Черният хищник се завърна, но не е в Шумен

26 Август, 2025 15:36 1 286 20

  • черна пантера-
  • шумен

Свидетели твърдят, че са я видели в близост до Тутракан и дори е подаден официален сигнал в полицията

Черният хищник се завърна, но не е в Шумен - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като дълго време не се чуваше ни вест, ни кост за черната пантера, забелязана край Шуменското плато, тя отново е сред най-коментираните теми в обществото у нас.

Свидетели твърдят, че са я видели в близост до Тутракан и дори е подаден официален сигнал в полицията.

Сигналът е на жители на село Богданци, община Главиница, които твърдят, че в района между селата Богданци и Търновци (Община Тутракан) са забелязали животно, приличащо на черна пантера.

От местната администрация в Главиница потвърдиха пред Кворум-Силистра, че такъв сигнал е подаден официално.

Към момента няма друга официална информация от органите на реда за резултати от проверката по случая.

Случаят предизвика сериозен интерес и притеснение сред местните жители, които настояват за бързи действия, за да се установи произходът и видът на животното.

Кметът на село Бащино, община Главиница, Найле Хайрула също предупреди съселяните си да бъдат особено внимателни като излизат.

"На вниманието на жителите на с.БАЩИНО! Между селата ТЪРНОВЦИ И БОГДАНЦИ е забелязана ЧЕРНА ПАНТЕРА!

Бъдете бдителни ! При евентуална информация НЕЗАБАВНО ЗВЪННЕТЕ НА ТЕЛ.112!", пише тя във фейсбук.


  • 1 Ъхъъъъъ

    21 1 Отговор
    А дали има такова животно или се отвлича вниманието на народа от нещо важно.

    Коментиран от #11

    15:39 26.08.2025

  • 2 честен ционист

    15 2 Отговор
    Селяните от Богданци надали правят разлика между черна пантера и черна мачка.

    Коментиран от #8, #10

    15:40 26.08.2025

  • 3 1488

    11 0 Отговор
    "дори е подаден официален сигнал в полицията"

    а до ся фалшиви ли беха ?
    тъй кво говори за пантерата ?

    Коментиран от #7

    15:41 26.08.2025

  • 4 бушприт

    3 0 Отговор
    Кметицата на село Бащино,

    15:42 26.08.2025

  • 5 от село

    12 0 Отговор
    Черните пантери са хиляди ,и не са преставали да убиват и крадат наарода

    15:42 26.08.2025

  • 6 щъркел

    4 0 Отговор
    Село Татково.

    15:42 26.08.2025

  • 7 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Знаеш ли, с какво се римува пантера..? С Пунтамара.

    15:43 26.08.2025

  • 8 🤔.....

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Особено след употребата на известно количество питиета.

    15:44 26.08.2025

  • 9 ристю

    6 0 Отговор
    Пантерата безШумно ще се разходи до мола в Шумен.

    15:44 26.08.2025

  • 10 То там са останали само ЦЪррНи пантери

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    По тези покрайнинина милата ни родина България!Черни пантери с панамери 2010г.

    15:45 26.08.2025

  • 11 АНОНИМЕН

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    Т ва е магьосник, НАГУАЛ.

    Коментиран от #16

    15:45 26.08.2025

  • 12 накрая

    7 0 Отговор
    и тя ще мине към Новото начало!

    15:46 26.08.2025

  • 13 Трол

    9 0 Отговор
    Черни пантери ни нападат, а полицията бездейства. Съсипаха я тая държава.

    15:47 26.08.2025

  • 14 явер

    7 0 Отговор
    С тези глобални затопления, наред са слонове и камили да дойдат. То в Несебър има камили, ако ги пуснат положението става Африка и такова население имаме. България, земя на неограничени възможности.

    15:49 26.08.2025

  • 15 Спиро

    2 0 Отговор
    До 2. Котка, домашна котка се казва Софиянецо.

    16:08 26.08.2025

  • 16 Иуфаа

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "АНОНИМЕН":

    И аз така мисля! Има и няколко други варианти!

    16:12 26.08.2025

  • 17 Само

    2 0 Отговор
    Да не ми рови в хладилника и фризера, че спипам ли го, набързо ще има... тадап тадап тадап... О, котьоо свали си шортите :)

    16:13 26.08.2025

  • 18 Цвете

    4 0 Отговор
    Това е манипулиране, за да отвлекат вниманието от Сериозните Проблеми, които са Ежедневие.БЕЗВОДИЕТО В ПЛЕВЕН И СЛУЧАЯТ В НЕСЕБЪР. ДНЕС ПУСНАЛИ ПАРНОТО, ДА НЕ БИ ДА Е ЗАВАЛЯЛ СНЯГ????

    16:14 26.08.2025

  • 19 Цвете

    1 0 Отговор
    Това е манипулиране, за да отвлекат вниманието от Сериозните Проблеми, които са Ежедневие.БЕЗВОДИЕТО В ПЛЕВЕН И СЛУЧАЯТ В НЕСЕБЪР. ДНЕС ПУСНАЛИ ПАРНОТО, ДА НЕ БИ ДА Е ЗАВАЛЯЛ СНЯГ????

    16:16 26.08.2025

  • 20 Цвете

    1 0 Отговор
    Това е манипулиране, за да отвлекат вниманието от Сериозните Проблеми, които са Ежедневие.БЕЗВОДИЕТО В ПЛЕВЕН И СЛУЧАЯТ В НЕСЕБЪР. ДНЕС ПУСНАЛИ ПАРНОТО, ДА НЕ БИ ДА Е ЗАВАЛЯЛ СНЯГ????

    16:16 26.08.2025

