Електрически локомотив се запали в района на "Товарна гара - Русе"

Електрически локомотив, предназначен за обслужване на товарни композиции, се запали в района на "Товарна гара - Русе".
Няма пострадали, щетите са само материални. Машината не е била част от вагонен състав, а на отделен коловоз, далеч от постройки и други влакове.
Пламъците от нея са потушени от два противопожарни екипа. За момента няма яснота чия собственост е - на държавния превозвач, или на частна компания. Заради стандартни мерки за безопасност контактната мрежа е била изключена. Пътниците от два влака от Горна Оряховица са били превозени с автобуси към финалните си дестинации.
1 Ами да, те така
19:48 14.02.2026
2 Яшар
19:49 14.02.2026
3 Къде
19:51 14.02.2026
4 ХиХи
19:51 14.02.2026
5 Мисит
19:52 14.02.2026
6 гост
Коментиран от #8
19:55 14.02.2026
7 Милен
Коментиран от #10
19:56 14.02.2026
8 Милен
До коментар #6 от "гост":Не си познал, Сименс е и е на друга компания.
19:58 14.02.2026
9 бай Кольо
19:58 14.02.2026
10 бай Кольо
До коментар #7 от "Милен":Тъй де,ама мисирката от де да знае?Тя знае само да лае!
Локомотива е Сименс на частната компания DB(дойче бан).
20:00 14.02.2026
11 от село
20:01 14.02.2026
12 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
20:01 14.02.2026