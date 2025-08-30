Новини
Иван Таков: Демагогията на Терзиев застигна и МРРБ, но не моженето няма как да го скрият

30 Август, 2025 11:10 810 27

София вече страда от синдрома "Васил Терзиев" и са нужни спешни мерки за лечение, предупреди председателят на групата на МК "БСП за България" в СОС

Иван Таков: Демагогията на Терзиев застигна и МРРБ, но не моженето няма как да го скрият - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Демагогията на Васил Терзиев застигна и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но не моженето няма как да го скрият. Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София, на групата на социалистите в СОС и заместник-председател на БСП. Той коментира обвинението, което кметът отправи вчера към МРРБ за забавени средства по програмата за общинско финансиране. От отговора на Министерството стана ясно, че причината за забавянето са пропуски в документация от страна на Столична община.

"София вече страда от Синдрома "Васил Терзиев" и са нужни спешни мерки за лечение. Не намирам друго логично обяснение на постоянните опити на кмета и на неговите заместници да разхвърлят личната си отговорност за проблемите в Столична община, на когото им падне, коментира по този повод Иван Таков. - Някой целенасочено искал бил да блокира развитието на София, защото Терзиев не се бил подчинил на нещо. Някакви политически игри искали да спрат развитието на столицата, но той не приемал София да бъде наказвана заради него. Това е елементарна манипулация в стил гузен негонен бяга".

Заместник-председателят на БСП припомни какви са фактите. "Има забавени пари от МРРБ. Така е, защото Столична община не е предоставила необходимия набор от документи, които се изискват по програмата за общинско финансиране, каза той. - Столична община е направила и корекции в проектите си, които трябва да бъдат отразени в документацията. Проектът за ремонта на ул. "Опълченска" е в процес на проверка от различни институции заради нередности. Няма как да бъдат изплатени средства по него, докато проверките не приключат. Такива са фактите".

Иван Таков припомни на кмета Терзиев, че столичните общински дружества "Автотранспорт" и "Електротранспорт" чакат едни забавени средства от ноември миналата година - 15 млн. лв. за подобряване на условията на труд, които бяха гласувани от СОС. "Те все още не са разплатени, заяви той. - Кога ще бъдат изплатени? И тези средства заложник ли са на някакви политически игри от страна на кмета? Истината е, че Васил Терзиев и неговите заместници не могат да се справят с работата и търсят начини да прехвърлят на друг отговорността за това. И да - София определено вече страда от Синдрома "Васил Терзиев".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казуар

    14 2 Отговор
    Таков, комунде си, какъв кмет щеше да бъде заядливата Ваня Григорова.

    11:15 30.08.2025

  • 2 Дрън, дрън съветски чугун

    15 2 Отговор
    Шумскарската унука с какво е успял в живота ?
    От детската градина е подбутван от червената буржоазия и пак е НИЩО.

    11:16 30.08.2025

  • 3 Малееееее,

    16 5 Отговор
    София има свестен кмет и това е трън в очите на комунистите като наследника на Пеко Таков.

    11:22 30.08.2025

  • 4 О,не ,София не страда от

    15 2 Отговор
    Синдрома "Терзиев"А ти и жалкото правителство на Роско печатаря.Смешни и жалки сте .Не можете да крадете като при Фандъкова и оревахте света.

    11:24 30.08.2025

  • 5 В София стана тесно

    2 2 Отговор
    Няма вече лесно,...,
    Пирамиди фараони и балъци за милиони

    11:27 30.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А,само оитам

    8 1 Отговор
    Отговорът от МРРБ от Иван Иванов ли е?Същият ,който като министър "оправи" земеделието ли?Същият ,който разбира от всичко-от чушки и домати до асфалт?А е само един юристконсулт.

    11:36 30.08.2025

  • 8 Анонимен

    3 2 Отговор
    Бе той и да забрави да си подаде документите - пак някой друг ще му е виновен, спор няма. Ама и вие сте едни...

    11:37 30.08.2025

  • 9 Терзиев единствен се

    10 1 Отговор
    Опълчи на Вълка и МУ разруши незаконната вила.Киято вие с Фандъкова не смеехте да пипнете дори на картинка.Дори само за товае гласувам за него.

    Коментиран от #17

    11:39 30.08.2025

  • 10 Таков,Янчо ли си,Пеко ли си

    10 1 Отговор
    Разберете ,ще няма да има "Ново начало" в София.И не искаме мнение от БСП Ново начало.

    11:41 30.08.2025

  • 11 Кой е този човек

    6 1 Отговор
    Защо се опитва да омаловажи позициите на кмета на София. Властта не е вечна нито за кметската власт нито за БСП не знам дали в дългосрочен план ще има група на БСП и за Герб и ДПС се отнася. Казионните партии ще изчезнат във времето.

    11:44 30.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кво Ривеш

    1 4 Отговор
    Таков, нали Терзийката е от вашто Червено котило?
    Кво краде си сам и няма за вас ли?

    11:45 30.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ,,,,,,

    2 2 Отговор
    Бе кво стана с мутро рекетьорската ЦГМ

    11:46 30.08.2025

  • 16 Казионните партии си заминават

    3 1 Отговор
    Най много още един два мандата да карат. Ще има пълна промяна на политическата картина а може и всички останали да изчезнат и дори да няма партии. За сега са нанесли вреди на България.

    11:46 30.08.2025

  • 17 Нямаше ли начин общината да я вземе

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Терзиев единствен се":

    За общински имот да я ползва тая вила щом е била незаконна. По принцип обаче всички незаконни постройки трябва да се съборят. Това се отнася и за гаражи и вилички но то ги има навсякъде и в провинцията най вече.

    Коментиран от #19, #20, #21

    11:53 30.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А,ха!Общината да я вземе

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нямаше ли начин общината да я вземе":

    И после да дойде "услужлив" кмет и да я върне на Вълка?Освен това има решение на ВАС,че трябва да се разруши .

    12:10 30.08.2025

  • 20 Имаше начин Шишо

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нямаше ли начин общината да я вземе":

    Да я вземе,ама Терзиев не даде

    12:12 30.08.2025

  • 21 А ти защо не питаш

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нямаше ли начин общината да я вземе":

    Има ли начин бившата резиденция в Банкя да се използва от общината,а Правителството иска да я продаде!

    Коментиран от #22

    12:13 30.08.2025

  • 22 Ами защото не знаех

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "А ти защо не питаш":

    Но ето на питаш ти .

    12:21 30.08.2025

  • 23 Всички сте за един як

    0 0 Отговор
    Шут и в мините на работа, докато не ви изнесат с носилки!
    Няма по- мръсен и заселен с мигранти град, като София.

    12:22 30.08.2025

  • 24 Не може всеки да строи

    4 0 Отговор
    Каквото си поиска.

    12:23 30.08.2025

  • 25 Новак

    1 1 Отговор
    Не разбирам този защо ръфа Терзиев, нали са от едно котило!

    12:30 30.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 МВР служител

    0 0 Отговор
    Иван Таков стана любовница на Пеевски след като Ванчето му би шута на меката амеба. Защо просто не облизва любовника си на тъмно, не е нужно да го прави публично. Не знам как г-жа Григорова го е траела и един ден

    12:40 30.08.2025

