Д-р Гергана Николова: Държавата да поеме ангажимента си към пациентите, освободени от потребителска такса

Социалната функция на държавата не трябва да бъде изпълнявана от личните лекари. Държавата трябва да поеме ангажимента си към хората, които са освободени от потребителска такса. Това мнение изрази в студиото на „Събуди се” по Нова тв общопрактикуващият лекар доктор Гергана Николова, коментирайки искането на личните лекари за повишаване на размера на потребителската такса.

По думите ѝ таксата не е променяна повече от 13 години, въпреки че минималната работна заплата се е увеличила четирикратно. Според нея е време за преосмисляне на механизма, по който тя се определя, както и кой я заплаща.

„Ние е искаме да фиксираме сума, а искаме разговор, в който да се прецени дали тя да е 0,5% от минималната заплата, дали да има друга формула - но трябва да се мисли реалистично. И да, държавата трябва да поеме ангажимента си. Не е работа на личния лекар да изпълнява социалната функция на държавата“, категорична е тя.

Д-р Николова подчерта, че в момента дългият списък от освободени от такса – включително деца, пенсионери, бременни жени, хора с хронични заболявания – води до неравномерно натоварване в системата. Според нея по-справедлив модел би бил всеки да заплаща таксата, а държавата впоследствие да възстановява сумите на социално слабите.

„Таксата има и определена възпираща функция. Не бива системата да се претоварва с хора, които са освободени от потребителска такса, но идват ежедневно без реална нужда, а междувременно други, които имат нужда и плащат такса – да не могат да стигнат до лекар“, поясни още д-р Николова.

Николова обърна внимание и на все по-тежката административна и физическа натовареност на личните лекари, които стават все по-малко.

"Поддръжката на лекарска практика също е сериозно перо", напомни тя. И беше категорична, че таксата, която пациентът заплаща, не е „чиста печалба“ за лекаря – от нея се покриват разходи за персонал, консумативи, осигуровки и наем на кабинет.