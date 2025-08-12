Новини
Прогнозата на проф. Георги Рачев: Топло е, защото е лято, защото е август месец

12 Август, 2025 09:27 1 401 10

Остава горещо и сухо

Прогнозата на проф. Георги Рачев: Топло е, защото е лято, защото е август месец - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Топло е, защото е лято, защото сме август месец, обяви пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев във връзка с жегите от понеделник.

Благодарение на антициклон в Източна Европа тези дни нахлува малко по-студен въздух. На това се дължи захлаждането – понижи максималните температури с около 3 градуса спрямо вчера, уточни проф. Рачев.

Климатологът обобщи, че като цяло ни очаква слънчево топло, следобед – горещо, време и ужасно сухо.

„На 26 август – след две седмици, евентуално ще има валежи но са в рамките на 5-6 литра на квадратен метър, което е нищо. Този валеж след един час ще се е изпарил, няма да може да овлажни дори повърхностния слой на почвата“, обяви проф. Рачев.

Той предупреди, че сутрините ще се по-хладни, защото с приближаването до есента дните стават по-къси.

„Продължава да намалява продължителността на деня, днес той е 14 часа, а на 22 септември, когато ще настъпи есента, ще е 12 часа – с 3 минути денят ще става по-къс всеки ден“, обясни климатологът.

В момента в цяла Европа е горещо, дори в Берлин максималните температури са 36°, каза още професорът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мърсула

    9 4 Отговор
    Топло е, защото се кьпете и ядете месо.

    Коментиран от #3

    09:28 12.08.2025

  • 2 колко струва

    12 5 Отговор
    да станеш професор макар и да си простЪ ?

    09:30 12.08.2025

  • 3 Кая и тая-оная

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "мърсула":

    А така , кажи им шефке ! И въобще не е вярно че спираме въздушните течения с ветърните мелници и че сме тъпи !!!

    09:31 12.08.2025

  • 4 Професори

    12 2 Отговор
    в България с лопата да ги ринеш , както и всевъзможни титли и чинове ! А държавата тъне в един какво си !

    09:32 12.08.2025

  • 5 БГ професори

    10 0 Отговор
    Топло е, защото е лято,а студено е защото е зима

    09:34 12.08.2025

  • 6 професор георги

    2 0 Отговор
    познава прогнозата . но не винаги . в последните горещи дни софянци са се посъблекли . а когато дойде студът и няма парно са като украинчета . алтернативата са другите по тв . като е слънчево веднага говорят за студ и дъжд . когато е дъждовно веднага говорят за адски жеги .

    09:45 12.08.2025

  • 7 Територията

    2 2 Отговор
    В кочината такива комундета са професори - топло е защото е лято и студено е защото е зима!?! Може да вали, може и да не вали.

    09:50 12.08.2025

  • 8 Тия замервания са на сянка

    3 0 Отговор
    Никога не е било горещо повече от 3-5 дни Ветровете се изместиха и вали на северозапад и на югоизток тук става валежна сянка. В градовете от бетона и асфалта е около 45-50 градуса.

    10:08 12.08.2025

  • 9 Жбръц

    3 1 Отговор
    Проф.Лалачев: Зад онзи баир,или ще намерим вода,или нема да намерим вода!

    10:09 12.08.2025

  • 10 Р Г В

    0 0 Отговор
    Браво Рачев вие открихте отново топлата вода .
    Ако и такива ала- бализми преподавате на студентите тежко и на метеорологията в Р Б.
    Вие непрекъснато видите в телевизия btv , сайтовете ,кога ви остава време за научна работа и преподавателска дейност. С Бо... Лаз...сте капацитети и в области като авиация , космонавтика , география , музика , театър , изобразително изкуство и т.н. Разликата ви е само че той е мразел закуската в у-ще преди 1990 г. но нещо не му личи .

    10:44 12.08.2025

