Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август.
Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот. Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката ѝ в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна.
Това съобщи БНТ.
Според източници на bTV за България ще пътува и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс.
Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че ЕС подготвя 19-ия пакт от санкции срещу Русия.
Тя коментира руските удари по сградата на представителството на ЕК в Киев. По думите ѝ служителите на представителството са в безопасност.
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 26 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мърсула1984
Коментиран от #6
13:53 28.08.2025
2 Иуфаа
13:54 28.08.2025
3 Фрий
13:54 28.08.2025
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
13:54 28.08.2025
5 Хохи Бохо
13:54 28.08.2025
6 Българин
До коментар #1 от "Мърсула1984":Сорос го е казал най-добре: Искаш ли мир, готви се за война!
Коментиран от #12, #16, #21
13:55 28.08.2025
7 пешо
13:55 28.08.2025
8 SS ΔρуΓαρΚαΤα Урсуланка
13:55 28.08.2025
9 Тома
13:55 28.08.2025
10 лакмус
13:55 28.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Зевс
До коментар #6 от "Българин":"Искаш ли мир, готви се за война" е римска мъдрост от преди 2000 години. Новото мото на ЕС е "Войната е мир"
Коментиран от #32
13:56 28.08.2025
13 Не я искаме
13:56 28.08.2025
14 Оооо ужасс
Не я пускай те
Тоя умственжло изостанал немски оръфляк
13:56 28.08.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
което се спъва ДВА пъти в ЕДИН и същ камък!"
А тези се спънаха ОСЕМНАДЕСЕТ, че се готвят за ДЕВЕТНАДЕСЕТИ път🥸
Коментиран от #36
13:56 28.08.2025
16 Дедо
До коментар #6 от "Българин":Кой викаш го бил казал?
13:57 28.08.2025
17 Факт
13:57 28.08.2025
18 Пич
Коментиран от #42
13:57 28.08.2025
19 Вещицата
13:58 28.08.2025
20 Путин бомбардира сградата на ЕС
Коментиран от #28, #65
13:58 28.08.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Българин":Това е израз преди Шорош да е бил роден❗
Откъде Ви намират само НЕзнаещи🤔❗
Коментиран от #46
13:59 28.08.2025
22 име
Коментиран от #29
13:59 28.08.2025
23 Мара Захарова
14:00 28.08.2025
24 Шиши
14:01 28.08.2025
25 Шиши
14:01 28.08.2025
26 Яхнала метлата ще дойде летейки в небето
14:01 28.08.2025
27 Фон дер Гаген
Да вземат да я изпратят до накой детски дом или до старчески такъв. Да види как живеят хората в т.н. евроградина.
Да, ама не!
14:02 28.08.2025
28 пешо
До коментар #20 от "Путин бомбардира сградата на ЕС":била е щаб на натовски инструктори
14:02 28.08.2025
29 Хахаха
До коментар #22 от "име":Хахаха...
14:02 28.08.2025
30 ха ха хааа
14:03 28.08.2025
31 Трол
Коментиран от #62
14:04 28.08.2025
32 Българин
До коментар #12 от "Зевс":Та трябва ли да се готвим за война или не? Може би по-добре да разчитаме на милостта на Турция, Русия , САЩ и Китай?
14:04 28.08.2025
33 Урсуленко
14:05 28.08.2025
34 Ужас
14:05 28.08.2025
35 Попето
Имам чувството, че властта прави всичко напук на нас, българите-евро, нови военни заводи, милиони за Украйна...
14:06 28.08.2025
36 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Прав си .. СССР го няма вече ... Спънахме се и още не можем се изправи .
Коментиран от #57, #69
14:07 28.08.2025
37 Всичко което трябва да знаете
За целта САЩ трябва да превърнат „и Русия, и Европа в свои заложници“, да предизвикат непреодолим разрив между тях, да наплашат Европа, да я зомбират ежесекундно с лъжи за „руска опасност и агресивност“, „руски зверства и жестокости“ (в Украйна – б.а.), „прииждащи пълчища руски танкове“ (към Варшава – б.а.), „настъпваща армада от руски бойни кораби към бреговете на Прибалтика“, да истеризират Европа до припадък, Европа „да кипне от възмущение“ срещу Русия и да кипи, „докато узрее“ и сама възжелае „безвъзвратно разкъсване на отношенията с Русия“, а Русия „да бъде провокирана към изостряне на конфликта в Украйна“. И „нека европейците изтръпнат от евентуалното руско нахлуване“!
„Колкото повече неразбиране възниква между Русия и Европа, толкова по-бързо ще да бъдат реализирани плановете на САЩ“. Така САЩ „ще запазят мира на планетата“, а „Европа би съхранила лицето си на защитник на европейските ценности
14:08 28.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Азззззззз
14:08 28.08.2025
40 оня с коня
Коментиран от #49, #71
14:09 28.08.2025
41 ко пилот
За целта САЩ трябва да превърнат „и Русия, и Европа в свои заложници“, да предизвикат непреодолим разрив между тях, да наплашат Европа, да я зомбират ежесекундно с лъжи за „руска опасност и агресивност“, „руски зверства и жестокости“ (в Украйна – б.а.), „прииждащи пълчища руски танкове“ (към Варшава – б.а.), „настъпваща армада от руски бойни кораби към бреговете на Прибалтика“, да истеризират Европа до припадък, Европа „да кипне от възмущение“ срещу Русия и да кипи, „докато узрее“ и сама възжелае „безвъзвратно разкъсване на отношенията с Русия“, а Русия „да бъде провокирана към изостряне на конфликта в Украйна“. И „нека европейците изтръпнат от евентуалното руско нахлуване“!
„Колкото повече неразбиране възниква между Русия и Европа, толкова по-бързо ще да бъдат реализирани плановете на САЩ“. Така САЩ „ще запазят мира на планетата“, а „Европа би съхранила лицето си на защитник на европейските ценности за правата на човека и заедно с това би помогнала на САЩ да решат проблема с дълга си“.
14:09 28.08.2025
42 😁.........
До коментар #18 от "Пич":Ти си заразен над референтните стойности, така че не се плаши.
14:10 28.08.2025
43 Абе
Коментиран от #45
14:11 28.08.2025
44 маймуната
да ни превръща в цел на Русия
заради тиквените избирачи
може да стане лошо
14:12 28.08.2025
45 Чий ше го дири?
До коментар #43 от "Абе":на тиквата
Коментиран от #67
14:13 28.08.2025
46 Дедо Потьо ,
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Има ли още самогон ?
Коментиран от #74
14:14 28.08.2025
47 До тогава хотела
14:14 28.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Фройд
До коментар #40 от "оня с коня":Само не разбрах ,като сменихме развития социализъм с развития урсулизъм , по добре ли сме ?
Ти понеже си много вещ , та за това е въпроса .
14:15 28.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Идва да ни заробва
14:18 28.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 000
14:19 28.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Миме
До коментар #36 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":даже и империята на ингилизите се разпадна за огромно облекчении на нормалните човеци
14:20 28.08.2025
58 Хи хи
14:20 28.08.2025
59 Бай Ху (By Who)
Коментиран от #75
14:20 28.08.2025
60 Павел пенев
Коментиран от #66
14:21 28.08.2025
61 мърсула + бойко = вечна любов
14:22 28.08.2025
62 Моарейн
До коментар #31 от "Трол":Само за пари да е дошла, да ги прежалим. Страхувам се обаче, че идва лично да нареди на инсталираните за управляващи да вкарат България в "коалицията на желаещите". Няма награда за позналите, че нашите под.... ги ще си счупят краката да изпълнят заповедта.
14:23 28.08.2025
63 План за възстановяване и развитие
14:24 28.08.2025
64 Дали иде за добро или за зло ?
14:25 28.08.2025
65 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #20 от "Путин бомбардира сградата на ЕС":КАКВА Е ТАЗИ СГРАДА НА ЕС ВЪВ КИЕВ ,ТА ТЕ НЕ СА ЧЛЕН НА ЕС И НАТО.БРАВО НА ПУТИН.
14:25 28.08.2025
66 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #60 от "Павел пенев":После ЩЕ погали помак Росен Желязков по голата Розова главица и ще каже
Яяя вундарбаа Пинк капут
Шнеля арбайт
14:26 28.08.2025
67 Абе
До коментар #45 от "Чий ше го дири?":Она да ней мата хари?
14:26 28.08.2025
68 Миме
14:29 28.08.2025
69 🇧🇬 БАБО ПОТ@Р@НКЕ‼️
До коментар #36 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Верно си останала с ентелекта си от
ЦДГ "Ду Хай Го"❗
14:29 28.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #40 от "оня с коня":ДА НА 3 СЕПТЕМВРИ ПРЕДИ ОБЯД ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД ЩЕ ПРАЗНУВА ПРЕД ПАРЛАМЕНТА СЪС ЦЕЛ ВЛИЗАНЕ ВЪВ НЕГО.
14:30 28.08.2025
72 Европа 🇪🇺
14:30 28.08.2025
73 Ха-ха-ха
14:32 28.08.2025
74 🇧🇬 Дядо , дядооо
До коментар #46 от "Дедо Потьо ,":Аз съм на Узо с айрян и гръцка салата❗
Ти си търси само.гон и на.гон другаде ‼️
14:32 28.08.2025
75 звезди
До коментар #59 от "Бай Ху (By Who)":Аз пък желая!
14:35 28.08.2025
76 Феникс
14:35 28.08.2025