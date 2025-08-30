Новини
Пожар се разрази в района на ТЕЦ „София“

30 Август, 2025

Сигнал за инцидента е бил подаден на телефон 112

Пожар се разрази в района на ТЕЦ „София“ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голям пожар е бил забелязан в района зад ТЕЦ „София“ в съботната вечер. Новината първо се разпространи в социалните мрежи, където очевидци публикуваха снимки и видеа на огнените пламъци.

По думите на свидетели, огънят е бил видим и от жилищен комплекс „Цариградски“, намиращ се в близост до централата. „От нашите балкони ясно се виждаше зарево и гъст дим“, споделят потребители във Facebook.

Сигнал за инцидента е бил подаден на телефон 112, но към момента няма официална информация от пожарната или от „Топлофикация София“ за мащаба на пожара, неговия източник или евентуални щети.

Районът около ТЕЦ „София“ не за първи път става обект на пожари. През последните години са регистрирани инциденти в изоставени постройки и трансформаторни съоръжения, които бяха овладени сравнително бързо. Досега няма данни за сериозни поражения върху съоръженията на централата или за пострадали.

Жителите на района остават в напрежение, тъй като липсват потвърдени данни за последствията от пожара. Очаква се в следващите часове компетентните институции – Столичната пожарна и „Топлофикация София“ – да излязат с позиция.

Докато такава не бъде предоставена, остава неясно дали пожарът е засегнал инфраструктурата на топлоцентралата или се е развил в нейното съседство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно

    4 0 Отговор
    се е запалило парното !

    Коментиран от #2

    20:47 30.08.2025

  • 2 az СВО Победа80

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно":

    Буквално!

    🤣🤣🤣

    20:54 30.08.2025

  • 3 Един от русенско

    2 0 Отговор
    Нека хак да им ..ТЕЦ София е ядро на крадлива мафия ! Работил съм там като работник .кражбите са безкрайни

    20:55 30.08.2025

  • 4 паленето

    1 0 Отговор
    идва на мода...

    20:55 30.08.2025

  • 5 кроношпан шиши

    1 0 Отговор
    и аз гръмнах

    20:56 30.08.2025

  • 6 Айдеее

    2 1 Отговор
    Путин ни започна и нас!Хак да им е на софиянци,защото са русофоби!Интересно,англичани и американци сринаха София през ВСВ,а софиянци мразят Русия!

    20:57 30.08.2025

  • 7 Гори, всичко ще изгори!

    2 1 Отговор
    Щото сте грешници и търпите атлантиците. Неизбежно е. Батрут а? Заводи за барути ...... И вода няма да има щото сте грешници

    20:58 30.08.2025

  • 8 За сега само гори

    2 0 Отговор
    Но може да почне и да гърми нали?

    21:01 30.08.2025

