Министър Иванов: Установени са пропуски в "Елените". Застроено е речно корито, липсват документи

Проверките във ваканционното селище "Елените", което беше наводнено след обилните валежи, са установили съществени пропуски. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг, предават от БТА.
Той посочи, че проверките продължават документално, както и на място предвид ограничения достъп до населеното място, защото към момента органите на реда не дават пълен достъп.
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е установила, че всички строителни дейности, които са извършвани в "Елените", са започнали от 1997 г. до 2008 г. с подробни устройствени планове.
"Всички тези дейности са от компетентността на местната общинска администрация. Подробните устройствени планове са одобрявани от тях", каза министърът.
По думите му именно одобрените подробни устройствени планове са позволили строителство върху корито на река.
Министърът добави, че на база на подробните устройствени планове Община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж, вследствие на което са влезли в експлоатация всички сгради на територията на "Елените".
"ДНСК установи, че за две неща липсва документация и проверките за това ще продължат, за да видим дали ще открием такава", увери той.
По думите му единият случай е корекция на речно корито, която е извършена и върху речното корито е построен хотел, който е въведен в експлоатация с разрешение на Община Несебър. Вторият е за въведен в експлоатация аквапарк, за който също няма налична строителна документация.
Всички тези данни ще продължат да бъдат проверявани и при нужда ще бъдат предоставени на разследващите органи, които провеждат на място проверки, каза Иванов. По думите му, ако разследващите органи преценят, могат да започнат процедура по обезсилване на разрешенията за строеж и разрешенията за въвеждане в експлоатация в Елените, и сградите да бъдат обявени за незаконно строителство.
Министърът съобщи, че е изискал от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и от ДНСК да поискат информация от "Басейнова дирекция - Черноморски район" данни за наличие на други речни корита и реки по други наши курорти, където да бъдат извършени проверки в следващите дни, за да се провери дали няма подобна ситуация, при която са издавани разрешителни документи за строеж.
Иванов каза още, че в Царево е установено, че на база на протоколите и предписанията, които са издадени през 2023 г., незаконните постройки са били премахнати, но средства за почистване на деретата от тогавашния Министерски съвет не са отпускани за тази община.
В района на "Елените" няма засегната публична инфраструктура, в района на Царево е засегната пречиствателната станция за отпадни води. По републиканската пътна мрежа има засегнати две съоръжения, като едното по-тежко по второкласен републикански път, обясни още министърът.
Иванов припомни, че вчера заедно с Министерството на вътрешните работи започна процедура за искане на помощ от фонд "Солидарност", от който България може да получи безвъзмездна помощ за възстановяване на щетите
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
14:10 07.10.2025
2 Трол
14:11 07.10.2025
3 си дзън
Коментиран от #12, #22
14:12 07.10.2025
4 Николай Бареков бивш евродепутат
14:13 07.10.2025
5 Николай Бареков бивш евродепутат
Коментиран от #24
14:14 07.10.2025
6 Име
14:14 07.10.2025
7 Как само го кръстили тяхните Министър ?
14:15 07.10.2025
8 Град Симитли
... А той лежи на топло в зайчарника, ни лук ял, ни лук мирисал, херувимче!
14:15 07.10.2025
9 Анонимен
14:16 07.10.2025
10 Тия
14:16 07.10.2025
11 и какво излиза
Застроено при Крадлив дедо и тройната коалиция
Коментиран от #15
14:17 07.10.2025
12 Частните болници училища и детски градин
До коментар #3 от "си дзън":Не са ли също така. Дават им помощи и пари от бюджета и други подобни източници .
14:18 07.10.2025
13 НА ПЪРВА ЛИНИЯ
14:18 07.10.2025
14 И като
14:22 07.10.2025
15 Да , бе
До коментар #11 от "и какво излиза":при Боко е строено с пълна сила и тва си е доказуемо ! Да не се базикат с хората , че и без това търпението им се е изчерпало .
14:22 07.10.2025
16 Иван Филипов
14:26 07.10.2025
17 хахаха
14:28 07.10.2025
18 водолаза
14:31 07.10.2025
19 Какви са
14:33 07.10.2025
20 Никой
14:34 07.10.2025
21 Стойо
14:45 07.10.2025
22 Сзо
До коментар #3 от "си дзън":Този министър вчера обясняваше как там не било речно корито. Днес обърна палачинката
14:45 07.10.2025
23 Ветеран от Протеста
14:45 07.10.2025
24 Васил Милев
До коментар #5 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Браво бе Барек! Вие намерихте и нарочихте виновните! Евала! А?! Тези хотели и други простотии да не са строени през последните 6 месеца или дори откакто съществува ИТН? Не, Барек. Тук е барал ГЕРБ, а може и ти да си цапардосал нещо. И сега крадеца вика дръжте крадеца! Тези стари, мазни номерца ги знаем, бре! Не те ли е срам, че лапаш евродепутатска пенсия?! Тез пари дето ти ги ядеш ги вземат от разни инвалиди, сираци и хора в уязвимо положение! Ха, помисли с таз обрасла в далавери и схеми 50 и кусур годишна тиква!
14:46 07.10.2025