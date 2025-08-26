Делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“ СНИМКИ

Сътрудничеството между САЩ и България прави и двете ни държави по-силни! Събота и неделя делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“.

Това съобщиха от Посолството на САЩ в София.

Срещайки се с американски и български военнослужещи, те видяха отблизо как нашите две нации работят рамо до рамо, за да подпомогнат България в постигането на целта ѝ – да развие ключовата си роля в защитата на източния фланг на НАТО.