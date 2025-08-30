Новини
Времето днес, прогноза за събота, 30 август: Слънчево. Следобед от запад облачността ще се увеличава

30 Август, 2025

Максималните ще са между 31° и 36°, в София – около 33°

Времето днес, прогноза за събота, 30 август: Слънчево. Следобед от запад облачността ще се увеличава - 1
Снимка: БНТ
Ще бъде слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и ще е купесто-дъждовна, предаде БТА.

Привечер и през нощта срещу неделя в западната половина от страната ще има интензивни краткотрайни валежи от дъжд, на места с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 33°. Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер на много места в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.

През деня в неделя по преминаващия студен атмосферен фронт валежи и гръмотевици ще има на много места в страната. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Възможни са градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.

В понеделник ще преобладава слънчево време, с повече облачност сутринта в североизточните, а в следобедните часове над планините в Западна България, където все още са възможни изолирани краткотрайни превалявания. Северозападният вятър ще отслабне. Температурите слабо ще се повишават и максималните ще са между 27° и 32°.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Анонимен

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #4

    03:45 30.08.2025

  • 2 Орион

    0 0 Отговор
    Право пред нас, на небето!

    03:47 30.08.2025

  • 3 оня с коня

    0 0 Отговор
    ас вярвам само на изруда от град козлодуй дето ще каже лека нощ той повече от това не може да напише неграмотно е говедото циганско

    04:15 30.08.2025

  • 4 голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    а, вальо ти ли си бе душко?генеричен от падък

    Коментиран от #5

    04:17 30.08.2025

  • 5 CТАМАТ МАГАPЕТО

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "голям смях":

    точно той е , в малооумния му речник има лека нощ и добър ден ха ха ха

    изкукал е вече сам в психологията на град лом

    04:30 30.08.2025

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    67 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ношки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме наебете....,!

    04:55 30.08.2025

