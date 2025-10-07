Министър Иванов: Установени са пропуски в "Елените". Застроено е речно корито, липсват документи

Проверките във ваканционното селище "Елените", което беше наводнено след обилните валежи, са установили съществени пропуски. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг, предават от БТА.

Той посочи, че проверките продължават документално, както и на място предвид ограничения достъп до населеното място, защото към момента органите на реда не дават пълен достъп.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е установила, че всички строителни дейности, които са извършвани в "Елените", са започнали от 1997 г. до 2008 г. с подробни устройствени планове.

"Всички тези дейности са от компетентността на местната общинска администрация. Подробните устройствени планове са одобрявани от тях", каза министърът.

По думите му именно одобрените подробни устройствени планове са позволили строителство върху корито на река.

Министърът добави, че на база на подробните устройствени планове Община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж, вследствие на което са влезли в експлоатация всички сгради на територията на "Елените".

"ДНСК установи, че за две неща липсва документация и проверките за това ще продължат, за да видим дали ще открием такава", увери той.

По думите му единият случай е корекция на речно корито, която е извършена и върху речното корито е построен хотел, който е въведен в експлоатация с разрешение на Община Несебър. Вторият е за въведен в експлоатация аквапарк, за който също няма налична строителна документация.

Всички тези данни ще продължат да бъдат проверявани и при нужда ще бъдат предоставени на разследващите органи, които провеждат на място проверки, каза Иванов. По думите му, ако разследващите органи преценят, могат да започнат процедура по обезсилване на разрешенията за строеж и разрешенията за въвеждане в експлоатация в Елените, и сградите да бъдат обявени за незаконно строителство.

Министърът съобщи, че е изискал от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и от ДНСК да поискат информация от "Басейнова дирекция - Черноморски район" данни за наличие на други речни корита и реки по други наши курорти, където да бъдат извършени проверки в следващите дни, за да се провери дали няма подобна ситуация, при която са издавани разрешителни документи за строеж.

Иванов каза още, че в Царево е установено, че на база на протоколите и предписанията, които са издадени през 2023 г., незаконните постройки са били премахнати, но средства за почистване на деретата от тогавашния Министерски съвет не са отпускани за тази община.

В района на "Елените" няма засегната публична инфраструктура, в района на Царево е засегната пречиствателната станция за отпадни води. По републиканската пътна мрежа има засегнати две съоръжения, като едното по-тежко по второкласен републикански път, обясни още министърът.

Иванов припомни, че вчера заедно с Министерството на вътрешните работи започна процедура за искане на помощ от фонд "Солидарност", от който България може да получи безвъзмездна помощ за възстановяване на щетите