Новини
България »
Лятото на 2025 г. е в топ три на най-горещите

Лятото на 2025 г. е в топ три на най-горещите

31 Август, 2025 09:37 416 4

  • климатолог-
  • лято-
  • жега

„Надежда всяка оставете“ – според климатолога дъждът няма да напълни чешмите на плевенчани

Лятото на 2025 г. е в топ три на най-горещите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лятото на 2025 г. ще бъде отбелязано като едно от най-сухите – валежите средно за страната са под 50% за целия сезон. Това заяви в студиото на „Тази събота и неделя“ по бТВ климатологът Симеон Матев. По думите му проблемът е, че хората и властите не се адаптират към сушата – водните ресурси не се управляват правилно и от там идват проблемите с безводието.

„Проблемът не е само в мрежата. Водата се краде. Въпрос на манталитет – защо да си поливаме градината и да си мием колата с питейна кола, като можем да го правим с вода от кладенец или сондаж“, заяви Матев и обясни, че валежите през тези дни няма да са достатъчни да напълнят чешмите на плевенчани, където водната криза е най-сериозна.

Той обясни, че през август приключва т.н. климатично лято и от 1 септември започва климатичната есен. Климатологът допълни, че това не означава задължително рязко застудяване.

„Кой знае какви рекорди нямаше през лятото, изключваме месец юли, когато имахме 2 или 3 периода, в които температурите достигнаха екстремни стойности – в Монтана отбелязаха 43,5 градуса по Целзий. Това лято не беше най-топлото, дори не е второто най-топло. Миналото, през 2024 г. беше най-топлото. Лятото на 2012 г. беше второто по аномалия“, каза климатологът.

Матев заяви, че през лятото на 2024 г. е било с 3 градуса по-топло. Все пак, лятото на 2025 г. ще бъде в топ 3. По-интензивни валежи се очакват през ноември и декември.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман бре аман

    9 0 Отговор
    Айде сега пак нови квоти за парникови емисии, такси и налози, забрана на колите с ДВГ, никакви крави и овце, само ГМО и брашнен червей, бустери на всеки 3 месеца и 24/7 по ТВ комисари от ЕС и СЗО, а за местните генерал Годжи с чувалите.

    09:41 31.08.2025

  • 2 Асдф

    7 1 Отговор
    Само да попитам в колко часа пристига г-жа Урсула фон дер Лайен ?

    09:43 31.08.2025

  • 3 Данък

    5 1 Отговор
    Дишане трябва, иначе нещата никога няма да се оправят, ще сме обречени.

    09:46 31.08.2025

  • 4 не е виновно лятото

    2 0 Отговор
    при 80% загуби по тръбите няма как да има вода на чешмите

    10:01 31.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове