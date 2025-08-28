Валентин Радев: Новите заводи на „Райнметал“ ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа

Бившият вътрешен министър и заместник-министър на отбраната Валентин Радев коментира възможността германският концерн „Райнметал“ да изгради два нови завода у нас. По думите му подобна инвестиция ще има огромно значение както за българската икономика, така и за оръжейната ни индустрия.
„България е специализирана в производството на боеприпаси и средства за близък бой. Почти всички калибри – от малките, през средните, до най-големите – се произвеждат у нас. Имаме обаче и слаби места, като например барутите и взривните вещества. Именно затова новината за евентуален завод е толкова добра“, подчерта Радев.
„И сега страната ни е добре позиционирана – имаме заводи, които доставят продукция за конфликтни зони по целия свят. Но сътрудничеството с такъв гигант като „Райнметал“ ще ни изведе още по-напред. Това ще постави България не само на европейската, но и на световната оръжейна карта“, коментира бившият министър.
Той припомни, че подобни съвместни предприятия компанията вече има в Литва, Унгария и Румъния. „Чудя се защо чак сега идват при нас, при положение че България има дългогодишна традиция в боеприпасното производство“, каза Радев.
Слабите места – барути и взривни вещества
„По времето на Варшавския договор у нас имаше завод в Смядово, специализиран само във взривни вещества. След промените производството там спря. Днес частично барути се правят в „Арсенал“, но в малки количества. За да произведем един снаряд или патрон, обикновено внасяме барута отвън“, обясни той.
„Това е слабост, защото зависим от външен внос. Войната в Украйна показа колко е важно да имаме собствено производство на барути и взривни вещества. Именно тук новият завод може да даде сериозен тласък“, допълни Радев.
За 155 мм калибър и натовските стандарти
Според него евентуалното производство на 155-милиметрови снаряди е логично решение.
„До момента сме били специализирани в руските калибри – 152 мм, 130 мм и други. Но сега е време да преминем и към натовските стандарти. В българската армия все още няма системи с 155 мм, но преговори с европейски партньори се водят. Това е оперативно съвместимо оръжие и ще отвори нови пазари за България“, заяви Радев.
Въпросът със сигурността
Относно опасенията, че изграждането на подобни заводи може да направи страната ни цел при ескалация, Радев бе категоричен: „Не виждам това като риск. Нашият стратегически партньор са САЩ, а от Европа най-близки връзки имаме с Германия. България е една от най-сигурните държави на Балканите и подобна инвестиция не увеличава заплахите за нас“.
Икономически ефект и предизвикателства с кадрите
„От гледна точка на икономиката това е отлично. Данъците и осигуровките ще остават в България, а пазарите са осигурени – в момента има огромен недостиг на боеприпаси. Само Украйна се нуждае от над 2,4 милиона снаряда годишно, а „Райнметал“ може да произведе около 750 хиляди. Пазарът е гарантиран“, подчерта Радев.
„Сделката с „Райнметал“ ще е от полза не само за икономиката, но и за позиционирането на България като ключов играч в отбранителната индустрия. Въпросът е да намерим хората, които да застанат зад машините“, обобщи Валентин той.
В същото време бившият министър изрази притеснение за кадровото обезпечаване на новите мощности: „Големите ни заводи като ВМЗ и „Арсенал“ вече се задъхват от липсата на квалифицирани хора. Техникумите са затворени, специалистите се търсят из цялата страна. Това е най-големият проблем, който трябва да бъде решен“.
ВМЗ и частните компании
По думите му държавният завод ВМЗ не е на нивото на частния „Арсенал“, но подобни инвестиции могат да променят това. „В „Арсенал“ работят 12 000 души – град в града. ВМЗ може да се развие, ако държавата се погрижи за подготовката на кадри и ако се създаде устойчива връзка между образованието и индустрията“, коментира Радев.
1 честен циониост
Коментиран от #42
11:21 28.08.2025
2 Зевс
Коментиран от #13, #43
11:22 28.08.2025
3 провинциалист
Коментиран от #32
11:23 28.08.2025
4 ТОЯ Е ОТ МИНАЛИЯ ВЕК
11:27 28.08.2025
5 Надпревара с дявола
11:29 28.08.2025
6 665
Коментиран от #29
11:29 28.08.2025
7 Сталин
Коментиран от #18
11:29 28.08.2025
8 Боруна Лом
11:31 28.08.2025
9 Последния Софиянец
11:32 28.08.2025
10 На картата
11:34 28.08.2025
11 1488
дьжд от метал
от ракети
ама руски
11:34 28.08.2025
12 мърсула
11:34 28.08.2025
13 честен циониост
До коментар #2 от "Зевс":По таблата на пусковите установки свети всяко населено място с над 20хил човека. Руснаците няма нужда да актуализират нищо.
11:35 28.08.2025
14 Само
11:35 28.08.2025
15 Факти
11:38 28.08.2025
16 Сатана Z
Коментиран от #35
11:40 28.08.2025
17 Анонимен
11:40 28.08.2025
18 Да,да
До коментар #7 от "Сталин":Голяма гордост! Не изнасят производство в Лихтенщайн или Монако, а?
Тук, при аборигените, и да гръмне, ще ги изпишем.
11:42 28.08.2025
19 0001
Турция произвежда цеви за почти всички марки леко стрелково оръжие. И са с много високо качество.
Сега ще произвеждаме фишеци! Голям напредък!
Да бяхме започнали да произвеждаме тежки верижни водоноски за горските пожари. Да бяхме започнали да произвеждаме дронове за всякакви цели. Да бяхме започнали да произвеждаме високопроходима техника за различните природни и неприродни бедствия. А то фишеци!
Коментиран от #24
11:42 28.08.2025
20 Русофилите ще произвеждат снаряди
11:43 28.08.2025
21 оня с коня
11:43 28.08.2025
22 Боко
11:44 28.08.2025
23 Иуфаа
11:45 28.08.2025
24 честен циониост
До коментар #19 от "0001":Карабините на Арсенал са за износ и янкито от Щатско брои за бройка по USD 1000 и се кефи це пуца с Калаш по бирените кутийки
Коментиран от #26, #31, #33
11:47 28.08.2025
25 Така си е
11:49 28.08.2025
26 0001
До коментар #24 от "честен циониост":Забележи, че са подобни ама не наши! AR!
Коментиран от #28
11:50 28.08.2025
27 Сандо
11:55 28.08.2025
28 честен циониост
До коментар #26 от "0001":Разбира се, че са подобни, макар и доста ниско качествена изработка. Проблемът на Арсенал е, че няма никакви съвременни лицензи и продукцията му е морално остаряла и за любителски цели. Умен ход на държавата, че го разкара на времето, след като стана ясно, че руснаците няма вече да дават лицензи. За каубоите е върхов кеф и ги лъжар, че е "почти" АК-47, а не знаят че от Украйна 92 год можеше да си купиш на кг колкото душа бройки ти иска АК-47, АК-74, АКМ, АКМС.
11:57 28.08.2025
29 ....
До коментар #6 от "665":На немски реката и областа се произнасят Раин и няма нищо общо с дъжда.
11:57 28.08.2025
30 Рейнметал, Венци, не Райнметал
Коментиран от #36
11:59 28.08.2025
31 0001
До коментар #24 от "честен циониост":И забележи: Мястото за поставяне на монтажа климбари при всички! Хората го заваряват! Виж колко собственици са се отървали от арсеналските карабини!
12:00 28.08.2025
32 Потенциал има, ама и другите имат
До коментар #3 от "провинциалист":Произвеждат по-евтино и по-качествено
Коментиран от #60
12:01 28.08.2025
33 665
До коментар #24 от "честен циониост":Средно по 2000 доларес са цивилните арсеналски калашници в Сащ. Има си сайт с цени. Интересното е ,че Арсенал вече не предлагат щанцовани цевни кутии , а са се върнали на стария метод с фрезоване. Включително и за военния пазар.
Коментиран от #39, #40
12:09 28.08.2025
34 Лекар
12:10 28.08.2025
35 Да,
До коментар #16 от "Сатана Z":Защото печалбата от производството на оръжия е по-голяма, отколкото тази на хранителната индустрия. За съжаление и законите така са направени, че инвестиционни намерения свързани с отбраната не се подлагат на обществено обсъждане.😒
12:11 28.08.2025
36 ...
До коментар #30 от "Рейнметал, Венци, не Райнметал":На немски се пише Rhein и се произнася Райн. Живея в Северен Райн Вестфалия. И стига си писал глупости.
12:12 28.08.2025
37 безмозъчен бръмбар
Русия за ответни удари
12:14 28.08.2025
38 Иван Вазов
Коментиран от #59
12:16 28.08.2025
39 0001
До коментар #33 от "665":С какво наименование ги продават в САЩ? Защото поне пет фирми произвеждат карабини с тази форма и имат различни наименования. Интересно ми е нашите как са означени и какви са отзивите на притежателите. Аз ги знам но ще съм доволен и ти да ги споделиш!
Коментиран от #45
12:17 28.08.2025
40 честен циониост
До коментар #33 от "665":Не съм се интересувал скоро, колко вървят, ама преди години бяха 1000. Смятай каква инфлация ги тресе у Щатско, щом за тия самоделки броят такива пари.
12:17 28.08.2025
41 хихи
12:18 28.08.2025
43 хихи
До коментар #2 от "Зевс":После има де се чудим Защо едните ни "освобождават" пък другите бомбят, че и паметници трябва да им правмим....
12:22 28.08.2025
44 ЗАЩО ТОГАВА В СОПОТ ЗИМАТ С
Коментиран от #51
12:22 28.08.2025
46 честен циониост
До коментар #42 от "Ребята":Радев е натовки генерал. Ако ще предава някой, то ще е НАТО.
12:26 28.08.2025
47 665
arsenalinc в гугъл.
Като цяло се водят Мерцедес на калашниците , но има и доста оплаквания от "мерцедесите", поради обичайните нашенски тарикатщини. Чат пат пробутват сглобки стари чаркове, не ново производство.
Коментиран от #58
12:27 28.08.2025
49 Обективно
12:29 28.08.2025
50 604
12:29 28.08.2025
51 604
До коментар #44 от "ЗАЩО ТОГАВА В СОПОТ ЗИМАТ С":Арсенал е частен и няма нищо общо със сопот?
Коментиран от #61
12:30 28.08.2025
52 Какво не е наред?
12:35 28.08.2025
53 Трудова ли злополука
12:37 28.08.2025
54 Пудинг
12:38 28.08.2025
56 Пренасочване
12:42 28.08.2025
57 Българин
12:43 28.08.2025
58 0001
До коментар #47 от "665":Знам всичко, няма смисъл от линкове. Притежавах два броя които на стрелбището със стойка показаха ужасни резултати. Поради твърдоглавието си поръчах трети с цев на Мосин Наган. Не е цвете но малко е по-добър. Сега е със заварка стойката за монтажа. Задоволително!
Не можем да произведем качествено оръжие!
12:43 28.08.2025
59 Да,да
До коментар #38 от "Иван Вазов":Той де факто е откраднат. Номерът е, че това производство в Германия изисква плащане на високи данъци, а на територията такива плащат само балъците. Печалбата отива там, разходи тук. Справка - Дънди прешърс.
12:43 28.08.2025
60 провинциалист
До коментар #32 от "Потенциал има, ама и другите имат":"Произвеждат по-евтино и по-качествено" - плодовете и зеленчуците в търговските мрежи са по-качествени от тези, които все още може да си намери човек от някоя баба на село? Извинявай. А за по-евтиното - ние заради едните разходи за превалутиране си сменяме валутата, та заради транспортните разходи сами по себе си няма смисъл да си възродим земеделието ли?
12:43 28.08.2025
61 Българин
До коментар #51 от "604":Собственика на Арсена е със състояние 800 000 милиона долара спечелени с честен труд и не ми говорете че милионерите в България са крадци и за тях работят хиляди работещи бедни.
12:47 28.08.2025