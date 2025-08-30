Новини
България »
Наталия Киселова: Управлението е стабилно

30 Август, 2025 15:12 714 44

  • наталия киселова-
  • правителство-
  • парламент-
  • вот на недоверие

При фрагментиран парламент всяка политическа сила желае да има собствено лице, за да се отличи

Наталия Киселова: Управлението е стабилно - 1
Снимка: БГНЕС
Управлението ще бъде стабилно докато има достатъчно народни представители да го подкрепят. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти по повод обявения от ПП-ДБ вот на недоверие, който се очаква да бъде внесен след началото на новия политически сезон.

"При фрагментиран парламент всяка политическа сила желае да има собствено лице, за да се отличи. Вотът на недоверие е нормален парламентарен инструмент в ръцете на опозицията", коментира Киселова, която присъства на честванията по повод 148 години от Шипченската епопея.

Председателят на НС коментира и предстоящото посещение у нас на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Тя пристига в България като част от обиколка по южния фланг на НАТО. Посещението ѝ е насочено изключително към срещи с представители на изпълнителната власт, включително визита във ВМЗ-Сопот. Това е дипломатически знак и част от стратегията на ЕС в условията на нестабилна международна обстановка", посочи Киселова.

Киселова очерта основните приоритети пред парламента и правителството:

Според председателя на НС, най-голямото предизвикателство пред първия бюджет в евро ще бъде балансираното разпределение на средствата.

"Всеки иска повече пари, отколкото има в държавата. Трябва да бъдат разпределени така, че да не се чувства, че е дадено на едни за сметка на други", заяви Киселова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пейтриът

    32 4 Отговор
    Червената буржоазия марширува на Шипка.Дрънка глупости.Да "стабилно е", но не е "управление" !

    15:17 30.08.2025

  • 2 Стабилна

    37 4 Отговор
    е катастрофата от него и мащабните щети за страната и гражданите !

    Коментиран от #31

    15:17 30.08.2025

  • 3 Коко

    13 3 Отговор
    Слон да го направи щастливо не мърда.една напред две назад

    15:19 30.08.2025

  • 4 Да , ма

    23 5 Отговор
    Стабилно ли ? За пари тройката колектив ще прави и продава бомби !

    Коментиран от #8

    15:21 30.08.2025

  • 5 ниандерталец

    15 2 Отговор
    Така разправяше и съседа по пещера . А след два часа мечката го изяде .

    15:22 30.08.2025

  • 6 Какво да кажа

    24 2 Отговор
    Продажна, грозна и изпълнителна

    15:24 30.08.2025

  • 7 Българин

    21 3 Отговор
    Киселова е нацисткаМастия .Турена по случаиност.

    15:25 30.08.2025

  • 8 оня с коня

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Да , ма":

    Е тва лошо ли е според тебе?И да - "Тройката- Колектив" както я наричаш ще прави Бомби за продан за да напълни Хазната та да има за пенсии,соц. Помощи и т.н.,докато ти предлагаш да продава Чалъми?!

    Коментиран от #17, #24

    15:27 30.08.2025

  • 9 Имаме си рускиня

    5 6 Отговор
    председател на НС!

    Коментиран от #20

    15:27 30.08.2025

  • 10 Тая Карикатура, стигна до Председател

    17 3 Отговор
    н НС??? Каквато Държаавата, такава и Председателя на НС!!! Трагични!

    15:29 30.08.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    7 8 Отговор
    След цели 12 руско- турски войни
    за Проливите на Босфора, само идиот може да си мисли, че маскалите са дошли да ни асвабаждават за църните ни очи!

    Коментиран от #15

    15:29 30.08.2025

  • 12 Тома

    14 3 Отговор
    Кой каза че българките били красиви.От тази торбалан избяга за да се скрие навътре в гората

    15:29 30.08.2025

  • 13 вкиснат борсук

    8 3 Отговор
    таз женица за какво ни я кордисвате
    я по добре пълнеж за някоя уж разголена мифла без снимки
    от колекцията на писара паф

    15:30 30.08.2025

  • 14 На къде

    8 2 Отговор
    се е запътила в тоя черен костюм ?

    15:32 30.08.2025

  • 15 до Ганчо Путинолизареф

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    по голем смешник и хейтър
    няма тук
    с твоите неадекватни цъканици

    15:33 30.08.2025

  • 16 Киселица

    7 2 Отговор
    Стабилно крепим мандарините на Боко и Пеевски! На смени си помагаме със Зулусите.

    15:34 30.08.2025

  • 17 Плюни

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    си в пазвата защото те може да паднат и върху главата ти! Хазната може да се пълни и без бомби стига "тройката да мисли за народа си а не как да угоди на чуждите алчни ЕС войнолюбци!

    15:36 30.08.2025

  • 18 Мишо

    6 2 Отговор
    Колкото хотела на Росен Желязков ли е стабилно управление?

    15:36 30.08.2025

  • 19 майстор

    3 2 Отговор
    Да сложат снимка на някоя руса или тъмнокоса,дългокоса бубинка само по боя.А не в мъжки дрехи-по костюм.

    15:37 30.08.2025

  • 20 Цъ, цъ

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Имаме си рускиня":

    Украинка е

    Коментиран от #27

    15:37 30.08.2025

  • 21 УРА,, УРА

    6 3 Отговор
    " Никога не е късно да станеш за резил"! Тази е поредното доказателство за това.

    15:38 30.08.2025

  • 22 трясъ

    6 2 Отговор
    Киселата да изкомандва кашиците със заповед:-Мирно! За пооочест! .....Щрак-щрак.

    Коментиран от #37, #41

    15:39 30.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Не на ЕВРОТО

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    А парите, които удържаха за пенсии къде са, че се налага да продават бомби за да плащат пенсиите сега, че и ги дават като че ли правят благодеяние, евромизерниците долни.

    15:43 30.08.2025

  • 25 честно

    4 2 Отговор
    Ризовата по -ме кефи от тая.А иначе не я понасям,още от така наречения комунизъм.Имам впредвид Ризова ,за кисельока не бях и чувал.Смятай

    15:43 30.08.2025

  • 26 Да,бе

    7 1 Отговор
    На територията само корупцията е стабилна,с престъпността организирана...Останалото е феодализъм и роднински назначения с конкурси за некадърност.

    15:44 30.08.2025

  • 27 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Цъ, цъ":

    Рускините са Наташки.

    15:45 30.08.2025

  • 28 Хем си не лице

    3 3 Отговор
    Приятна хем си скутаджиика хем говориш като на пазара и хем казват, че си пиянка. В средата на септември ще разберем колко сте стабилни. И ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО НЕ ЛИГИТИМНО С КУПЕНИ И МАНИПУЛИРАНИ КРАДЕНИ ГЛАСОВЕ НЕ Е СТАБИЛНО НИКОГА. И ТОВА Е ДОКАЗАНО.

    15:46 30.08.2025

  • 29 Някой

    3 2 Отговор
    преди година подозирал ли е каква латентна гербераскиня щъка около президентския авторитет и прави ала -бала с него!? И тогава си кривеше дипломата и наричаше тъмното - светло! Че и на Шипка се качило, как не го и грехота!?

    15:47 30.08.2025

  • 30 Някой

    2 2 Отговор
    Най-важно е дали управлението е добро за граждани или не е добро. Според мен не е добро за гражданите. Дали е стабилно или не е, не е толкова важно.

    Другото, което е важно става ли Киселина за председател на парламента или не става. Не е чак толкова важно има ли кой да я свали или е стабилно закована от ... за председателския стол в парламента.

    Колкото Киселова е отвратителна отвън, 100 пъти по-отвротителна е отвътре.

    15:49 30.08.2025

  • 31 Видьо Видев

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стабилна":

    Вълкът в кошарата е по-опасен от вълкът в Гората!
    Антикомунистическите крясъци на Иво Инджев не са случайни!
    Защо агент "Ивайло" никога не каза, че е следвал в Москва, като стипендиант на ДС?
    Защо не казва, че е изпратен в Ливан, с поръчение от БКП, да пропагандира социализма?
    Защо не се възмущава, че ЦИК обявява 2 670 преференции за повече
    от 30 310 преференции?

    15:50 30.08.2025

  • 32 Ей ви я , на

    4 1 Отговор
    Активистката още от студентка с плам в младежкото БСП и племенница на генералЯ от ДС , Кирчо Киров ! А той , за да не влезе в затвора , го документираха "луд" .

    15:51 30.08.2025

  • 33 мани я тая

    1 2 Отговор
    Ти гледай, че Урсула и Тони Коща идат. Щели да ни назначат за губернатор Барутанлията.

    15:52 30.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Червен Мозък 🧠

    2 0 Отговор
    Съвсем скоро че има СТАБИЛНО вис ене по дърветата! Народът е в крайна фаза на търпение и никой от преда телите няма да бъде пожален!

    15:57 30.08.2025

  • 37 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "трясъ":

    Явно не си бил в казармата, войник в армиите от съветски тип разнасят автомати с празни пълнители. Само по време на стрелби и на караул войника има патрони.
    Бг армията е бутафорна като всичко останало, бутафорен президент, бутафорни депутати, бутафорни правосъдие, бутафорни опозиция, бутафорни "десни", бутафэрни "леви" ... А най-бутафорен е главния пожарникар

    15:57 30.08.2025

  • 38 Мануил

    1 0 Отговор
    На Щипка трябва да е Панталонова,а не Ризова.Там само по риза не се ходи.

    15:59 30.08.2025

  • 39 Коледа идва, а вие си отивате

    3 0 Отговор
    Мафията доволно краде, лъже и преяжда

    16:00 30.08.2025

  • 40 Как можаха?!

    3 0 Отговор
    Как можаха комунистите от остатъчното "Позитано" да сложат за председател на "Българския" парламент тази карикатура, в сравнение с която всяка кондукторка на междуселски автобус е за предпочитане! Само че, Киселовата слугиня на Тиквата и на Прасето, стабилна е само твоята простащина, нищо друго!

    16:00 30.08.2025

  • 41 Дебелата Свиня

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "трясъ":

    В БГ политиката ила доста свини- дебелата свиня,крадливата свеня, еб ливата свиня, и още 200+ свини

    16:01 30.08.2025

  • 42 Защо, подсъдно е

    1 0 Отговор
    Да давате снимки на Киселова без +18.

    16:06 30.08.2025

  • 43 Никой

    0 0 Отговор
    Стабилни са заплатите. Хората се морими по жегите - докато - вие сте на климатици и какво се разхожда сега пред войниците.

    Изобщо не се помага на хората - какво свършиха.

    Оплескаха стова евро тотално всичко - сега даваме повече пари за по-малко стоки. И какво точно работят депутатие - като всички закони са въртоглави.

    16:09 30.08.2025

  • 44 Киселова е едно жалко същество

    0 0 Отговор
    Което се оказа, че е и правно неграмотно даже. Смислено съждение, логически издържано не може да върже даже. За морал пък въобще това не и е ясно какво е

    16:12 30.08.2025

