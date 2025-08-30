Иван Таков: Демагогията на Терзиев застигна и МРРБ, но не моженето няма как да го скрият

Демагогията на Васил Терзиев застигна и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но не моженето няма как да го скрият. Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София, на групата на социалистите в СОС и заместник-председател на БСП. Той коментира обвинението, което кметът отправи вчера към МРРБ за забавени средства по програмата за общинско финансиране. От отговора на Министерството стана ясно, че причината за забавянето са пропуски в документация от страна на Столична община.

"София вече страда от Синдрома "Васил Терзиев" и са нужни спешни мерки за лечение. Не намирам друго логично обяснение на постоянните опити на кмета и на неговите заместници да разхвърлят личната си отговорност за проблемите в Столична община, на когото им падне, коментира по този повод Иван Таков. - Някой целенасочено искал бил да блокира развитието на София, защото Терзиев не се бил подчинил на нещо. Някакви политически игри искали да спрат развитието на столицата, но той не приемал София да бъде наказвана заради него. Това е елементарна манипулация в стил гузен негонен бяга".

Заместник-председателят на БСП припомни какви са фактите. "Има забавени пари от МРРБ. Така е, защото Столична община не е предоставила необходимия набор от документи, които се изискват по програмата за общинско финансиране, каза той. - Столична община е направила и корекции в проектите си, които трябва да бъдат отразени в документацията. Проектът за ремонта на ул. "Опълченска" е в процес на проверка от различни институции заради нередности. Няма как да бъдат изплатени средства по него, докато проверките не приключат. Такива са фактите".

Иван Таков припомни на кмета Терзиев, че столичните общински дружества "Автотранспорт" и "Електротранспорт" чакат едни забавени средства от ноември миналата година - 15 млн. лв. за подобряване на условията на труд, които бяха гласувани от СОС. "Те все още не са разплатени, заяви той. - Кога ще бъдат изплатени? И тези средства заложник ли са на някакви политически игри от страна на кмета? Истината е, че Васил Терзиев и неговите заместници не могат да се справят с работата и търсят начини да прехвърлят на друг отговорността за това. И да - София определено вече страда от Синдрома "Васил Терзиев".