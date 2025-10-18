Димитър Радев: Основен принос за повишаването на оценките на МВФ за растежа на България имат вътрешните фактори

Основният принос за повишаването на оценките на Международния валутен фонд (МВФ) за икономическия растеж на България е на вътрешни фактори, каза управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в интервю за БТА по време на годишните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.
Фондът повиши прогнозите си за България до 3 процента за 2025 г. и 3,1 процента догодина спрямо темпа от 2,8 процента през 2024 година, припомня БТА.
Страната ни има стабилна банкова система, нисък публичен дълг и активен частен сектор. Българският бизнес остава двигател на растежа – гъвкав, иновативен и устойчив, открои Радев основните фактори, благоприятстващи икономическата динамика.
Същевременно, по думите му, очакваното ускоряване на инфлацията (до 3,6 на сто тази година и 3,4 на сто през 2026 г. - бел. ред.) е временно – резултат от базови ефекти и промени в регулирани цени. Той подчерта, че е важно фискалната политика да не влиза в противоречие с паричната, като при запазване на баланса инфлацията ще продължи да се успокоява.
Устойчивостта на икономическия растеж в условия на висока несигурност и ограничени ресурси е темата, привлякла основно вниманието по време на разговорите между водещи финансисти от целия свят, които се състояха тази седмица във Вашингтон, посочи още Димитър Радев.
Лихвените равнища в повечето водещи икономики, включително в еврозоната, вече се намират на неутрална или близо до неутрална територия, което предполага по-балансирана парична позиция. За разлика от това, фискалното пространство остава силно ограничено. Общото послание е, че стабилността изисква повече последователност и координация между политиките – както на национално, така и на глобално ниво, отбеляза той.
По думите му България остава сред страните с най-нисък дълг в Европейския съюз, което е основното сравнително предимство на страната ни. В същото време обаче фискалната дисциплина постепенно се разхлабва и дефицитът расте. Устойчивостта, натрупана през годините, особено в периода до 2020 г., е напът да бъде компрометирана и трябва да бъде защитена чрез умерена и предвидима бюджетна политика, предупреди централният банкер.
Процесът на присъединяване на България към еврозоната предизвиква естествен интерес сред участниците във форума, тъй като България постигна запазване на относителна макроикономическа стабилност в сложна вътрешна и външна среда и тази стъпка се оценява като логична и като сериозен успех, но и като изпитание за устойчивостта на политиките, сподели впечатленията си управителят на БНБ. Еврозоната не е крайна цел, а ангажимент – към предсказуемост, институционална зрялост и доверие, подчерта той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КЗББ и ДП
14:40 18.10.2025
2 Дориана
14:41 18.10.2025
3 Тео
Коментиран от #8, #31
14:41 18.10.2025
4 3,1 процента ръст
14:42 18.10.2025
5 Сатана Z
Борисов 15 години представяше България за добро бизнес място ,където ниските заплати са водеща политика на ГЕРБ.
Коментиран от #10
14:43 18.10.2025
6 Глупости не искаме да четем
14:44 18.10.2025
7 Дрънка пълни глупости тоя
14:46 18.10.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Тео":За това половин Гърция вече е изкупена от българи. Понеже българите са бедни.
Коментиран от #12
14:46 18.10.2025
9 Те го повишиха
Коментиран от #11
14:48 18.10.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Сатана Z":Ганю и Ганка вече не искат да работят за ниски заплати. Мераклийте за роби драстично намаляха.
14:51 18.10.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Те го повишиха":Не е. Произвеждаме камари оръжия за Украйна.
14:52 18.10.2025
12 Да бе мозък
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Не половин Гърция, а цяла Гърция е изкупена от българи и сега ще разрушават Акрополът в Атина и МОЛ щели да строят там някакви българи от Бургас нали? Щото били големи кесари
14:52 18.10.2025
13 Противна мутра, продажна
Коментиран от #14
14:55 18.10.2025
14 Протеже
До коментар #13 от "Противна мутра, продажна":Тоя е само бля бля бля бля…….управител бил поредния “сложен” некадърник!!!!!!
14:58 18.10.2025
15 Гост
15:07 18.10.2025
16 Сандо
15:09 18.10.2025
17 Един
15:10 18.10.2025
18 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #27, #36
15:12 18.10.2025
19 Ами даааа
15:22 18.10.2025
20 Абе Радев, как така да те питам
15:25 18.10.2025
21 пореден дрът пръч
15:28 18.10.2025
22 ПЪРВО И НЕ ПОЧТЕНО Е.
15:28 18.10.2025
23 И ще обясни ли как
15:31 18.10.2025
24 управителят на БНБ......
15:32 18.10.2025
25 бнб
15:32 18.10.2025
26 Kaлпазанин
15:33 18.10.2025
27 Kaлпазанин
До коментар #18 от "Сталин":Е па ,хазната с този "растеж" дето го пишат нали ужким трябва да е пълна бря ,сигурен съм че е пълна с въздух
15:35 18.10.2025
28 Ти кажи по добре
15:36 18.10.2025
29 Хитрата сврака
15:37 18.10.2025
30 Точно това ни готвят подлеците !
15:38 18.10.2025
31 Софийски селянин,
До коментар #3 от "Тео":За каква беднотия бълнуваш,това лято по морето беше фрашкано вечер заведенията също..
Не говоря за тези които налазиха Гърция и имаше колони от коли заедно с руманягите..
Моловете и Хипермаркетите тъпкани, купуват и се тъпчат като за последно..
Тотална деградация и тотално консуматорство!
Превърнахме се в стадо от индивидуалисти без никакви морални ценности..
15:39 18.10.2025
32 000
15:40 18.10.2025
33 Няма събуждане верно....
15:41 18.10.2025
34 Подлеца си го призна най после
15:43 18.10.2025
35 Име
15:46 18.10.2025
36 Тролведере
До коментар #18 от "Сталин":стига писа измислици. Никой няма да ти даде копейки за такива плоски мисли
15:52 18.10.2025
37 България върви добре
Продължавайте в същия дух 👍👍👍
16:03 18.10.2025