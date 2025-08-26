Новини
Министър Иван Иванов: Нужна е максимална мобилизация

Министър Иван Иванов: Нужна е максимална мобилизация

26 Август, 2025 18:10 860 17

Не бива да си позволим да загубим европейско безвъзмездно финансиране, припомни той

Министър Иван Иванов: Нужна е максимална мобилизация - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Необходима е максимална мобилизация в работата на общините за изпълнението на проектите, подадени за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР). За това настоя министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред кметове и представители на най-големите български общини, които са бенефициенти по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ на работна среща днес. В нея участваха също заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова и Ася Станкова – главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Министър Иванов отбеляза, че програмата е сред най-значимите за развитието и модернизацията на регионите в страната, а проектите допринасят изключително много за промяната на стандарта на живот на населението. „Към настоящия етап на изпълнение на програмата отчитаме известно забавяне на проектите спрямо сроковете, заложени в план-графиците, което крие известен риск от загуба на средства. Не бива да си позволим да загубим европейско безвъзмездно финансиране. Затова моят апел е да стартирате максимално бързо обществените поръчки за избор на изпълнители“, каза министър Иванов. Той отбеляза, че става дума за мащабни проекти, свързани с тежки тръжни процедури и заложени срокове и напомни, че обществените поръчки могат да се обявяват и под условие.

Регионалният министър увери, че до месец ще бъдат подписани всички административни договори за подадените над 50 проекта от тези общини по процедурата, като местните власти, следвайки изискванията могат да подават и заявки за авансови плащания. „Трябва да положим всички усилия, за да изпълним успешно програмата. Общините имат пълно съдействие от страна на МРРБ, включително и в диалога с останалите администрации, от които зависи изпълнението на проектите“, посочи още министър Иванов.

Заедно с представителите на местната власт регионалният министър обсъди редица административни и технически въпроси, като бяха дадени разяснения по съществуващи казуси.


България
  • 1 Ааааа няма такова нещо

    5 1 Отговор
    Нужен е софиянеца и другите двама отпадъци. Само те ги разбират тези работи. Даааааа.

    18:12 26.08.2025

  • 2 побърканяк

    13 1 Отговор
    Максимална мобилизация за ударно крадене, че току виж изпуснали келепира.

    18:14 26.08.2025

  • 3 Пич

    10 1 Отговор
    Пример - преди няколко години бяха направили на Витошка едно нищожно фонтанче за 120 000 евра ! Аз имам много по внушителен който ми излезе само няколко хилядарки !

    18:16 26.08.2025

  • 4 Иван Грозни

    9 1 Отговор
    Винаги когато става въпрос за чужди пари има разяснение как да се усвоят така, че да няма проблеми.

    18:22 26.08.2025

  • 5 Хе хе

    9 0 Отговор
    Щом е за крадене, мобилизацията ще е максимална на втора степен хе хе хе

    18:30 26.08.2025

  • 6 коста

    8 0 Отговор
    Нужна е максимална мобилизация да ви изметем другият месец.

    18:34 26.08.2025

  • 7 Нужна

    8 0 Отговор
    Е максимална мобилизация,за да може прокси...тата и ени..чарите на Маг..нита и Меси да откраднат всички пари от Европейското финансиране.

    18:34 26.08.2025

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    Е как няма да се мобилизирате максимално, като се задава огромното крадене. Прегрупиране и мобилизация за грабеж, това го можете най-добре. Всичко е изпипано до най-малкият детайл

    18:36 26.08.2025

  • 9 Повечето

    4 0 Отговор
    На масата са сложени от Деля.н ,да усвоят парите за джо..ба му,срещу комисион и сладки служби........и Баце е само под..изпъл.нител на големия бос....Дебе..лян Магнит...ски.

    18:38 26.08.2025

  • 10 Нужно

    4 0 Отговор
    е да престанеш с тъпотевините ти и да изчезнеш от политиката , бе , омазан до ушите полуграмотен !

    18:39 26.08.2025

  • 11 тия

    2 0 Отговор
    още ли не са в затвора бе??

    18:43 26.08.2025

  • 12 Абе вие червените

    5 0 Отговор
    бушмени от 1944 г до днес само за мобилизации говорите, наизустили сте едни и същи лозунги и само с тях "марширувате" пред народа, за една вечер от комундели се превърнахте в социалисти и мамите населението, че не е едно и също ! А ти шуменска шушумига разкажи на хората как дерибействаше през 90-те в Шумен като представител на СИК ! Как така всички червени бушмени бяхте мутри и бандити, а днес станахте министри, уж щяхте да чагъртате ГЕРБ безсрамници ? Какво е това население което ви вярва, явно е малоумно ?

    18:52 26.08.2025

  • 13 Министър Иванов

    3 0 Отговор
    да провери аптеките, защо цените на лекарствата скачат двойно. Напримир бивша цена 7 лева скача на 14лева. 7 левовата цена се заменя с 7 евро. Изглежда , че левовите цени авнтоматично стават в евро..Тарикатлъка започна преди официалното въвеждане на еврото. Жална ни майка на нас- Българите.

    18:56 26.08.2025

  • 14 Сатана Z

    2 0 Отговор
    В общините се краде като за световно и затова министър Иван дава зор ,че всяка община се отчита обратно на двете 🐷,а те на Урсула.

    19:02 26.08.2025

  • 15 Няма безплатен обяд

    3 0 Отговор
    Безплатно е само сиренцето в капана за мишоци каквито сме ние.Тези пари ако дойдат ще бъдат преразпределени от местните феодали и ГЕРБави функционери

    19:04 26.08.2025

  • 16 Максимална дебилизация

    2 0 Отговор
    Такова нещо като "безвъзмездно финансиране" няма. Магистралите не са готови, защото много се краде.

    19:04 26.08.2025

  • 17 На този умствено

    4 0 Отговор
    ограничен министър хората му в Шумен вече трети месец "майсторят" едно кръгово заради което е променен входът към магистралата и трябва да се минава през Мътница и Каспичан ! ТРЕТИ МЕСЕЦ едно нищо и никакво кръгово, китайците за 9 часа издигат от нищото цяла ЖП-гара, инженерите и майсторите на този рекетьор трети месец УСВОЯВАТ пачки и няма никаква надежда и след нова година да се завърши този обект ! Крадец ! Едно кръгово трети месец само разровена площ ? Няма ли журналистика която да снима и покаже тази схема за правене на пари ?

    19:07 26.08.2025

