Учителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче, остава в ареста

28 Август, 2025 18:03 1 038 36

  • учител-
  • ученичка-
  • сексуални отношения-
  • арест

Адвокатът на мъжа каза, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им, седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература.

Учителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче, остава в ареста - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Учителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче в София, остава в ареста, съобщават от Нова телевизия. Пред съда той обяви, че съжалява за случилото се. Адвокатът му каза, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им, седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература.
31-годишният мъж е бивш футболист и има дете на 2 години и половина. Има педагогическо образование от шест години.
Двамата имали връзка от ноември миналата година. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

По информация на NOVA родителите сега са разбрали. Жалбата е подало семейството на момичето.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 2 Отговор
    колко ТЪП трябва да е тоя ...незнам

    Коментиран от #8

    18:05 28.08.2025

  • 2 1488

    8 3 Отговор
    значи утре го пускат

    18:05 28.08.2025

  • 3 мърсула

    21 2 Отговор
    а емрах стораро що не е в ареста

    18:06 28.08.2025

  • 4 А тъмнозелените ни съграждани

    28 0 Отговор
    Които правят деца на малолетни, кога .... ?!

    18:07 28.08.2025

  • 5 гост

    34 0 Отговор
    Не защитавам този мъж , но колко осъден цигани има? Там се замита всичко ,а сега скандал до небето. За едни може ,а за други не може.

    Коментиран от #15, #28

    18:09 28.08.2025

  • 6 Знаете ли защо органите които трябва

    20 0 Отговор
    да наблюдават Какво става не влизат в нощните клубове особено в Студентски град София.
    Тези 13-годишната там вече са готови да правят всичко а райският газ за тях е най-красивото усещане което могат да получат. След него те са слели с вселената и всичко останало е удоволствие. А защо никой не се интересува от тези които трябва ще си отговорите сами.

    18:10 28.08.2025

  • 7 Родителите

    25 0 Отговор
    ѝ на малката са знаели , че има сексуален контакт с него , сега обаче щерка им друга песен запяла ! А колко учители , треньори , лекари , полицаи , политици , депутати , юристи и какви ли не , имат такива контакти , свят ще ти се завие ! Както и от женския пол !

    Коментиран от #10

    18:11 28.08.2025

  • 8 КОТЕ РЯДКО СЪМ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    НА ЕДНО МНЕНИЕ С ТЕБ ---НО ЗНАМ ЧЕ НАВИРЕН ПРЪТ КАЛНА ДУПКА НЕ ГЛЕДА

    18:14 28.08.2025

  • 9 Маг

    15 3 Отговор
    Пуснете момчето!Съблазнителката също носи вина,заедно със семейството й.

    18:21 28.08.2025

  • 10 Биле

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "Родителите":

    са спокойни, щото чичкото, знае какво прави. Не е като някой съученик, дето ще я зареди, още от първия път. Тогава резила още по-голям, пък така, ще се оправдаваме с даскала.

    18:21 28.08.2025

  • 11 Мисля

    20 0 Отговор
    За сиуксите може а за българите,не.Защо така?

    18:25 28.08.2025

  • 12 Бъзиктар

    15 3 Отговор
    ,,На учителя с любов" -в български вариант.Рендосваш даскала и ако не ти купи Айфон,го изпържваш в полицията.Хем им оправиха заплатите.Ами купи нещо на момичето бе пич.

    18:30 28.08.2025

  • 13 така ли

    5 4 Отговор
    Меряка?!Да го пуснат на Бащата на момичето.....

    18:32 28.08.2025

  • 14 вътре

    5 1 Отговор
    при Яшар-майстора ще му оправи лайстата....

    18:45 28.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Еми за него не може

    7 0 Отговор
    Защото женската страна се е оплакала. Ако някоя маанга се оплаче ще има същото, ама те не се оплакват,мешерето направо ги бракосъчетава.

    18:46 28.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ха

    6 1 Отговор
    Поне кажете от кое училище е.

    18:57 28.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дедо Пене

    7 2 Отговор
    Ц.иганките раждат на 12-13г., а тук момиченцето го засърбяло и глупакът спортист си похапнал агнешко.Няма насилие, но законът е категоричен за непълнолетните...САМО НЕ ЗА РОМИТЕ!!!

    19:04 28.08.2025

  • 23 Преди няколко години

    8 1 Отговор
    едно дете ромче на 11г. беше родило. То не бе интервюта, не бе сензация. Как щяла да го гледа, майка ѝ щяла да ѝ помага - за забременителя нито дума.

    19:05 28.08.2025

  • 24 Емил Стефанов

    1 1 Отговор
    Съжалява че са го хванали...

    19:07 28.08.2025

  • 25 Цвете

    4 3 Отговор
    ТОЗИ ДАСКАЛ Е ЗА ОТНЕМАНЕ ПРАВОТО ДА БЪДЕ ТАКЪВ Т.Е.УЧИТЕЛ. ПЕДОФИЛ В НАЙ- ГРОЗНАТА МУ ФАЗА. ВЪН МРЪСНИК И ХОДИ СЕ ОПЛАКВАЙ НА " МИХАЛЯ".😠😠😠

    19:09 28.08.2025

  • 26 Цвете

    3 2 Отговор
    ТОЗИ ДАСКАЛ Е ЗА ОТНЕМАНЕ ПРАВОТО ДА БЪДЕ ТАКЪВ Т.Е.УЧИТЕЛ. ПЕДОФИЛ В НАЙ- ГРОЗНАТА МУ ФАЗА. ВЪН МРЪСНИК И ХОДИ СЕ ОПЛАКВАЙ НА " МИХАЛЯ".😠😠😠

    19:12 28.08.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Когато бях в седми клас, редовно си опъвах една съученичка след часовете, зад чиновете на прашния под. Всички знаеха, никой не го беше еня.

    19:16 28.08.2025

  • 28 Видьо Видев

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Цензурирано В БЕСЕДКАТА

    АЗ обвинянам!

    " Крушата не пада по-далече от дървото"

    Обвинявам Иво Инджев, че като член на БКП,
    е подкрепял Възродителният процес!
    И вкараха съпругата ми в гроба.
    С помощта и на Недрет Видева бе топлофициран Сливен.
    И това го знае всеки.
    В Балканбас, при Възродителният процес ,
    ДС и взе дипломата за смяна на имената и,.
    след което я "загубиха".
    Но същите я уволниха, затова че нямала диплома!
    До сега нито от г-н Инджев,
    нито от някой друг член на БКП
    аз и децата ни сме получили
    нито извинения, нито съболезнования.
    А Възродителният процес не беше грешка на комунистите.
    Беше престъпление!
    И хич да не прехвърлят вината на останалите българи!

    Когато бях депутат в 36-то НС,
    Филип Боков с цялата си наглост каза от трибуната:
    "ние комунистите, поемаме вината с мезета."
    Може би тарикатът г-н Инджев я поема, освен с вина, и с уиски или с водка,
    знам ли.

    Г-н Инджев,
    напуснахте ли БКП
    при Възродителният процес?

    Коментиран от #34

    19:20 28.08.2025

  • 29 Питане

    3 0 Отговор
    В тази държава ДВЕ ТУХЛИ НЯМА ЛИ ???

    19:20 28.08.2025

  • 30 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Поредното доказателство за приматизацията на обществото ни. Как е възможно, като защита да се използва факта че "тя била инициатор за връзката им"!!! Та тя е малолетна, в зелената и главица може да има всякакви щурави идеи. Но "даскала" е пълнолетен и би трябвало да осмисля нещата. Уви мислел е само с оная си работа, защото и на него кратуната му е празна. Сега да го съдят, като педофил. Заслужил си го е!

    19:21 28.08.2025

  • 31 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Даскалът ми по физическо клатеше редовно една съученичка. Всички знаеха, включително и жена му, никой не го беше. После мистрията освен с учителя взе да се сношава и с един дърт непрокопсаник, току що излязъл от затвора. Но пандизчията като разбра за даскала взе, че я наръга с нож в гърба. Докторите криво ляво я закърпиха и спасиха, а кифлата доста време ходи на училище с превръзка.

    19:23 28.08.2025

  • 32 Пха ха ха ха

    1 1 Отговор
    Евроатлантически ценности

    19:25 28.08.2025

  • 33 руcяфилски

    0 0 Отговор
    адети

    19:25 28.08.2025

  • 34 Комунистите

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Видьо Видев":

    определено трябва да отговарят за възродителния процес. Но аз имам по-интересен въпрос: Защо жертвите на този процес дълги години гласуваха за тези, които помагаха за престъплението, като Ахмет Доган и компания???

    19:27 28.08.2025

  • 35 Как

    0 0 Отговор
    Отишъл в хостел на обява от АЛО а там негова ученичка. Като го познала казала : Ама аз не съм такава! И се жалвала!

    19:28 28.08.2025

  • 36 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Каква му е вината?Не го е фкарвал целия?👩💋🖕💋👩

    19:28 28.08.2025

