Времето днес, прогноза за сряда, 27 август: Слънчево, със слаб до умерен източен вятър

Ще бъде по-топло от вчера, предаде БНТ. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат от 9 до 14°, в София – около 9°, по-високи отново на морския бряг - между 16 и 18°, а максималните – в интервала от 27 до 32°, в София - около 28°, по Черноморието - от 24 до 27°.

Ще бъде слънчево, със слаб до умерен източен вятър.



И на морския бряг ще бъде слънчево, но ветровито с умерен източен вятър. Вълнението на морето по

северното крайбрежие ще бъде около 2 бала, а по южното – до около 3, с височина на вълните под половин метър. Температурата на морската вода е 24-25°.

Много добри условия за туризъм в планините и в сряда - умерен северен вятър и слънчево време.

До събота ще се задържи слънчево, но в източната половина от страната, както и по Черноморието, ще се задържи ветровито .



Температурите и минималните, и максималните ще се повишават и отново в почти цялата страна ще бъде горещо. Захлаждане предстои в неделя.



Ще има и валежи, на места интензивни, още през нощта срещу неделя в Западна България, а в неделя – в останалата част от страната.