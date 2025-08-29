Пътуването в България по-бързо през чужбина

Може ли обиколният път да е по-бърз? Може, убеждават се все повече наши водачи, пътуващи от България до България през чужбина, и то по-бързо.

Причината са лошите пътища у нас и изчезналите опашки по границите след присъединяването на страната към Шенген по шосе от началото на годината, пише „Телеграф“.

Проверка в Гугъл Карти сочи, че има немалко шосейни маршрути между градове в България, които се вземат по-бързо през чужбина. Така например за водачи на коли и камиони от Видин е много по-бързо да стигнат до Русе, Силистра и Варна през Румъния, отколкото по пътищата ни през Северна България. Причината е почти безпрепятственото минаване на границите след Шенген и новите скоростни пътища и магистрали по маршрута Калафат, Крайова, Питещ Букурещ. Пътуването през Румъния излиза поне с час по-кратко.

Не по-различно стоят нещата и за пътуващите от Петричко до Свиленградско. Причината е пак Шенген и наличието на магистралата по Беломорието, чрез която нашенци могат да заобиколят тежките пътища през Родопите. Магистралата в Гърция пести път и на хората от Гоцеделчевско, като времето и в двата случая се скъсява с час в сравнение с обикалянето по магистралите „Струма“, „Тракия“ и „Марица“ през София.

„Не е учудващо, че през чужбина е по-бързо. И доколкото за Гърция е обяснимо, тъй като у нас през Родопите няма как да има бързи пътища, то за Северна България тези находки са изключително притеснителни“, коментира Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите от катастрофи в България, която от години призовава за завършване на магистралите у нас с цел намаляване на опасността от челни удари по малките шосета, както и ограничаване на транзитния трафик по улиците на малки населени места.

„Скоростният път Видин-Враца, магистрала „Хемус“ и магистрала „Русе-Велико Търново“ трябва да се довършат максимално скоро в името не просто на по-бързото пътуване, а и на стотици спасени човешки животи“, коментира Тодоров. Той призова депутатите също да преодолеят президентското вето върху промените в закона, с които се улесни издаването на екооценки на големи проекти у нас, сред които са и магистралите.