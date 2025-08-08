Проф. Рачев: Бавен грил "ще пече" българите

„През уикенда ни очаква скучно, сухо и много топло време. 14-дневната прогноза също е постна и скучна“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът проф. Георги Рачев.
По данни на европейската агенция „Коперник“ юли 2024 г. е бил третият най-горещ от началото на метеорологичните наблюдения - с половин градус над средните стойности за периода 1991–2020 г.
„Тревожно е, че предните две първи места са от 2023 и 2024 г. – имаме три поредни години с температурни рекорди“, посочи проф. Рачев.
В Япония e измерена рекордната температура от 41,8°C в град Инсесаки, а в Хонконг – за едно денонощие паднаха 360 л/кв.м валежи - повече от половината от средногодишната норма за София, съобщи още климатологът.
В същото време Южна Франция се бори с най-големия си пожар от десетилетия – 170 хил. декара край Перпинян вече са изпепелени. Над 30 градуса е и в Лондон.
„Горещо, горещо, горещо", коментира проф. Рачев и описа ситуацията и в Европа, и у нас като "бавен грил".
По думите му у нас в понеделник температурите може да стигнат 39-40 градуса.
„От днес започва 10–15-дневна гореща вълна. Температурите у нас ще останат високи, без да достигат екстремните 42–43°C от преди две седмици, но жегата ще бъде постоянна“, посочи климатологът.
„Валежи няма. При силен вятър всяка искра – от мотор, машина или пиратка – пали пожар, който не може да бъде овладян, докато не изгори всичко“, предупреди проф. Рачев.
По думите му още села и градчета ще преминат на воден режим.
"Това е третият месец, в който валежите са не просто оскъдни, а липсват", отбеляза климатологът.
1 Сичкото селян
Вода нема, нема и да има.
12:50 08.08.2025
2 Хаха
12:59 08.08.2025
3 Плаши гаргите
13:00 08.08.2025
4 Тома
13:02 08.08.2025
5 Мнение
Коментиран от #12
13:03 08.08.2025
6 Коментар
13:04 08.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 665
13:07 08.08.2025
9 Дух
Коментиран от #15
13:08 08.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нима
До коментар #5 от "Мнение":И Рачев ли се уредил с хотелиерство?
13:18 08.08.2025
13 Сатана Z
13:19 08.08.2025
14 Ген. Муфтачийски
13:20 08.08.2025
15 Копейке
До коментар #9 от "Дух":Вие ли сте сте от тези където плюете и се подигравате в новината за загиналото дете с мотоциклета?
13:20 08.08.2025
16 От кръчмата
Изцяло е конюнктурен и обслужва хотелиерско-кръчмарските интереси с неговите тъпи изказвания и шегички. Кой му плаща да си показва "кръчмарската физиономия" по медиите не знам?
13:41 08.08.2025