Учителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче, остава в ареста

Учителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче в София, остава в ареста, съобщават от Нова телевизия. Пред съда той обяви, че съжалява за случилото се. Адвокатът му каза, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им, седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература.

31-годишният мъж е бивш футболист и има дете на 2 години и половина. Има педагогическо образование от шест години.

Двамата имали връзка от ноември миналата година. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

По информация на NOVA родителите сега са разбрали. Жалбата е подало семейството на момичето.