Климатолог: Защо държавата да обезщетява хора, които са нарушили правилата?

7 Октомври, 2025 21:50 1 066 13

Изсичането на горите е голям фактор за проблема с наводненията, обясни той

Климатолог: Защо държавата да обезщетява хора, които са нарушили правилата? - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За една трагедия причината никога не е само една, а купища. Необичайно бе, че за 1-2 часа са паднали количествата дъжда, колкото за месец. Тази вода няма как да се оттече и си е проправила естествен път. От една страна са виновни силните дъждове, от друга страна ние. Това заяви климатологът Симеон Матев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Навсякъде има небрежност и потъпкване на правните норми, но при нас е по-ясно изразена. Близко до нашият случай е Испания, където също падат обилни валежи. Ние големи корекции на реките не сме правили, но са налице други безобразия, но са налице други безобразия, като изхвърляне на боклуци, застрояване на реки и т.н., уточни той.

„Изсичането на горите е голям фактор за проблема с наводненията. Той обаче не е от днес и е много дълбоко държавен – неспазване на правила и случване на всичко по втория начин“, подчерта Матев.

„Сега много хора ще се нуждаят от обещетения, но защо държавата да обезщети хора, които са нарушили правилата. Това показва колко голям е този проблем. Това са хиляди места в нашата страна, каза климатологът и даде за пример „Аспарухово“.

„Що се касае за природния фактор, тези валежи са опасни, но не е необичайно да ги има. Такива валежи е имало и преди, като през 1951 г. и 1994 г. в Ахтопол. По-интересното е, че тези извалявания зачестяват през последните години. Ние вече не сме на прага на проблема, а сме вътре в него“, предупреди климатологът Симеон Матев. По думите му всичко е заради алчност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    11 1 Отговор
    Джурналистчето от Канал 1 каза, на фона един от падналите край Царево през 2023г мостове, че сега не е паднал щото е строен по нова технология и за това не е паднал! Минава водата и моста остава! Какви постижения на ГРОБаджийското строителство! Въпроса е защо другото паднало мостче не е сторено по тази технология?!

    Коментиран от #12

    21:57 07.10.2025

  • 2 Стенли

    22 1 Отговор
    Прав е човекът строили секли после държавата им виновна друг е въпросът че държава отдавна няма ако имаше истински държавни институции тази сеч и това строителство нямаше да го има

    21:57 07.10.2025

  • 3 Факт

    4 8 Отговор
    В България вече всички разбират от футбол и от мостове!

    22:00 07.10.2025

  • 4 🦧🦧🦧

    4 1 Отговор
    Хората използват химикали, за да увеличат количеството дъжд, което пада от облаци в конкретен регион от десетилетия, но технологията набира все по-голяма популярност, тъй като изменението на климата прави някои региони по-горещи и по-сухи. Въпреки че е популярна в страни като САЩ и Обединените арабски емирства, практиката за засяване на облаци остава спорна, тъй като може да доведе до непредвидени последици, като например твърде много дъжд или повишено замърсяване.

    22:00 07.10.2025

  • 5 Тити

    15 0 Отговор
    А къде са били тези държавни служители издали тези разрешителни? Първо трябва да се почне от тях мястото им е в панделката

    22:03 07.10.2025

  • 6 🦧🦧🦧

    3 3 Отговор
    масово в различни части на света под формата на експерименти за предизвикване на изкуствен дъжд с пръскане на сребърен йодид или солни кристали в атмосферата. Включително и в България. Тестове за предизвикване на изкуствен дъжд чрез пръскане на сребърен йодид във въздуха се проведоха на летището край русенското село Щръклево в началото на месеца. Преди дни американските медии съобщиха, че „първият тест на открито в САЩ за ограничаване на глобалното затопляне чрез увеличаване на облачната покривка чрез пръскане на аерозоли във въздуха стартира от палубата на изведен от експлоатация самолетоносач в залива на Сан Франциско“. Вашингтонския университет не обяви публично експеримента, за да избегне обществената реакция.

    22:03 07.10.2025

  • 7 име

    17 2 Отговор
    Онези в Елените и Свети влас от държавата трябва да получат само актове и сметки за работата на огнеборци и полиция. Никаква помощ за разчистване, нали Елените са частно курортно селище, да си носят последствията. Ако се докаже че строители са дали подкупи, някой държавен служител е взел подкуп или поне че е дал неправомерно някакво разрешително, да си носят последствията. Но трябва на собствениците на вили хотели и апартаменти да им излезе през носа това нещо и да е обеца на ухото на всеки гaньo, който купува в презастроени места без да му пука че нямало акт 16, без да се интересува от ПУПове и друго.

    22:05 07.10.2025

  • 8 Тома

    6 0 Отговор
    Обезщетението да го търсят от бати ветко арабаджиев защото се чудихме как стана милионер

    22:28 07.10.2025

  • 9 си дзън

    1 2 Отговор
    Познайте кои искат обещетения - перачите на Путин.

    22:31 07.10.2025

  • 10 ШУШЛЬОООО

    6 0 Отговор
    ПРАВИЛАТА ГИ НАРУШАВАТ КОРУМПИРАНИТЕ УПРАВНИЦИ / с дадените разрешителни/, НЕ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА

    22:33 07.10.2025

  • 11 От мен имате едно голямо човешко

    3 0 Отговор
    Хак ви е!

    22:34 07.10.2025

  • 12 кум Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Защото е строено в петък преди 50 години от онези хубави хора.

    22:35 07.10.2025

  • 13 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    "Защо държавата да обезщетява хора, които са нарушили правилата?"

    Не само защо, но и с чии пари ще ги обезщетява? Кой е изготвил ПУП и с чии пари предвижда да бъде изградена инфраструктура, която е задъжителна в новоприсъединени територии към всяко населено място? Независимо какъв е бил статута им преди това. Този омагьосън кръг е крайно време да бъде разкъсан. Стига сме плащали за удобство и комфорт единствено за хора, които строят с наши пари, "усвоени" от общата каса която единствено ние пълним, а на всичко отгоре трябва да плащаме и са удобствата им.

    22:54 07.10.2025

