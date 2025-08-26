Черният хищник се завърна, но не е в Шумен

След като дълго време не се чуваше ни вест, ни кост за черната пантера, забелязана край Шуменското плато, тя отново е сред най-коментираните теми в обществото у нас.
Свидетели твърдят, че са я видели в близост до Тутракан и дори е подаден официален сигнал в полицията.
Сигналът е на жители на село Богданци, община Главиница, които твърдят, че в района между селата Богданци и Търновци (Община Тутракан) са забелязали животно, приличащо на черна пантера.
От местната администрация в Главиница потвърдиха пред Кворум-Силистра, че такъв сигнал е подаден официално.
Към момента няма друга официална информация от органите на реда за резултати от проверката по случая.
Случаят предизвика сериозен интерес и притеснение сред местните жители, които настояват за бързи действия, за да се установи произходът и видът на животното.
Кметът на село Бащино, община Главиница, Найле Хайрула също предупреди съселяните си да бъдат особено внимателни като излизат.
"На вниманието на жителите на с.БАЩИНО! Между селата ТЪРНОВЦИ И БОГДАНЦИ е забелязана ЧЕРНА ПАНТЕРА!
Бъдете бдителни ! При евентуална информация НЕЗАБАВНО ЗВЪННЕТЕ НА ТЕЛ.112!", пише тя във фейсбук.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъъ
Коментиран от #11
15:39 26.08.2025
2 честен ционист
Коментиран от #8, #10
15:40 26.08.2025
3 1488
а до ся фалшиви ли беха ?
тъй кво говори за пантерата ?
Коментиран от #7
15:41 26.08.2025
4 бушприт
15:42 26.08.2025
5 от село
15:42 26.08.2025
6 щъркел
15:42 26.08.2025
7 честен ционист
До коментар #3 от "1488":Знаеш ли, с какво се римува пантера..? С Пунтамара.
15:43 26.08.2025
8 🤔.....
До коментар #2 от "честен ционист":Особено след употребата на известно количество питиета.
15:44 26.08.2025
9 ристю
15:44 26.08.2025
10 То там са останали само ЦЪррНи пантери
До коментар #2 от "честен ционист":По тези покрайнинина милата ни родина България!Черни пантери с панамери 2010г.
15:45 26.08.2025
11 АНОНИМЕН
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":Т ва е магьосник, НАГУАЛ.
Коментиран от #16
15:45 26.08.2025
12 накрая
15:46 26.08.2025
13 Трол
15:47 26.08.2025
14 явер
15:49 26.08.2025
15 Спиро
16:08 26.08.2025
16 Иуфаа
До коментар #11 от "АНОНИМЕН":И аз така мисля! Има и няколко други варианти!
16:12 26.08.2025
17 Само
16:13 26.08.2025
18 Цвете
16:14 26.08.2025
19 Цвете
16:16 26.08.2025
20 Цвете
16:16 26.08.2025