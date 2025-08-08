Новини
Проф. Рачев: Бавен грил "ще пече" българите

8 Август, 2025

Жегата у нас 15 дни ще бъде постоянна

Проф. Рачев: Бавен грил "ще пече" българите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова

„През уикенда ни очаква скучно, сухо и много топло време. 14-дневната прогноза също е постна и скучна“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

По данни на европейската агенция „Коперник“ юли 2024 г. е бил третият най-горещ от началото на метеорологичните наблюдения - с половин градус над средните стойности за периода 1991–2020 г.

„Тревожно е, че предните две първи места са от 2023 и 2024 г. – имаме три поредни години с температурни рекорди“, посочи проф. Рачев.

В Япония e измерена рекордната температура от 41,8°C в град Инсесаки, а в Хонконг – за едно денонощие паднаха 360 л/кв.м валежи - повече от половината от средногодишната норма за София, съобщи още климатологът.

В същото време Южна Франция се бори с най-големия си пожар от десетилетия – 170 хил. декара край Перпинян вече са изпепелени. Над 30 градуса е и в Лондон.

„Горещо, горещо, горещо", коментира проф. Рачев и описа ситуацията и в Европа, и у нас като "бавен грил".

По думите му у нас в понеделник температурите може да стигнат 39-40 градуса.

„От днес започва 10–15-дневна гореща вълна. Температурите у нас ще останат високи, без да достигат екстремните 42–43°C от преди две седмици, но жегата ще бъде постоянна“, посочи климатологът.

„Валежи няма. При силен вятър всяка искра – от мотор, машина или пиратка – пали пожар, който не може да бъде овладян, докато не изгори всичко“, предупреди проф. Рачев.

По думите му още села и градчета ще преминат на воден режим.

"Това е третият месец, в който валежите са не просто оскъдни, а липсват", отбеляза климатологът.


България
  • 1 Сичкото селян

    5 2 Отговор
    да идва в Софето.
    Вода нема, нема и да има.

    12:50 08.08.2025

  • 2 Хаха

    5 2 Отговор
    Бойко ще пече на бавен грил българите, ама те нямат блажненка, като него и дебелия.

    12:59 08.08.2025

  • 3 Плаши гаргите

    14 2 Отговор
    36 години народът се пече на бавен огън от безродните правителства на мафиотизирана и корумпирана мафия която работи с руската и с европейската мафии. Или търсят начини да се крият при онези които няма да ги закачат за милиардите ограбени от народа и за фрапиращите корупция и беззаконие.

    13:00 08.08.2025

  • 4 Тома

    12 0 Отговор
    То и депутатите ще се пекат на екзотични острови ама ще търпят

    13:02 08.08.2025

  • 5 Мнение

    11 0 Отговор
    На хотелиера Рачев, Професор му е малкото име.

    Коментиран от #12

    13:03 08.08.2025

  • 6 Коментар

    9 0 Отговор
    Хотелиерът Рачев спекулира с цените по морето? Вдигнал ли е три пъти кока колата в хотела?

    13:04 08.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 665

    4 1 Отговор
    Тоя д.бил е назначен до всява паника в раята. Лято е , жега е.

    13:07 08.08.2025

  • 9 Дух

    3 1 Отговор
    България е частна фирма на САЩ ,троловете и Копейките сега ще ме посинят от еротика

    Коментиран от #15

    13:08 08.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нима

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    И Рачев ли се уредил с хотелиерство?

    13:18 08.08.2025

  • 13 Сатана Z

    1 0 Отговор
    В Лондон е 17С и подухва ветрец.Гледам някои си джиткат с якета,тъй че хващайте самолета и изкарайте уикенда на ладовина

    13:19 08.08.2025

  • 14 Ген. Муфтачийски

    1 0 Отговор
    Ще се мре, яко ще се мре

    13:20 08.08.2025

  • 15 Копейке

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дух":

    Вие ли сте сте от тези където плюете и се подигравате в новината за загиналото дете с мотоциклета?

    13:20 08.08.2025

  • 16 От кръчмата

    0 0 Отговор
    Видният " кръчмаролог" пак е "наквасен". Прави струва, като се зададе уикенд времето все е " само за море".
    Изцяло е конюнктурен и обслужва хотелиерско-кръчмарските интереси с неговите тъпи изказвания и шегички. Кой му плаща да си показва "кръчмарската физиономия" по медиите не знам?

    13:41 08.08.2025

