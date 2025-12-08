Двама са арестувани за тежък побой в "Люлин"

Двама души са задържани за побой, извършен в събота вечер. Един от обвиняемите е 16-годишен. Кадри от нападението бяха разпространени в социалните мрежи.
То е станало малко преди полунощ на 6 декември пред денонощен магазин в столичния квартал „Люлин“. Според прокуратурата обвиняемите нанесли удари с ръце и крака на двама мъже, в резултат на което им причинили средна телесна повреда. Единият от пострадалите е получил мозъчно сътресение и е изпаднал в безсъзнание, а другият е със счупване на носни кости и изкривяване на носната преграда.
„В рамките на 30 минути задържаха двама извършители, един от които е непълнолетен. Той е на 16 години, другият е по-голям на около 45”, каза директорът на СДВР Любомир Николов.
Като причина за саморазправата се посочват хулигански подбуди. По случая е образувано досъдебно производство.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
20:04 08.12.2025
2 да да
20:05 08.12.2025
3 Сила
20:05 08.12.2025
4 Сигурно
20:05 08.12.2025
5 руски банан
20:06 08.12.2025
6 демократ
20:06 08.12.2025
7 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
20:07 08.12.2025
8 палицията и прокурори/съдии
20:09 08.12.2025
9 Гост
20:14 08.12.2025
10 оня с коня
следващия път дано има пари за мерцедеси и немците да ни завидят
Коментиран от #11
20:27 08.12.2025
11 муле
До коментар #10 от "оня с коня":завиждай !
20:32 08.12.2025
12 Тома
20:34 08.12.2025
13 Тити
20:38 08.12.2025