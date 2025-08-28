Обявиха оценките на четиримата кандидати за членове на КПК

Номинационната комисия приключи процеса по оценка на кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията и изпрати своето становище до Народното събрание, съобщават от БНР.

Оценката включва обобщение на представянето на кандидатите по критерии, заложени в процедурата - професионален опит, почтеност, независимост, компетентност и мотивация за заемането на длъжността.

С най-висока оценка е Стоян Петков, който е настоящ шеф на дирекция "Противодействие на корупцията" в комисията. Той е получил 135 точки при максимален брой 150.

На следващо място е класиран неговият заместник Петър Коев, на трето място е адвокат Мария Даскалова. И тримата са предложени за членове на КПК от управляващото мнозинство - ГЕРБ, БСП и ИТН.

Четвърта е и единствената кандидатура, която не е внесена от управляващите, тя е на адвокат Аделина Натина-Зиколова, като тя е получила 63 точки.

След като номинационната комисия изпрати своята оценка за кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията до Народното събрание, процедурата продължава с представянето в Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

След обсъждането докладът влиза в пленарната зала. Ако нито един кандидат не получи необходимото мнозинство, се обявява нова процедура, с нова номинационна комисия и нови кандидати.