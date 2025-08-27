Новини
България »
Времето днес, прогноза за сряда, 27 август: Слънчево, със слаб до умерен източен вятър

27 Август, 2025 03:00 472 2

Максималните температури ще са в интервала от 27 до 32°, в София - около 28°, по Черноморието - от 24 до 27°

Времето днес, прогноза за сряда, 27 август: Слънчево, със слаб до умерен източен вятър - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде по-топло от вчера, предаде БНТ. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат от 9 до 14°, в София – около 9°, по-високи отново на морския бряг - между 16 и 18°, а максималните – в интервала от 27 до 32°, в София - около 28°, по Черноморието - от 24 до 27°.

Ще бъде слънчево, със слаб до умерен източен вятър.

И на морския бряг ще бъде слънчево, но ветровито с умерен източен вятър. Вълнението на морето по
северното крайбрежие ще бъде около 2 бала, а по южното – до около 3, с височина на вълните под половин метър. Температурата на морската вода е 24-25°.

Много добри условия за туризъм в планините и в сряда - умерен северен вятър и слънчево време.

До събота ще се задържи слънчево, но в източната половина от страната, както и по Черноморието, ще се задържи ветровито .

Температурите и минималните, и максималните ще се повишават и отново в почти цялата страна ще бъде горещо. Захлаждане предстои в неделя.

Ще има и валежи, на места интензивни, още през нощта срещу неделя в Западна България, а в неделя – в останалата част от страната.


България
  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор
    добро утро

    пожелавам на розовите понита от българия да осмучат мекатаПИШКА на император ПУТИН

    ай да ви е сладко

    03:07 27.08.2025

  • 2 име

    0 1 Отговор
    лека нощ

    03:08 27.08.2025

