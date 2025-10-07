Климатолог: Защо държавата да обезщетява хора, които са нарушили правилата?

За една трагедия причината никога не е само една, а купища. Необичайно бе, че за 1-2 часа са паднали количествата дъжда, колкото за месец. Тази вода няма как да се оттече и си е проправила естествен път. От една страна са виновни силните дъждове, от друга страна ние. Това заяви климатологът Симеон Матев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.
Навсякъде има небрежност и потъпкване на правните норми, но при нас е по-ясно изразена. Близко до нашият случай е Испания, където също падат обилни валежи. Ние големи корекции на реките не сме правили, но са налице други безобразия, но са налице други безобразия, като изхвърляне на боклуци, застрояване на реки и т.н., уточни той.
„Изсичането на горите е голям фактор за проблема с наводненията. Той обаче не е от днес и е много дълбоко държавен – неспазване на правила и случване на всичко по втория начин“, подчерта Матев.
„Сега много хора ще се нуждаят от обещетения, но защо държавата да обезщети хора, които са нарушили правилата. Това показва колко голям е този проблем. Това са хиляди места в нашата страна, каза климатологът и даде за пример „Аспарухово“.
„Що се касае за природния фактор, тези валежи са опасни, но не е необичайно да ги има. Такива валежи е имало и преди, като през 1951 г. и 1994 г. в Ахтопол. По-интересното е, че тези извалявания зачестяват през последните години. Ние вече не сме на прага на проблема, а сме вътре в него“, предупреди климатологът Симеон Матев. По думите му всичко е заради алчност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #12
21:57 07.10.2025
2 Стенли
21:57 07.10.2025
3 Факт
22:00 07.10.2025
4 🦧🦧🦧
22:00 07.10.2025
5 Тити
22:03 07.10.2025
6 🦧🦧🦧
22:03 07.10.2025
7 име
22:05 07.10.2025
8 Тома
22:28 07.10.2025
9 си дзън
22:31 07.10.2025
10 ШУШЛЬОООО
22:33 07.10.2025
11 От мен имате едно голямо човешко
22:34 07.10.2025
12 кум Иван
До коментар #1 от "име":Защото е строено в петък преди 50 години от онези хубави хора.
22:35 07.10.2025
13 Ха сега де...
Не само защо, но и с чии пари ще ги обезщетява? Кой е изготвил ПУП и с чии пари предвижда да бъде изградена инфраструктура, която е задъжителна в новоприсъединени територии към всяко населено място? Независимо какъв е бил статута им преди това. Този омагьосън кръг е крайно време да бъде разкъсан. Стига сме плащали за удобство и комфорт единствено за хора, които строят с наши пари, "усвоени" от общата каса която единствено ние пълним, а на всичко отгоре трябва да плащаме и са удобствата им.
22:54 07.10.2025