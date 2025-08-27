Пожар в болницата в Хасково, евакуираха пациенти

Пожар в болницата в Хасково наложи извеждането по спешност на пациенти от урологичното отделение. Евакуацията е извършена веднага и с риск за живота от страна на медицинския персонал.

Това обяви "Нова телевизия".

11-те пациенти са преместени в други отделения - по ортопедия и по хирургия. Няма пострадали сред тях. Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим.

Огънят е пламнал малко след 19 часа в приемния кабинет на урологичното отделение. Запалил се е климатик, който е бил ремонтиран по-рано през деня. Задействала се е противопожарната система.

"Сутринта са ремонтирали климатика, който след това е оставен да работи пробно и да охлажда помещението. Но явно се е случило нещо - появил се е дим и вътрешното тяло се е самозапалило. За щастие няма пострадали от пациентите", заяви управителят на МБАЛ-Хасково д-р Георги Гелов.