Новини
България »
Умъртвиха 28 хиляди патици заради птичи грип в Раковски

Умъртвиха 28 хиляди патици заради птичи грип в Раковски

28 Август, 2025 05:12, обновена 28 Август, 2025 04:15 425 7

  • птичи грип-
  • огнища-
  • раковски-
  • патици

Огнища на заболяването са открити в три ферми

Умъртвиха 28 хиляди патици заради птичи грип в Раковски - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Огнища на птичи грип са установени в 3 ферми в Раковски, предаде БНТ. Умъртвени са над 28 000 патици, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Зa да не се разпространява заразата, властите са определили гранични зони около огнищата, които се наблюдават и контролират.

Птицевъдите от трите заразени стопанства сами подали сигнал до Агенцията по храните, след като забелязали повишена смъртност.

Във фермата на Чавдар Гендов започнали да умират по 200 патици на ден.

"Експерти от Българската агенция по безопасност на храните разследваха как е станало, откъде е дошло, то се знае, че е по дивите птици, но по принцип ги гледаме на затворено патиците, не ги пускаме навън", заяви Чавдар Гендов, птицевъд от Раковски.

Стопаните изключват заразяването да е станало чрез фураж, тъй като са ползвали различни производители. Останалите количества от него обаче също ще бъдат унищожени.

"Ние пристъпваме към депопулация на животновъдните обекти, към момента това вече е извършено. Беше направено максимално бързо с цел избягване на риска да бъдат засегнати и други стопанства, при спазване на мерките за биосигурност", коментира д-р Чавдар Чавдаров, директор на ОД на БАБХ-Пловдив.

Стопаните, чиито патици са умъртвени заради заразата, имат право на компенсация.

Те отново могат да развъждат птици след карантината, но трябва да спазят законовата процедура и да получат разрешение от БАБХ.

От бранша смятат, че трябва да се вземат и допълнителни мерки.

"Според мен лично ваксинацията е единственият начин за създаване на имунен отговор и за предотвратяването на избухването на такива огнища и сътресения на пазара, Франция го реши по този начин проблема", каза още Калин Йовчев, фермер.

От Агенцията по храните призоваха фермерите да сигнализират веднага, ако забележат симптоми на заболяването.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не било птичи

    4 0 Отговор
    Грип, а корона? И защо веднага ги убиват? Заразата се разпространявала, ей-така, като радиовълни ли?
    Имали право на компенсация? Вече няма нищо вярно.

    04:22 28.08.2025

  • 2 Политкоректен

    2 0 Отговор
    Много грубо звучи “умъртвиха”.
    “Евтаназираха” е думата.
    “Самоубиха” и “приспаха” също върши работа.
    Важното е да е политкоректно, истината не е важна.

    04:42 28.08.2025

  • 3 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 1 Отговор
    СВАЛЕТЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГЕРБ И ШИШИ И БОЛЕСТИТЕ ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ.ТАКА БЕШЕ И ДО 2020 ГОДИНА ДОКАТО БЕШЕ ПРЕМИЕР.НАЛИ БОКО Е СЪС УРСУЛА.

    04:43 28.08.2025

  • 4 Перо

    5 0 Отговор
    Непрекъснатите зарази и болести по животните и умъртвяването им, не може да бъде случайно! Такава честота и размери се случва само в БГ! Държавните органи нехаят, а само констатират!

    Коментиран от #7

    04:44 28.08.2025

  • 5 втори

    1 0 Отговор
    Ами хората там, защо ги оставихте живи. Излагация, отнесете се сериозно и заградете Раковски и избийте всичко дето шава там, някакви други животни няма ли?. С тази зараза щега не бива.

    04:52 28.08.2025

  • 6 🦆🦆🦆

    2 0 Отговор
    Бойко иска да затрие държавата, спрете го докато не е станало късно !

    04:58 28.08.2025

  • 7 Абе то е интересно и

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    В кои лаборатории се правят изследванията и колко са верни "доказателствата" за "заразата"!
    Просто унищожават умишлено местното производство на храни, всичко да е внос и да зависим напълно от урсулите.

    05:00 28.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове