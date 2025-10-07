Новини
България »
Всички градове »
Министър Иванов: Установени са пропуски в "Елените". Застроено е речно корито, липсват документи

Министър Иванов: Установени са пропуски в "Елените". Застроено е речно корито, липсват документи

7 Октомври, 2025 14:09 727 24

  • иван иванов-
  • пропуски-
  • елените-
  • речно корито-
  • строеж-
  • липса-
  • документи

"ДНСК установи, че за две неща липсва документация и проверките за това ще продължат, за да видим дали ще открием такава", увери регионалният министър. По думите му единият случай е корекция на речно корито, която е извършена и върху речното корито е построен хотел, който е въведен в експлоатация с разрешение на Община Несебър. Вторият е за въведен в експлоатация аквапарк, за който също няма налична строителна документация.

Министър Иванов: Установени са пропуски в "Елените". Застроено е речно корито, липсват документи - 1
Снимка: МРРБ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проверките във ваканционното селище "Елените", което беше наводнено след обилните валежи, са установили съществени пропуски. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг, предават от БТА.

Той посочи, че проверките продължават документално, както и на място предвид ограничения достъп до населеното място, защото към момента органите на реда не дават пълен достъп.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е установила, че всички строителни дейности, които са извършвани в "Елените", са започнали от 1997 г. до 2008 г. с подробни устройствени планове.

"Всички тези дейности са от компетентността на местната общинска администрация. Подробните устройствени планове са одобрявани от тях", каза министърът.

По думите му именно одобрените подробни устройствени планове са позволили строителство върху корито на река.

Министърът добави, че на база на подробните устройствени планове Община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж, вследствие на което са влезли в експлоатация всички сгради на територията на "Елените".

"ДНСК установи, че за две неща липсва документация и проверките за това ще продължат, за да видим дали ще открием такава", увери той.

По думите му единият случай е корекция на речно корито, която е извършена и върху речното корито е построен хотел, който е въведен в експлоатация с разрешение на Община Несебър. Вторият е за въведен в експлоатация аквапарк, за който също няма налична строителна документация.

Всички тези данни ще продължат да бъдат проверявани и при нужда ще бъдат предоставени на разследващите органи, които провеждат на място проверки, каза Иванов. По думите му, ако разследващите органи преценят, могат да започнат процедура по обезсилване на разрешенията за строеж и разрешенията за въвеждане в експлоатация в Елените, и сградите да бъдат обявени за незаконно строителство.

Министърът съобщи, че е изискал от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и от ДНСК да поискат информация от "Басейнова дирекция - Черноморски район" данни за наличие на други речни корита и реки по други наши курорти, където да бъдат извършени проверки в следващите дни, за да се провери дали няма подобна ситуация, при която са издавани разрешителни документи за строеж.

Иванов каза още, че в Царево е установено, че на база на протоколите и предписанията, които са издадени през 2023 г., незаконните постройки са били премахнати, но средства за почистване на деретата от тогавашния Министерски съвет не са отпускани за тази община.

В района на "Елените" няма засегната публична инфраструктура, в района на Царево е засегната пречиствателната станция за отпадни води. По републиканската пътна мрежа има засегнати две съоръжения, като едното по-тежко по второкласен републикански път, обясни още министърът.

Иванов припомни, че вчера заедно с Министерството на вътрешните работи започна процедура за искане на помощ от фонд "Солидарност", от който България може да получи безвъзмездна помощ за възстановяване на щетите


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    17 1 Отговор
    Няма нито един политик или вис чиновник в затвора и за това всеки прави каквото си иска

    14:10 07.10.2025

  • 2 Трол

    1 3 Отговор
    Странно, преди един месец не приличаше на речно корито. Най-нормална земя си беше.

    14:11 07.10.2025

  • 3 си дзън

    8 1 Отговор
    На наводнените незаконни строежи сега ще отпуснат помощи от бюджета.

    Коментиран от #12, #22

    14:12 07.10.2025

  • 4 Николай Бареков бивш евродепутат

    9 2 Отговор
    С бившият 3 пъти премиер на България Бойко Борисов сме на едно мнение. В настоящото правителство най огромният грабеж е в министерствата на ИТН и най вече в това на транспорта с министър Йордан Караджов и това на здравеопазването с министър Силви Кирилов! Кражбите са в чудовищни размери с отчисления към таки и ментора на ИТН Орлин Алексиев! Преди няколко дни с народния представител Ивелин Михайлов и много граждани бяхме пред дома на несъстоятелния и окончателно приключен Слави,известен в публичните и обществени среди като Славуца Трифонова. Транспарантите на стените и входната врата на палата му още стоят. Уверих и бившият премиер ,че макар от години да не излиза навън и да не смее да се покаже ,в един хубав и великолепен ден ще го измъкна от бърлогата му и изправя чисто гол пред "Ал.Невски". Ще си плати десетократно за грабежа на Българският народ. Този подвиг е за мене!

    14:13 07.10.2025

  • 5 Николай Бареков бивш евродепутат

    0 1 Отговор
    С бившият 3 пъти премиер на България Бойко Борисов сме на едно мнение. В настоящото правителство най огромният грабеж е в министерствата на ИТН и най вече в това на транспорта с министър Йордан Караджов и това на здравеопазването с министър Силви Кирилов! Кражбите са в чудовищни размери с отчисления към таки и ментора на ИТН Орлин Алексиев! Преди няколко дни с народния представител Ивелин Михайлов и много граждани бяхме пред дома на несъстоятелния и окончателно приключен Слави,известен в публичните и обществени среди като Славуца Трифонова. Транспарантите на стените и входната врата на палата му още стоят. Уверих и бившият премиер ,че макар от години да не излиза навън и да не смее да се покаже ,в един хубав и великолепен ден ще го измъкна от бърлогата му и изправя чисто гол пред "Ал.Невски". Ще си плати десетократно за грабежа на Българският народ. Този подвиг е за мене!

    Коментиран от #24

    14:14 07.10.2025

  • 6 Име

    12 1 Отговор
    Държавата не може /не иска/ да почисти но природата си знае работата!

    14:14 07.10.2025

  • 7 Как само го кръстили тяхните Министър ?

    3 1 Отговор
    Проблема е че много хора се казват така. ...

    14:15 07.10.2025

  • 8 Град Симитли

    3 1 Отговор
    Като се сортачваш с дявола--сега ти обясняваш неговите мизерии!
    ... А той лежи на топло в зайчарника, ни лук ял, ни лук мирисал, херувимче!

    14:15 07.10.2025

  • 9 Анонимен

    9 1 Отговор
    Главните архитекти, одобрили тези промени и строежи, сигурно вече са "прекалено стари", за да бъдат съдени. Ръководството на строителните фирми не може да не са знаели какво правят, и тях трябва да добавите към съдебните дела (не ме инетресува, че фирмите отдавна са закрити; решенията са взети от конкретните лица).

    14:16 07.10.2025

  • 10 Тия

    11 1 Отговор
    почнаха да се оправдават с абсолютни глупотевини , като че ли са били на Марс до сега ? Не са сменяли и тук да кажат ! Само дай им да пълнят гуши !

    14:16 07.10.2025

  • 11 и какво излиза

    5 1 Отговор
    Че ГЕРБ и лицето Бойко Методиев Борисов нямат нищо общо.
    Застроено при Крадлив дедо и тройната коалиция

    Коментиран от #15

    14:17 07.10.2025

  • 12 Частните болници училища и детски градин

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Не са ли също така. Дават им помощи и пари от бюджета и други подобни източници .

    14:18 07.10.2025

  • 13 НА ПЪРВА ЛИНИЯ

    6 1 Отговор
    ПРИРОДАТА СИ ВЗЕМА ТОВА КОЕТО И ОТНЕМАТ.ЛЯТОТО С ПОЖАРИТЕ ЗА ОБРАСЛИТЕ И НЕПОДДЪРЖАНИ ТЕРИТОРИИ , СЕГА ПРАЩА ПОСТРОЕНОТО БЕЗ АКЪЛ КЪДЕТО МУ Е МЯСТОТО-НА ДЪНОТО

    14:18 07.10.2025

  • 14 И като

    3 1 Отговор
    ги открият документите ще бъде същото, както и ако не ги открият. Ами защо изобщо тогава се мъчат да ги открият, ааа сетих се ами нали министро требе кажи нещо - не мое мълчи кат риба я.

    14:22 07.10.2025

  • 15 Да , бе

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "и какво излиза":

    при Боко е строено с пълна сила и тва си е доказуемо ! Да не се базикат с хората , че и без това търпението им се е изчерпало .

    14:22 07.10.2025

  • 16 Иван Филипов

    4 1 Отговор
    Така ли? Много съм учуден! Искате да кажете, че крадливи, нарушаващи законите мутряци и сенчести бизнесменчета, които не се интерересуват от нищо друго освен да чукат, да лапат и да крадат са застроили деретата? Не! В тази държава?! Не може да бъде! Много съм учуден! Толкоз съм учуден, че даже съм размислен, кои корумпирани политичета са им го разрешили и срещу какви парички-топлички?

    14:26 07.10.2025

  • 17 хахаха

    4 1 Отговор
    Според мен всичко е застроено по времето на хан Аспарух:)

    14:28 07.10.2025

  • 18 водолаза

    7 0 Отговор
    Досега трябваше да има арестувани... инвеститори, кметове, отговорни лица, всички които са разрешили това безумие... имаме 4 жертви а виновни няма, няма и да има... искат помощ от ЕС, за частен имот в който някой е правил каквото си иска през годините....Ердоган вкара една камара народ по затворите след земетресенията в Турция... тука е ни чул ни видял...

    14:31 07.10.2025

  • 19 Какви са

    4 0 Отговор
    тези странни субекти на снимката ! И за да предадат сериозност на безхаберието си и некомпетентността си , се стъкмили в черно . Жалка работа .

    14:33 07.10.2025

  • 20 Никой

    3 0 Отговор
    ПУП- овете се одобряват изцяло от местната администрация . Заповедите за одобряване на ПУП се подписват от кмета на населеното място . Проверете КОЙ е бил шеф на екоминистерството, така също и министър на околната среда и ще лъсне едно повтарящо се име .

    14:34 07.10.2025

  • 21 Стойо

    1 0 Отговор
    Може ли някой да каже как така, без да имат акт обр. 16 и разрешение за ползване тези обекти се експлоатират толкова години, ползват вода и ток и не плащат консумацията им като промишлени обекти, както е редно?! Защо не се публикуват имената на консултантските фирми, утвърдили проектите и гл. архитекти, издали разрешенията за строителство. Къде е спал техническия надзор? Изобщо има ли държавни и общински служби, които да си гледат работата за която получават заплата?

    14:45 07.10.2025

  • 22 Сзо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Този министър вчера обясняваше как там не било речно корито. Днес обърна палачинката

    14:45 07.10.2025

  • 23 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор
    Чудовищни престъпления по времето на Тройната коалиция , Станишев и БСП...А руската база на брега на Черно море СОК Камчия " кога ???

    14:45 07.10.2025

  • 24 Васил Милев

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Браво бе Барек! Вие намерихте и нарочихте виновните! Евала! А?! Тези хотели и други простотии да не са строени през последните 6 месеца или дори откакто съществува ИТН? Не, Барек. Тук е барал ГЕРБ, а може и ти да си цапардосал нещо. И сега крадеца вика дръжте крадеца! Тези стари, мазни номерца ги знаем, бре! Не те ли е срам, че лапаш евродепутатска пенсия?! Тез пари дето ти ги ядеш ги вземат от разни инвалиди, сираци и хора в уязвимо положение! Ха, помисли с таз обрасла в далавери и схеми 50 и кусур годишна тиква!

    14:46 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол