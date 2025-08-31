Новини
Д-р Гергана Николова: Държавата да поеме ангажимента си към пациентите, освободени от потребителска такса

31 Август, 2025 11:30 551 11

  • д-р гергана николова-
  • пациенти-
  • нзок

Социалната функция на държавата не трябва да бъде изпълнявана от личните лекари, категорична е тя

Д-р Гергана Николова: Държавата да поеме ангажимента си към пациентите, освободени от потребителска такса - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Социалната функция на държавата не трябва да бъде изпълнявана от личните лекари. Държавата трябва да поеме ангажимента си към хората, които са освободени от потребителска такса. Това мнение изрази в студиото на „Събуди се” по Нова тв общопрактикуващият лекар доктор Гергана Николова, коментирайки искането на личните лекари за повишаване на размера на потребителската такса.

По думите ѝ таксата не е променяна повече от 13 години, въпреки че минималната работна заплата се е увеличила четирикратно. Според нея е време за преосмисляне на механизма, по който тя се определя, както и кой я заплаща.

„Ние е искаме да фиксираме сума, а искаме разговор, в който да се прецени дали тя да е 0,5% от минималната заплата, дали да има друга формула - но трябва да се мисли реалистично. И да, държавата трябва да поеме ангажимента си. Не е работа на личния лекар да изпълнява социалната функция на държавата“, категорична е тя.

Д-р Николова подчерта, че в момента дългият списък от освободени от такса – включително деца, пенсионери, бременни жени, хора с хронични заболявания – води до неравномерно натоварване в системата. Според нея по-справедлив модел би бил всеки да заплаща таксата, а държавата впоследствие да възстановява сумите на социално слабите.

„Таксата има и определена възпираща функция. Не бива системата да се претоварва с хора, които са освободени от потребителска такса, но идват ежедневно без реална нужда, а междувременно други, които имат нужда и плащат такса – да не могат да стигнат до лекар“, поясни още д-р Николова.

Николова обърна внимание и на все по-тежката административна и физическа натовареност на личните лекари, които стават все по-малко.

"Поддръжката на лекарска практика също е сериозно перо", напомни тя. И беше категорична, че таксата, която пациентът заплаща, не е „чиста печалба“ за лекаря – от нея се покриват разходи за персонал, консумативи, осигуровки и наем на кабинет.


  • 1 Държавата

    14 4 Отговор
    Държавата да нарита алчните лекари. Да има таван за доходите на лекарите.

    11:32 31.08.2025

  • 2 Само в България има такса

    11 7 Отговор
    Защо в другите държави няма такава такса а в бг само за добър ден ти искат пари, а след това трябва да ти дадат направление защото нищо друго не правят личните лекари. И защо не дават бележка от касов апарат за тези пари а, личните лекари вземат по 20 30 000 на месец без да правят почти нищо за разлика от специалистите лекари.

    11:38 31.08.2025

  • 3 Няма да се размине

    4 2 Отговор
    Oпаа, още един клиент на Трибунала напомня за себе си. Нема нужда, има списък.

    11:38 31.08.2025

  • 4 Бялата мафия на гърба на народа.

    4 1 Отговор
    С парламентарно лоби за такси , цени , лекарства.

    11:44 31.08.2025

  • 5 Айде стига

    4 1 Отговор
    Тоест ,пациентите трябва да и плащат всички разходи , то бива нахалство

    11:46 31.08.2025

  • 6 Мухаа ха!

    7 1 Отговор
    Може ли да стане обратното? Вие в болниците,както всички останали,на заплата? Егати гъонсуратите,на който върху рецептите пише ЕООД- чиста проба търговец.Да обвържат " таксата" с МРЗ- или още след ЧНГ, да му ръсиш по пет евро,за Добър ден! Но търтейката, премълчвава ,че никой от тях няма практика, с регистрирани пациенти ( такъв е закона) в големите градове с хиляди души.За който автоматично ,всеки месец и се превеждат от Здравна каса, по 4,90 лв.Без значение,дали си е посещавал,дори с години.А по селата има такива,който държат 3-4 села ,или цяла община.Сами пресметнете: В страната броя им е 8800 .Разделете на поне 7 милиона души( милиони са навън) но се водят на отчет,.Много били зле.Искат само от такса, да правят за деня минимум 200 евро.Но до един,приемат пациенти само 4 часа.След това още 4-5 ч,в друга болница,клиника,или частен кабинет.За половин работен ден,да лапа 6-7 хиляди в евро месечно,само от държавата.Да сте чули,че джипи е заминал в чужбина на работа?

    11:48 31.08.2025

  • 7 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Когато се опре до пари всичко е сериозно.Те шефот на Майчин дом взимал годишно близо 1,2 млн лева - това е държавна болница.Много интересно е как се определя такова възнаграждение,а за стажантите пари няма???Отделно примерно във ВМА един пенсионер хирург взима 18 хил.лв. месечно възнаграждение - как се определя и това????И най-интересно ми е - в Италия пациентът нищо не заплаща или доплаща за медицински услуги....При нас голямото крадене вероятно води до по-лошата медицинска услуга,както и до по-скъпата такава...Все паари няма,а някои държавни служители стават милионери от заплата,чието формиране не е ясно как става и въз основа на какви критерии........Я да сметнем ,ей тъй на майтап,при 30 пациента днес личниот лекар и при 0,5 % такса от минималната заплата ко става - близо само от това днес над 150 лева,това е без основното заплащане за услугата. Все не мога да разбера това деление на нивата на заплата при различните професии....Без нито една не може,но някои са в много пъти по-добре заплатени.Въз основа на какво????????Другите роби ли са???? И защо в Италия може,а у нас не може???При соца моеше и услугата беше в пъти по-добра,ма нали сега трябва да краднем яко прокламирайки така наречената "демокрация".Май е демокрация на крадненето социалното неравенство, на фалшивите идоли на капитализмът...

    11:53 31.08.2025

  • 8 Тая докторка

    4 0 Отговор
    Дали иска да плаща потребителска такса, като влиза в магазина за хранителни стоки или като ходи на фризьор и т н
    Докторите за всеки пациент си получават пари от здр. каса и заплати и за каво е тая потребителска такса. Не издават касови бележеи, не плащат данъци върху тях…. чистс печалба и то за какво? Да ти изпише елетр рецепта и да даде направление! Никаква отговорност!

    11:54 31.08.2025

  • 9 болна леля

    0 0 Отговор
    Колко струват консумативите всички знаем.Рядкост е някой личен лекар да разполага с тоалетна.Повечето "кабинети"са една дупка,с бюро две педи и затрупано с папки.Не пускат и климатика ,ако го има и работи.Помощниците не са медицински лица и са на мизерни пари.Но дайте пример как е в ЕС.

    11:58 31.08.2025

  • 10 Справедлив

    0 0 Отговор
    Таксадобър ден" да се увеличи така драстично емеко казано нахално Така нар. Лични лекари и без това цуцат яко от здравната ни система.Месечните им доходи са двуцифрени.Народът да им площа разноските ,а те да прибирам.ат печалбата Няма такава държава.

    12:00 31.08.2025

  • 11 Тези лични лекари

    0 0 Отговор
    Са абсолютно ненужни, само точат пари и все им малко! И каква е тая потребителска такса? Работа, като работа! Договори с права и задължения по КТ.
    В кой нормативен акт е регламентирана тази « потребителска» такса.
    Когато децата отиват на училище- плщат ли се потребителски такси? И учителите извършват услуга!
    Ай, не така. Така и така мрем, може и без доктори!

    12:00 31.08.2025

