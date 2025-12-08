Двама са арестувани за тежък побой в "Люлин"

Двама души са задържани за побой, извършен в събота вечер. Един от обвиняемите е 16-годишен. Кадри от нападението бяха разпространени в социалните мрежи.

То е станало малко преди полунощ на 6 декември пред денонощен магазин в столичния квартал „Люлин“. Според прокуратурата обвиняемите нанесли удари с ръце и крака на двама мъже, в резултат на което им причинили средна телесна повреда. Единият от пострадалите е получил мозъчно сътресение и е изпаднал в безсъзнание, а другият е със счупване на носни кости и изкривяване на носната преграда.

„В рамките на 30 минути задържаха двама извършители, един от които е непълнолетен. Той е на 16 години, другият е по-голям на около 45”, каза директорът на СДВР Любомир Николов.

Като причина за саморазправата се посочват хулигански подбуди. По случая е образувано досъдебно производство.