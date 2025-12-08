Бойко Борисов поиска да паднат визите за САЩ

Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро.
Това написа на личната си страница във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се срещна в централата на партията с Кристофър Смит, заместник-помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. На срещата присъстваха Георг Георгиев, министър на външните работи и Жечо Станков, министър на енергетиката. Ето какво още сподели Борисов:
"Обсъдихме ключовите теми от двустранния дневен ред - енергетика, сигурност, технологии, икономическо сътрудничество и регионална стабилност. Подчертах стратегическия характер на отношенията между нашите две държави, основани на доверие, споделени цели и последователно партньорство.
Акцент в разговора беше сътрудничеството в сферата на енергийната сигурност. Изразих благодарност за решението на правителството на САЩ да издаде 6-месечен общ лиценз за транзакциите на дружествата на “Лукойл“ в България. Потвърдих ангажимента ни за дългосрочно и устойчиво решение, което гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и региона. Обсъдихме и напредъка по ключовите проекти за диверсификация, включително развитието на газовата инфраструктура, Вертикалния газов коридор и стратегическото сътрудничество в ядрената енергетика с американски технологии.
Придобиването на нови самолети F-16 Block 70, на бронирани машини Stryker, както и активните съвместни учения са важни стъпки за повишаване на нашите бойни способности и за укрепване на Източния фланг на НАТО. Обсъдихме също задълбочаването на партньорството в киберсигурността, стратегическите комуникации и отбранителната индустрия".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #11, #17, #22, #65
18:57 08.12.2025
2 Няма
18:57 08.12.2025
3 съдията Дред
18:58 08.12.2025
4 ЕСССР
Коментиран от #25
19:00 08.12.2025
5 гражданин
Коментиран от #31
19:01 08.12.2025
6 Хмм
19:03 08.12.2025
7 българина
Коментиран от #9
19:04 08.12.2025
8 Само го вижте ве, Ухиления Андрешко
Моля да паднат визите и санкциите Магнитцки на моя най добър приятел и бизнес партньор Делян Пеевски - Магнитцки.😁🤣
19:04 08.12.2025
9 Хмм
До коментар #7 от "българина":погледнете масичките, чашите, бутилките с вода, малките знаменца, затова пък украинското е огромно
19:06 08.12.2025
10 То беше със син Тръмп
19:07 08.12.2025
11 Малеееее
До коментар #1 от "Абе":На Угоеният и Мазен Тиквоний Борисов, простотията му се увеличава пропорционално на ненаситния му търбух.
19:07 08.12.2025
12 А какво каза
19:07 08.12.2025
13 Евродебил
19:08 08.12.2025
14 Аве, май май нещо един стол не му стига
19:08 08.12.2025
15 Последния Софиянец
19:08 08.12.2025
16 Тая шляка
Пак ли се вживя в ролята на министър- председател
Желязков ти кой си,бе! Бостанско плашило, което обикаля света на гърба на работещите?
Борисов.Нали беше само един депутат??? Или и това забрави ??? Всеки ли от 240-те тунеядци могат да правят искания пред който им падне!
Край на свинщината!
И прасето Мишлин итнегоьще готнадупчат!
Коментиран от #18
19:09 08.12.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Абе":Вярваш ли на тези лъжи?Говорил е за своята кожа.
19:10 08.12.2025
18 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Тая шляка":Преговаря да го пощадят.
19:10 08.12.2025
19 Защо Бе
19:11 08.12.2025
20 Това ли е на дневен ред
Коментиран от #89
19:12 08.12.2025
21 Миндич
19:14 08.12.2025
22 На тоя ТУУ, тууулуп
До коментар #1 от "Абе":Както му отърва. Вчера на протестиращите каза що към мен тези упреци аз съм само депутат а за срещи със по големите той на масата демек премиер. Той винаги в полза. И ЗА ТОВА ИСКА ДА УДЪРЖИ ДО ЯНУАРИ ЗА ДА КАЖЕ АЗ ВИ ВКАРАХ В ЕВРОПА. АМА КАТО НИкаКЪВ. НИТО МИНИСТЪР НИТО ПРЕДСЕДАТЕЛ А ЕДИН ДЕПУТКАТ.
Коментиран от #47
19:14 08.12.2025
23 Урсула от Брюксел
19:15 08.12.2025
24 Майк Алън Патън
19:17 08.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тото 1 и Тото 2
19:17 08.12.2025
27 В затвора
19:18 08.12.2025
28 ТАА ТЕРИТОРИЯ е ПРОКЪЛНАТА
19:18 08.12.2025
29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
А, то нямало такива 🤔 Нито наш в САШт, нито техен тук.🤔
ТръмПича не ни брои изобщо за фактор в политиката❗
19:18 08.12.2025
30 сидероДРОМОС
19:19 08.12.2025
31 Христо Христов
До коментар #5 от "гражданин":Абсалютно!
Когато ни управляваше БСП и Виденов, тази територия не само цъфтеше, направо връзваше... 😀
Коментиран от #68
19:20 08.12.2025
32 Сетила се Мара
19:20 08.12.2025
33 ЕПИхлорХИДРИН
19:20 08.12.2025
34 Този
19:21 08.12.2025
35 На тиквун му подадоха пръст
Абе тикво , цял свят ти се подадиграва, ама ти не се учещаш!
19:21 08.12.2025
36 Щирлиц Ото фон
19:21 08.12.2025
37 Иван
19:22 08.12.2025
38 Емигрант
19:22 08.12.2025
39 Куп обещания
19:22 08.12.2025
40 604
19:25 08.12.2025
41 Трябва ни обаче певец
19:25 08.12.2025
42 Калчо
Има топли брегове и жени за грях!
19:26 08.12.2025
43 Колко е доволен
19:27 08.12.2025
44 ФЕЙК - либераст
Коментиран от #50
19:29 08.12.2025
45 И как точно Бою ще
19:31 08.12.2025
46 За Русия
19:31 08.12.2025
47 Ама кой му каза
До коментар #22 от "На тоя ТУУ, тууулуп":Че искаме в измислената му еврозона??
19:32 08.12.2025
48 САЩ
19:33 08.12.2025
49 С виза или
19:34 08.12.2025
50 Калчо
До коментар #44 от "ФЕЙК - либераст":Он не е разбрал с колко маловажен човек си приказва. Важното е на изпроводяк да прекара един пръст отзад по браздата му та поне оня да го запомни и споменава.
19:34 08.12.2025
51 И човека му се изсмял ....
19:35 08.12.2025
52 ТОЗИ ТРЯБВА ДА Е В ЗАТВОРА!
19:36 08.12.2025
53 Лумпен
Затова който иска да ходи там си плаща реди се на опашка за интервю !
Унижението е пълно !
Но братята американци идват безвизово !
Те са бели хора!
За разлика от българите!
Вечна дружба!
Да не забравите да ме изтриете !
19:36 08.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 тома
19:37 08.12.2025
56 ЗА ДА ОЦЕЛЕЕ БОКО ОЛЕЩАЛ
19:37 08.12.2025
57 Гост
19:37 08.12.2025
58 Ту тууу
19:38 08.12.2025
59 Мнение
19:40 08.12.2025
60 Дерзайте мишоци
19:40 08.12.2025
61 Баце
Ти също!
19:40 08.12.2025
62 дядото
19:41 08.12.2025
63 Вакли Бобинов
19:42 08.12.2025
64 Никой
Коментиран от #95
19:42 08.12.2025
65 Ъъъъ не!
До коментар #1 от "Абе":Че той разговаря с треторазряден дипломат! Не е и работа на премиера да преговаря със заместника на помощника! Протокол!
19:43 08.12.2025
66 И Киев е Руски
19:44 08.12.2025
67 Ъхъъъъъ....
19:44 08.12.2025
68 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #31 от "Христо Христов":Ти тогава къде беше🤔 в мечтите на мама и тати ли❓
Защото Виденов единствен се опълчи на Шорош да плащаме от нашия бюджет за НПО "Америка срещу България"! Ама това ПО ПЕЙЧИЦИТЕ не го знаете ❗
Сегашните са готови да изръсят хиляда евро ли беше, милион евро ли беше🤔или май МИЛИАРД, за У...йна❗Където целият свят видя как едни МИЛИАРДИ са потъвали в нечии банкови сметки‼️
19:46 08.12.2025
69 дядото
19:46 08.12.2025
70 лекия
19:46 08.12.2025
71 Пак са го хлъзнали Бою
19:48 08.12.2025
72 За мерака на няколко хиляди българи да
България ще стане разграден двор за 400 милиона американци
Коментиран от #84
19:49 08.12.2025
73 Да питам,
19:49 08.12.2025
74 Борисов е олигофрен по учебник
19:51 08.12.2025
75 Конграчулейшън
19:52 08.12.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Маук
19:54 08.12.2025
78 Британия
19:55 08.12.2025
79 УдоМача
Коментиран от #97
19:55 08.12.2025
80 Само да попитам
Коментиран от #88
19:57 08.12.2025
81 Край
19:57 08.12.2025
82 Фото Мексико
19:57 08.12.2025
83 Име
19:57 08.12.2025
84 Обаче
До коментар #72 от "За мерака на няколко хиляди българи да":Хамериканците всичките 350милиона могат да посещават страните в ЕС без визи, а само със самолетен билет до някое евро летище.
Коментиран от #91
19:58 08.12.2025
85 ?????
Тва им е нивото на наште момчета.
19:58 08.12.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Протокола на Борисов що не е сложил
Коментиран от #92
19:59 08.12.2025
88 в качество на
До коментар #80 от "Само да попитам":Личен приятел на Тръмп е от първия му мандат и също познат на сина му.
Освен това като един български държавник, може да им каже, че е прочел Винету.
20:01 08.12.2025
89 мамаша
До коментар #20 от "Това ли е на дневен ред":o,другарю за русия е безвиво
20:03 08.12.2025
90 Пилотът Гошу
20:03 08.12.2025
91 Американците не им се занимава с левове
До коментар #84 от "Обаче":И чакат еврозоната в България после ще
Купуват евро и ще обикалят където си поискат
Коментиран от #94
20:05 08.12.2025
92 Обаче
До коментар #87 от "Протокола на Борисов що не е сложил":Ес знамето се е скрило зад ушите му, трябва да се позагледаш.
20:05 08.12.2025
93 Уса
20:06 08.12.2025
94 Обаче
До коментар #91 от "Американците не им се занимава с левове":и до сега техните долари не се отказват от наште хотелиери и кръчмари.
20:07 08.12.2025
95 витя
До коментар #64 от "Никой":бегаи урусия и обмени в рублии
20:08 08.12.2025
96 кочо чистеменски
20:08 08.12.2025
97 Царство България е във война със САЩ
До коментар #79 от "УдоМача":Република България не е подписвала мирен договор със САЩ
20:09 08.12.2025
98 Слоностозъбест Абракадабър
20:10 08.12.2025
99 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ФБР И ДАНЪЧНИТЕ МАГНИТСКИ:)
20:10 08.12.2025
100 Пища ХУФнагел
20:14 08.12.2025
101 Тоя хамериканец игнорира цялото
20:15 08.12.2025
102 уртумурдук
Коментиран от #106
20:16 08.12.2025
103 Марис
20:17 08.12.2025
104 НРБ
20:19 08.12.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Обаче
До коментар #102 от "уртумурдук":Тая широка и добронамерена усмивка, гарнирана с републикански цвят вратовръзка не е редно да се подценява.
Коментиран от #108
20:21 08.12.2025
107 Ама
20:24 08.12.2025
108 НРБ
До коментар #106 от "Обаче":По-точно е типична хитрееща цървуло-мазна усмивка.
Коментиран от #110
20:25 08.12.2025
109 Стенли
Коментиран от #113
20:27 08.12.2025
110 Обаче
До коментар #108 от "НРБ":Единия произнася сирене, я другия казва зеле и моментът е увековечен от щатния фотограф.
20:28 08.12.2025
111 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
20:29 08.12.2025
112 само питам
Коментиран от #115
20:31 08.12.2025
113 Обаче
До коментар #109 от "Стенли":само учтиво посреща уважаван гост в партийно помещение, дошъл му на крака.
20:32 08.12.2025
114 Ще паднат
20:33 08.12.2025
115 знамето показва
До коментар #112 от "само питам":Важната тема за разговора.
20:33 08.12.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Бай Тиквоний
20:36 08.12.2025