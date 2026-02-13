Новини
България »
Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца

Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца

13 Февруари, 2026 14:51 1 772 81

  • окръжната следствена служба-
  • пожар-
  • враца

По първоначални данни е изгорял шкаф с документи, но причината за възникването на пожара все още не е изяснена

Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.

Инцидентът е станал на бул. "Демокрация", като по първоначална информация огънят е тръгнал от помещение в сградата.

Сигналът е подаден на телефон 112 от очевидци, които забелязали дим и пламъци. На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната и полицията.

По първоначални данни е изгорял шкаф с документи, но причината за възникването на пожара все още не е изяснена.

Огнеборците са овладели пламъците, но от прозорците на сградата продължава да излиза гъст дим.

Всички служители и посетители са били евакуирани своевременно и към момента няма данни за пострадали.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вие евете ли се

    83 0 Отговор
    Имаше ли как нещо по-съмнително да се случи в този момент ?

    14:52 13.02.2026

  • 2 Любопитен

    67 0 Отговор
    Колко струва това запалване? Ах гиди кокошкари, за пари и на майка си къщата ще запалите.

    14:52 13.02.2026

  • 3 оххх петък тринайсти

    76 0 Отговор
    изгоряха едни важни документи

    14:52 13.02.2026

  • 4 Пич

    88 1 Отговор
    Дали е възможно да са изгоряли документи, свързани с Петрохан...?!

    Коментиран от #7, #8, #20, #46

    14:55 13.02.2026

  • 5 удобно

    66 1 Отговор
    в подходящ момент
    СЛУЧАЙНО

    14:57 13.02.2026

  • 6 И по една случайност

    67 2 Отговор
    Там бяха документите по случая Петрохан.

    14:57 13.02.2026

  • 7 Не бе

    63 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    В шкафа са били натоварени всички документи за които е било платено да изгорят.

    14:58 13.02.2026

  • 8 Ами да разбира се

    62 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    вие какво очаквате, метът яко герберугите. Задава се тъмен облак над прдателите.

    Коментиран от #63

    14:59 13.02.2026

  • 9 някой

    76 2 Отговор
    Някой още да се съмнява как са ги самоубили?!

    14:59 13.02.2026

  • 10 Закривайте тази кочина

    60 1 Отговор
    Какво съвпадение само...след самоубийствата, започнаха и самозапалванията ... Няма нищо общо със сценките на Петрохан и Околчица от МВР пикчурс.... Сигурно и документите от това дело не са били в този шкаф....

    15:01 13.02.2026

  • 11 Дам

    56 1 Отговор
    Видяха че Гюров стана премиер и трябва да прикрият каквото има преди новия министър на МВР

    Коментиран от #19

    15:02 13.02.2026

  • 12 няма държава

    55 1 Отговор
    Държавата ни е сзцяло превзета от мафията ,и започнаха да прикриват следите ,като си палят МВР управления , за да заличават следи !!

    Коментиран от #17

    15:03 13.02.2026

  • 13 Кггфдс

    37 1 Отговор
    Самозапалване

    15:03 13.02.2026

  • 14 зоро

    48 3 Отговор
    Направо си изгоряха едни документи за Петрохан .В много странна държава живеем . Ние не живеем в истината . Двойните сметки за ток , спонсорираха някого , но на всички се обяснява как се е повишило потреблението .

    15:06 13.02.2026

  • 15 Подпалвача

    26 1 Отговор
    кой е?

    15:08 13.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 9 години

    9 22 Отговор

    До коментар #12 от "няма държава":

    държава без президент....

    15:09 13.02.2026

  • 18 езотерик

    46 0 Отговор
    Много негативна енергия има натрупана около Враца . Толкова е силна , че причинява запалвания .Само за една седмица се запали една хижа и едно следствие .Пръскайте със светена вода .

    15:09 13.02.2026

  • 19 Изгоряха

    13 9 Отговор

    До коментар #11 от "Дам":

    документите за дамаджан!

    15:10 13.02.2026

  • 20 Иван

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ектектвено какви други няма слуайни неща във Враца

    15:10 13.02.2026

  • 21 По непотвърдени данни

    16 1 Отговор
    шкафа се е придвижвал от М. Търново къв Видин. Забелязан е в Свищов и Петрич...

    15:12 13.02.2026

  • 22 И съвсем случайно

    28 3 Отговор
    ППДБ поискаха международно разследване

    15:12 13.02.2026

  • 23 хахаха

    6 10 Отговор
    Педофили братя. Тук е така.

    15:13 13.02.2026

  • 24 Забравете

    14 6 Отговор
    как се разрешават 16 оръжия!

    Коментиран от #34

    15:13 13.02.2026

  • 25 Врачанец

    5 5 Отговор
    Снищи срещнах една дамаджана с бензин...

    15:15 13.02.2026

  • 26 агентура

    39 2 Отговор
    Моля придържайте се към официалната версия .Това е секта , която е запалила хижата по пълнолуние .Следствитео във Враца е битов инцидент причинен от късо съединение .Не влизайте в конспирации .Друга истина няма да ви бъде предоставена .Точка .

    15:17 13.02.2026

  • 27 мдаа

    45 0 Отговор
    Ако някой се е съмнявал, че държавните служби стоят зад убийствата, ето ви пряко доказателство - сградата на следствието не запалена отвън, а отвътре. И ето защо майката на Николай попита защо досъдебното производство се води от врачанското следствие, а не от националното. Отговорът е, че националното следствие се пали по-трудно. Тези дори вече не се крият, действат брутално пред очите на целия народ. Хайде да видим сега работещият преди предсрочните избори парламент какво ще направи.

    15:17 13.02.2026

  • 28 Лунчо

    26 0 Отговор
    Тука има намесени извънземни, казвам ви , видях едни светлини .

    Коментиран от #29

    15:18 13.02.2026

  • 29 Аурата

    15 0 Отговор

    До коментар #28 от "Лунчо":

    на ламата!

    15:20 13.02.2026

  • 30 И камерите

    26 0 Отговор
    случайно не са работили!

    15:21 13.02.2026

  • 31 бат ви веско певача:родната полиция пази

    19 1 Отговор
    По първоначални данни е изгорял шкаф с документи, но причината за възникването на пожара все още не е изяснена

    15:22 13.02.2026

  • 32 Цвете

    17 0 Отговор
    ИМЕТО НА УЛИЦАТА ГОВОРИ ЛИ ВИ НЕЩО? ТА У ВРАЦА ИМА ЛИ ДЕМОКРАЦИЯ ? ИМА ЛИ МВР? КОЙ ЛИ Е ПОДАЛИ? 😅😂🇧🇬🎃🐷🤔ТА НЕРАЗБРАХ ,КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГОРЯЛИ ?

    15:22 13.02.2026

  • 33 ППДБ

    8 5 Отговор
    Контраатакуваме!

    15:23 13.02.2026

  • 34 виктория

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Забравете":

    демокрация!!!

    15:24 13.02.2026

  • 35 агентура

    14 3 Отговор
    Шофьора на следствието е включил бързовар и е станало пожар .Казах ви , да не влизате в конспирации . Това си е битов инцидент

    Коментиран от #48

    15:24 13.02.2026

  • 36 ППДБ

    7 7 Отговор
    Невинни сме....невинни сме....Няма никакви данни срещу нас!

    15:26 13.02.2026

  • 37 Цвете

    17 0 Отговор
    НАПИСАХ, КОЙ ЛИ Е ПОДПАЛИЛ МВР- ТО?! ТЕ СИ ГО ЗНАЯТ. ПРИКРИВАТ БЪРЗО, БЪРЗО СЛЕДИТЕ,ЗАЩОТО? 🙄☹️👎🎃🇧🇬🐷🇧🇬🤔🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:26 13.02.2026

  • 38 Пепедебе

    4 13 Отговор
    Уффф!Спасени сме!

    15:27 13.02.2026

  • 39 Цвете

    8 0 Отговор
    НАПИСАХ, КОЙ ЛИ Е ПОДПАЛИЛ МВР- ТО?! ТЕ СИ ГО ЗНАЯТ. ПРИКРИВАТ БЪРЗО, БЪРЗО СЛЕДИТЕ,ЗАЩОТО? 🙄☹️👎🎃🇧🇬🐷🇧🇬🤔🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:28 13.02.2026

  • 40 Документи

    18 1 Отговор
    свързани относно "намирането" на убитите на "Околчица" от овчар , който съобщил в полицията , и който сред зима отишъл там сам , изгорели ли са ?

    15:28 13.02.2026

  • 41 Цвете

    7 0 Отговор
    ИМЕТО НА УЛИЦАТА ГОВОРИ ЛИ ВИ НЕЩО? ТА У ВРАЦА ИМА ЛИ ДЕМОКРАЦИЯ ? ИМА ЛИ МВР? КОЙ ЛИ Е ПОДАЛИ? 😅😂🇧🇬🎃🐷🤔ТА НЕРАЗБРАХ ,КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГОРЯЛИ ?

    15:28 13.02.2026

  • 42 НЕЗАБАВНИ

    25 0 Отговор
    Съкращения в МВР!
    И НАМАЛЯВАНЕ с 50 % на заплатите им!
    Ако искаме представления ще ходим на театър и цирк.

    15:29 13.02.2026

  • 43 Калушев

    18 1 Отговор
    Целия участък у кауша!

    15:30 13.02.2026

  • 44 Ивайло

    5 6 Отговор
    Митов,нямаш доказателства срещу нас!

    15:32 13.02.2026

  • 45 Атина Палада

    4 8 Отговор
    Документи по разследването "Околчица" не са засегнати,обявиха от службата.

    15:32 13.02.2026

  • 46 Атина Палада

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Не! Вече обявиха,че не са засегнати.

    Коментиран от #51

    15:33 13.02.2026

  • 47 Българин Юнак

    23 0 Отговор
    Аха,ха,ха. Преди години изгоря ПОЖАРНАТА у Бяла Слатина, щото имаше пожар вечерта в един съмнителен цех и уж част от документите били прибрани за през нощта в пожарната,,,,,Ха ха ха. Та сега разбрахте ли защо кемпера е закаран у врачанско. Щом пожарната изгоря що да се не запали МВР то ахахаха

    Коментиран от #57

    15:34 13.02.2026

  • 48 Този

    14 0 Отговор

    До коментар #35 от "агентура":

    Бързовар не го ли е топнал във вода??
    И друго да питам: кой още ги ползва тези бързовари??? Има кани .

    15:35 13.02.2026

  • 49 СТРАХ

    22 0 Отговор
    ТРЕСЕ ЯКО,АМА МНООГО ЯКО КОЧИНАТА.
    НА ВСИЧКО СА СПОСОБНИ,САМО И САМО ДА СЕ ЗАЛИЧАТ СЛЕДИТЕ.
    Е ГАТИ ПАДЕНИЕТО И УНИЖЕНИЕТО.

    Коментиран от #50

    15:39 13.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 вярвам,

    16 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    че не е изгоряло това, което нищо не доказва. Всички неудобни веществени доказателства и документи вече ги няма. Пожарът бил предизвикан от бързовар, с който са си правили кафе?! Сериозно ли във Врачанското следствие няма кафемашина, че си правят кафе като през 70-те години на миналия век? От втори фавруари не са спрели да обиждат интелигентността ни.

    Коментиран от #75, #77

    15:46 13.02.2026

  • 52 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Колко удобно за замазване на разни неща

    15:50 13.02.2026

  • 53 ДААААААА

    15 0 Отговор
    Горят документи уличаващи КОРУПЦИЯ. И ОЩЕ МНОГО СЛУЧАИ ТАКИВА ЩЕ ИМА. А НАРОДА СПИ ИЛИ НА СКИ. ПЪРЗАЛЯТ НИ НО НИЕ ТАКИВА СМЕ ОБИЧАМЕ СЪС 200.

    15:53 13.02.2026

  • 54 Шумналия

    13 0 Отговор
    То и на охраняемия паркинг на МВР в Шумен още първата вечер жипката на прословутия Жечко случайно, ама съвсем случайно изгоря, някой да не си помисли нещо друго? САКЪН!

    15:54 13.02.2026

  • 55 А сега де

    7 0 Отговор
    ? ? ? ? ? ! ! ! ! ? ?

    15:54 13.02.2026

  • 56 О паааа

    14 0 Отговор
    Пожар в Окръжна следствена служба Враца!!! Вярно ли? Не може да бъде! Будистите дето ги самоубиха са подпалили пожара! Те са, да знаете! Всички ви вярват!

    15:54 13.02.2026

  • 57 Онемял юнак

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Българин Юнак":

    Ха ха ха...
    Ей за това у Враца дори гарга не смее да каца...

    15:58 13.02.2026

  • 58 Пусти бързовар

    8 0 Отговор
    защо не внимаваш, ми сега бактиса едни неща, едни много важни неща, ама нейсе станалото станало

    16:01 13.02.2026

  • 59 1111

    8 0 Отговор
    Е, върхът ще е сега и районната пожарна да се самозапали...

    16:04 13.02.2026

  • 60 Супер

    9 0 Отговор
    Сега всички неудобни и на наши хора досиета ще се окажат изгорели!

    16:05 13.02.2026

  • 61 СПРЕТЕ

    8 0 Отговор
    Да се излагате и извикайте чужди служби да разгадаят тази така наречена мистерия.

    16:06 13.02.2026

  • 62 Фикри

    6 0 Отговор
    Здравейте , канарчета.

    16:07 13.02.2026

  • 63 Фикри

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами да разбира се":

    Вожда една дума не каза за тоя случай ...

    16:08 13.02.2026

  • 64 ИМА ЛИ ВРЪЗКА С ПЕТРОХАН?

    9 0 Отговор
    ГОРЯТ ТАМ , КАКВО? ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ с ПЕТРОХАН? МАЙКО МИЛА КАКВА СЛУАЙНОСТ, ТОЧНО СЕГА!

    16:09 13.02.2026

  • 65 Бай Данчо

    7 0 Отговор
    А бе то при пожар само един шкаф да изгори е все едно да повярваш че един от тримата на Петрохан се е гръмнал два пъти за по-сигурно !

    16:10 13.02.2026

  • 66 Рууфонфайър

    7 0 Отговор
    Е, поне няма пет шест трупа на самоубили се следователи наоколо.

    Коментиран от #71

    16:11 13.02.2026

  • 67 Северозападнал

    4 0 Отговор
    Няма град Враца,има само врачанската мафия на Гроб

    16:12 13.02.2026

  • 68 Ристо Рантов

    5 0 Отговор
    По нещастно стечение на обстоятелствата в същото време и камерите в следствието не са работили.Свидетели Няма, всички са били в обедна почивка. На мястото на пожара е намерена статуетка на Буда.
    На косъм бяхме да разнищим случая Петрохан - Околчица, Ама на, пусти късмет.

    16:12 13.02.2026

  • 69 Следувател

    0 0 Отговор
    Мисля, че бил Калуша, притичал е от моргата.

    16:14 13.02.2026

  • 70 Уса

    1 0 Отговор
    Като е тръгнало нека бъде по фитил да се самоубият всички в парламента и кьопавите службари

    Коментиран от #76

    16:15 13.02.2026

  • 71 луТ

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Рууфонфайър":

    Не е късно да се появят.

    16:16 13.02.2026

  • 72 БОЙКО КВО СТАВА ТУКА БРЕ?

    3 0 Отговор
    ХА ХА ХА , ПП ПОИСКАХА МЕЖДУНАРОДНО РАЗСЛЕДВАНЕ И ХОП УДОБНО ЗАПОЧНАХА ДА ГОРЯТ АРХИВИТЕ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ! МАФИЯТА СИ ИМА ДЪРЖАВА И МВР!

    16:16 13.02.2026

  • 73 ПИТАМ

    4 0 Отговор
    А ДАЛИ Е СЛУЧАИНО ИЛИ ПЛАНИРАН ПОЖАР, ЗАЩОТО ТЕЗИ ОТ ПЕТРОХАН МИНАЛАТА ГОДИНА 2025, СА ИМАЛИ С ТЯХ СЪВМЕСТНО УЧЕНИЕ?

    16:16 13.02.2026

  • 74 Да не се окаже

    4 0 Отговор
    Че “случайно“ е изгорял точно оня шкаф с документи, касаещи тройното убийство на Околчица!

    16:16 13.02.2026

  • 75 Ристо Рантов

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "вярвам,":

    И понеже дограмата им е стара са сложили бързовара в шкафа с документи да не го изгаси вятъра.
    Живо да ги оплачеш.

    16:16 13.02.2026

  • 76 Буда Ла

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Уса":

    Няма го вече Калушев да ги убеди.

    16:17 13.02.2026

  • 77 Чакай

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "вярвам,":

    Да видиш ,какво ще е на Първи Април и в седмиците след него...

    16:19 13.02.2026

  • 78 Ззз

    3 0 Отговор
    Сега вече Митов може да излиза и да си говори каквито и съчинения иска

    16:19 13.02.2026

  • 79 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Гледам и не вярвам на ушите си!

    16:19 13.02.2026

  • 80 Деций

    0 0 Отговор
    Много бързо квалифицираха ,че е пожар,аз мисля ,че в оглед на бъдещите неизбежни промени е организиран палеж ма архиви и документи,и цели разследвания които могат да се използват в ущърб на политическата шайка Пеевски Борисов.

    16:21 13.02.2026

  • 81 Идиот

    0 0 Отговор
    Кучетата от клипа не лаят, а керванът си гори

    16:22 13.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове