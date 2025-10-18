Новини
Димитър Радев: Основен принос за повишаването на оценките на МВФ за растежа на България имат вътрешните фактори

Фондът повиши прогнозите си за България до 3 процента за 2025 г. и 3,1 процента догодина спрямо темпа от 2,8 процента през 2024 година

Основният принос за повишаването на оценките на Международния валутен фонд (МВФ) за икономическия растеж на България е на вътрешни фактори, каза управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в интервю за БТА по време на годишните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

Фондът повиши прогнозите си за България до 3 процента за 2025 г. и 3,1 процента догодина спрямо темпа от 2,8 процента през 2024 година, припомня БТА.

Страната ни има стабилна банкова система, нисък публичен дълг и активен частен сектор. Българският бизнес остава двигател на растежа – гъвкав, иновативен и устойчив, открои Радев основните фактори, благоприятстващи икономическата динамика.

Същевременно, по думите му, очакваното ускоряване на инфлацията (до 3,6 на сто тази година и 3,4 на сто през 2026 г. - бел. ред.) е временно – резултат от базови ефекти и промени в регулирани цени. Той подчерта, че е важно фискалната политика да не влиза в противоречие с паричната, като при запазване на баланса инфлацията ще продължи да се успокоява.

Устойчивостта на икономическия растеж в условия на висока несигурност и ограничени ресурси е темата, привлякла основно вниманието по време на разговорите между водещи финансисти от целия свят, които се състояха тази седмица във Вашингтон, посочи още Димитър Радев.

Лихвените равнища в повечето водещи икономики, включително в еврозоната, вече се намират на неутрална или близо до неутрална територия, което предполага по-балансирана парична позиция. За разлика от това, фискалното пространство остава силно ограничено. Общото послание е, че стабилността изисква повече последователност и координация между политиките – както на национално, така и на глобално ниво, отбеляза той.

По думите му България остава сред страните с най-нисък дълг в Европейския съюз, което е основното сравнително предимство на страната ни. В същото време обаче фискалната дисциплина постепенно се разхлабва и дефицитът расте. Устойчивостта, натрупана през годините, особено в периода до 2020 г., е напът да бъде компрометирана и трябва да бъде защитена чрез умерена и предвидима бюджетна политика, предупреди централният банкер.

Процесът на присъединяване на България към еврозоната предизвиква естествен интерес сред участниците във форума, тъй като България постигна запазване на относителна макроикономическа стабилност в сложна вътрешна и външна среда и тази стъпка се оценява като логична и като сериозен успех, но и като изпитание за устойчивостта на политиките, сподели впечатленията си управителят на БНБ. Еврозоната не е крайна цел, а ангажимент – към предсказуемост, институционална зрялост и доверие, подчерта той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КЗББ и ДП

    11 2 Отговор
    Вече разбрах,защо след 1944 е било толкова жестоко.Икономисахме и от държавни коли.Срам ,Радев посреща президента на Унгария с личната си кола.Срам!!!

    14:40 18.10.2025

  • 2 Дориана

    13 2 Отговор
    Този когато говори и сам не си вярва. За какъв икономически растеж говори в България като чуждестранните инвеститори бягат, Корупция се шири по всички етажи на властта, рекет и диктатура вървят заедно, политическата обстановка е в колапс превзета от вътре.

    14:41 18.10.2025

  • 3 Тео

    13 2 Отговор
    Масата българи са най-бедните вече в цял свят, инфлацията докара и мизерията за 80% от хората🤑

    Коментиран от #8, #31

    14:41 18.10.2025

  • 4 3,1 процента ръст

    13 1 Отговор
    Веднага да вдигат тогава всички заплати !

    14:42 18.10.2025

  • 5 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Инвеститорите търсят корумпиран режим какъвто е този в БГ .От това изхожда и интереса,който клати феса.
    Борисов 15 години представяше България за добро бизнес място ,където ниските заплати са водеща политика на ГЕРБ.

    Коментиран от #10

    14:43 18.10.2025

  • 6 Глупости не искаме да четем

    11 1 Отговор
    инфлацията съвсем не е само 3,6 на сто тази година....

    14:44 18.10.2025

  • 7 Дрънка пълни глупости тоя

    5 1 Отговор
    (Лихвените равнища в повечето водещи икономики, включително в еврозоната, вече се намират на неутрална или близо до неутрална територия, което предполага по-балансирана парична позиция. За разлика от това, фискалното пространство остава силно ограничено. Общото послание е, че стабилността изисква повече последователност и координация между политиките – както на национално, така и на глобално ниво, отбеляза той.)........

    14:46 18.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Тео":

    За това половин Гърция вече е изкупена от българи. Понеже българите са бедни.

    Коментиран от #12

    14:46 18.10.2025

  • 9 Те го повишиха

    4 1 Отговор
    но индустрията ни е в рецесия и спад. Щом така може да се повишава рейтинг по политически причини и влизане в еврозоната да взема да се запиша и аз в клуба на розовите понита и да развея знамето на дъгата. Той е модерно А и може да ми отпуснат пари като на преквалифицирал се.

    Коментиран от #11

    14:48 18.10.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Ганю и Ганка вече не искат да работят за ниски заплати. Мераклийте за роби драстично намаляха.

    14:51 18.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Те го повишиха":

    Не е. Произвеждаме камари оръжия за Украйна.

    14:52 18.10.2025

  • 12 Да бе мозък

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Не половин Гърция, а цяла Гърция е изкупена от българи и сега ще разрушават Акрополът в Атина и МОЛ щели да строят там някакви българи от Бургас нали? Щото били големи кесари

    14:52 18.10.2025

  • 13 Противна мутра, продажна

    5 1 Отговор
    "Управител" на БНБ, направо ѝ е.. ма..та за винаги.

    Коментиран от #14

    14:55 18.10.2025

  • 14 Протеже

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Противна мутра, продажна":

    Тоя е само бля бля бля бля…….управител бил поредния “сложен” некадърник!!!!!!

    14:58 18.10.2025

  • 15 Гост

    2 1 Отговор
    Дядка, пародиен си

    15:07 18.10.2025

  • 16 Сандо

    1 0 Отговор
    Тоя образ,сложен на толкова високо и отговорно място,помни ли какво е говорил преди два дни?

    15:09 18.10.2025

  • 17 Един

    1 0 Отговор
    Мда... фонда понижи оценките на икономическото развитие в световен мащаб, предупреждава за свиване на икономиката на големите, буквално влиза да управлява финансиите на половин европа вече... обаче видиш ли България с цели 3% и зайде... е колко трябва да си глъмав да го вярваш?

    15:10 18.10.2025

  • 18 Сталин

    5 2 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #27, #36

    15:12 18.10.2025

  • 19 Ами даааа

    1 1 Отговор
    вътрешните фактори и Шиши повишават оценките на МВФ за растежа на България ...

    15:22 18.10.2025

  • 20 Абе Радев, как така да те питам

    2 1 Отговор
    "фискалното пространство остава силно ограничено" ? Еврата ли свършиха по света?

    15:25 18.10.2025

  • 21 пореден дрът пръч

    2 1 Отговор
    празнословен дърдорко

    15:28 18.10.2025

  • 22 ПЪРВО И НЕ ПОЧТЕНО Е.

    1 0 Отговор
    вие нямате право да коментира!!???;! А защо питам АЗ. И ТОЗИ Е МАНИПУТОР КАТО ШИШ И ОСОБЕНО ТУУУП. НИЕ СМЕ ДЪРЖАВАТА С УПРАВЛЕНИЕ МАНИПУЛИРАЛО ВСИЧКО ОТ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ ДЕФИЦИТ ЗАПЛАТИ И ДОВЕРИЕТО В ТЯХ. ВСИЧКО Е ОБСЕБЕНО И ТОЙ ШИШ И ОНЯ ТУП КОТ КАЖАТ ТОВА СТАВА. И ЗА ВАС ФАКТИ СЕ ОТНАСЯ. ВИЕ СЛУГУВАТЕ НА ТЯХ. ЗА ДЕНГИ.

    15:28 18.10.2025

  • 23 И ще обясни ли как

    2 1 Отговор
    като България е със едно от най-ниските нива на дълг в Европейския съюз, това ни носи някакво предимство ? Кое е това предимство ще сподели ли? Защо тогава дълговите ни облигации са с малко под 2% по високи от тези другите ..

    15:31 18.10.2025

  • 24 управителят на БНБ......

    1 1 Отговор
    Еврозоната не е крайна цел, а ангажимент.......

    15:32 18.10.2025

  • 25 бнб

    2 1 Отговор
    Празни приказки и безсмислени клишета. И този живее в друга реалност

    15:32 18.10.2025

  • 26 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Ако 50 милиарда ,дълг сринати енергетика земеделие индустрия емиграция на квалифицирани кадри е растеж ,то аз трябва да съм пълен идиот да ви повярвам ,и същия този растеж си го наврете занете къде

    15:33 18.10.2025

  • 27 Kaлпазанин

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Е па ,хазната с този "растеж" дето го пишат нали ужким трябва да е пълна бря ,сигурен съм че е пълна с въздух

    15:35 18.10.2025

  • 28 Ти кажи по добре

    1 1 Отговор
    Сега последно колко точно по номинал ще са напечатаните "български евра" без онези 8% които на ЕЦБ ще подарим. Това кажи и не умувай пуяк ! На колко точно е оценена България ? ..... Колко пъти трябва да питаме?

    15:36 18.10.2025

  • 29 Хитрата сврака

    1 0 Отговор
    МВФ ви будалка, за да се набутате здраво в евродупката, която вече освен Гърция, си има още едно гюле, в лицето на независимата и яко фалиралата Зелена Хайверия.

    15:37 18.10.2025

  • 30 Точно това ни готвят подлеците !

    1 1 Отговор
    "фискалното пространство" да е силно ограничено.....

    15:38 18.10.2025

  • 31 Софийски селянин,

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тео":

    За каква беднотия бълнуваш,това лято по морето беше фрашкано вечер заведенията също..
    Не говоря за тези които налазиха Гърция и имаше колони от коли заедно с руманягите..
    Моловете и Хипермаркетите тъпкани, купуват и се тъпчат като за последно..
    Тотална деградация и тотално консуматорство!
    Превърнахме се в стадо от индивидуалисти без никакви морални ценности..

    15:39 18.10.2025

  • 32 000

    1 1 Отговор
    Радев, защо скри собствения си доклад за еврозоната? Ти ще бъдеш съден от проведението.

    15:40 18.10.2025

  • 33 Няма събуждане верно....

    1 1 Отговор
    Мафията в България напечата над 17 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те са 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже. ....

    15:41 18.10.2025

  • 34 Подлеца си го призна най после

    1 1 Отговор
    Еврозоната не е крайна цел, а ангажимент......

    15:43 18.10.2025

  • 35 Име

    1 0 Отговор
    Митко, Радев, продажна душица си!

    15:46 18.10.2025

  • 36 Тролведере

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    стига писа измислици. Никой няма да ти даде копейки за такива плоски мисли

    15:52 18.10.2025

  • 37 България върви добре

    0 0 Отговор
    И това е чудесно💪
    Продължавайте в същия дух 👍👍👍

    16:03 18.10.2025

