явява част от чужда военна база.
Коментиран от #24
15:04 26.08.2025
16 Търновец
До коментар #6 от "😁.........":Руската мафия открадна милиарди Американците почнаха отскоро, а Подлогите в София да видят как Хаваите станаха Американски.
Коментиран от #18
15:04 26.08.2025
17 az СВО Победа80
А сега има цели 5 американски военни бази....
Почувствахте ли разликата???
Коментиран от #19, #22
15:10 26.08.2025
18 Русите окрадоха милион тоНа домати чушки
До коментар #16 от "Търновец":А ние тогава милиарди литри нефтопродукти. На този полигон Колко стрелби учения съм имал. Беше най добрият в България. А тогава трета армия Сливенска най могъща. Сега пет войника трима офецери двама сержанта голема армия. Един девизион от къде да е и сме у киреча. ВСИЧКО Е ОБСЕБВАНЕ НА ПАРИ В МОМЕНТА.
Коментиран от #23, #25
15:11 26.08.2025
19 Отец Дионисий
До коментар #17 от "az СВО Победа80":И още бази ще има.Това е дело богоугодно чадо мое.А сега марш на бунището за храна!
15:13 26.08.2025
20 Сатана Z
15:13 26.08.2025
21 😁.........
До коментар #12 от "az СВО Победа80":Ти първо си потърси хапчетата, пък Орешника после 😁
15:13 26.08.2025
22 Копей,
До коментар #17 от "az СВО Победа80":Пак се разсейваш!Базите са натовски с български военни в тях!Не лъжи за да не бъдеш изритан от дискусията!3987
Коментиран от #36
15:15 26.08.2025
23 🤣......
До коментар #18 от "Русите окрадоха милион тоНа домати чушки":Още един изтрещял фатмак 🤣.
15:16 26.08.2025
24 Ако Е полигон
До коментар #15 от "Сандо":Как трябва да го напишат журналистите?
Винаги "военна база", за да си доволен?
Бази са Инджирлик, Авияно и пр.
А това са нивите на Ново село. С един картонен учебен танк.
15:19 26.08.2025
25 Сталин
До коментар #18 от "Русите окрадоха милион тоНа домати чушки":Да там правихме ученията на трета армия,тези западни мародери вземаха най добрата военна база в България
15:20 26.08.2025
26 на вниманието на пподлогите
До коментар #8 от "На вниманието на русофилите и Копейкин":Как ще има полигон без база. Явно си дджендър и войниклъка си го пропуснал.
Освен това полигон е по-лошо от база, защото на полигона се изпробват различни нови и в повечето случаи вредни оръжия - било химически, било с обеднен уран - и после нашите деца и твоите, ако имаш такива, ще дишат мръсен въздух и ще пият отровена вода!!!
Но как да ти обясна, когато пподлогаджийство е болест!!!
15:20 26.08.2025
27 Баце ЕООД
До коментар #13 от "Всеки американски полигон":Мечти, мечти... Безплатни са, точно колкото и празните приказки
15:27 26.08.2025
28 az СВО Победа80
Т.е. по същество имам пет чужди окупационни военни бази в България!
Почувствахте ли разликата???
Коментиран от #30
15:29 26.08.2025
29 Фелдкурат Ото Кац..
Коментиран от #31
15:31 26.08.2025
30 Тц.. Тц...
До коментар #28 от "az СВО Победа80":Като си пееш Пенкеле кой ли те слуша.....
Коментиран от #40
15:39 26.08.2025
31 2020
До коментар #29 от "Фелдкурат Ото Кац..":Брат, заради напъните към НАТОМ, окаринците го ядат.... а обединеният запад трупа пари за сметка на непроизведени оръжия.....
15:40 26.08.2025
32 факуса
Коментиран от #34
15:46 26.08.2025
33 прави ни окопирана държава а не по силна
15:49 26.08.2025
34 И как те направи по беден?
До коментар #32 от "факуса":Ти допреди членството ни в НАТО богат ли беше?, и след това ли обедня?
15:54 26.08.2025
35 Уса
15:54 26.08.2025
36 оня с коня
До коментар #22 от "Копей,":нито български военен имам във ново сило нито законите на държавата са действащи във тая база бе бастун лъжлив ! що лъжеш?
15:55 26.08.2025
37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
15:55 26.08.2025
38 УдоМача
15:55 26.08.2025
39 Уса
15:58 26.08.2025
40 az СВО Победа80
До коментар #30 от "Тц.. Тц...":Такива са фактите!
Аз само съобщавам онова, което за мнозина е крайно нежелателно да се говори....
Коментиран от #44
15:59 26.08.2025
41 бай Ставри
16:01 26.08.2025
42 Хм...
До коментар #8 от "На вниманието на русофилите и Копейкин":На твое внимание!!!! Американска военна база, която е отбелязана в картата на американските военни бази по света!!! Ползват я безплатно за свои интереси и недай си Боже, за користни цели.
16:04 26.08.2025
43 Лекувам наркозависимост
Коментиран от #46
16:06 26.08.2025
44 Хм.....
До коментар #40 от "az СВО Победа80":Да не си мислиш че някой ще обърне внимание на твоите факти, никой не се интерисува от твоята пропаганда, живеем в това време и преценяме кое е полезно кое не , какво е било преди 40 години не ни касае, щом така е преценено че НАТО и ЕС е добро за България значи е, на който не му харесва си е негов проблем.
Коментиран от #47
16:06 26.08.2025
45 Възхитен
16:08 26.08.2025
46 😁.........
До коментар #43 от "Лекувам наркозависимост":Не си излекуван изобщо, кога избяга от психиатрията?
16:08 26.08.2025
47 az СВО Победа80
До коментар #44 от "Хм.....":"преценяме"?!?!?!?
И кой така "прецени"???
16:14 26.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.