Паскал посочи Асен Василев и Бойко Рашков като част от контрабандния канал

Софийският градски съд освободи от ареста Никола Николов - Паскал, сочен за контрабандист номер едно у нас, срещу парична гаранция от 50 хиляди лева. Решението беше взето днес, след като прокуратурата настояваше за постоянен арест, а защитата искаше по-лека мярка за неотклонение.
В съдебната зала стана ясно, че по време на разпита му пред Комисията за противодействие на корупцията, Николов е дал конкретни данни за участие в контрабанден канал от страна на Мартин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков, съобщи bTV.
Пред съда Николов е заявил, че има нужда от лечение: "Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия".
Прокуратурата аргументира искането си за постоянен арест с доказателства от претърсвания, изземвания, специални разузнавателни средства и снимков материал. Според държавното обвинение Николов е участвал в организирана престъпна група за контрабанда на цигари и е поддържал контакти с баща и син Димитрови, за да организират контрабандни канали през българските граници.
Съдът обаче прецени, че показанията на разпитаните свидетели съдържат ограничена информация за Паскал, докато собствените му показания разкриват подробности за логистиката на контрабандата – транспортни фирми, шофьори и методи за преминаване на цигарите през границите.
В показанията си пред антикорупционната комисия Николов е разкрил конкретика за съвместни задгранични пътувания с организираната престъпна група и е дал данни за контрабандния канал, като е посочил, че е съдействал логистично с информация за транспортни фирми и шофьори.
По-късно след заседанието адвокат Димитър Марковски уточни пред медиите, че клиентът му не познава лично Коцев, Банкова, Рашков и Василев, а информацията за тяхното участие в контрабандата идва от това, което му е разказвал Стефан Димитров.
Решението на Софийския градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано в тридневен срок.
