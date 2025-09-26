Остава забраната за пиене на бира по пейките в Шумен

Забраната за пиене на бира на открито остава. Това решиха съветниците в продължаващата втори ден сесия на Общинския съвет на Шумен. След продължилата почти един час дискусия остава старият текст на Наредба 1, където се посочва забраната за пиене на алкохол и бира на открито, съобщи БНТ.

Прието бе предложението на общинската администрация санкциите за нарушенията по наредбата да се увеличат двойно.

"Нека да ги заболи нарушителите", каза общинският съветник Павел Павлов, който призова за завишаване на санкциите двойно.

Заместник-кметът Даниела Русева, цитирана от Радио Шумен, каза, че инспекторите по Наредба 1 са увеличили двойно събираемостта на наложените глоби – от 120 000 лв. на 240 000 лв.

Общинарите предложиха все пак пиенето на бира и алкохол в паркове и обществени пространство в Шумен да може да се случва по изключение при организирани мероприятия.

Гласуването на промените бе анблок с изключение на текста за забраната за алкохола и бирата. Наредбата получи подкрепата на 31 общински съветници, един бе против и един въздържал се.