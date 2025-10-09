Откриха тялото на издирван мъж

Обявеният за издирване Тихомир Митков Бенков от Шумен е намерен починал край село Иваново, община Върбица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Тялото на мъжа е било открито вчера в ранния следобед. Данни за насилствена смърт не са установени при извършения първоначален оглед, пише БТА.
Полицията в Шумен издирваше 62-годишния Тихомир Митков Бенков по молба на близките му от 6 октомври.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Видял
12:27 09.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.