Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август.

Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот. Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката ѝ в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна.

Това съобщи БНТ.

Според източници на bTV за България ще пътува и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс.

Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че ЕС подготвя 19-ия пакт от санкции срещу Русия.

Тя коментира руските удари по сградата на представителството на ЕК в Киев. По думите ѝ служителите на представителството са в безопасност.