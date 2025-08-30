Пожар се разрази в района на ТЕЦ „София“

Голям пожар е бил забелязан в района зад ТЕЦ „София“ в съботната вечер. Новината първо се разпространи в социалните мрежи, където очевидци публикуваха снимки и видеа на огнените пламъци.

По думите на свидетели, огънят е бил видим и от жилищен комплекс „Цариградски“, намиращ се в близост до централата. „От нашите балкони ясно се виждаше зарево и гъст дим“, споделят потребители във Facebook.

Сигнал за инцидента е бил подаден на телефон 112, но към момента няма официална информация от пожарната или от „Топлофикация София“ за мащаба на пожара, неговия източник или евентуални щети.

Районът около ТЕЦ „София“ не за първи път става обект на пожари. През последните години са регистрирани инциденти в изоставени постройки и трансформаторни съоръжения, които бяха овладени сравнително бързо. Досега няма данни за сериозни поражения върху съоръженията на централата или за пострадали.

Жителите на района остават в напрежение, тъй като липсват потвърдени данни за последствията от пожара. Очаква се в следващите часове компетентните институции – Столичната пожарна и „Топлофикация София“ – да излязат с позиция.

Докато такава не бъде предоставена, остава неясно дали пожарът е засегнал инфраструктурата на топлоцентралата или се е развил в нейното съседство.