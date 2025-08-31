Потушен е пожар на сметището в Цалапица

Потушен е пожарът на депото за битови отпадъци в Цалапица, който е възникнал тази сутрин около 5 часа.
Четири пожарни автомобила, тежка техника, осигурена от частна компания, както и две водоноски на ОП "Чистота” продължават да са на място.
Огънят бе обхванал около 200 кв. метра. В момента се настила пръст върху терена.
Измервателните станции не са отчели превишение на фини прахови частици.
1 Пъпеш
Коментиран от #2
18:15 31.08.2025
2 Европеец
До коментар #1 от "Пъпеш":Е как няма да го потушат, нали ще дойде вещицата.....Прав си и съм съгласен с коментара ти..... Защо не пишат вещицата помощник гинеколожка дойде ли в бг територията.....
18:20 31.08.2025
3 Гост
18:31 31.08.2025