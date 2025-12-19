Новини
Прокуратурата протестира домашния арест на началника на 5 РУ в София Пламен Максимов

19 Декември, 2025 15:43 538 8

Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици

Прокуратурата протестира домашния арест на началника на 5 РУ в София Пламен Максимов - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Ловеч протестира мярката "домашен арест" на началника на Пето районно управление на МВР в София Пламен Максимов.

Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици. От общо петима обвиняеми трима са с мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама – с „домашен арест“, предаде БГНЕС.

На 16 и 17 декември състав на Окръжен съд – Ловеч уважи три от пет искания на Окръжна прокуратура – Ловеч за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Те са спрямо петима души, двама от които длъжностни лица (полицаи), обвинени по чл. 321 от НК.

Според държавното обвинение ръководители на групата са Р. К. К. и Е. Б. М., а самата група е действала през периода 2023 - 2025 г. с цел извършването на различни престъпления на територията на страната.

Като съобрази становищата на страните в процеса и представените в съдебните заседания доказателства, съдът определи: За Р. К. К., обвинен, че е ръководил сам и съвместно с Е. Б. М. организирана престъпна група с участието на още пет лица, беше взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По отношение на Е. Б. М. – обвинен, че е ръководил сам и съвместно с Р. К. К. организирана престъпна група с участието на още пет лица, както и че в съучастие е извършил палеж на сграда в Ловешко село, съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По отношение на Ю. С. Б, който според държавното обвинение е участвал в организираната престъпна група с още шестима души и е извършил палеж на търговски обект с прилежащи машини и стоки в село в Ловешка област, съдът прие, че са налице двете предпоставки за взимането на мярка „задържане под стража“ за обвиняемия.

По отношение на К. Е. Н – обвинен, че е участвал в организирана престъпна група с още шестима души и в разпространение на наркотици, съдът прие, че са налице доказателства за съпричастност към извършване на престъпление по чл. 354а от НК (държане на наркотични вещества с цел разпространение), но не и такива за престъпление по чл. 321 ал. 3, т. 2 (участие в организирана престъпна група), затова спрямо него беше взета мярка за неотклонение „домашен арест“.

Протестът на прокуратурата ще бъде разгледан от Апелативния съд във Велико Търново на 23 декември, вторник.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Лежал съм четири пъти в Пето районно и винаги ме пускаха предсрочно.Много са стабилни.

    15:45 19.12.2025

  • 2 Дупничанин

    9 0 Отговор
    Ми нормално. У Русе беше същата работа. Като пеевски черва са навързани.

    15:46 19.12.2025

  • 3 лют пипер

    4 0 Отговор
    Е. Б. си е Майкатааа!

    15:47 19.12.2025

  • 4 То тва и работата да протестира

    5 0 Отговор
    Съдията Ко наш човек колкото и да си протестира топката в него

    16:00 19.12.2025

  • 5 Да му се даде комфортна килия

    5 0 Отговор
    При бай Стври и вазелин.
    Ора сме все пак.

    16:01 19.12.2025

  • 6 Гост

    3 0 Отговор
    Ако е симпатизант на ДПС, няма проблеми. Ако не е ще стане набързо един от най пламенните и пак няма проблеми.

    16:03 19.12.2025

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАЩО " КЕН " Е ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ? ИМА ЛИ МОРАЛНИ ПОЛИЦАИ? ДЪНОТО СТЕ ДОКОСНАЛИ.ЗНАЕМ ГИ ТЕЗИ ОТ УЛИЦА " МАРИН ДРИНОВ " ,НО И КОЛЕГИТЕ ИМ СИ ГИ ЗНАЯТ.ЗАЩО С ИНИЦИАЛИ РАБОТИТЕ? ТОЛКОВА ЛИ СА ВАЖНИ БАНДИТИТЕ ЗА ВАС? СПРАВЕТЕ СЕ ДА НЕ ПОПАДНЕ ДРОГА В РЪЦЕТЕ НА НЯКОЙ ДЕТЕ, ТОГАВА ЩЕ СТАНЕ МАЗАЛО. ЧУХТЕ, НАЛИ? 🙉🙊🙈☹️👎

    16:14 19.12.2025

  • 8 Цвете

    0 0 Отговор
    ЗАЩО " КЕН " Е ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ? ИМА ЛИ МОРАЛНИ ПОЛИЦАИ? ДЪНОТО СТЕ ДОКОСНАЛИ.ЗНАЕМ ГИ ТЕЗИ ОТ УЛИЦА " МАРИН ДРИНОВ " ,НО И КОЛЕГИТЕ ИМ СИ ГИ ЗНАЯТ.ЗАЩО С ИНИЦИАЛИ РАБОТИТЕ? ТОЛКОВА ЛИ СА ВАЖНИ БАНДИТИТЕ ЗА ВАС? СПРАВЕТЕ СЕ ДА НЕ ПОПАДНЕ ДРОГА В РЪЦЕТЕ НА НЯКОЙ ДЕТЕ, ТОГАВА ЩЕ СТАНЕ МАЗАЛО. ЧУХТЕ, НАЛИ? 🙉🙊🙈☹️👎

    16:15 19.12.2025

