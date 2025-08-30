Иван Таков: Демагогията на Терзиев застигна и МРРБ, но не моженето няма как да го скрият

Демагогията на Васил Терзиев застигна и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но не моженето няма как да го скрият. Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София, на групата на социалистите в СОС и заместник-председател на БСП. Той коментира обвинението, което кметът отправи вчера към МРРБ за забавени средства по програмата за общинско финансиране. От отговора на Министерството стана ясно, че причината за забавянето са пропуски в документация от страна на Столична община.
"София вече страда от Синдрома "Васил Терзиев" и са нужни спешни мерки за лечение. Не намирам друго логично обяснение на постоянните опити на кмета и на неговите заместници да разхвърлят личната си отговорност за проблемите в Столична община, на когото им падне, коментира по този повод Иван Таков. - Някой целенасочено искал бил да блокира развитието на София, защото Терзиев не се бил подчинил на нещо. Някакви политически игри искали да спрат развитието на столицата, но той не приемал София да бъде наказвана заради него. Това е елементарна манипулация в стил гузен негонен бяга".
Заместник-председателят на БСП припомни какви са фактите. "Има забавени пари от МРРБ. Така е, защото Столична община не е предоставила необходимия набор от документи, които се изискват по програмата за общинско финансиране, каза той. - Столична община е направила и корекции в проектите си, които трябва да бъдат отразени в документацията. Проектът за ремонта на ул. "Опълченска" е в процес на проверка от различни институции заради нередности. Няма как да бъдат изплатени средства по него, докато проверките не приключат. Такива са фактите".
Иван Таков припомни на кмета Терзиев, че столичните общински дружества "Автотранспорт" и "Електротранспорт" чакат едни забавени средства от ноември миналата година - 15 млн. лв. за подобряване на условията на труд, които бяха гласувани от СОС. "Те все още не са разплатени, заяви той. - Кога ще бъдат изплатени? И тези средства заложник ли са на някакви политически игри от страна на кмета? Истината е, че Васил Терзиев и неговите заместници не могат да се справят с работата и търсят начини да прехвърлят на друг отговорността за това. И да - София определено вече страда от Синдрома "Васил Терзиев".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казуар
11:15 30.08.2025
2 Дрън, дрън съветски чугун
От детската градина е подбутван от червената буржоазия и пак е НИЩО.
11:16 30.08.2025
3 Малееееее,
11:22 30.08.2025
4 О,не ,София не страда от
11:24 30.08.2025
5 В София стана тесно
Пирамиди фараони и балъци за милиони
11:27 30.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А,само оитам
11:36 30.08.2025
8 Анонимен
11:37 30.08.2025
9 Терзиев единствен се
Коментиран от #17
11:39 30.08.2025
10 Таков,Янчо ли си,Пеко ли си
11:41 30.08.2025
11 Кой е този човек
11:44 30.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кво Ривеш
Кво краде си сам и няма за вас ли?
11:45 30.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ,,,,,,
11:46 30.08.2025
16 Казионните партии си заминават
11:46 30.08.2025
17 Нямаше ли начин общината да я вземе
До коментар #9 от "Терзиев единствен се":За общински имот да я ползва тая вила щом е била незаконна. По принцип обаче всички незаконни постройки трябва да се съборят. Това се отнася и за гаражи и вилички но то ги има навсякъде и в провинцията най вече.
Коментиран от #19, #20, #21
11:53 30.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А,ха!Общината да я вземе
До коментар #17 от "Нямаше ли начин общината да я вземе":И после да дойде "услужлив" кмет и да я върне на Вълка?Освен това има решение на ВАС,че трябва да се разруши .
12:10 30.08.2025
20 Имаше начин Шишо
До коментар #17 от "Нямаше ли начин общината да я вземе":Да я вземе,ама Терзиев не даде
12:12 30.08.2025
21 А ти защо не питаш
До коментар #17 от "Нямаше ли начин общината да я вземе":Има ли начин бившата резиденция в Банкя да се използва от общината,а Правителството иска да я продаде!
Коментиран от #22
12:13 30.08.2025
22 Ами защото не знаех
До коментар #21 от "А ти защо не питаш":Но ето на питаш ти .
12:21 30.08.2025
23 Всички сте за един як
Няма по- мръсен и заселен с мигранти град, като София.
12:22 30.08.2025
24 Не може всеки да строи
12:23 30.08.2025
25 Новак
12:30 30.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 МВР служител
12:40 30.08.2025