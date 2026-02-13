Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.

Инцидентът е станал на бул. "Демокрация", като по първоначална информация огънят е тръгнал от помещение в сградата.

Сигналът е подаден на телефон 112 от очевидци, които забелязали дим и пламъци. На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната и полицията.

По първоначални данни е изгорял шкаф с документи, но причината за възникването на пожара все още не е изяснена.

Огнеборците са овладели пламъците, но от прозорците на сградата продължава да излиза гъст дим.

Всички служители и посетители са били евакуирани своевременно и към момента няма данни за пострадали.