Вече е официално: Кабинетът предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Главен комисар Мирослав Рашков ще бъде предложен от правителството на президента за назначаване на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Това съобщи премиерът Росен Желязков по време за заседание на Министерския съвет, цитиран от bTV. Ще бъдат предложени за назначаване още 19 посланици и 1 постоянен представител в ООН.

В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството. „Предложението се основава на работата на политическото ръководство на МВР и политическата неутралност на Мирослав Рашков“, каза на заседанието министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

По думите му с главен комисар Рашков се работи в пълен синхрон и заслужава одобрението на Министерския съвет, както и това на президента, посочи вътрешният министър.

"По време на службата си в МВР Мирослав Рашков придобива съществен професионален опит", каза Митов. Той допълни, че Рашков налага екипен принцип, който води до конкретни положителни резултати в структурите на МВР при предотвратяването и разкриването на престъпления. "Мирослав Рашков осигурява много добро взаимодействие, както между службите на МВР, така и между органите на съдебната власт", допълни вътрешният министър.

Кой е Мирослав Рашков?

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен, се посочва на сайта на МВР. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

В МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Велико Търново. След това кариерата му продължава в Главна дирекция „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - МВР.

От 12 юли 2023 г. той е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП.

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, "Почетен знак на МВР - II степен" от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.