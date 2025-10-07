Климатолог: Защо държавата да обезщетява хора, които са нарушили правилата?

За една трагедия причината никога не е само една, а купища. Необичайно бе, че за 1-2 часа са паднали количествата дъжда, колкото за месец. Тази вода няма как да се оттече и си е проправила естествен път. От една страна са виновни силните дъждове, от друга страна ние. Това заяви климатологът Симеон Матев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Навсякъде има небрежност и потъпкване на правните норми, но при нас е по-ясно изразена. Близко до нашият случай е Испания, където също падат обилни валежи. Ние големи корекции на реките не сме правили, но са налице други безобразия, но са налице други безобразия, като изхвърляне на боклуци, застрояване на реки и т.н., уточни той.

„Изсичането на горите е голям фактор за проблема с наводненията. Той обаче не е от днес и е много дълбоко държавен – неспазване на правила и случване на всичко по втория начин“, подчерта Матев.

„Сега много хора ще се нуждаят от обещетения, но защо държавата да обезщети хора, които са нарушили правилата. Това показва колко голям е този проблем. Това са хиляди места в нашата страна, каза климатологът и даде за пример „Аспарухово“.

„Що се касае за природния фактор, тези валежи са опасни, но не е необичайно да ги има. Такива валежи е имало и преди, като през 1951 г. и 1994 г. в Ахтопол. По-интересното е, че тези извалявания зачестяват през последните години. Ние вече не сме на прага на проблема, а сме вътре в него“, предупреди климатологът Симеон Матев. По думите му всичко е заради алчност.