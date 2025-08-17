Три пожара горят край Велико Търново

Три огнища на пожари възникнаха днес в района на Велико Търново. По първоначална информация причината е неизправен тежкотоварен камион, който е предизвикал запалвания на различни места, съобщи бТВ.

Две от огнищата – в района на Дебелец и западния вход на града – вече са локализирани.

Пламъците достигнаха дворните пространства на две къщи, но са загасени навреме, без пострадали.

На терен работят екипи на пожарната, доброволци и тежка техника, а заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев също е на място.

Най-сериозната ситуация е при третото огнище – в района на Присовските завои и военния завод „Терем – Ивайло“. За безопасност главният път Велико Търново – Гурково в този участък е затворен за движение.

В гасенето участват екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, както и булдозери, които правят просеки. На място са пристигнали и десетки доброволци.

Започнато е досъдебно производство, съобщават от ОД МВР – Велико Търново.