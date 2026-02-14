Електрически локомотив се запали в района на "Товарна гара - Русе"

Електрически локомотив, предназначен за обслужване на товарни композиции, се запали в района на "Товарна гара - Русе".

Няма пострадали, щетите са само материални. Машината не е била част от вагонен състав, а на отделен коловоз, далеч от постройки и други влакове.

Пламъците от нея са потушени от два противопожарни екипа. За момента няма яснота чия собственост е - на държавния превозвач, или на частна компания. Заради стандартни мерки за безопасност контактната мрежа е била изключена. Пътниците от два влака от Горна Оряховица са били превозени с автобуси към финалните си дестинации.