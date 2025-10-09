Откриха тялото на издирван мъж

Обявеният за издирване Тихомир Митков Бенков от Шумен е намерен починал край село Иваново, община Върбица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Тялото на мъжа е било открито вчера в ранния следобед. Данни за насилствена смърт не са установени при извършения първоначален оглед, пише БТА.

Полицията в Шумен издирваше 62-годишния Тихомир Митков Бенков по молба на близките му от 6 октомври.