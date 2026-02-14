Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Електрически локомотив се запали в района на "Товарна гара - Русе"

14 Февруари, 2026 19:42, обновена 14 Февруари, 2026 19:44 399 12

  • локомотив-
  • гара-
  • русе-
  • пожар

Няма пострадали, щетите са само материални

Електрически локомотив се запали в района на "Товарна гара - Русе" - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Електрически локомотив, предназначен за обслужване на товарни композиции, се запали в района на "Товарна гара - Русе".

Няма пострадали, щетите са само материални. Машината не е била част от вагонен състав, а на отделен коловоз, далеч от постройки и други влакове.

Пламъците от нея са потушени от два противопожарни екипа. За момента няма яснота чия собственост е - на държавния превозвач, или на частна компания. Заради стандартни мерки за безопасност контактната мрежа е била изключена. Пътниците от два влака от Горна Оряховица са били превозени с автобуси към финалните си дестинации.


Русе / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    4 0 Отговор
    правят локомотивите...

    19:48 14.02.2026

  • 2 Яшар

    4 0 Отговор
    Гарите локомотивите и вагоните са спомени за минали млади години ...и едно хлебче с кренвирши или шпек ( гара Мездра 1988...вайник...) ...сега е реанимация , борба за завземане и корупция

    19:49 14.02.2026

  • 3 Къде

    4 0 Отговор
    е министъра , дето чака стотици милиони да строи тунел до Македония ? И всички хайдушки шайки го подкрепиха и потриват ръце !

    19:51 14.02.2026

  • 4 ХиХи

    0 0 Отговор
    На снимката малко меза на дизел

    19:51 14.02.2026

  • 5 Мисит

    0 0 Отговор
    Значи ,,ако няма ток,,,пълна парализа на БДЖ,,,,автобуси за пътниците,,,,,,. Дизели няма ли,,,парни локомотиви,,,?,,,,ИЗДИШАТЕ!

    19:52 14.02.2026

  • 6 гост

    2 0 Отговор
    Това е локомотив английско производство Н-та ръка на частната компания дето взриви Хитрино.

    Коментиран от #8

    19:55 14.02.2026

  • 7 Милен

    4 0 Отговор
    "За момента няма яснота чия собственост е - на държавния превозвач, или на частна компания." Е па как да не е ясно чия е машината, като очевадно е на DB cargo.

    Коментиран от #10

    19:56 14.02.2026

  • 8 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Не си познал, Сименс е и е на друга компания.

    19:58 14.02.2026

  • 9 бай Кольо

    1 0 Отговор
    Гарата е Русе-Разпределителна,Товарната гара е в съседство!Малоумни мисирки в действие!

    19:58 14.02.2026

  • 10 бай Кольо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Милен":

    Тъй де,ама мисирката от де да знае?Тя знае само да лае!
    Локомотива е Сименс на частната компания DB(дойче бан).

    20:00 14.02.2026

  • 11 от село

    0 0 Отговор
    На Гроздан , най-му харесвам името , иначе за нищичко НЕ става !!

    20:01 14.02.2026

  • 12 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    0 0 Отговор
    ЕЙ ЗАТУЙ ГЕРБ , ИТН , БСП И ОТЦЕПНИЦИТЕ....ГЛАСУВАХА И ВЪВ СОС И ПОДКРЕПИХА КРАЖБИТЕ КАТО ОПРАВДАХА МИЛИОНИ ИЗХАРЧЕНИ ЗА АВТОБУСИ КОИТО СА ЗА СКРАП !!!! ГЛАСУВАЙТЕ ЗА МАФИЯТА И ТЯ ШЕ ВИ СЕ ОТПЛАТИ КАТО ВИ ОСТАВИ ГЛАДНИ !!!!!!

    20:01 14.02.2026

