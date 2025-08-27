Товарен влак излезе от релсите в Промишлена зона "Искър" в София. Инцидентът се е случил на ул. 5010.
Полицията регулира движението и трафикът преминава през обходни маршрути.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
27 Август, 2025 14:36 1 055 19
Товарен влак излезе от релсите в Промишлена зона "Искър" в София. Инцидентът се е случил на ул. 5010.
Полицията регулира движението и трафикът преминава през обходни маршрути.
Подобни новини
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вероятно е саботаж
Коментиран от #3, #4, #11
14:43 27.08.2025
2 Ами
Коментиран от #7, #10
14:48 27.08.2025
3 Саботаж
До коментар #1 от "Вероятно е саботаж":е самото присъствие на амбициозния некадърник, инсталиран за министър на транспорта, и на подобните му в настоящото правителство. А пряката причина - немощна жп инфраструктура както в индустриалните клонове, така и по магистралните трасета....
14:49 27.08.2025
4 Урсулиянец
До коментар #1 от "Вероятно е саботаж":Руска намеса най-вероятно, трябват още санкции
14:53 27.08.2025
5 вижте вижте
14:54 27.08.2025
6 Територията
14:55 27.08.2025
7 Риболовеца
До коментар #2 от "Ами":Вчера в социалните мрежи някакъв човек търсеше да закупи релси. Насочиха го директно към местната ромска махала...
14:55 27.08.2025
8 Перо
14:56 27.08.2025
9 Светлината в тунела за
14:56 27.08.2025
10 Факт
До коментар #2 от "Ами":България никога не е правила релси, всичко беше внос и при соца.
14:57 27.08.2025
11 Толупа строши държавата ежедневно
До коментар #1 от "Вероятно е саботаж":ТО ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е ИЗЛЯЗЛА ОТ РЕЛСИТЕ И Е КАТАСТРОФИРАЛА ПРИ ТАЯ ЗАПАДНА ЕВРОПЕЙСКА УЖ ДЕМОКРАЦИЯ А КО ОСТАНА ЗА ВЛАКА. САБОТАЖ Е АМА ЗАПАДЕН ПО ПЛАН РАН ЪТ ИЗПЪЛНЯВАН ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ!
15:06 27.08.2025
12 А де да можеше...
15:08 27.08.2025
13 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
15:12 27.08.2025
14 Влак да излезе от релсите в България
15:15 27.08.2025
15 НЕ Влак излезе от релсите
15:17 27.08.2025
16 Прокопи
15:21 27.08.2025
17 12340
15:23 27.08.2025
18 Тази държава се разпада
15:29 27.08.2025
19 Последния Софиянец
15:36 27.08.2025