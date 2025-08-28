По данни на Евростат: Страната ни е на второ място по дял на хората в риск от бедност

България е на второ място след Словакия по дял на хората в риск от бедност, които не могат да си позволят да се хранят нормално – близо 38%. Това сочат данните на Евростат за 2024- година, цитирани от БНР.
Според методологията на изследването това означава, че тези хора не могат да си купуват месо, риба или техния вегетариански еквивалент през ден.
Първенецът по показателя в дъното на класацията - Словакия, е с дял от почти 40 на сто на населението в риск от бедност, което не може да си позволи да се храни нормално.
През миналата година общо 8,5 на сто от хората в целия Европейския съюз са в това положение, което е намаление с един процентен пункт в сравнение с 2023 година.
Веднага след България се нарежда Унгария с малко над 37 процента.
На другия полюс са Кипър с дял от 3,5 на сто, както и Ирландия и Португалия с по малко над 5%.
Възможността човек да си позволи хранене с месо, риба или вегетариански еквивалент на всеки втори ден е един от елементите, които се наблюдават на ниво домакинство, за да се изчисли процентът на хората, които живеят в тежки материални лишения.
Това е един от компонентите на индикатора за хора в риск от бедност или социално изключване.
