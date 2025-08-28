Новини
Времето днес, прогноза за четвъртък, 28 август: Слънчево, дневните температури скачат с градус

28 Август, 2025 03:00, обновена 27 Август, 2025 19:12 534 3

Термометърът ще показва от 28° до 33°, в София - около 29°

Снимка: БНТ
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта ще е безоблачно. Вятърът ще е слаб с посока от изток-югоизток, след полунощ в много райони ще стихне, предаде БНТ.

В Дунавската равнина и в Източна България след обяд ще се усили до умерен.

Дневните температури ще се увеличат с градус - ще са от 28° до 33°, в София - около 29°. По морето - от 26° до 29°. И там ще преобладава слънчево време, с по-значителни временни увеличения на облачността преди обяд над южното крайбрежие.

Ще духа умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще остане умерено - 2 - 3 бала.

Благоприятните условия в планините също ще са налични. Като започнем със слънчевото време, слаб вятър - предимно източен, по високите части - северозападен.

Максималните температури в курортите ще са от 17° на Алеко до 26° в Банско.

В петък и в събота ще остане слънчево. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°. Нов атмосферен фронт ще премине през страната вечерта в събота и през нощта срещу неделя.

Първоначално ще превали и ще прегърми в Западна България, а през деня в неделя - на много места из цялата страна, по-внушително в Централна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и ще започне захлаждане, по-осезаемо в Централна и Северна България, където температурите ще паднат под 30°.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор
    добро утро

    моля от рано да започнете със смученето на мекияХУЙна император ПИТИН

    ДА ВИ Е СЛАДКО, то сладкото идва към края ха ха ха

    Коментиран от #2

    03:04 28.08.2025

  • 2 име

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Точен сте господине 👌👌

    03:04 28.08.2025

  • 3 До хомосексуалиста

    0 1 Отговор
    с номера 1 и 2.
    Как е радиационния фон, овчи?

    04:20 28.08.2025

