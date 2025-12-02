Млада жена загина в катастрофа край Шумен

Млада жена загина на място при тежка катастрофа между Макак и село Царев брод. Инцидентът е станал в близост до разклона за Коньовец, съобщиха от полицията.
Сигналът за катастрофата е подаден в Областната дирекция на Шумен, след информация за сблъсък между два автомобила. По първоначални данни жената, пътуваща в посока към Макак, предприела изпреварване, загубила контрол над автомобила, колата се завъртяла и се ударила в крайпътната мантинела. Вследствие на загубата на контрол последвал и удар с насрещно движещ се автомобил.
Водачът на другата кола е транспортиран в Шуменската болница за преглед.
Движението в района се осъществява в едната лента и се регулира от екипи на пътна полиция.
1 поне добре че невинен човек не е загинал
11:42 02.12.2025
2 Жина шифиор
11:54 02.12.2025
3 Шумналия
12:15 02.12.2025