Учителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче, остава в ареста

Учителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче в София, остава в ареста, съобщават от Нова телевизия. Пред съда той обяви, че съжалява за случилото се. Адвокатът му каза, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им, седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература.
31-годишният мъж е бивш футболист и има дете на 2 години и половина. Има педагогическо образование от шест години.
Двамата имали връзка от ноември миналата година. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.
По информация на NOVA родителите сега са разбрали. Жалбата е подало семейството на момичето.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
18:05 28.08.2025
2 1488
18:05 28.08.2025
3 мърсула
18:06 28.08.2025
4 А тъмнозелените ни съграждани
18:07 28.08.2025
5 гост
Коментиран от #15, #28
18:09 28.08.2025
6 Знаете ли защо органите които трябва
Тези 13-годишната там вече са готови да правят всичко а райският газ за тях е най-красивото усещане което могат да получат. След него те са слели с вселената и всичко останало е удоволствие. А защо никой не се интересува от тези които трябва ще си отговорите сами.
18:10 28.08.2025
7 Родителите
Коментиран от #10
18:11 28.08.2025
8 КОТЕ РЯДКО СЪМ
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":НА ЕДНО МНЕНИЕ С ТЕБ ---НО ЗНАМ ЧЕ НАВИРЕН ПРЪТ КАЛНА ДУПКА НЕ ГЛЕДА
18:14 28.08.2025
9 Маг
18:21 28.08.2025
10 Биле
До коментар #7 от "Родителите":са спокойни, щото чичкото, знае какво прави. Не е като някой съученик, дето ще я зареди, още от първия път. Тогава резила още по-голям, пък така, ще се оправдаваме с даскала.
18:21 28.08.2025
11 Мисля
18:25 28.08.2025
12 Бъзиктар
18:30 28.08.2025
13 така ли
18:32 28.08.2025
14 вътре
18:45 28.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Еми за него не може
18:46 28.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха ха
18:57 28.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дедо Пене
19:04 28.08.2025
23 Преди няколко години
19:05 28.08.2025
24 Емил Стефанов
19:07 28.08.2025
25 Цвете
19:09 28.08.2025
26 Цвете
19:12 28.08.2025
27 Данко Харсъзина
19:16 28.08.2025
28 Видьо Видев
До коментар #5 от "гост":Цензурирано В БЕСЕДКАТА
АЗ обвинянам!
" Крушата не пада по-далече от дървото"
Обвинявам Иво Инджев, че като член на БКП,
е подкрепял Възродителният процес!
И вкараха съпругата ми в гроба.
С помощта и на Недрет Видева бе топлофициран Сливен.
И това го знае всеки.
В Балканбас, при Възродителният процес ,
ДС и взе дипломата за смяна на имената и,.
след което я "загубиха".
Но същите я уволниха, затова че нямала диплома!
До сега нито от г-н Инджев,
нито от някой друг член на БКП
аз и децата ни сме получили
нито извинения, нито съболезнования.
А Възродителният процес не беше грешка на комунистите.
Беше престъпление!
И хич да не прехвърлят вината на останалите българи!
Когато бях депутат в 36-то НС,
Филип Боков с цялата си наглост каза от трибуната:
"ние комунистите, поемаме вината с мезета."
Може би тарикатът г-н Инджев я поема, освен с вина, и с уиски или с водка,
знам ли.
Г-н Инджев,
напуснахте ли БКП
при Възродителният процес?
Коментиран от #34
19:20 28.08.2025
29 Питане
19:20 28.08.2025
30 Абсурдистан
19:21 28.08.2025
31 Данко Харсъзина
19:23 28.08.2025
32 Пха ха ха ха
19:25 28.08.2025
33 руcяфилски
19:25 28.08.2025
34 Комунистите
До коментар #28 от "Видьо Видев":определено трябва да отговарят за възродителния процес. Но аз имам по-интересен въпрос: Защо жертвите на този процес дълги години гласуваха за тези, които помагаха за престъплението, като Ахмет Доган и компания???
19:27 28.08.2025
35 Как
19:28 28.08.2025
36 Mими Кучева🐕🦺
19:28 28.08.2025