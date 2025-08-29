Новини
Пътуването в България по-бързо през чужбина

29 Август, 2025 22:24 889 14

Скоростният път Видин-Враца, магистрала „Хемус“ и магистрала „Русе-Велико Търново“ трябва да се довършат максимално скоро

Пътуването в България по-бързо през чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Може ли обиколният път да е по-бърз? Може, убеждават се все повече наши водачи, пътуващи от България до България през чужбина, и то по-бързо.

Причината са лошите пътища у нас и изчезналите опашки по границите след присъединяването на страната към Шенген по шосе от началото на годината, пише „Телеграф“.

Проверка в Гугъл Карти сочи, че има немалко шосейни маршрути между градове в България, които се вземат по-бързо през чужбина. Така например за водачи на коли и камиони от Видин е много по-бързо да стигнат до Русе, Силистра и Варна през Румъния, отколкото по пътищата ни през Северна България. Причината е почти безпрепятственото минаване на границите след Шенген и новите скоростни пътища и магистрали по маршрута Калафат, Крайова, Питещ Букурещ. Пътуването през Румъния излиза поне с час по-кратко.

Не по-различно стоят нещата и за пътуващите от Петричко до Свиленградско. Причината е пак Шенген и наличието на магистралата по Беломорието, чрез която нашенци могат да заобиколят тежките пътища през Родопите. Магистралата в Гърция пести път и на хората от Гоцеделчевско, като времето и в двата случая се скъсява с час в сравнение с обикалянето по магистралите „Струма“, „Тракия“ и „Марица“ през София.

„Не е учудващо, че през чужбина е по-бързо. И доколкото за Гърция е обяснимо, тъй като у нас през Родопите няма как да има бързи пътища, то за Северна България тези находки са изключително притеснителни“, коментира Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите от катастрофи в България, която от години призовава за завършване на магистралите у нас с цел намаляване на опасността от челни удари по малките шосета, както и ограничаване на транзитния трафик по улиците на малки населени места.

„Скоростният път Видин-Враца, магистрала „Хемус“ и магистрала „Русе-Велико Търново“ трябва да се довършат максимално скоро в името не просто на по-бързото пътуване, а и на стотици спасени човешки животи“, коментира Тодоров. Той призова депутатите също да преодолеят президентското вето върху промените в закона, с които се улесни издаването на екооценки на големи проекти у нас, сред които са и магистралите.


  • 1 Не е учудващо, че през чужбина е по-бърз

    6 2 Отговор
    пътя
    за тиквените миряни

    22:35 29.08.2025

  • 2 Миризлив пор

    1 4 Отговор
    При проверката в Гугъл за "противници на строителството на магистрала" излиза Корнелия Нинова с нейната тумба платени пенсионери скандиращи "асфалт не се яде". Моля попитайте непокорната другарка защо през Румъния и Гърция е по бързо.

    Коментиран от #7, #10, #11

    22:35 29.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ха ха ха

    3 1 Отговор
    Русе -Велико Търново , след поне 10 години . От две години нищо не правят , но набират хора и вземат заплати само .

    22:37 29.08.2025

  • 5 Стари столици

    4 2 Отговор
    Не искаме тирове да минават през Велико Търново. Това е бутиков град с архитектурно исторически наследство значимо за цяла Европа. Само туризъм екология и земеделие в околните села. Такива неща за В.Терново.

    Коментиран от #12, #13

    22:37 29.08.2025

  • 6 бай Даньо

    1 1 Отговор
    Фaтkи, по коя магистрала да карам от Калафат до Крайова , май няма такава още ....

    22:38 29.08.2025

  • 7 тикваран отговаря на Миризлив пор

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Миризлив пор":

    асфалт не се яде

    слага се тънко като на филия
    по пътищата
    за по економично и екологични чекмеджета

    22:39 29.08.2025

  • 8 Стари столици

    1 1 Отговор
    Соросоидния коректор няма грешка факт.

    22:39 29.08.2025

  • 9 комитова

    1 0 Отговор
    така ще е
    още броя камионите на банкя,нски,я т,у,лу,п от 2021година
    Всие броя и бръкам.
    Но пак съм дипутатка

    22:49 29.08.2025

  • 10 слаб си бате

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Миризлив пор":

    тава е лаф на серьожата
    Бившият мъж на ренегата Йончева , която предаде Сергея и партията и отиде при лицето Доган / не Сокол а Доган

    22:52 29.08.2025

  • 11 Лудгидия

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Миризлив пор":

    По бързо е защото Боко тиквата окраде парите за асфалта и всичко е в дупки и катастрофи алйоооо

    22:52 29.08.2025

  • 12 ФАКТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стари столици":

    Не искаш тирове а земеделие, я сега ми отговори на въпроса това земеделие като произведе къде ще натовари продукцията, може би в багажника на жигулата??????????????

    22:54 29.08.2025

  • 13 Коментар до 5

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стари столици":

    тогава за вас - софийски каруци

    22:55 29.08.2025

  • 14 А милиардите ги няма

    1 0 Отговор
    Обещаното от Борисов и Герб продължава да си остава обещано.

    23:12 29.08.2025

