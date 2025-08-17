Три пожара горят край Велико Търново

Три огнища на пожари възникнаха днес в района на Велико Търново. По първоначална информация причината е неизправен тежкотоварен камион, който е предизвикал запалвания на различни места, съобщи бТВ.
Две от огнищата – в района на Дебелец и западния вход на града – вече са локализирани.
Пламъците достигнаха дворните пространства на две къщи, но са загасени навреме, без пострадали.
На терен работят екипи на пожарната, доброволци и тежка техника, а заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев също е на място.
Най-сериозната ситуация е при третото огнище – в района на Присовските завои и военния завод „Терем – Ивайло“. За безопасност главният път Велико Търново – Гурково в този участък е затворен за движение.
В гасенето участват екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, както и булдозери, които правят просеки. На място са пристигнали и десетки доброволци.
Започнато е досъдебно производство, съобщават от ОД МВР – Велико Търново.
1 Коджа Асен
Коментиран от #6, #8
17:17 17.08.2025
2 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
17:23 17.08.2025
3 оня с коня
Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава
Коментиран от #5
17:24 17.08.2025
4 Кире потника
17:35 17.08.2025
5 демократ
До коментар #3 от "оня с коня":Руснаците уж ти пращат безплатно после ти изнасят ресурсите.
Коментиран от #10
17:38 17.08.2025
6 С басейните
До коментар #1 от "Коджа Асен":пълни , селяндури поливат градините си и никой не мисли какво върши и какво предстои за всички
17:42 17.08.2025
7 бгполитик
Коментиран от #9
18:11 17.08.2025
8 сега е момента
До коментар #1 от "Коджа Асен":да се запали парламента няма кой да го изгаси а и смисъл от него няма както се вижда...
18:12 17.08.2025
9 Закс
До коментар #7 от "бгполитик":Точно казано!!!
18:13 17.08.2025
