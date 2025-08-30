Новини
България »
Иван Демерджиев: Паскал е сключил сделка с Борисов и Пеевски, тъй като само те двамата ръководят държавата

30 Август, 2025 12:34

Бившият министър разкри, че по време на неговия мандат е установил престъпната дейност на Паскал

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че Никола Николов-Паскал е сключил сделка, за да се върне в България, и че зад това най-вероятно стоят Бойко Борисов и Делян Пеевски. В интервю за БТВ Демерджиев посочи, че Паскал е бил замесен в контрабанда на цигари за огромни суми.

"Нека да чуем показанията му, и тогава ще ги коментираме", заяви Демерджиев, цитиран от БГНЕС.

Бившият министър разкри, че по време на неговия мандат е установил престъпната дейност на Паскал: "По времето, когато аз бях вътрешен министър, беше ясно, че Паскал ръководи контрабанда за милиони левове. Пресякох я, като преместих едни служител на друга длъжност в митниците".

Според Демерджиев, Паскал е оперирал безпрепятствено дълги години: "Паскал е работил от прехода насам и е ръководил контрабандата абсолютно необезпокояван". Той добави, че съществуват данни за мащабите на нелегалната дейност: "Има данни, че само за 2015 година контрабандата на цигари, реализирана от Никола Николов - Паскал, е на стойност над 130 милиона лева".

"Не е възможно да се поддържа такъв огромен контрабанден канал без участието на държавата", подчерта бившият служебен вътрешен министър.

Демерджиев смята, че прозвището на Николов говори достатъчно: "Факта, че го наричат 'Краля на контрабандата' е достатъчен". В заключение, бившият министър категорично заяви: "Считам, че Паскал е сключил сделка с Борисов и Пеевски, тъй като само те двамата ръководят държавата".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 обективен

    5 2 Отговор
    Паскал е свързан с ГРАБ като сиамски близнаци ,и съм сигурен ,че никога няма да е осъден а дори ще е назначен на висока държавна служба !

    Коментиран от #4

    12:38 30.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Идват избори и ще го ползват за оръжие срещу ПП и ДБ.

    12:40 30.08.2025

  • 3 голем дебил

    2 0 Отговор
    Тоз не беше ли с - Бях точен.......?

    12:41 30.08.2025

  • 4 зла кучка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Отдавана мина времето му за това.Ред е на други да се изявяват.

    12:42 30.08.2025

  • 5 по скоро

    4 2 Отговор
    Те ръководят държавата колкото Доган разпределяше порциите и беше хидроинженер .
    Ще дойде време и те ще станат безимотни.
    Други управляват държавата.
    Пак онези от преди 10 ноември.

    12:43 30.08.2025

  • 6 Мнение

    0 2 Отговор
    Бойко Борисов "не" познава Паскал. Самият Борисов има три хиляди страници досие на контрабандист с разпити на Меркел и Ердоган заради контрабандните практики на Методиев Борисов. Между другото когато умре ще разбере, че Борисов е Таки. Съчинена история като за индийски филм с много деца, извънбрачни. Борисов го чакат предадените от него приятели на оня свята

    12:43 30.08.2025

  • 7 Мнение

    0 2 Отговор
    Трябваше до сега да направите граждански арест на Сарафов и ВСС, защото са едни престъпници и нищо повече, и носенето на герба от тях е тумор за България. Борисов и Пеевски трябва да ги обесите в понеделник след никой не смята поведението им е за престъпление, с то е такова поне от десет години.

    12:45 30.08.2025

  • 8 Българин

    1 1 Отговор
    Демерджиев е най-свестния вътрешен министър в служебното правителство досега.Умен. и точен професионалист.

    12:47 30.08.2025

  • 9 Истината!!!

    1 1 Отговор
    Подозрения за сделка между Никола Николов – Паскал и властимащи: защо това може да е политически ход срещу Асен Василев?!
    Защо точно сега Паскал се завръща?
    Таймингът на завръщането му не е случаен. В политически план, Асен Василев представлява заплаха за интересите на определени олигархично-политически кръгове – именно заради неговите опити за финансов контрол, ограничаване на сивата икономика и прекратяване на нерегламентираните практики в митниците и НАП.
    Това съвпада с нуждата на тези среди да "ударят" точно там, където боли – чрез дискредитиране, обвинения или инсинуации срещу Асен Василев.

    12:47 30.08.2025

  • 10 пеев

    1 0 Отговор
    Бях точен с парите -паскал е свръзката ви с румен богаташов.

    12:47 30.08.2025

