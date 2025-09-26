Новини
Остава забраната за пиене на бира по пейките в Шумен

Остава забраната за пиене на бира по пейките в Шумен

26 Септември, 2025 15:50

  • пиене на открито-
  • шумен-
  • алкохол

Наредбата получи подкрепата на 31 общински съветници

Остава забраната за пиене на бира по пейките в Шумен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Забраната за пиене на бира на открито остава. Това решиха съветниците в продължаващата втори ден сесия на Общинския съвет на Шумен. След продължилата почти един час дискусия остава старият текст на Наредба 1, където се посочва забраната за пиене на алкохол и бира на открито, съобщи БНТ.

Прието бе предложението на общинската администрация санкциите за нарушенията по наредбата да се увеличат двойно.

"Нека да ги заболи нарушителите", каза общинският съветник Павел Павлов, който призова за завишаване на санкциите двойно.

Заместник-кметът Даниела Русева, цитирана от Радио Шумен, каза, че инспекторите по Наредба 1 са увеличили двойно събираемостта на наложените глоби – от 120 000 лв. на 240 000 лв.

Общинарите предложиха все пак пиенето на бира и алкохол в паркове и обществени пространство в Шумен да може да се случва по изключение при организирани мероприятия.

Гласуването на промените бе анблок с изключение на текста за забраната за алкохола и бирата. Наредбата получи подкрепата на 31 общински съветници, един бе против и един въздържал се.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво

    3 5 Отговор
    Браво

    16:12 26.09.2025

  • 3 София

    5 5 Отговор
    А при нас кога.Пълно е с пияници......

    16:17 26.09.2025

  • 4 Здрасти

    5 3 Отговор
    Мюсюлмански ценности

    16:21 26.09.2025

  • 5 604

    3 3 Отговор
    Ракиъ в бутилки от водъ... 😁

    16:22 26.09.2025

  • 6 Тома

    7 3 Отговор
    И какво ще вземат от клошара тези умни общински съветници

    16:27 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    4 2 Отговор
    Тази забрана е писана от садисти.

    16:44 26.09.2025

  • 9 Файърфлай

    2 2 Отговор
    Забранено,но не е отменено .Нищо,че идва зимащ.

    16:50 26.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Много добре

    1 1 Отговор
    Поздравления.
    Забрана за цялата страна на пияндурници по центъра.

    17:02 26.09.2025

  • 12 НойкоНоев

    0 0 Отговор
    И ако не е в бирена бутилка/кенче как доказваме, че лицето Х консумира алкохол/бира ?! Пример - водка с кола, бира в шише от безалкохолно ?!

    17:14 26.09.2025

