Пожар избухна в хлебозавода в Павликени

Пожарникари от Велико Търново и Павликени са загасили пожар, който е пламнал призори в хлебозавода в Павликени, съобщи БНР.

Огънят е унищожил електрическа пещ, поточна линия и част от покрива. Пострадали няма. Спасени са 2000 квадратни метра сгради, три поточни линии и една пещ.

Причините за пожара се изясняват.