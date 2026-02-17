Новини
Общинските съветници от "Синя България" предлагат временна комисия да провери сделката с автобусите в София

17 Февруари, 2026 13:25 429 10

  • синя българия-
  • временна комисия-
  • автобуси-
  • софия

Тя трябва да има правомощия да изисква всички документи по сделката

Общинските съветници от "Синя България" предлагат временна комисия да провери сделката с автобусите в София - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Общински съветници от „Синя България“ внасят доклад в Столичния общински съвет (СОС) с предложение за създаване на временна комисия, която да провери обстоятелствата около договор за доставка на автобуси за общинското дружество „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Поводът са съмнения за значително завишени цени при сделката. Това съобщиха от пресцентъра на формацията.

Според внесените мотиви информация за закупуване на автобуси на цена от около 80 000 евро за брой при приблизителна пазарна стойност 9000 евро поражда въпроси относно целесъобразността, прозрачността и защитата на обществения интерес, уточни БТА. От „Синя София“ настояват комисията да установи всички факти по процедурата по договаряне, ценообразуването, вземането и одобрението на решенията.

Според вносителите този отказ цели защита на интересите на Столичната община, но създава риск от съдебни претенции и допълнителни разходи за бюджета.

Предлага се комисията да бъде съставена от седем общински съветници от различни политически групи със срок на работа 45 дни. Тя трябва да има правомощия да изисква всички документи по сделката, включително договори, анекси, фактури, вътрешни протоколи, кореспонденция и пазарни проучвания, както и да изслушва длъжностни лица и външни експерти.

Вносителите посочват, че създаването на временна комисия е необходимо за възстановяване на общественото доверие и за изясняване как се разходват публичните средства в София.

БТА припомня, че на последното заседание на СОС предложението за смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт" не беше прието. „Никакви аргументи за това какво се случва в дружеството, за това как се купуват стари автобуси на 8, 9, 10 пъти по-високи цени, отколкото могат да бъдат намерени, не бяха чути“, заяви тогава кметът на София Васил Терзиев. Той подчерта, че сегашното управление на дружеството не показва интерес към реформа.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първо

    1 4 Отговор
    Терзиев да бъде изхвърлен от оставка
    И разследването му!!!

    Няма такава наглост!

    13:28 17.02.2026

  • 2 тук съм съгласен

    3 1 Отговор
    с тея фашисти...... това не отменя въжето

    13:30 17.02.2026

  • 3 хехе

    6 0 Отговор
    така наречената синя Бълтария са един файтон хора като досущ като остатъците от СДС.

    Коментиран от #5

    13:30 17.02.2026

  • 4 истина ти казвам

    3 1 Отговор
    Тя трябва.........е трябва де трябва! Това е основният проблем на тая държавица,всички знзят какво трЯбва и никой нищо не прави! Знаячи какво трЯбва бол!

    13:33 17.02.2026

  • 5 име

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    По принцип си прав, но в случая статията е за далаверата с 15 годишните рейсове. Не помня кой беше направил разследването, но по данни от офертата(номера на рамите), автобусите са намерени в автокъща в Германия на цена 9000 евро на брой, а на нас ще ни ги продадат за по 80 000 евро на брой. Продавача бил някъв турчин, който бил сложил и климатиците на трамваите за цежбожно много пари.

    13:41 17.02.2026

  • 6 едва ли ще проверят

    3 0 Отговор
    и ако уж проверят всичко е наред
    даже да се радват пътниците избирачи на тикви в скрап бусовете

    13:43 17.02.2026

  • 7 Нищо ново

    3 0 Отговор
    На снимката виждам две застаряващи пияндета, слуги на Тиквата и Сви ня та.

    13:45 17.02.2026

  • 8 Даа...

    0 0 Отговор
    ГЕРБ-НН, подкрепени от патериците си ИТН и БСП, продължават с наглите си кражби !

    13:45 17.02.2026

  • 9 Никой

    0 0 Отговор
    40 години ни управлява СДС и - нищо като резултат - 35 ли са - но са доста.

    Това са е то това - излиза и - приказва и - той не знае точно какво.

    13:47 17.02.2026

  • 10 СДС ни краде 36години

    0 0 Отговор
    Като има нещо нередно, не трябва ли да се намеси прокуратурата? С тези комисии само узаконявате беззаконието.

    13:54 17.02.2026

