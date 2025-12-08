Новини
България »
Бойко Борисов поиска да паднат визите за САЩ

Бойко Борисов поиска да паднат визите за САЩ

8 Декември, 2025 18:56 1 728 117

  • бойко борисов-
  • визи-
  • сащ-
  • американски визи-
  • нато-
  • украйна

Лидерът на ГЕРБ разговаря със заместник-помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия

Бойко Борисов поиска да паднат визите за САЩ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро.

Това написа на личната си страница във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се срещна в централата на партията с Кристофър Смит, заместник-помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. На срещата присъстваха Георг Георгиев, министър на външните работи и Жечо Станков, министър на енергетиката. Ето какво още сподели Борисов:

"Обсъдихме ключовите теми от двустранния дневен ред - енергетика, сигурност, технологии, икономическо сътрудничество и регионална стабилност. Подчертах стратегическия характер на отношенията между нашите две държави, основани на доверие, споделени цели и последователно партньорство.

Акцент в разговора беше сътрудничеството в сферата на енергийната сигурност. Изразих благодарност за решението на правителството на САЩ да издаде 6-месечен общ лиценз за транзакциите на дружествата на “Лукойл“ в България. Потвърдих ангажимента ни за дългосрочно и устойчиво решение, което гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и региона. Обсъдихме и напредъка по ключовите проекти за диверсификация, включително развитието на газовата инфраструктура, Вертикалния газов коридор и стратегическото сътрудничество в ядрената енергетика с американски технологии.

Придобиването на нови самолети F-16 Block 70, на бронирани машини Stryker, както и активните съвместни учения са важни стъпки за повишаване на нашите бойни способности и за укрепване на Източния фланг на НАТО. Обсъдихме също задълбочаването на партньорството в киберсигурността, стратегическите комуникации и отбранителната индустрия".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    71 6 Отговор
    това не е ли работа на премиера а не на един ПростДепутат!

    Коментиран от #11, #17, #22, #65

    18:57 08.12.2025

  • 2 Няма

    51 5 Отговор
    работа , чеше си езика !

    18:57 08.12.2025

  • 3 съдията Дред

    43 6 Отговор
    А боко и шиши като отидат в САЩ , там ще ги посрещнат спо червен килим на вратата на Синг-Синг , и ще им е осигурена килия с южно изложение !

    18:58 08.12.2025

  • 4 ЕСССР

    33 5 Отговор
    Нали уж за членки на ЕСССР условията трябва да са равни и безвизови за САЩ, но НЕ явно ЕСССР смята България за 2-ръка или 3-та и не прави нищо пред САЩ! Иначе България солидарно трябва да яде всички 💩💩💩, които ЕСССР и сервира, солидарно!

    Коментиран от #25

    19:00 08.12.2025

  • 5 гражданин

    48 5 Отговор
    Докато ни управляват тикви и свине , тази територия все ще е робска !

    Коментиран от #31

    19:01 08.12.2025

  • 6 Хмм

    36 5 Отговор
    помощник на заместника, а визите няма да отпаднат докато санкциониран за корупция е на първия ред в НС и участва в управлението на страната

    19:03 08.12.2025

  • 7 българина

    31 4 Отговор
    Баце е на официална среща ,а Шиши у Кърджали. изводите за вас

    Коментиран от #9

    19:04 08.12.2025

  • 8 Само го вижте ве, Ухиления Андрешко

    40 4 Отговор
    от Банкя.🤔🤣😁

    Моля да паднат визите и санкциите Магнитцки на моя най добър приятел и бизнес партньор Делян Пеевски - Магнитцки.😁🤣

    19:04 08.12.2025

  • 9 Хмм

    24 6 Отговор

    До коментар #7 от "българина":

    погледнете масичките, чашите, бутилките с вода, малките знаменца, затова пък украинското е огромно

    19:06 08.12.2025

  • 10 То беше със син Тръмп

    18 4 Отговор
    Сега със зам. Глав Секретар ИИИ на тоя и оня туупк-офци ще си пропилеят парите само за подкупи за един два магнита. И добре после няма да има за купуване на гласове.

    19:07 08.12.2025

  • 11 Малеееее

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    На Угоеният и Мазен Тиквоний Борисов, простотията му се увеличава пропорционално на ненаситния му търбух.

    19:07 08.12.2025

  • 12 А какво каза

    20 4 Отговор
    Американеца???За Тиквата ясно.

    19:07 08.12.2025

  • 13 Евродебил

    13 4 Отговор
    А бе както е тръгнало,ние скоро ще бъдем обявени за вражеска на САЩ държава,а нашия толуп за падане на визи говори.Само да не я извъртим така,че пак родните евроинтегрирани да им обявят война,защото предишния път(след нашата нечувана "храброст") само съветската-междусъюзническа окупация спря "фортресите", бомбардировките и плана на Чърчил да направи от София картофена нива.

    19:08 08.12.2025

  • 14 Аве, май май нещо един стол не му стига

    18 4 Отговор
    на Банкянското Прасе, айде моля дайте му два стола да седне, като на голямото Д като дирник Делян Пеевски.😁🤣

    19:08 08.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    Усети Бойко от къде духа вятъра.

    19:08 08.12.2025

  • 16 Тая шляка

    23 5 Отговор
    В името на какъв прави искания?
    Пак ли се вживя в ролята на министър- председател
    Желязков ти кой си,бе! Бостанско плашило, което обикаля света на гърба на работещите?
    Борисов.Нали беше само един депутат??? Или и това забрави ??? Всеки ли от 240-те тунеядци могат да правят искания пред който им падне!
    Край на свинщината!
    И прасето Мишлин итнегоьще готнадупчат!

    Коментиран от #18

    19:09 08.12.2025

  • 17 Последния Софиянец

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Вярваш ли на тези лъжи?Говорил е за своята кожа.

    19:10 08.12.2025

  • 18 Последния Софиянец

    11 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тая шляка":

    Преговаря да го пощадят.

    19:10 08.12.2025

  • 19 Защо Бе

    10 11 Отговор
    Нека паднат визите за Русия и всички копейки да ходят на фронта. Все пак те са им братушки

    19:11 08.12.2025

  • 20 Това ли е на дневен ред

    9 6 Отговор
    сега. И на кого му е притрябвало сега да емигрира, когато бэлгари живяли години в САЩ започнаха да се прибират в България.иска да си припише и това, и да каже че освен в ЕС, НАТО и еврозоната е известна и безвизов режим с Щатите.Тук ще удари на камък.

    Коментиран от #89

    19:12 08.12.2025

  • 21 Миндич

    13 4 Отговор
    А бе такава репутация имаме в САЩ,че на нашите "политици" им се налага да се снимат с холограмата на американския президент,"канят ги" да наблюдават провеждащи се събитя в Белия Дом на голям екран от някой бейзболен стадион или "учтиво" родните измекяри отказват "поканата" която афишират,но никога не са получавали.

    19:14 08.12.2025

  • 22 На тоя ТУУ, тууулуп

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Както му отърва. Вчера на протестиращите каза що към мен тези упреци аз съм само депутат а за срещи със по големите той на масата демек премиер. Той винаги в полза. И ЗА ТОВА ИСКА ДА УДЪРЖИ ДО ЯНУАРИ ЗА ДА КАЖЕ АЗ ВИ ВКАРАХ В ЕВРОПА. АМА КАТО НИкаКЪВ. НИТО МИНИСТЪР НИТО ПРЕДСЕДАТЕЛ А ЕДИН ДЕПУТКАТ.

    Коментиран от #47

    19:14 08.12.2025

  • 23 Урсула от Брюксел

    8 3 Отговор
    Еднокнижника няма да го пуснат да измете Белия Дом,камо ли някой да го слуша за визите.

    19:15 08.12.2025

  • 24 Майк Алън Патън

    10 1 Отговор
    А предлагал ли е Лукойл като дар ? Че и тръбите за десерт ?

    19:17 08.12.2025

  • 26 Тото 1 и Тото 2

    6 2 Отговор
    Поискал ли е да паднат и МАГНИТИТЕ от авера му Делян ?

    19:17 08.12.2025

  • 27 В затвора

    7 3 Отговор
    Кой си ти да искаш?

    19:18 08.12.2025

  • 28 ТАА ТЕРИТОРИЯ е ПРОКЪЛНАТА

    3 5 Отговор
    За тва и УСА не ИЗКАТ прокълнати без визи да им УРОЧАСЪТ КЕФА

    19:18 08.12.2025

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 2 Отговор
    Защо не разговаря със САШтинския посланик у нас или да изпрати нашия във Фашингтън да разговаря по въпроса🤔
    А, то нямало такива 🤔 Нито наш в САШт, нито техен тук.🤔
    ТръмПича не ни брои изобщо за фактор в политиката❗

    19:18 08.12.2025

  • 30 сидероДРОМОС

    9 3 Отговор
    Да не би мис Бикини да е скрита в къща в Маями и затуй да иска виза ?

    19:19 08.12.2025

  • 31 Христо Христов

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    Абсалютно!
    Когато ни управляваше БСП и Виденов, тази територия не само цъфтеше, направо връзваше... 😀

    Коментиран от #68

    19:20 08.12.2025

  • 32 Сетила се Мара

    5 1 Отговор
    Да се побара

    19:20 08.12.2025

  • 33 ЕПИхлорХИДРИН

    6 2 Отговор
    Еееее , щом Бойко го иска , как да му откажат американците ?

    19:20 08.12.2025

  • 34 Този

    7 1 Отговор
    Не трябва вече нищо да иска!

    19:21 08.12.2025

  • 35 На тиквун му подадоха пръст

    6 2 Отговор
    И той се вживя в господаря на света?!
    Абе тикво , цял свят ти се подадиграва, ама ти не се учещаш!

    19:21 08.12.2025

  • 36 Щирлиц Ото фон

    5 1 Отговор
    И ние искаме разни неща , много по-лесни и функционални , но БОЙКО и ДЕЛЯТ не дават !

    19:21 08.12.2025

  • 37 Иван

    6 2 Отговор
    Това го слушаме вече 10години!

    19:22 08.12.2025

  • 38 Емигрант

    6 4 Отговор
    Като какъв се явява този бокLYK, че ще моли за безвизов режим САЩ, а нима България се повлия от американския списък "Магнитски", уважи ли на американците разследването и установяването на корупционни български лица на които САЩ и Великобритания забраниха "вход" на териториите им ? България няма ли правителство, че някаква мутра се среща със зам. на държавния секретар на САЩ или се доказва, че този шматарок Желязков е само един наистина "водопад", не знае от къде е паднал дори ?

    19:22 08.12.2025

  • 39 Куп обещания

    7 3 Отговор
    Които единствено задлъжняват България. Невероятна гнус и двуличие

    19:22 08.12.2025

  • 40 604

    4 1 Отговор
    е ся хукнах към прогнилата америка, тръгам с 200-та!

    19:25 08.12.2025

  • 41 Трябва ни обаче певец

    5 0 Отговор
    Ама аз мога и да пея и да танцувам и да свиркам ...... чи тъй

    19:25 08.12.2025

  • 42 Калчо

    6 2 Отговор
    Язе Баце сакам да паднат визите за Екваториална Гвинея!
    Има топли брегове и жени за грях!

    19:26 08.12.2025

  • 43 Колко е доволен

    6 2 Отговор
    Минал го е с 200

    19:27 08.12.2025

  • 44 ФЕЙК - либераст

    6 1 Отговор
    О Боже, какви чудеса може да направи един "обикновен депутатин" ! Дори да се срещне с вуйчото на заместника на помощника на секретарката на държавния секретар и да постави въпроса за визите! Работата е опечена: Човекът каза : ЩЕ ВИДИМ!

    Коментиран от #50

    19:29 08.12.2025

  • 45 И как точно Бою ще

    9 2 Отговор
    гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и региона ? А? Ще кара с 200 танкера с петрол за Нефтохима ? Дето сега след украинският морски тероризъм няма танкер в света който да се съгласи до Росенец да дойде ..... и 300 % за седмица само поскъпнаха морските застраховки и таксите за Босфора ... дай му глупости да дрънка и дудука да надува

    19:31 08.12.2025

  • 46 За Русия

    10 0 Отговор
    да паднат!Кой иска да ходи в САЩ?

    19:31 08.12.2025

  • 47 Ама кой му каза

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "На тоя ТУУ, тууулуп":

    Че искаме в измислената му еврозона??

    19:32 08.12.2025

  • 48 САЩ

    4 2 Отговор
    не пускат троянски коне!

    19:33 08.12.2025

  • 49 С виза или

    9 2 Отговор
    Без виза оставка и пандела

    19:34 08.12.2025

  • 50 Калчо

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "ФЕЙК - либераст":

    Он не е разбрал с колко маловажен човек си приказва. Важното е на изпроводяк да прекара един пръст отзад по браздата му та поне оня да го запомни и споменава.

    19:34 08.12.2025

  • 51 И човека му се изсмял ....

    9 0 Отговор
    (повишаване на нашите бойни способности и за укрепване на Източния фланг на НАТО....) пука му на Кристофър Смит за НАТО .....но да си каже Бою тъпият слоган.....

    19:35 08.12.2025

  • 52 ТОЗИ ТРЯБВА ДА Е В ЗАТВОРА!

    6 0 Отговор
    Не да се нарежда до "големите" и да демонстрира "ето,всичко зависи от мен".

    19:36 08.12.2025

  • 53 Лумпен

    9 0 Отговор
    Америка много ни обича...!
    Затова който иска да ходи там си плаща реди се на опашка за интервю !
    Унижението е пълно !
    Но братята американци идват безвизово !
    Те са бели хора!
    За разлика от българите!
    Вечна дружба!
    Да не забравите да ме изтриете !

    19:36 08.12.2025

  • 55 тома

    7 1 Отговор
    Само визите за симитли могат да паднат бойче

    19:37 08.12.2025

  • 56 ЗА ДА ОЦЕЛЕЕ БОКО ОЛЕЩАЛ

    8 0 Отговор
    Да купи още 124 Ф-ки 16 на старо за 55 милиарда платени авансово и с доставка 2052 лятото.

    19:37 08.12.2025

  • 57 Гост

    7 1 Отговор
    На тоя как му отива един Магнитски, ще му лепне като шамар на буза

    19:37 08.12.2025

  • 58 Ту тууу

    5 1 Отговор
    Ментални проблеми

    19:38 08.12.2025

  • 59 Мнение

    7 0 Отговор
    Как ще паднат визите, когато Влади Горанов, Р.Овч. и Пеевски са всеки ден по българските медии. На тези лица е забранено да имат пластикова карта на търговска банка!

    19:40 08.12.2025

  • 60 Дерзайте мишоци

    0 4 Отговор
    Бойко е преродени я Мойсей, прахта на нозете му ,може само да дишате..

    19:40 08.12.2025

  • 61 Баце

    5 1 Отговор
    И да паднат визите, Плювеевски няма да може да се възползва от това!
    Ти също!

    19:40 08.12.2025

  • 62 дядото

    7 1 Отговор
    този наглец поне 20 години обещава падането на тези визи,но още продължава да се моли

    19:41 08.12.2025

  • 63 Вакли Бобинов

    7 2 Отговор
    Горкият човечец. За първи път вижда политически лидер, който не знае да каже дори една дума на английски. Такива даже из Африка няма.

    19:42 08.12.2025

  • 64 Никой

    2 3 Отговор
    не иска в загнилия запад!

    Коментиран от #95

    19:42 08.12.2025

  • 65 Ъъъъ не!

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Че той разговаря с треторазряден дипломат! Не е и работа на премиера да преговаря със заместника на помощника! Протокол!

    19:43 08.12.2025

  • 66 И Киев е Руски

    7 3 Отговор
    Седи си в Банкя бе цървул

    19:44 08.12.2025

  • 67 Ъхъъъъъ....

    5 1 Отговор
    На срещата присъстваха Бою, ГЕЙргиев и Жечо Станков .....

    19:44 08.12.2025

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Христо Христов":

    Ти тогава къде беше🤔 в мечтите на мама и тати ли❓
    Защото Виденов единствен се опълчи на Шорош да плащаме от нашия бюджет за НПО "Америка срещу България"! Ама това ПО ПЕЙЧИЦИТЕ не го знаете ❗
    Сегашните са готови да изръсят хиляда евро ли беше, милион евро ли беше🤔или май МИЛИАРД, за У...йна❗Където целият свят видя как едни МИЛИАРДИ са потъвали в нечии банкови сметки‼️

    19:46 08.12.2025

  • 69 дядото

    7 1 Отговор
    загледах по-внимателно снимката горе.боже колко много говори.

    19:46 08.12.2025

  • 70 лекия

    1 1 Отговор
    А нещо за чичо Магнитски стана ли дума? Ще го въвеждате ли в България?

    19:46 08.12.2025

  • 71 Пак са го хлъзнали Бою

    5 1 Отговор
    Кристофър Смит (на английски: Christopher Smith) е американски филмов критик и писател на бестселъри в жанра трилър.

    19:48 08.12.2025

  • 72 За мерака на няколко хиляди българи да

    3 1 Отговор
    Няма визи за САЩ
    България ще стане разграден двор за 400 милиона американци

    Коментиран от #84

    19:49 08.12.2025

  • 73 Да питам,

    2 0 Отговор
    Лидерите на ППДП, БСП, НН, ИТН и всички свинари, защо не се возят в една и сща каруца, в която се е покатерильнаш баце?

    19:49 08.12.2025

  • 74 Борисов е олигофрен по учебник

    3 1 Отговор
    Много моля, не ме дразнете с този ид. ио. Т

    19:51 08.12.2025

  • 75 Конграчулейшън

    4 1 Отговор
    Всички сме парлеву

    19:52 08.12.2025

  • 77 Маук

    2 1 Отговор
    Ах, този трогателно неадекватен тип!

    19:54 08.12.2025

  • 78 Британия

    2 0 Отговор
    Все си мисля че най добре е извънземни или невероятен и непоносим студ трябва да нападне цялата планета земя другото трето спасение е Самоубийство чрез неограничена свобода на определени индивиди

    19:55 08.12.2025

  • 79 УдоМача

    4 1 Отговор
    "Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет" - лицемерие!!! Ако искат да го постигнат поставяне на реципрочност! Визи за американците независимо, че ЕС не прилага такива защото и те пътуват без! А само за инфо - не забравяйте, че в момента няма американски посланник в момента и нас и наш у тях - все едно сме във война!

    Коментиран от #97

    19:55 08.12.2025

  • 80 Само да попитам

    6 1 Отговор
    На какъв език разговаря цар тиква и в качеството на какъв, нали е депутат ???????

    Коментиран от #88

    19:57 08.12.2025

  • 81 Край

    2 1 Отговор
    Аз не искам да падат визите за нас - искам ние да наложим визи за тях. Нали искахте да връщате самочувствето на българите - е така става.

    19:57 08.12.2025

  • 82 Фото Мексико

    2 0 Отговор
    Елемента в дясно - " съм ги с 200 всичките " и доволна подигравателна усмивка . Елемента в ляво - " И ние тебе ако не слушкаш " още по надменна усмивка доволен от рапорта.

    19:57 08.12.2025

  • 83 Име

    1 1 Отговор
    На мен ми е все тая дали сме с визи или не!

    19:57 08.12.2025

  • 84 Обаче

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "За мерака на няколко хиляди българи да":

    Хамериканците всичките 350милиона могат да посещават страните в ЕС без визи, а само със самолетен билет до някое евро летище.

    Коментиран от #91

    19:58 08.12.2025

  • 85 ?????

    4 0 Отговор
    И пак да се смееш ли, да плачеш ли - "заместник-помощник държавния секретар на САЩ".
    Тва им е нивото на наште момчета.

    19:58 08.12.2025

  • 87 Протокола на Борисов що не е сложил

    3 1 Отговор
    Знамето на Европейския съюз

    Коментиран от #92

    19:59 08.12.2025

  • 88 в качество на

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Само да попитам":

    Личен приятел на Тръмп е от първия му мандат и също познат на сина му.
    Освен това като един български държавник, може да им каже, че е прочел Винету.

    20:01 08.12.2025

  • 89 мамаша

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Това ли е на дневен ред":

    o,другарю за русия е безвиво

    20:03 08.12.2025

  • 90 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Приказки от 1001 нощ...

    20:03 08.12.2025

  • 91 Американците не им се занимава с левове

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Обаче":

    И чакат еврозоната в България после ще
    Купуват евро и ще обикалят където си поискат

    Коментиран от #94

    20:05 08.12.2025

  • 92 Обаче

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "Протокола на Борисов що не е сложил":

    Ес знамето се е скрило зад ушите му, трябва да се позагледаш.

    20:05 08.12.2025

  • 93 Уса

    2 1 Отговор
    Това е един хлъзгав тулуп,който е бита карта и се чуди на къде да се извие.Визите няма да паднат.САЩ може да наложи визи за целия ЕС във вид на санкции заради урсулите

    20:06 08.12.2025

  • 94 Обаче

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Американците не им се занимава с левове":

    и до сега техните долари не се отказват от наште хотелиери и кръчмари.

    20:07 08.12.2025

  • 95 витя

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Никой":

    бегаи урусия и обмени в рублии

    20:08 08.12.2025

  • 96 кочо чистеменски

    4 0 Отговор
    Чудя се как ръцете на той бандит не са в джобовете си както го прави на българския народ и като си баря оная работа и си казва през к..а ми че протестирате

    20:08 08.12.2025

  • 97 Царство България е във война със САЩ

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "УдоМача":

    Република България не е подписвала мирен договор със САЩ

    20:09 08.12.2025

  • 98 Слоностозъбест Абракадабър

    4 0 Отговор
    А поискал ли е да ходи до Белия дом и стаята с камината ? Че нещо не го броят за жим. За разлика от Виктор ОРБАНА !

    20:10 08.12.2025

  • 99 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    В АМЕРИКА С БАТ БОЙКО СЕ ЗАНИМАВА
    ФБР И ДАНЪЧНИТЕ МАГНИТСКИ:)

    20:10 08.12.2025

  • 100 Пища ХУФнагел

    1 0 Отговор
    В края на разговора , нашето момче казало ли е Ту Тууууу , Ту Тууууууу и да е отлетяло към своите владения и бостани ?

    20:14 08.12.2025

  • 101 Тоя хамериканец игнорира цялото

    2 0 Отговор
    Българско правителство за да се срещне само с Борисов който е васал в Европа

    20:15 08.12.2025

  • 102 уртумурдук

    1 0 Отговор
    Хора , голЕм ПРОСТАК изглежда нашия Бойко бе ! Дано не го обижда това , ама си е истината !

    Коментиран от #106

    20:16 08.12.2025

  • 103 Марис

    2 0 Отговор
    Колко мазна снимка!!

    20:17 08.12.2025

  • 104 НРБ

    3 0 Отговор
    За него е по-важно е да паднат санкциите по Магнитски за Влади и Шиши.

    20:19 08.12.2025

  • 106 Обаче

    3 0 Отговор

    До коментар #102 от "уртумурдук":

    Тая широка и добронамерена усмивка, гарнирана с републикански цвят вратовръзка не е редно да се подценява.

    Коментиран от #108

    20:21 08.12.2025

  • 107 Ама

    2 1 Отговор
    Нашите копеи чакат русия да махне визите и щели да ходят там

    20:24 08.12.2025

  • 108 НРБ

    4 0 Отговор

    До коментар #106 от "Обаче":

    По-точно е типична хитрееща цървуло-мазна усмивка.

    Коментиран от #110

    20:25 08.12.2025

  • 109 Стенли

    2 0 Отговор
    И като какъв точно преговаря Борисов да лидер е на най голямата парламентарно представена партия в парламента но като официален пост е само един редови депутат ето как се вижда че Желязков е един сламен премиер а истинските господари са Борисов и Пеевски

    Коментиран от #113

    20:27 08.12.2025

  • 110 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "НРБ":

    Единия произнася сирене, я другия казва зеле и моментът е увековечен от щатния фотограф.

    20:28 08.12.2025

  • 111 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    20:29 08.12.2025

  • 112 само питам

    1 1 Отговор
    а окранскотоЗнаме за какъв чеп е там на заден фон?

    Коментиран от #115

    20:31 08.12.2025

  • 113 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Стенли":

    само учтиво посреща уважаван гост в партийно помещение, дошъл му на крака.

    20:32 08.12.2025

  • 114 Ще паднат

    1 0 Отговор
    когато двамата толупи изпаднат от политиката!

    20:33 08.12.2025

  • 115 знамето показва

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "само питам":

    Важната тема за разговора.

    20:33 08.12.2025

  • 117 Бай Тиквоний

    0 0 Отговор
    В качеството на какъв разговаря . Те за това не падат визите защото нивото от наша страна е познато на САЩ от времето на посланик Пардю

    20:36 08.12.2025

