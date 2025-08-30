Наталия Киселова: Управлението е стабилно

Управлението ще бъде стабилно докато има достатъчно народни представители да го подкрепят. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти по повод обявения от ПП-ДБ вот на недоверие, който се очаква да бъде внесен след началото на новия политически сезон.

"При фрагментиран парламент всяка политическа сила желае да има собствено лице, за да се отличи. Вотът на недоверие е нормален парламентарен инструмент в ръцете на опозицията", коментира Киселова, която присъства на честванията по повод 148 години от Шипченската епопея.

Председателят на НС коментира и предстоящото посещение у нас на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Тя пристига в България като част от обиколка по южния фланг на НАТО. Посещението ѝ е насочено изключително към срещи с представители на изпълнителната власт, включително визита във ВМЗ-Сопот. Това е дипломатически знак и част от стратегията на ЕС в условията на нестабилна международна обстановка", посочи Киселова.

Киселова очерта основните приоритети пред парламента и правителството:

Според председателя на НС, най-голямото предизвикателство пред първия бюджет в евро ще бъде балансираното разпределение на средствата.

"Всеки иска повече пари, отколкото има в държавата. Трябва да бъдат разпределени така, че да не се чувства, че е дадено на едни за сметка на други", заяви Киселова.