„Да, България“ : Явяването на предсрочните парламентарни избори ще бъде в коалиция с ДСБ и ПП

Националният съвет на „Да, България“ прие решение за явяване на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“. Решението е взето на заседание на ръководния орган на партията на 9 януари 2026 г., става ясно от публикувания официален документ, цитиран от Dariknews.bg.
В решението си Националният съвет очертава като водещи приоритети демонтирането на корупционния модел на „завладяната държава“, гарантирането на върховенството на закона и провеждането на ефективни антикорупционни политики. От партията подчертават, че тези цели са отговор на общественото недоволство и масовите протести през 2025 г., както и на задълбочаващата се системна политическа криза в страната.
Сред мотивите за решението са и нестабилната международна обстановка, разпадът на международния правов ред и опитите за разделение в Европейския съюз, които според „Да, България“ създават сериозни рискове за националната сигурност и бъдещото развитие на страната.
Фокус
Като основни политически приоритети за изборите партията посочва още активното участие на България в укрепването на Европейския съюз, включително чрез задълбочаване на интеграцията в сферата на сигурността – от отбрана и разузнаване до киберсигурност, енергийна устойчивост и защита на критичната инфраструктура.
Друг ключов акцент е изграждането на конкурентна и просперираща икономика, намаляването на регулаторната и административната тежест и противопоставянето на натиска върху икономиката чрез държавния бюджет.
Цел
В решението се поставя и целта за формиране на стабилно управление след изборите, изградено върху ясна демократична ценностна основа, ограничена, но ефективна правова държава и балансиран бюджет. От „Да, България“ заявяват, че бъдещото управление трябва да инвестира в образование, наука, култура и човешки капитал, както и да постави човека, достойнството и свободата в центъра на политиките си.
Партията подчертава стратегическата си позиция, че Европейският съюз е най-добрата гаранция за суверенитета и сигурността на България, и заявява готовност страната да участва активно в следващия етап на европейска интеграция.
Задачи
На Изпълнителния съвет е възложено да изготви консолидирана управленска програма съвместно с коалиционните партньори, както и да гарантира по-широко участие на младото, политически активно поколение в кандидатските листи. Сред приоритетите са още интеграционни политики за етническите и религиозните общности, промени в механизмите за отчетност и контрол върху властта и отказ от партийно-квотния принцип при подбора на кандидати.
