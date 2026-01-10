Новини
България »
Всички градове »
„Да, България“ : Явяването на предсрочните парламентарни избори ще бъде в коалиция с ДСБ и ПП

„Да, България“ : Явяването на предсрочните парламентарни избори ще бъде в коалиция с ДСБ и ПП

10 Януари, 2026 11:53 845 45

  • да българия-
  • дсб-
  • пп-
  • коалиция-
  • предсрочни парламентарни избори

На Изпълнителния съвет е възложено да изготви консолидирана управленска програма съвместно с коалиционните партньори, както и да гарантира по-широко участие на младото, политически активно поколение в кандидатските листи.

„Да, България“ : Явяването на предсрочните парламентарни избори ще бъде в коалиция с ДСБ и ПП - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Националният съвет на „Да, България“ прие решение за явяване на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“. Решението е взето на заседание на ръководния орган на партията на 9 януари 2026 г., става ясно от публикувания официален документ, цитиран от Dariknews.bg.

В решението си Националният съвет очертава като водещи приоритети демонтирането на корупционния модел на „завладяната държава“, гарантирането на върховенството на закона и провеждането на ефективни антикорупционни политики. От партията подчертават, че тези цели са отговор на общественото недоволство и масовите протести през 2025 г., както и на задълбочаващата се системна политическа криза в страната.

Сред мотивите за решението са и нестабилната международна обстановка, разпадът на международния правов ред и опитите за разделение в Европейския съюз, които според „Да, България“ създават сериозни рискове за националната сигурност и бъдещото развитие на страната.

Фокус

Като основни политически приоритети за изборите партията посочва още активното участие на България в укрепването на Европейския съюз, включително чрез задълбочаване на интеграцията в сферата на сигурността – от отбрана и разузнаване до киберсигурност, енергийна устойчивост и защита на критичната инфраструктура.

Друг ключов акцент е изграждането на конкурентна и просперираща икономика, намаляването на регулаторната и административната тежест и противопоставянето на натиска върху икономиката чрез държавния бюджет.

Цел

В решението се поставя и целта за формиране на стабилно управление след изборите, изградено върху ясна демократична ценностна основа, ограничена, но ефективна правова държава и балансиран бюджет. От „Да, България“ заявяват, че бъдещото управление трябва да инвестира в образование, наука, култура и човешки капитал, както и да постави човека, достойнството и свободата в центъра на политиките си.

Партията подчертава стратегическата си позиция, че Европейският съюз е най-добрата гаранция за суверенитета и сигурността на България, и заявява готовност страната да участва активно в следващия етап на европейска интеграция.

Задачи

На Изпълнителния съвет е възложено да изготви консолидирана управленска програма съвместно с коалиционните партньори, както и да гарантира по-широко участие на младото, политически активно поколение в кандидатските листи. Сред приоритетите са още интеграционни политики за етническите и религиозните общности, промени в механизмите за отчетност и контрол върху властта и отказ от партийно-квотния принцип при подбора на кандидати.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гейлорд кукорчу

    22 5 Отговор
    с тея живи фашисти ще направим групов канадски

    12:07 10.01.2026

  • 2 Факт

    11 3 Отговор
    Трябва да се разберат този цвят техен ли е или на Корнелия?

    12:10 10.01.2026

  • 3 педерасатанасов

    20 2 Отговор
    хелоуу кукорчи

    12:11 10.01.2026

  • 4 Чи къ!?

    24 2 Отговор
    "Краставите магарета през девет дерета се подушват"!

    12:11 10.01.2026

  • 5 Промяна

    24 3 Отговор
    ИЗМАМНИЦИ АЛЧНИ СТЕ 10 %ПРАГ ЗА ВЛИЗАНЕ НА КОАЛИЦИИ ЗА ДА ВИ НЯМА ВЪН НИЩОПРАВЕЩИ СТЕ АЛНИЦИ

    Коментиран от #29

    12:11 10.01.2026

  • 6 Хипотетично

    16 2 Отговор
    Цел на ПП/ДБ да осигури стабилно управление с 121 машинно избрани депутати или в коалиция с АПС на А.Доган, заради което са поднесли венец на Тюркян чешма.

    Коментиран от #9

    12:15 10.01.2026

  • 7 пешо рунтавия

    6 6 Отговор
    тия не разбраха ли че бяха употребени от баце и свинята с цел съешаване на изборите,всички избори в колония България са диктувани от групата на шаро в козяк и всички партии и коалиции са зависими оттам,няма читава партия в България за която да гласуваш,това е положението,на изборите които ще дойдат пепейците ще спечелят гласове и депутати които са свинскотиквени протежета,за това НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА

    12:17 10.01.2026

  • 8 оня с питон.я

    7 2 Отговор
    Измет долна фашистка.

    12:18 10.01.2026

  • 9 оня с питон.я

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    Мисията на ппдб е да ликвидира България. Нито глас за фашистката шайка.

    Коментиран от #35

    12:20 10.01.2026

  • 10 Шишландия и Винетуела

    6 1 Отговор
    Някои индиански държави са толкова изостанали с материала, че ще има още мнооого предсрочни парламентарни избори с машини, без машини, на бюлетини и протоколи от всички марки и модели тоалетна хартия, докато се получи някаква нормална демокрация. В противен случай, на някои политици милионери могат да им се случат някои много лоши и неприятни неща.

    12:20 10.01.2026

  • 11 изборна реформа

    9 2 Отговор
    1. Да се забранят коалиците, за да не се разводнява отговорността.
    2. 10% праг за влизане в Парламента.
    ... допълвайте

    Коментиран от #17, #18

    12:21 10.01.2026

  • 12 как ще врътнат

    5 1 Отговор
    След изборите с Бойковата коалиция...А вий сте глупци....

    12:22 10.01.2026

  • 13 Промяна

    9 1 Отговор
    ТАЗИ ГОСПОЖА ГЛАСУВА АНТИ БЪЛГАРИЯ ТАЗИ И ИМА ЛИЦЕ ДА Е В БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ВЪН ГОСПОЖО ДОНОСНИК А ОНЗИ МУТРАТА СЪС СВЛЕЧЕНИТЕ ПАНТАЛОНИ НА РОСЕНЕЦ С ТЕАТЪРЪТ ОТ РОСЕНЕЦ ВЪН НИЩОПРАВЕЩИ А ОНЗИ С КОДОВЕТЕ С МАШИНИТЕ ВЪН АНТИТА ОТ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

    12:25 10.01.2026

  • 14 Айде

    8 1 Отговор
    Абе, важното е ние, същите, да сме пак в парламента, пък ще видим как да натаманим демократичната основа! А, и Радан Кънев с нас, разбира се! Може и Христо Иванов, той разбира от конституция!

    12:26 10.01.2026

  • 15 развратния мешчо пух

    5 1 Отговор
    Хора не забравяйте какво чухте на записите

    12:26 10.01.2026

  • 16 Питане

    8 1 Отговор
    Това "ШАРЛАТАНИТЕ" ли бяха ???

    12:26 10.01.2026

  • 17 ПП Да,бе Да,бе

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "изборна реформа":

    Мнозинството в парламента никога няма да приеме закони срещу себе си. Не си правете илюзии.

    12:26 10.01.2026

  • 18 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "изборна реформа":

    ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ А НЕ ДА ВЪРШАТ БЕЗОБРАЗИЯ И ДА СЕ КРИЯТ ЗАД ПАРТИЯТА ГЛАСУВАНЕ ЗА ЛИЧНОСТИ И ОТЗОВАВАВАНЕ ВЕДНАГА СЛЕД ЛЪЖИ ДОНОСИ ПРОСТАШКО ДЪРЖАНИЕ БЕЗ ИМУНИТЕ ДА СА ДА НЕ СА ДО ЖИВОТ КАК ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ ИЗЛИЗАТ ЛЪЖАТ ЗАБЛУЖДАВАТ ВЛИЗАШ В ПАРЛАМЕНТА ДА РАБОТИШ ЗА БЪЛГАРИЯ А НЕ ЗАЩОТО МРАЗИШ ИЛИ ОБИЧАШ НЯКОГО КОЙТО НЕ РАБОТИ ЗА ДЪРЖАВАТА ВЪН

    12:28 10.01.2026

  • 19 гласоподавател

    2 2 Отговор
    Яз съм за капитализъм без държавна собственост ,нато ЕС и САЩ и против Русия и за финансиране на Украйна,за еврозона.За кой да гласува за пп дб,герб или дпс ново начало понеже всички представляват тези неща и се борят за тях.Макар,че след изборите ще са в коалиция.

    12:29 10.01.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    А КОЙ ЩЕ СЕ БОРИ С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
    ?
    ПАК РАДЕВ ЛИ ?

    12:31 10.01.2026

  • 21 Преименувайте се

    7 1 Отговор
    Коалиция "Меки китки".

    12:31 10.01.2026

  • 22 Всички шарлатани

    5 1 Отговор
    на едно място ! Те са ! Вижте ги добре ! Остава сега и откровените айдуци да направят коалиция ? Те обаче по хитри - след като ги "изберат" !
    До тук ми е ясно само за кого няма да гласувам !
    Лошото е, че не се вижда и ЗА кого !

    12:33 10.01.2026

  • 23 Ами да,

    5 1 Отговор
    та нали ако сте поотделно,въобще не бихте влезли в Парламента! Нр че като сте коалиция бихте имали шанс за успех!

    12:34 10.01.2026

  • 24 Нехис

    6 1 Отговор
    Че вие иначе отделно няма да помиришете парламента, шарлатани......

    12:34 10.01.2026

  • 25 Дапитам

    4 1 Отговор
    Ама вие мислите отново да се явявате на избори?

    12:34 10.01.2026

  • 26 Евродебил

    5 1 Отговор
    Демек,по просто казано Стратега римлянин Иван Костовф ще продължи да бъде вожд и учител на тези облюдки.

    Коментиран от #30

    12:35 10.01.2026

  • 27 Европейца

    5 1 Отговор
    Тези са тотално изплискали легена. Щели да се явяват с някой си - хахаха Що бе явете си се сами да ви видим. Няма и 3% да вържете..... Обаче жълтопаветния планктон наистина си живее в техен измислен свят - НИКОЙ не може да разпознае как ви се казват партийките и кой къде членува. Всички сте една безмозъчна аморфна маса

    12:35 10.01.2026

  • 28 Ааа, това е много добре

    5 1 Отговор
    Защото една такава коалиция ще е много силна.
    Ще има военна и разузнаваческа експертиза в лицето на генерала от ж.п. войските Наско.
    Ще има и икономическа експертиза в лицето на Асен и Кирил, който е завършил ПУЦ-а към Харвард.

    12:36 10.01.2026

  • 29 Нищоправеца

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    Това е истината!

    12:37 10.01.2026

  • 30 Миндич

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Евродебил":

    Той тцинго от драгалевци не е слизал от власт от времето на перестройката и рубриката си във вестник "Разбойнически Дело.Тез всички за негов продукт и мавъра ги води по пътя предначертан от Луканов.

    12:39 10.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Асен 🌈 Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    4 1 Отговор
    Едни и същи пе де раси в к0алиции,сгл0бки,съю3и...

    12:40 10.01.2026

  • 33 Опааа

    4 1 Отговор
    Идиоти! ППеееее ааааа сти!

    12:41 10.01.2026

  • 34 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    След вчерашния Орешник, гномът окончателно се е отказал от публичността! Ще води битката с руснаците от чекмеджето на бюрото си, заел стратегическа позиция между кутийката с кламери и гумичката за моливи!🤥🤥🤥

    12:44 10.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    3 0 Отговор
    НИТО ГЛАС ЗА ТЕЗИ П••••.АСИ ,ЕНИЧАРИ И БЪЛГАРОМРАЗЦИ

    12:47 10.01.2026

  • 37 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Кои са ДСБ, ДБ, СДС ? Едни и същи каунье с различни букви отпреш?

    12:50 10.01.2026

  • 38 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тролчо":

    ДЖЕЖЕЖЕЧЕТАТАТА БЕЗРАБОТНИ РОЗОВИ БЕЗДЕЛНИЦИ СТЕ ВЪН НА ШАРЛАТАНИЯТА МЪЖЕ ДОСТОЙНИРАБОТЕЩИ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕГА ИСКАМ В ПАРЛАМЕНТА А НЕ РОЗОВИ БЕЗДЕЛНИЦИ

    12:50 10.01.2026

  • 39 запознат

    3 0 Отговор
    много долни и продажни яко взимаха поръ4ки и пари от шиши и боко

    12:51 10.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мнение

    0 3 Отговор
    ППДБ е единствената демократична българска партия. Всичко друго е мутра, измекяр или копейка.

    12:53 10.01.2026

  • 42 Промяна

    3 0 Отговор
    МУТРАТАТА МИРЧЕВА ЯВИ СЕ САМ НАЛИ СИ ЕРБАП ХАХАХАХАХАХА ВЪН ИЗМАМНИЦИ

    12:53 10.01.2026

  • 43 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    2 0 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    13:01 10.01.2026

  • 44 хе хе

    0 0 Отговор
    Младите тъпи сами си счупиха държавата, ама сега са с претенции кой да ги извади от калта, в която сами се вкараха. Шизофрения.

    13:04 10.01.2026

  • 45 Доктор

    0 0 Отговор
    Жалки лицемерни нищожества.

    13:12 10.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол