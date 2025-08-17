Новини
Три пожара горят край Велико Търново

17 Август, 2025 17:10 847 10

  • пожар-
  • велико търново-
  • огнища

Затворен е пътят към Прохода на Републиката

Три пожара горят край Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Три огнища на пожари възникнаха днес в района на Велико Търново. По първоначална информация причината е неизправен тежкотоварен камион, който е предизвикал запалвания на различни места, съобщи бТВ.

Две от огнищата – в района на Дебелец и западния вход на града – вече са локализирани.

Пламъците достигнаха дворните пространства на две къщи, но са загасени навреме, без пострадали.

На терен работят екипи на пожарната, доброволци и тежка техника, а заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев също е на място.

Най-сериозната ситуация е при третото огнище – в района на Присовските завои и военния завод „Терем – Ивайло“. За безопасност главният път Велико Търново – Гурково в този участък е затворен за движение.

В гасенето участват екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, както и булдозери, които правят просеки. На място са пристигнали и десетки доброволци.

Започнато е досъдебно производство, съобщават от ОД МВР – Велико Търново.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коджа Асен

    9 0 Отговор
    Тотална разруха. Няма хора.Няма техника. Няма и вода за гасене.

    Коментиран от #6, #8

    17:17 17.08.2025

  • 2 оня с коня

    2 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    17:23 17.08.2025

  • 3 оня с коня

    3 0 Отговор
    2007 година, Русия праща безвъзмездно на България самолета цистерна ИЛ-76.
    Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
    За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
    но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
    По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
    Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава

    Коментиран от #5

    17:24 17.08.2025

  • 4 Кире потника

    1 0 Отговор
    Изгоря ми потника Измекяр Михайлофф от сектата да помага

    17:35 17.08.2025

  • 5 демократ

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Руснаците уж ти пращат безплатно после ти изнасят ресурсите.

    Коментиран от #10

    17:38 17.08.2025

  • 6 С басейните

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коджа Асен":

    пълни , селяндури поливат градините си и никой не мисли какво върши и какво предстои за всички

    17:42 17.08.2025

  • 7 бгполитик

    1 0 Отговор
    краднене краднене краднене!

    Коментиран от #9

    18:11 17.08.2025

  • 8 сега е момента

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коджа Асен":

    да се запали парламента няма кой да го изгаси а и смисъл от него няма както се вижда...

    18:12 17.08.2025

  • 9 Закс

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "бгполитик":

    Точно казано!!!

    18:13 17.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

