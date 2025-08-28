Новини
По данни на Евростат: Страната ни е на второ място по дял на хората в риск от бедност

По данни на Евростат: Страната ни е на второ място по дял на хората в риск от бедност

28 Август, 2025 15:16

Първенецът по показателя в дъното на класацията - Словакия, е с дял от почти 40 на сто на населението в риск от бедност, което не може да си позволи да се храни нормално.

По данни на Евростат: Страната ни е на второ място по дял на хората в риск от бедност - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова

България е на второ място след Словакия по дял на хората в риск от бедност, които не могат да си позволят да се хранят нормално – близо 38%. Това сочат данните на Евростат за 2024- година, цитирани от БНР.

Според методологията на изследването това означава, че тези хора не могат да си купуват месо, риба или техния вегетариански еквивалент през ден.

Първенецът по показателя в дъното на класацията - Словакия, е с дял от почти 40 на сто на населението в риск от бедност, което не може да си позволи да се храни нормално.
През миналата година общо 8,5 на сто от хората в целия Европейския съюз са в това положение, което е намаление с един процентен пункт в сравнение с 2023 година.

Веднага след България се нарежда Унгария с малко над 37 процента.

На другия полюс са Кипър с дял от 3,5 на сто, както и Ирландия и Португалия с по малко над 5%.

Възможността човек да си позволи хранене с месо, риба или вегетариански еквивалент на всеки втори ден е един от елементите, които се наблюдават на ниво домакинство, за да се изчисли процентът на хората, които живеят в тежки материални лишения.

Това е един от компонентите на индикатора за хора в риск от бедност или социално изключване.


България
Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Европеец

    13 3 Отговор
    Какъв риск бе.... 80% от народа населяващ бг територията живее в бедност.....

    Коментиран от #5

    15:32 28.08.2025

  • 2 Много съм зле

    3 2 Отговор
    Колко калорий има в сто грама барут? Защото нали барутец... това , онова ...

    Коментиран от #8

    15:37 28.08.2025

  • 3 Въй

    4 1 Отговор
    Ха,добро утро!

    15:37 28.08.2025

  • 4 бай Бончо

    9 4 Отговор
    Кое му беше лощото на социалзма ? Тогава 99 % живееха материално осигурен живот !

    15:38 28.08.2025

  • 5 БГ ганьо

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Какъв риск бе 80% са с наднормено тегло.Гледам ги на морето едни огромни тумбаци и къдрави зад....ци.

    Коментиран от #12

    15:39 28.08.2025

  • 6 на село

    6 1 Отговор
    Докато построят завода за барут,ще хрупат хлебни трошици. Дали по някое време нещо там няма да гръмне,като оня ден в Карлово? Важни са хората,а не барутът. Вода няма,улиците са под всякаква критика,умират деца,стотици села са обезлюдени,глад и бедност влияят на възрастните хора,барутът не е толкова наложащ.

    15:42 28.08.2025

  • 7 мдаааа

    4 5 Отговор
    Русофилията е опасно нещо ... Води до глад и бедност.. даже и в Северна Корея

    15:42 28.08.2025

  • 8 Затуй,

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Много съм зле":

    Наблегни на самогона , нема много калории , но пък се чувстваш велик ...

    15:45 28.08.2025

  • 9 дядото

    2 0 Отговор
    да ама има банани.

    15:49 28.08.2025

  • 10 Госあ

    3 0 Отговор
    Да бе, Словакия….ай моля ти се ! Най големите голтаци сме ние. Иначе, козяците разтегат лакърдии за Унгария 😂

    15:57 28.08.2025

  • 11 Браво на България

    0 1 Отговор
    Вече не сме на дъното. Като гледам как върви скоро ще изпреварим и Унгария.

    Коментиран от #13

    15:57 28.08.2025

  • 12 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "БГ ганьо":

    Наднорменото тегло в много случаи е от некачествена храна и начин на живот.

    Коментиран от #18

    15:58 28.08.2025

  • 13 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Браво на България":

    По какво ше я изпреварваш Унгария ве урко ? М?

    15:59 28.08.2025

  • 14 Левски

    2 0 Отговор
    Сега, като влезем в еврозоната, ще минем на първо място.

    16:01 28.08.2025

  • 15 ХанкоБрат

    1 0 Отговор
    Бил съм в словакия много пъти и ви гарантирам че хората там живеят много по-добре от тук , БГ е най-бедната и мизерна държава в цяла Европа при това забележете без да се водила война на наша територия.

    16:03 28.08.2025

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор
    Липсата на средна класа у нас довежда страната до катаклизми.От години в страната липсва каквато и да политика по това отношение,като разумява се всичко е оставено на самотек.Управляващите не се трогват от този факт,напротив правят всичко по силите си това явление да прогресира.

    16:06 28.08.2025

  • 17 Тошо

    0 0 Отговор
    На ви евро, на ви джуркан боб.

    16:09 28.08.2025

  • 18 Градинар

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    Абсолютно вярно, вредни храни с много химия, повечето внос и с ниско качество.

    Коментиран от #19

    16:10 28.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

