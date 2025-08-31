Потушен е пожар на сметището в Цалапица

Потушен е пожарът на депото за битови отпадъци в Цалапица, който е възникнал тази сутрин около 5 часа.

Четири пожарни автомобила, тежка техника, осигурена от частна компания, както и две водоноски на ОП "Чистота” продължават да са на място.

Огънят бе обхванал около 200 кв. метра. В момента се настила пръст върху терена.

Измервателните станции не са отчели превишение на фини прахови частици.