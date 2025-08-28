Новини
България »
Всички градове »
Обявиха оценките на четиримата кандидати за членове на КПК

Обявиха оценките на четиримата кандидати за членове на КПК

28 Август, 2025 15:45 479 7

  • оценки-
  • кандидати-
  • комисия за противодействие на корупцията

С най-висока оценка е Стоян Петков, който е настоящ шеф на дирекция "Противодействие на корупцията" в комисията. Той е получил 135 точки при максимален брой 150

Обявиха оценките на четиримата кандидати за членове на КПК - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Номинационната комисия приключи процеса по оценка на кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията и изпрати своето становище до Народното събрание, съобщават от БНР.

Оценката включва обобщение на представянето на кандидатите по критерии, заложени в процедурата - професионален опит, почтеност, независимост, компетентност и мотивация за заемането на длъжността.
С най-висока оценка е Стоян Петков, който е настоящ шеф на дирекция "Противодействие на корупцията" в комисията. Той е получил 135 точки при максимален брой 150.

На следващо място е класиран неговият заместник Петър Коев, на трето място е адвокат Мария Даскалова. И тримата са предложени за членове на КПК от управляващото мнозинство - ГЕРБ, БСП и ИТН.

Четвърта е и единствената кандидатура, която не е внесена от управляващите, тя е на адвокат Аделина Натина-Зиколова, като тя е получила 63 точки.

След като номинационната комисия изпрати своята оценка за кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията до Народното събрание, процедурата продължава с представянето в Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

След обсъждането докладът влиза в пленарната зала. Ако нито един кандидат не получи необходимото мнозинство, се обявява нова процедура, с нова номинационна комисия и нови кандидати.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 влък

    2 0 Отговор
    Тази корупция още ли владее в България?! Аман от нея! Да иде в Италия на море.Или в Норвегия и оттам да прати снимки в Интернета.Вижте ме, аз коя съм!

    15:48 28.08.2025

  • 3 Сила

    3 0 Отговор
    Слаб 2 , слаб 2 , слаб 2 , наше момче !!!

    15:49 28.08.2025

  • 4 Некой

    1 1 Отговор
    Тия, дето се оплакваха, накрая не номинираха никого... браво. Май не им се вдига вече толкова шум, след като Варненския кмет си призна.

    15:54 28.08.2025

  • 5 Без

    0 0 Отговор
    коментар !

    15:58 28.08.2025

  • 6 82828

    0 0 Отговор
    Само ще ви кажа, че за последните 5 години комисията е отнела имущество за 30млн. лева, а румънците са отнели имущество за 600млн. лева. Успех

    15:58 28.08.2025

  • 7 стих

    0 0 Отговор
    Урсула фон дер Лайен ще ни зяпа под полата за барут.

    15:59 28.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол