Новини
България »
Паскал посочи Асен Василев и Бойко Рашков като част от контрабандния канал

Паскал посочи Асен Василев и Бойко Рашков като част от контрабандния канал

30 Август, 2025 19:08 1 112 30

  • паскал-
  • никола николов-паскал-
  • асен василев-
  • бойко рашков-
  • контрабанда-
  • цигари

Съдът обаче прецени, че показанията на разпитаните свидетели съдържат ограничена информация за Паскал

Паскал посочи Асен Василев и Бойко Рашков като част от контрабандния канал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд освободи от ареста Никола Николов - Паскал, сочен за контрабандист номер едно у нас, срещу парична гаранция от 50 хиляди лева. Решението беше взето днес, след като прокуратурата настояваше за постоянен арест, а защитата искаше по-лека мярка за неотклонение.

В съдебната зала стана ясно, че по време на разпита му пред Комисията за противодействие на корупцията, Николов е дал конкретни данни за участие в контрабанден канал от страна на Мартин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков, съобщи bTV.

Пред съда Николов е заявил, че има нужда от лечение: "Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия".

Прокуратурата аргументира искането си за постоянен арест с доказателства от претърсвания, изземвания, специални разузнавателни средства и снимков материал. Според държавното обвинение Николов е участвал в организирана престъпна група за контрабанда на цигари и е поддържал контакти с баща и син Димитрови, за да организират контрабандни канали през българските граници.

Съдът обаче прецени, че показанията на разпитаните свидетели съдържат ограничена информация за Паскал, докато собствените му показания разкриват подробности за логистиката на контрабандата – транспортни фирми, шофьори и методи за преминаване на цигарите през границите.

В показанията си пред антикорупционната комисия Николов е разкрил конкретика за съвместни задгранични пътувания с организираната престъпна група и е дал данни за контрабандния канал, като е посочил, че е съдействал логистично с информация за транспортни фирми и шофьори.

По-късно след заседанието адвокат Димитър Марковски уточни пред медиите, че клиентът му не познава лично Коцев, Банкова, Рашков и Василев, а информацията за тяхното участие в контрабандата идва от това, което му е разказвал Стефан Димитров.

Решението на Софийския градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано в тридневен срок.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Идват избори и ще го използват срещу ПП и ДБ.

    Коментиран от #13

    19:10 30.08.2025

  • 2 Шундомир

    4 3 Отговор
    Аз казах ли ?

    19:10 30.08.2025

  • 3 Без име

    26 4 Отговор
    Мисля,че политическата мафия иска да занули ПП-ДБ.Използва този Паскал,за политическо разчистване на сметки.

    19:12 30.08.2025

  • 4 Смешник

    24 3 Отговор
    И на малките деца е ясно, че ББ и ДП го държат и са му наредили какво да казва.

    19:13 30.08.2025

  • 5 Педро Паскал

    21 3 Отговор
    Сключил е сделка с Тиквата и Прасето да лъжесвидетелства.

    19:13 30.08.2025

  • 6 Госあ

    21 3 Отговор
    хе хе хе баце и шиши направо цепат мрака. Тая държава е чао ! Ама наистина чао !

    19:13 30.08.2025

  • 7 Пламенка

    5 2 Отговор
    Ей че аз мога да гу путвърдъ същуту

    Коментиран от #20

    19:15 30.08.2025

  • 8 Промяна

    1 13 Отговор
    Как е възможно Нема такова нещо ЧЕСТНИТЕ БОРЦИ ПАСКАЛЕВ ЛЪЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕ САМО ЧЕСТНИТЕ РАШКОВ И ВАСИЛЕВ САМО ОСТАНАЛИТЕ СА ЛЪЖЦИИИИИ

    Коментиран от #12

    19:16 30.08.2025

  • 9 Педро Паскал

    7 0 Отговор
    Петя Банкова не познавал щото лъжесвидетелства срещу Асен Василев да излезе от тъмницата дето я измъчваха.

    19:17 30.08.2025

  • 10 Промяна

    4 4 Отговор
    Сега ще се тръшкат ще късат ризи ще обвиняват ВСИЧКИ СА ЛЪЖЦИ ДА ЗНАЕТЕ САМО БОРЦИТЕ СА ЧЕСТНИ

    19:17 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 12340

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Ти наистина ли знаеш кой лъже?

    Коментиран от #15

    19:18 30.08.2025

  • 13 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПЛАТЕН НАЗНАЧЕН АЙДЕ СТИГА ИЗМАМИ ШАР.АТАНИТЕ СРУТИХА БЪЛГАРИЯ

    19:19 30.08.2025

  • 14 бою циганина

    10 1 Отговор
    с шишиту изобщо не сме престъпници

    19:19 30.08.2025

  • 15 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "12340":

    ИЗВИНЯВАЙ НО МНОГО ХОРА КАЗВАТ ЕДНО И СЪЩО ВСИЧКИ ЛЪЖАТ НАЛИ КОЙ КАКВО НАКЪДЕ ВСИЧКИ ЛЪЖЦИ САМО ДРУЖИНКАТА ЧЕСТНИТЕ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ

    19:20 30.08.2025

  • 16 Е,като

    7 0 Отговор
    Паскал е казал фирмите и шофьорите ,има ли арестувани?

    19:21 30.08.2025

  • 17 1357

    8 1 Отговор
    Той и Бошков посочи тиквата Арнаудова и Горанов ама никой не взе под внимание,показа теглене на пари, важното е доказателство

    19:21 30.08.2025

  • 18 Промяна

    1 2 Отговор
    ИЗВИНЯВАЙ НО МНОГО ХОРА КАЗВАТ ЕДНО И СЪЩО ВСИЧКИ ЛЪЖАТ НАЛИ КОЙ КАКВО НАКЪДЕ ВСИЧКИ ЛЪЖЦИ САМО ДРУЖИНКАТА ЧЕСТНИТЕ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ

    19:21 30.08.2025

  • 19 Кокорест

    2 1 Отговор
    Не се притеснявай за белезниците.Има и за теб,в розов цвят.

    Коментиран от #30

    19:21 30.08.2025

  • 20 Калинка

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пламенка":

    И аз мога също

    19:22 30.08.2025

  • 21 Промяна

    1 2 Отговор
    ИМА КОНТРАБАНДА НАЛИ ТОГАВА КАКВО ЩЕ СЕ ПРАВЯТ НА ОЩИПАНИ

    19:22 30.08.2025

  • 22 Руснаков

    5 0 Отговор
    Язък,,, надявах се да има хора от ГЕРБ или ДПС ..Ново начало...колко странно а..

    19:23 30.08.2025

  • 23 Лошо Шиши,лошо

    2 0 Отговор
    Един и същ сценарий .Пламенка казала,че не познава Асен Василев,ама чула ,че друг казал,че Асен искал 5%.Сега Паскал не познавал Асен Василев,ама чувАл от друг,че Асен управлява каналите.А,бе,вие за олигофрени ли ни имате?

    19:24 30.08.2025

  • 24 .......

    0 1 Отговор
    Ася Василева измамата трябва да е следващата в ареста

    19:25 30.08.2025

  • 25 Шишилизация

    1 0 Отговор
    Този изглежда шишилизиран от много дълго време!

    19:25 30.08.2025

  • 26 Деций

    1 0 Отговор
    Сега разбирате ли кой го докара тук и защо,и кой му пише сценария?Кого обслужват тези лъжливи показания,тези които са му обещали ,че ако говори тива което им е изгодно ще го оправят.Той десетилетия бил поставен човек в контрабандата ,обаче Бойко Рашков и Асен Василев са в канала.В канала на историята ще изтекат двете прасета организатори и участници във всички контрабандни канали, включително и транзита на наркотици ,както и за вътрешното потребление .

    19:26 30.08.2025

  • 27 Няма операция в Германия

    0 0 Отговор
    В България ! Нали за това им плащаме

    19:28 30.08.2025

  • 28 Сарафов го има на снимки

    2 0 Отговор
    Как се прегръща и целува с Петьо Еврото ,и то пред заведението му,но никой не го обвинява за нищо.Дали не е бил в оная" стаичка и да е сниман и там,та затова е толкова послушен?

    19:28 30.08.2025

  • 29 Децимация

    0 0 Отговор
    Бойко и Делян не прощават ! Отмъстителността им е пословична. Завземат всичко , стъпка по стъпка. Мачкат брутално и безочливо. Нямат спиране.
    Мафията ряпа да яде ! И я яде даже. Гледа тези двамата и си записва как се прави.

    19:30 30.08.2025

  • 30 Е,не

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кокорест":

    Къдравата Сю взе всички розови белезници за лична употреба.

    19:31 30.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове