Иван Демерджиев: Паскал е сключил сделка с Борисов и Пеевски, тъй като само те двамата ръководят държавата

Бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че Никола Николов-Паскал е сключил сделка, за да се върне в България, и че зад това най-вероятно стоят Бойко Борисов и Делян Пеевски. В интервю за БТВ Демерджиев посочи, че Паскал е бил замесен в контрабанда на цигари за огромни суми.

"Нека да чуем показанията му, и тогава ще ги коментираме", заяви Демерджиев, цитиран от БГНЕС.

Бившият министър разкри, че по време на неговия мандат е установил престъпната дейност на Паскал: "По времето, когато аз бях вътрешен министър, беше ясно, че Паскал ръководи контрабанда за милиони левове. Пресякох я, като преместих едни служител на друга длъжност в митниците".

Според Демерджиев, Паскал е оперирал безпрепятствено дълги години: "Паскал е работил от прехода насам и е ръководил контрабандата абсолютно необезпокояван". Той добави, че съществуват данни за мащабите на нелегалната дейност: "Има данни, че само за 2015 година контрабандата на цигари, реализирана от Никола Николов - Паскал, е на стойност над 130 милиона лева".

"Не е възможно да се поддържа такъв огромен контрабанден канал без участието на държавата", подчерта бившият служебен вътрешен министър.

Демерджиев смята, че прозвището на Николов говори достатъчно: "Факта, че го наричат 'Краля на контрабандата' е достатъчен". В заключение, бившият министър категорично заяви: "Считам, че Паскал е сключил сделка с Борисов и Пеевски, тъй като само те двамата ръководят държавата".