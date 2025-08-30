Пожар избухна в хлебозавода в Павликени

Пожарникари от Велико Търново и Павликени са загасили пожар, който е пламнал призори в хлебозавода в Павликени, съобщи БНР.
Огънят е унищожил електрическа пещ, поточна линия и част от покрива. Пострадали няма. Спасени са 2000 квадратни метра сгради, три поточни линии и една пещ.
Причините за пожара се изясняват.
