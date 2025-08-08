Проф. Рачев: Бавен грил "ще пече" българите

„През уикенда ни очаква скучно, сухо и много топло време. 14-дневната прогноза също е постна и скучна“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

По данни на европейската агенция „Коперник“ юли 2024 г. е бил третият най-горещ от началото на метеорологичните наблюдения - с половин градус над средните стойности за периода 1991–2020 г.

„Тревожно е, че предните две първи места са от 2023 и 2024 г. – имаме три поредни години с температурни рекорди“, посочи проф. Рачев.

В Япония e измерена рекордната температура от 41,8°C в град Инсесаки, а в Хонконг – за едно денонощие паднаха 360 л/кв.м валежи - повече от половината от средногодишната норма за София, съобщи още климатологът.

В същото време Южна Франция се бори с най-големия си пожар от десетилетия – 170 хил. декара край Перпинян вече са изпепелени. Над 30 градуса е и в Лондон.

„Горещо, горещо, горещо", коментира проф. Рачев и описа ситуацията и в Европа, и у нас като "бавен грил".

По думите му у нас в понеделник температурите може да стигнат 39-40 градуса.

„От днес започва 10–15-дневна гореща вълна. Температурите у нас ще останат високи, без да достигат екстремните 42–43°C от преди две седмици, но жегата ще бъде постоянна“, посочи климатологът.

„Валежи няма. При силен вятър всяка искра – от мотор, машина или пиратка – пали пожар, който не може да бъде овладян, докато не изгори всичко“, предупреди проф. Рачев.

По думите му още села и градчета ще преминат на воден режим.

"Това е третият месец, в който валежите са не просто оскъдни, а липсват", отбеляза климатологът.