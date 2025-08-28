Новини
Валентин Радев: Новите заводи на „Райнметал“ ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа

Валентин Радев: Новите заводи на „Райнметал“ ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа

28 Август, 2025 11:19 1 086 61

  • райнметал-
  • завод за снаряди-
  • вмз-
  • българия-
  • валентин радев

Подобни съвместни предприятия компанията вече има в Литва, Унгария и Румъния

Валентин Радев: Новите заводи на „Райнметал“ ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият вътрешен министър и заместник-министър на отбраната Валентин Радев коментира възможността германският концерн „Райнметал“ да изгради два нови завода у нас. По думите му подобна инвестиция ще има огромно значение както за българската икономика, така и за оръжейната ни индустрия.

„България е специализирана в производството на боеприпаси и средства за близък бой. Почти всички калибри – от малките, през средните, до най-големите – се произвеждат у нас. Имаме обаче и слаби места, като например барутите и взривните вещества. Именно затова новината за евентуален завод е толкова добра“, подчерта Радев.

„И сега страната ни е добре позиционирана – имаме заводи, които доставят продукция за конфликтни зони по целия свят. Но сътрудничеството с такъв гигант като „Райнметал“ ще ни изведе още по-напред. Това ще постави България не само на европейската, но и на световната оръжейна карта“, коментира бившият министър.

Той припомни, че подобни съвместни предприятия компанията вече има в Литва, Унгария и Румъния. „Чудя се защо чак сега идват при нас, при положение че България има дългогодишна традиция в боеприпасното производство“, каза Радев.

Слабите места – барути и взривни вещества

„По времето на Варшавския договор у нас имаше завод в Смядово, специализиран само във взривни вещества. След промените производството там спря. Днес частично барути се правят в „Арсенал“, но в малки количества. За да произведем един снаряд или патрон, обикновено внасяме барута отвън“, обясни той.

„Това е слабост, защото зависим от външен внос. Войната в Украйна показа колко е важно да имаме собствено производство на барути и взривни вещества. Именно тук новият завод може да даде сериозен тласък“, допълни Радев.

За 155 мм калибър и натовските стандарти

Според него евентуалното производство на 155-милиметрови снаряди е логично решение.
„До момента сме били специализирани в руските калибри – 152 мм, 130 мм и други. Но сега е време да преминем и към натовските стандарти. В българската армия все още няма системи с 155 мм, но преговори с европейски партньори се водят. Това е оперативно съвместимо оръжие и ще отвори нови пазари за България“, заяви Радев.

Въпросът със сигурността

Относно опасенията, че изграждането на подобни заводи може да направи страната ни цел при ескалация, Радев бе категоричен: „Не виждам това като риск. Нашият стратегически партньор са САЩ, а от Европа най-близки връзки имаме с Германия. България е една от най-сигурните държави на Балканите и подобна инвестиция не увеличава заплахите за нас“.

Икономически ефект и предизвикателства с кадрите

„От гледна точка на икономиката това е отлично. Данъците и осигуровките ще остават в България, а пазарите са осигурени – в момента има огромен недостиг на боеприпаси. Само Украйна се нуждае от над 2,4 милиона снаряда годишно, а „Райнметал“ може да произведе около 750 хиляди. Пазарът е гарантиран“, подчерта Радев.

„Сделката с „Райнметал“ ще е от полза не само за икономиката, но и за позиционирането на България като ключов играч в отбранителната индустрия. Въпросът е да намерим хората, които да застанат зад машините“, обобщи Валентин той.

В същото време бившият министър изрази притеснение за кадровото обезпечаване на новите мощности: „Големите ни заводи като ВМЗ и „Арсенал“ вече се задъхват от липсата на квалифицирани хора. Техникумите са затворени, специалистите се търсят из цялата страна. Това е най-големият проблем, който трябва да бъде решен“.

ВМЗ и частните компании

По думите му държавният завод ВМЗ не е на нивото на частния „Арсенал“, но подобни инвестиции могат да променят това. „В „Арсенал“ работят 12 000 души – град в града. ВМЗ може да се развие, ако държавата се погрижи за подготовката на кадри и ако се създаде устойчива връзка между образованието и индустрията“, коментира Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен циониост

    31 4 Отговор
    По-скоро още по-отгоре на подноса с яденето за Медведицата.

    Коментиран от #42

    11:21 28.08.2025

  • 2 Зевс

    49 5 Отговор
    Най-вече на руските карти с целите за ракетите ще сме.

    Коментиран от #13, #43

    11:22 28.08.2025

  • 3 провинциалист

    29 2 Отговор
    "Това е слабост, защото зависим от външен внос" - а, да се бяхте сетили и за селското стопанство! Миналата година циркулираше новина, че България има потенциал да изхранва 30 милиона души...

    Коментиран от #32

    11:23 28.08.2025

  • 4 ТОЯ Е ОТ МИНАЛИЯ ВЕК

    23 4 Отговор
    СЕГА Е ВОЙНА НА ДРОНОВЕ-МОРСКИ , ВЪЗДУШНИ ,С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ А НЕ НА ПУШКИ И ОРЪДИЯ.ТАМ ТЕХНОЛОГИИТЕ ОСТАРЯВАТ ЗА 1 СЕДМИЦА.А ТО И ЗАВОДИТЕ НИ КАТО САМОЛЕТИТЕ-ОТ ПРЕДИ 50 ГОДИНИ

    11:27 28.08.2025

  • 5 Надпревара с дявола

    32 3 Отговор
    В производство на смърт. Друго трябва да се прави. Земеделие и животновъдство.

    11:29 28.08.2025

  • 6 665

    16 3 Отговор
    Рейн бе, от реката.Рейнски метал, част от бившите заводи Круп . Райнметал ще излезе че вали метален дъжд.

    Коментиран от #29

    11:29 28.08.2025

  • 7 Сталин

    30 6 Отговор
    А в България произвеждахме танкове МТЛБ и самолети при Тодор Живков а сега само барут и фишеци тези фашаги много хитри изнасят мръсното и опасно производство в колониите и когато гръмне тази фабрика ще отнесе и най близкия град,някой изобщо има ли съмнение че тази фабрика няма да гръмне някога

    Коментиран от #18

    11:29 28.08.2025

  • 8 Боруна Лом

    8 3 Отговор
    И ОЩЕ ПО ДОБРА ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ.! ЖАЛКО,ЧЕ СИ ЗАВЪРШИЛ ВНВАУ-ШУМЕН

    11:31 28.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Сопот ще стане бунище с токсини.

    11:32 28.08.2025

  • 10 На картата

    16 3 Отговор
    на позора и смъртта ! Пак лични !

    11:34 28.08.2025

  • 11 1488

    12 4 Отговор
    рейнметал
    дьжд от метал
    от ракети
    ама руски

    11:34 28.08.2025

  • 12 мърсула

    14 2 Отговор
    добре че не живея в сопот

    11:34 28.08.2025

  • 13 честен циониост

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    По таблата на пусковите установки свети всяко населено място с над 20хил човека. Руснаците няма нужда да актуализират нищо.

    11:35 28.08.2025

  • 14 Само

    13 3 Отговор
    военщини и невинни жертви у главата му , че и горд ?!

    11:35 28.08.2025

  • 15 Факти

    13 2 Отговор
    И ще са легитимна мишена за руските ракети .

    11:38 28.08.2025

  • 16 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Вместо да строят предприятия за хранителни екологични продукти,нашите фашета поставят под смъртна опастност българите работещи в тези заводи произвеждащи смърт.Отиваш на работа и не знаеш дали ще се върнеш и да си харчиш заплатата .

    Коментиран от #35

    11:40 28.08.2025

  • 17 Анонимен

    7 2 Отговор
    На картата на фронта!

    11:40 28.08.2025

  • 18 Да,да

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Голяма гордост! Не изнасят производство в Лихтенщайн или Монако, а?
    Тук, при аборигените, и да гръмне, ще ги изпишем.

    11:42 28.08.2025

  • 19 0001

    9 3 Отговор
    Произвеждаме нискокачествено оръжие! За справка: Карабините на Арсенал не могат да направят група на 50 метра в 10 сантиметров кръг дори с оптика. След няколко бързи изстрела и цевта загрява и дава още по-голямо разсейване.
    Турция произвежда цеви за почти всички марки леко стрелково оръжие. И са с много високо качество.
    Сега ще произвеждаме фишеци! Голям напредък!
    Да бяхме започнали да произвеждаме тежки верижни водоноски за горските пожари. Да бяхме започнали да произвеждаме дронове за всякакви цели. Да бяхме започнали да произвеждаме високопроходима техника за различните природни и неприродни бедствия. А то фишеци!

    Коментиран от #24

    11:42 28.08.2025

  • 20 Русофилите ще произвеждат снаряди

    4 4 Отговор
    да трепат руснята!

    11:43 28.08.2025

  • 21 оня с коня

    5 5 Отговор
    Русофилите казаха че Ганьо може да произвежда само Чушкопеци.Ако тоя Завод се построи в съвсем кратки срокове,би трябвало да прибавят към Чушкопеците и военна Продукция С МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ ,защото така е коректно.

    11:43 28.08.2025

  • 22 Боко

    7 2 Отговор
    да си прави завода в Банкя , като иска позори !

    11:44 28.08.2025

  • 23 Иуфаа

    5 2 Отговор
    А този завод ще може ли да произвежда пиратки?

    11:45 28.08.2025

  • 24 честен циониост

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "0001":

    Карабините на Арсенал са за износ и янкито от Щатско брои за бройка по USD 1000 и се кефи це пуца с Калаш по бирените кутийки

    Коментиран от #26, #31, #33

    11:47 28.08.2025

  • 25 Така си е

    6 2 Отговор
    Правилно е обобщил "Валентин той" - проблемът вече не е в средствата, проблемът е в това, кой ще застане зад машините. В нацията от тарикати, фокусирана в голямата си част в три големи града, трудно се намират бачкатори, че то и висококвалифицирани, защото оръжейното производство не е като бране на домати. Най-вероятно ще се отиграе с няколкостотин души от един ясен на всички етнос, населяващ на 99 процента сопотските села и ще продължим да слушаме непрекъснато новини за инциденти със загинали, както се случва и сега в заводите на АРСЕНАЛ.

    11:49 28.08.2025

  • 26 0001

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "честен циониост":

    Забележи, че са подобни ама не наши! AR!

    Коментиран от #28

    11:50 28.08.2025

  • 27 Сандо

    4 2 Отговор
    Тия тъпанари не виждат по-далеч от днешния ден.А е толкова просто и възможно днешната оръжейна карта да се превърне в утрешна "карта на изпепелените земи".И може би ще се намери един честен,почтен и ерудиран журналист който само за сравнение изброи на колко икономически карти България е била в челните позиции по времето на Бай Тошо.Впрочем на ония времена България наистина беше на едно от челните места в картата на страните с най-развит ВПК.

    11:55 28.08.2025

  • 28 честен циониост

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "0001":

    Разбира се, че са подобни, макар и доста ниско качествена изработка. Проблемът на Арсенал е, че няма никакви съвременни лицензи и продукцията му е морално остаряла и за любителски цели. Умен ход на държавата, че го разкара на времето, след като стана ясно, че руснаците няма вече да дават лицензи. За каубоите е върхов кеф и ги лъжар, че е "почти" АК-47, а не знаят че от Украйна 92 год можеше да си купиш на кг колкото душа бройки ти иска АК-47, АК-74, АКМ, АКМС.

    11:57 28.08.2025

  • 29 ....

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "665":

    На немски реката и областа се произнасят Раин и няма нищо общо с дъжда.

    11:57 28.08.2025

  • 30 Рейнметал, Венци, не Райнметал

    2 1 Отговор
    От немски е, не от английски.

    Коментиран от #36

    11:59 28.08.2025

  • 31 0001

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "честен циониост":

    И забележи: Мястото за поставяне на монтажа климбари при всички! Хората го заваряват! Виж колко собственици са се отървали от арсеналските карабини!

    12:00 28.08.2025

  • 32 Потенциал има, ама и другите имат

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Произвеждат по-евтино и по-качествено

    Коментиран от #60

    12:01 28.08.2025

  • 33 665

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "честен циониост":

    Средно по 2000 доларес са цивилните арсеналски калашници в Сащ. Има си сайт с цени. Интересното е ,че Арсенал вече не предлагат щанцовани цевни кутии , а са се върнали на стария метод с фрезоване. Включително и за военния пазар.

    Коментиран от #39, #40

    12:09 28.08.2025

  • 34 Лекар

    3 2 Отговор
    Ще измират от толуен.. това е най-мощният канцероген в света затова го строят в най туземната държава да не умират читави европейци на запад

    12:10 28.08.2025

  • 35 Да,

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Защото печалбата от производството на оръжия е по-голяма, отколкото тази на хранителната индустрия. За съжаление и законите така са направени, че инвестиционни намерения свързани с отбраната не се подлагат на обществено обсъждане.😒

    12:11 28.08.2025

  • 36 ...

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Рейнметал, Венци, не Райнметал":

    На немски се пише Rhein и се произнася Райн. Живея в Северен Райн Вестфалия. И стига си писал глупости.

    12:12 28.08.2025

  • 37 безмозъчен бръмбар

    4 0 Отговор
    Новите заводи на „Райнметал“ ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на
    Русия за ответни удари

    12:14 28.08.2025

  • 38 Иван Вазов

    4 0 Отговор
    Доколкото разбирам, никакви нови заводи няма да има. Просто ще откраднат ВМЗ Сопот.

    Коментиран от #59

    12:16 28.08.2025

  • 39 0001

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "665":

    С какво наименование ги продават в САЩ? Защото поне пет фирми произвеждат карабини с тази форма и имат различни наименования. Интересно ми е нашите как са означени и какви са отзивите на притежателите. Аз ги знам но ще съм доволен и ти да ги споделиш!

    Коментиран от #45

    12:17 28.08.2025

  • 40 честен циониост

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "665":

    Не съм се интересувал скоро, колко вървят, ама преди години бяха 1000. Смятай каква инфлация ги тресе у Щатско, щом за тия самоделки броят такива пари.

    12:17 28.08.2025

  • 41 хихи

    2 0 Отговор
    Легитимна цел, така да се каже

    12:18 28.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    После има де се чудим Защо едните ни "освобождават" пък другите бомбят, че и паметници трябва да им правмим....

    12:22 28.08.2025

  • 44 ЗАЩО ТОГАВА В СОПОТ ЗИМАТ С

    1 0 Отговор
    ЕДНА ТРЕТА ПО ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ КАЗАНЛЪК.......ДОКОГА НОЩНИЯ ТРУД ЩЕ ЖЪЛТИ СТОТИНКИ С РАЗЦЕНКИ ОТ ПРЕДИ 60 ГОДИНИ.......КВИ КАДРИ ТЪРСЯТ ТОГАВА.....

    Коментиран от #51

    12:22 28.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 честен циониост

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ребята":

    Радев е натовки генерал. Ако ще предава някой, то ще е НАТО.

    12:26 28.08.2025

  • 47 665

    0 0 Отговор
    Не ми дава да пусна директно линк , търси
    arsenalinc в гугъл.
    Като цяло се водят Мерцедес на калашниците , но има и доста оплаквания от "мерцедесите", поради обичайните нашенски тарикатщини. Чат пат пробутват сглобки стари чаркове, не ново производство.

    Коментиран от #58

    12:27 28.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Обективно

    1 1 Отговор
    Ставаме мишени благодарение на нашите предатели!

    12:29 28.08.2025

  • 50 604

    0 0 Отговор
    Нищо не става от нас.....

    12:29 28.08.2025

  • 51 604

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "ЗАЩО ТОГАВА В СОПОТ ЗИМАТ С":

    Арсенал е частен и няма нищо общо със сопот?

    Коментиран от #61

    12:30 28.08.2025

  • 52 Какво не е наред?

    2 0 Отговор
    Като са на Райнметал защо България взима заем?

    12:35 28.08.2025

  • 53 Трудова ли злополука

    1 0 Отговор
    Поставяте легитимна мишена.

    12:37 28.08.2025

  • 54 Пудинг

    1 0 Отговор
    Вече ще знам по кого да стрелям и къде....пхахаххахахахахахахахя

    12:38 28.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Пренасочване

    0 0 Отговор
    Радев, заставай зад машината и трепери всяка смяна, защо да има проблем с кадрите, командировайте всички участници в сделката.

    12:42 28.08.2025

  • 57 Българин

    1 0 Отговор
    Валентин Радев: Новите заводи на „Райнметал“ ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа" и на картата на мишени с проритет както Русе,Казанлък и Сопот.

    12:43 28.08.2025

  • 58 0001

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "665":

    Знам всичко, няма смисъл от линкове. Притежавах два броя които на стрелбището със стойка показаха ужасни резултати. Поради твърдоглавието си поръчах трети с цев на Мосин Наган. Не е цвете но малко е по-добър. Сега е със заварка стойката за монтажа. Задоволително!
    Не можем да произведем качествено оръжие!

    12:43 28.08.2025

  • 59 Да,да

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Иван Вазов":

    Той де факто е откраднат. Номерът е, че това производство в Германия изисква плащане на високи данъци, а на територията такива плащат само балъците. Печалбата отива там, разходи тук. Справка - Дънди прешърс.

    12:43 28.08.2025

  • 60 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Потенциал има, ама и другите имат":

    "Произвеждат по-евтино и по-качествено" - плодовете и зеленчуците в търговските мрежи са по-качествени от тези, които все още може да си намери човек от някоя баба на село? Извинявай. А за по-евтиното - ние заради едните разходи за превалутиране си сменяме валутата, та заради транспортните разходи сами по себе си няма смисъл да си възродим земеделието ли?

    12:43 28.08.2025

  • 61 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "604":

    Собственика на Арсена е със състояние 800 000 милиона долара спечелени с честен труд и не ми говорете че милионерите в България са крадци и за тях работят хиляди работещи бедни.

    12:47 28.08.2025

