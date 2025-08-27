Новини
Влак излезе от релсите в Промишлена зона "Искър" в София

27 Август, 2025 14:36 1 055 19

Полицията регулира движението

Мария Атанасова

Товарен влак излезе от релсите в Промишлена зона "Искър" в София. Инцидентът се е случил на ул. 5010.

Полицията регулира движението и трафикът преминава през обходни маршрути.


  • 1 Вероятно е саботаж

    12 1 Отговор
    Много зачестиха тези случаи в последно време!

    Коментиран от #3, #4, #11

    14:43 27.08.2025

  • 2 Ами

    20 3 Отговор
    Няма го бай Тошо да ви смени релсите, ама то и релси вече не правим.

    Коментиран от #7, #10

    14:48 27.08.2025

  • 3 Саботаж

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вероятно е саботаж":

    е самото присъствие на амбициозния некадърник, инсталиран за министър на транспорта, и на подобните му в настоящото правителство. А пряката причина - немощна жп инфраструктура както в индустриалните клонове, така и по магистралните трасета....

    14:49 27.08.2025

  • 4 Урсулиянец

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вероятно е саботаж":

    Руска намеса най-вероятно, трябват още санкции

    14:53 27.08.2025

  • 5 вижте вижте

    10 0 Отговор
    само релсите под моста преди ж.п. гара Вакарел на какво приличат - криви и всеки момент ще се разпаднат, а НКЖИ нехае - дано не стане поредната беля, защото много пътнически влакове преминават там ежедневно!!!

    14:54 27.08.2025

  • 6 Територията

    13 0 Отговор
    Стари, локомотиви, стари вагони, стари релси. Целта е ясна, ще харижат БДЖ за 1 Евро на наш човек. Тази схема върви от години.

    14:55 27.08.2025

  • 7 Риболовеца

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Вчера в социалните мрежи някакъв човек търсеше да закупи релси. Насочиха го директно към местната ромска махала...

    14:55 27.08.2025

  • 8 Перо

    11 0 Отговор
    След 50-60 г. самотек, едно по едно сдава багажа!

    14:56 27.08.2025

  • 9 Светлината в тунела за

    10 0 Отговор
    БДЖ води до ежедневно дерайлиране според министърът на транспорта.

    14:56 27.08.2025

  • 10 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    България никога не е правила релси, всичко беше внос и при соца.

    14:57 27.08.2025

  • 11 Толупа строши държавата ежедневно

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вероятно е саботаж":

    ТО ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е ИЗЛЯЗЛА ОТ РЕЛСИТЕ И Е КАТАСТРОФИРАЛА ПРИ ТАЯ ЗАПАДНА ЕВРОПЕЙСКА УЖ ДЕМОКРАЦИЯ А КО ОСТАНА ЗА ВЛАКА. САБОТАЖ Е АМА ЗАПАДЕН ПО ПЛАН РАН ЪТ ИЗПЪЛНЯВАН ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ!

    15:06 27.08.2025

  • 12 А де да можеше...

    2 0 Отговор
    Влак излезе от релсите, разходи се...и се върна!

    15:08 27.08.2025

  • 13 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    4 0 Отговор
    Гарантирано от ГЕРБ Ново начало.

    15:12 27.08.2025

  • 14 Влак да излезе от релсите в България

    6 0 Отговор
    Е ежедневие. По думите на министърчето на транспорта. Всичко е в реда на нещата и под контрол

    15:15 27.08.2025

  • 15 НЕ Влак излезе от релсите

    1 0 Отговор
    А германски влак "стрела".... излезе от релсите

    15:17 27.08.2025

  • 16 Прокопи

    0 0 Отговор
    Закривайте това БДЖ, ще избиете хората бре!😡

    15:21 27.08.2025

  • 17 12340

    2 0 Отговор
    Бай Гроздан Караджов вече тича натам, ама първо да обядва, че се преработи от сабаале!

    15:23 27.08.2025

  • 18 Тази държава се разпада

    1 0 Отговор
    С минути. Пълен погром е

    15:29 27.08.2025

  • 19 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Зеленски няма да получи оръжието.

    15:36 27.08.2025

