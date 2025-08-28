Новини
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

28 Август, 2025 13:51 1 192 76

  • урсула фон дер лaйен-
  • българия-
  • визита-
  • вмз сопот

Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот

Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август.

Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот. Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката ѝ в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна.

Още новини от Украйна

Това съобщи БНТ.

Според източници на bTV за България ще пътува и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс.

Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че ЕС подготвя 19-ия пакт от санкции срещу Русия.

Тя коментира руските удари по сградата на представителството на ЕК в Киев. По думите ѝ служителите на представителството са в безопасност.


  • 1 Мърсула1984

    47 0 Отговор
    Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила

    Коментиран от #6

    13:53 28.08.2025

  • 2 Иуфаа

    57 0 Отговор
    Не е на добро!

    13:54 28.08.2025

  • 3 Фрий

    34 0 Отговор
    Сега е момента

    13:54 28.08.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    33 0 Отговор
    Там народа е леко въоръжен до зъби.....да не лае много ѝ препоръчвам....

    13:54 28.08.2025

  • 5 Хохи Бохо

    59 1 Отговор
    Чумата идва, пазете децата

    13:54 28.08.2025

  • 6 Българин

    4 31 Отговор

    До коментар #1 от "Мърсула1984":

    Сорос го е казал най-добре: Искаш ли мир, готви се за война!

    Коментиран от #12, #16, #21

    13:55 28.08.2025

  • 7 пешо

    49 1 Отговор
    вещицата не идва за хубаво

    13:55 28.08.2025

  • 8 SS ΔρуΓαρΚαΤα Урсуланка

    16 0 Отговор
    Ще раζΠρъсΚβα φαшиζΤκΝ иΔεοΛοΓии....

    13:55 28.08.2025

  • 9 Тома

    34 1 Отговор
    Радвайте се българи вече сме цел на руските ракети.Следва да пратят и войска в Украйна за да ударим джакпота.

    13:55 28.08.2025

  • 10 лакмус

    32 1 Отговор
    В Сопот трябва да я посрещнат подобаващо. Борисов също.🤭

    13:55 28.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зевс

    30 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    "Искаш ли мир, готви се за война" е римска мъдрост от преди 2000 години. Новото мото на ЕС е "Войната е мир"

    Коментиран от #32

    13:56 28.08.2025

  • 13 Не я искаме

    35 1 Отговор
    Тая укро-британска агентка.

    13:56 28.08.2025

  • 14 Оооо ужасс

    32 1 Отговор
    Тая е на буксус
    Не я пускай те
    Тоя умственжло изостанал немски оръфляк

    13:56 28.08.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    37 1 Отговор
    "Няма друго животно, освен човека,
    което се спъва ДВА пъти в ЕДИН и същ камък!"
    А тези се спънаха ОСЕМНАДЕСЕТ, че се готвят за ДЕВЕТНАДЕСЕТИ път🥸

    Коментиран от #36

    13:56 28.08.2025

  • 16 Дедо

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Кой викаш го бил казал?

    13:57 28.08.2025

  • 17 Факт

    35 1 Отговор
    За пари ще идва.Проси за Зеленски.Имам чувството,че накрая тези двамата ще се вземат.

    13:57 28.08.2025

  • 18 Пич

    16 1 Отговор
    Ужассс.....!!! Добре че в събота отпрашвам към екзотичните държави ! Тази ще заразява с тъпотия а аз ще съм безопасно далеч. Яхти , махти , викам си - авах ти !!!

    Коментиран от #42

    13:57 28.08.2025

  • 19 Вещицата

    30 1 Отговор
    не е добре дошла в България! Урзула носи само беди!

    13:58 28.08.2025

  • 20 Путин бомбардира сградата на ЕС

    18 1 Отговор
    Путин се подиграва на ЕС!

    Коментиран от #28, #65

    13:58 28.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Това е израз преди Шорош да е бил роден❗
    Откъде Ви намират само НЕзнаещи🤔❗

    Коментиран от #46

    13:59 28.08.2025

  • 22 име

    20 1 Отговор
    Mъpcyлка ще нагледа как върви зелената сделка и дали се произвеждат зелени бомби и снаряди. Заедно с плостото кире ще направят първа копка на завод за електрически танкове, които ще бъдат още по-успешни от електрическите коли на киро.

    Коментиран от #29

    13:59 28.08.2025

  • 23 Мара Захарова

    2 19 Отговор
    Вещицата на кремъл!

    14:00 28.08.2025

  • 24 Шиши

    19 1 Отговор
    Съсипа България

    14:01 28.08.2025

  • 25 Шиши

    18 1 Отговор
    Да се крият децата

    14:01 28.08.2025

  • 26 Яхнала метлата ще дойде летейки в небето

    17 0 Отговор
    Поредната ненормалница

    14:01 28.08.2025

  • 27 Фон дер Гаген

    15 0 Отговор
    Ще иде да види как върви производството на пушкала.
    Да вземат да я изпратят до накой детски дом или до старчески такъв. Да види как живеят хората в т.н. евроградина.
    Да, ама не!

    14:02 28.08.2025

  • 28 пешо

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "Путин бомбардира сградата на ЕС":

    била е щаб на натовски инструктори

    14:02 28.08.2025

  • 29 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Хахаха...

    14:02 28.08.2025

  • 30 ха ха хааа

    3 14 Отговор
    Нашата колхозня ше откачи ... Искат Маша и Медведья..🤭😁

    14:03 28.08.2025

  • 31 Трол

    16 0 Отговор
    Посещението в завода е за параван, дошла е да събира пари.

    Коментиран от #62

    14:04 28.08.2025

  • 32 Българин

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Зевс":

    Та трябва ли да се готвим за война или не? Може би по-добре да разчитаме на милостта на Турция, Русия , САЩ и Китай?

    14:04 28.08.2025

  • 33 Урсуленко

    16 0 Отговор
    Ще фалира ВМЗ Сопот.

    14:05 28.08.2025

  • 34 Ужас

    12 0 Отговор
    И пак ужас

    14:05 28.08.2025

  • 35 Попето

    19 0 Отговор
    Заводът е секретен обект. Тия двамата Урсула и Желязков имат ли право на достъп, особено Урсула, която е чужд гражданин?
    Имам чувството, че властта прави всичко напук на нас, българите-евро, нови военни заводи, милиони за Украйна...

    14:06 28.08.2025

  • 36 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 7 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Прав си .. СССР го няма вече ... Спънахме се и още не можем се изправи .

    Коментиран от #57, #69

    14:07 28.08.2025

  • 37 Всичко което трябва да знаете

    6 2 Отговор
    През 1994 г. Бжежински предложи на Русия да се саморазглоби на 5-6 части, през 2000 г. Паси написа вдъхновено есе как Русия ще бъде натрошена на 7 парчета. 2013г: „Целият свят, всяка една държава трябва да участва в разрешаването на финансовите трудности на Америка. Трябва тези 500 млрд. долара, колкото е стокооборотът между Европа и Русия, да се превърнат в стокооборот между Европа и Америка. За да се справят САЩ със своите дългове, трябваше да организират такъв катаклизъм (Украйна – б.а.), който да няма разрушителни последици за САЩ, за чужда сметка“.

    За целта САЩ трябва да превърнат „и Русия, и Европа в свои заложници“, да предизвикат непреодолим разрив между тях, да наплашат Европа, да я зомбират ежесекундно с лъжи за „руска опасност и агресивност“, „руски зверства и жестокости“ (в Украйна – б.а.), „прииждащи пълчища руски танкове“ (към Варшава – б.а.), „настъпваща армада от руски бойни кораби към бреговете на Прибалтика“, да истеризират Европа до припадък, Европа „да кипне от възмущение“ срещу Русия и да кипи, „докато узрее“ и сама възжелае „безвъзвратно разкъсване на отношенията с Русия“, а Русия „да бъде провокирана към изостряне на конфликта в Украйна“. И „нека европейците изтръпнат от евентуалното руско нахлуване“!

    „Колкото повече неразбиране възниква между Русия и Европа, толкова по-бързо ще да бъдат реализирани плановете на САЩ“. Така САЩ „ще запазят мира на планетата“, а „Европа би съхранила лицето си на защитник на европейските ценности

    14:08 28.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Азззззззз

    10 0 Отговор
    По чия покана идва тая? Важно е! Ако е неканена няма какво да идва!

    14:08 28.08.2025

  • 40 оня с коня

    0 11 Отговор
    Тия които не харесват Урсула да не се притесняват - тя не идва при тях.ЛИЧНО бат Бойко я подкрепи за да заеме тя настоящия си Пост,което значи че целия ГЕРБ я е подкрепил,т.е. визитата й в БГ е ПРАЗНИК за ГЕРБ и ще си го празнуваме,а вие ще подсмърчате отстрани.

    Коментиран от #49, #71

    14:09 28.08.2025

  • 41 ко пилот

    6 2 Отговор
    2013г: „Целият свят, всяка една държава трябва да участва в разрешаването на финансовите трудности на Америка. Трябва тези 500 млрд. долара, колкото е стокооборотът между Европа и Русия, да се превърнат в стокооборот между Европа и Америка. За да се справят САЩ със своите дългове, трябваше да организират такъв катаклизъм (Украйна – б.а.), който да няма разрушителни последици за САЩ, за чужда сметка“.

    За целта САЩ трябва да превърнат „и Русия, и Европа в свои заложници“, да предизвикат непреодолим разрив между тях, да наплашат Европа, да я зомбират ежесекундно с лъжи за „руска опасност и агресивност“, „руски зверства и жестокости“ (в Украйна – б.а.), „прииждащи пълчища руски танкове“ (към Варшава – б.а.), „настъпваща армада от руски бойни кораби към бреговете на Прибалтика“, да истеризират Европа до припадък, Европа „да кипне от възмущение“ срещу Русия и да кипи, „докато узрее“ и сама възжелае „безвъзвратно разкъсване на отношенията с Русия“, а Русия „да бъде провокирана към изостряне на конфликта в Украйна“. И „нека европейците изтръпнат от евентуалното руско нахлуване“!

    „Колкото повече неразбиране възниква между Русия и Европа, толкова по-бързо ще да бъдат реализирани плановете на САЩ“. Така САЩ „ще запазят мира на планетата“, а „Европа би съхранила лицето си на защитник на европейските ценности за правата на човека и заедно с това би помогнала на САЩ да решат проблема с дълга си“.

    14:09 28.08.2025

  • 42 😁.........

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Ти си заразен над референтните стойности, така че не се плаши.

    14:10 28.08.2025

  • 43 Абе

    7 0 Отговор
    Чий ше го дири?

    Коментиран от #45

    14:11 28.08.2025

  • 44 маймуната

    11 0 Отговор
    за кво идва таз женица лайей нен
    да ни превръща в цел на Русия
    заради тиквените избирачи
    може да стане лошо

    14:12 28.08.2025

  • 45 Чий ше го дири?

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Абе":

    на тиквата

    Коментиран от #67

    14:13 28.08.2025

  • 46 Дедо Потьо ,

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Има ли още самогон ?

    Коментиран от #74

    14:14 28.08.2025

  • 47 До тогава хотела

    7 0 Отговор
    На Желязков с водоскока трябва да е. отворен

    14:14 28.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Фройд

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    Само не разбрах ,като сменихме развития социализъм с развития урсулизъм , по добре ли сме ?
    Ти понеже си много вещ , та за това е въпроса .

    14:15 28.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Идва да ни заробва

    3 0 Отговор
    С още доставки към Украйна.

    14:18 28.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 000

    5 0 Отговор
    Как сте, ядете ли банани?!

    14:19 28.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Миме

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    даже и империята на ингилизите се разпадна за огромно облекчении на нормалните човеци

    14:20 28.08.2025

  • 58 Хи хи

    4 0 Отговор
    Тая B ,e щ и ,ц а иска да ни вkaра във вo йна с Русия !

    14:20 28.08.2025

  • 59 Бай Ху (By Who)

    8 1 Отговор
    Не желая тази госпожа да идва в моята родина.

    Коментиран от #75

    14:20 28.08.2025

  • 60 Павел пенев

    6 0 Отговор
    Тази наша любимка идва с друга цел, за заблуда на народа ще посети ВМЗ, където нищо не разбира. Ще посети и новия хотел на Росен Желязков за 9 милиона, и ще обядва в гръцкия ресторант на дъщеря му.

    Коментиран от #66

    14:21 28.08.2025

  • 61 мърсула + бойко = вечна любов

    5 0 Отговор
    първо ще мина през банкя

    14:22 28.08.2025

  • 62 Моарейн

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Трол":

    Само за пари да е дошла, да ги прежалим. Страхувам се обаче, че идва лично да нареди на инсталираните за управляващи да вкарат България в "коалицията на желаещите". Няма награда за позналите, че нашите под.... ги ще си счупят краката да изпълнят заповедта.

    14:23 28.08.2025

  • 63 План за възстановяване и развитие

    3 0 Отговор
    Урсула фон дер ШМАЙЗЕР

    14:24 28.08.2025

  • 64 Дали иде за добро или за зло ?

    4 0 Отговор
    Ясно ставаме мишена. Наистина малка планинска замираща територия, става за стрелбище , кой знае каква загуба за света няма. сметката на доброжелателите е проста ,нека правят бомби и барут за да се убиват руснаци.После ще видим.

    14:25 28.08.2025

  • 65 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Путин бомбардира сградата на ЕС":

    КАКВА Е ТАЗИ СГРАДА НА ЕС ВЪВ КИЕВ ,ТА ТЕ НЕ СА ЧЛЕН НА ЕС И НАТО.БРАВО НА ПУТИН.

    14:25 28.08.2025

  • 66 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Павел пенев":

    После ЩЕ погали помак Росен Желязков по голата Розова главица и ще каже
    Яяя вундарбаа Пинк капут
    Шнеля арбайт

    14:26 28.08.2025

  • 67 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Чий ше го дири?":

    Она да ней мата хари?

    14:26 28.08.2025

  • 68 Миме

    0 0 Отговор
    иде да проверява стоката за нашмърканяско зелени любимото еврогейско клоунченце

    14:29 28.08.2025

  • 69 🇧🇬 БАБО ПОТ@Р@НКЕ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Верно си останала с ентелекта си от
    ЦДГ "Ду Хай Го"❗

    14:29 28.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    ДА НА 3 СЕПТЕМВРИ ПРЕДИ ОБЯД ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД ЩЕ ПРАЗНУВА ПРЕД ПАРЛАМЕНТА СЪС ЦЕЛ ВЛИЗАНЕ ВЪВ НЕГО.

    14:30 28.08.2025

  • 72 Европа 🇪🇺

    1 0 Отговор
    Тая Урсула фон дер лаен само едно пари да вземе от там Сопот със Бойко Борисов 💶💶👤💶👤💶💶💶

    14:30 28.08.2025

  • 73 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    Не е за добро това посещение на Урсула, но тя трябва да разбере че ние българите може и да не сме много умни но чак толкова глупави като украинците не сме.

    14:32 28.08.2025

  • 74 🇧🇬 Дядо , дядооо

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Дедо Потьо ,":

    Аз съм на Узо с айрян и гръцка салата❗
    Ти си търси само.гон и на.гон другаде ‼️

    14:32 28.08.2025

  • 75 звезди

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Бай Ху (By Who)":

    Аз пък желая!

    14:35 28.08.2025

  • 76 Феникс

    0 0 Отговор
    Няма ли кой да я приЧука с правата лопата?

    14:35 28.08.2025

