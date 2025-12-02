Новини
Млада жена загина в катастрофа край Шумен

Млада жена загина в катастрофа край Шумен

2 Декември, 2025 11:25 735 3

Движението в района се осъществява в едната лента

Млада жена загина в катастрофа край Шумен - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Млада жена загина на място при тежка катастрофа между Макак и село Царев брод. Инцидентът е станал в близост до разклона за Коньовец, съобщиха от полицията.

Сигналът за катастрофата е подаден в Областната дирекция на Шумен, след информация за сблъсък между два автомобила. По първоначални данни жената, пътуваща в посока към Макак, предприела изпреварване, загубила контрол над автомобила, колата се завъртяла и се ударила в крайпътната мантинела. Вследствие на загубата на контрол последвал и удар с насрещно движещ се автомобил.

Водачът на другата кола е транспортиран в Шуменската болница за преглед.

Движението в района се осъществява в едната лента и се регулира от екипи на пътна полиция.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 поне добре че невинен човек не е загинал

    Водачът на другата кола е транспортиран в Шуменската болница за преглед.

    11:42 02.12.2025

  • 2 Жина шифиор

    и негр скиор няма

    11:54 02.12.2025

  • 3 Шумналия

    Това е кръстовище на завой с ограничение 60 км/ч и забранено изпреварване с ясно открояваща се непрекъсната лента! Къде е тръгнала да изпреварва? Уви тарикатлъкът не прощава!

    12:15 02.12.2025

