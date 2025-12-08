Новини
България »
Двама са арестувани за тежък побой в "Люлин"

Двама са арестувани за тежък побой в "Люлин"

8 Декември, 2025 20:00 957 13

  • побой-
  • люлин-
  • арест

Един от обвиняемите е 16-годишен

Двама са арестувани за тежък побой в "Люлин" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама души са задържани за побой, извършен в събота вечер. Един от обвиняемите е 16-годишен. Кадри от нападението бяха разпространени в социалните мрежи.

То е станало малко преди полунощ на 6 декември пред денонощен магазин в столичния квартал „Люлин“. Според прокуратурата обвиняемите нанесли удари с ръце и крака на двама мъже, в резултат на което им причинили средна телесна повреда. Единият от пострадалите е получил мозъчно сътресение и е изпаднал в безсъзнание, а другият е със счупване на носни кости и изкривяване на носната преграда.

„В рамките на 30 минути задържаха двама извършители, един от които е непълнолетен. Той е на 16 години, другият е по-голям на около 45”, каза директорът на СДВР Любомир Николов.

Като причина за саморазправата се посочват хулигански подбуди. По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор
    Дано се оправят хората.

    20:04 08.12.2025

  • 2 да да

    1 0 Отговор
    Браво....

    20:05 08.12.2025

  • 3 Сила

    14 0 Отговор
    В полунощ в Люлин , Обеля и Надежда до денонощния ходят само много смели , добре обучени и въоръжени командоси ...всеки друг е потенциална жертва !!!

    20:05 08.12.2025

  • 4 Сигурно

    4 1 Отговор
    е 6 част до 27-мо там са криминални

    20:05 08.12.2025

  • 5 руски банан

    8 5 Отговор
    Евразийски ценности.

    20:06 08.12.2025

  • 6 демократ

    7 0 Отговор
    не ни занимавайте с цигнски драми.

    20:06 08.12.2025

  • 7 оня с коня

    5 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    20:07 08.12.2025

  • 8 палицията и прокурори/съдии

    5 0 Отговор
    са една обща мафия с политиците

    20:09 08.12.2025

  • 9 Гост

    5 2 Отговор
    Чичеее, не пипай избирателите на господаря си пееф. Те "проповядват" Не на омразата

    20:14 08.12.2025

  • 10 оня с коня

    1 1 Отговор
    важното е че купихме нови БМВ-та на милицията и заплатите им вдигахнме

    следващия път дано има пари за мерцедеси и немците да ни завидят

    Коментиран от #11

    20:27 08.12.2025

  • 11 муле

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    завиждай !

    20:32 08.12.2025

  • 12 Тома

    0 0 Отговор
    Много боклук в Люлин бе.Хайде извозвайте вече

    20:34 08.12.2025

  • 13 Тити

    0 0 Отговор
    Така действат законите на дивият запад до тук се стигна благодарение на Боко и Шиши

    20:38 08.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове