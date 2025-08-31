Урсула фон дер Лайен: Владимир Путин е хищник и никога няма да се промени

Европейският съюз трябва да ускори усилията си за укрепване на отбранителните способности, защото руският президент Владимир Путин е "хищник", който "няма да се промени", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск в неделя.
"Трябва да запазим чувството за неотложност, защото знаем, че Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. През последните 25 години той започна четири войни - Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна. Знаем от опит, че може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране", заяви фон дер Лайен.
Тя подчерта, че Европа трябва да действа "координирано, прецизно и бързо" за изграждане на по-силна отбранителна позиция, особено в държавите от "фронтовата линия" на ЕС.
Фон дер Лайен обърна специално внимание на Полша, определяйки я като "най-големия инвеститор в отбрана в Европа" и отбеляза, че страната ще бъде "основен бенефициент" от новата програма SAFE за европейска сигурност.
"За да съответстваме на готовността на Полша, предложихме петкратно увеличение на инвестициите в отбрана и десеткратно увеличение на финансирането за военна мобилност. Заедно можем да изградим Европа, която да ни защитава", допълни председателят на ЕК.
Изявлението идва на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващия натиск върху ЕС да укрепи военните си способности и устойчивостта на съюза срещу руската агресия.
Коментиран от #25, #29
Коментиран от #13, #94
13 Чак пък лисица…
До коментар #4 от "Лисицата се":Много умна я изкара - по-скоро едрата бяла домашна птица !
15:41 31.08.2025
15 Българин
Урсулата е глynaва.
15:43 31.08.2025
24 Я пък тоя
Какво стана с " Мир чрез сила"
Вече за отбрана мислите, не сте ли силни?
А Путин може и да се промени, обаче ти по-умна няма да станеш, а с възраста още по- зле ще ставаш.
Като се замисля, то къде по-зле, дъното си.
Като написах дъно и се сетих: - Много поздрави на Зеленски!
15:45 31.08.2025
27 минувач
Коментиран от #32
15:46 31.08.2025
28 оня с коня
Зла, но алчна и корумпирана.
Що е то?
урсулятa фон дeрЛАЙНО.
15:46 31.08.2025
29 Вещицата кривокрака затова
До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":врещи.
15:47 31.08.2025
30 Да Педофилите
Путян не прави изключение .
А Педофил със Армия
Е още по опасен.
15:47 31.08.2025
32 минувач
До коментар #27 от "минувач":Малко уточнение от Гуглето - ,,Хищник се нарича живо същество, което се храни с животни сходни по размер с него самото и ги убива за сравнително кратко време.,, ...................
Коментиран от #39, #44
15:48 31.08.2025
33 Я пък тоя
До коментар #20 от "Εβροмин ΔиΛиΤε.....":Защитавам я.
Няма да пишете, че е тъпа, не ви ли е срам, не е тъпа жената, тя е много тъпа.
15:48 31.08.2025
37 Хищника
15:49 31.08.2025
38 Мич
Коментиран от #48
15:50 31.08.2025
39 онзи
До коментар #32 от "минувач":,,Те се намират в горните нива на хранителната верига и рядко са жертви на други животни. ,, ...
Коментиран от #68
15:50 31.08.2025
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
15:51 31.08.2025
41 не може да бъде
15:51 31.08.2025
42 Жорко
15:53 31.08.2025
43 Слушах въпросното изказване
Коментиран от #97
15:53 31.08.2025
44 ха-ха
До коментар #32 от "минувач":И от мене едно уточнение - ХИЩНИЦИТЕ НЕ ЖИВЕТ В БУНКЕРИ ...! Само шмъркачите живеят в бункери , защото се страхуват от хищници!
15:53 31.08.2025
47 Не уважаема урси...
И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
„Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.
И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/
Не разбрахте ли най после основната причина за СВО... Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.
Коментиран от #55
15:54 31.08.2025
49 Питаме г-жа Урсула какви богатства Запад
за да тръгне Русия да я превзема?!
НЕ! - НА МИЛИТАРИЗАЦИЯТА!
Факти от днес: "Щатски военен анализатор:
Западът унищожава генофонда на Украйна!"
И допълнението е пред очите и разума на мислещите хора от целия свят:
УНИЩОЖАВА СЕ И ГЕНОФОНДА НА СЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА
И НА ПРАВОСЛАВНИТЕ НАРОДИ от ИЗТОЧНА ЕВРОПА!
.............
Ние Източна Европа живяхме 45 години ЗАЕДНО с Русия
и Русия нищо не ни взе, даже обратното
Русия помогна на всички държави от Източна Европа да
развият собствена независима икономика и благоденстващи народи
с безплатно образование, здравеопазване и почти безплатен отдих на море и планина!
За всички българи - всяко предприятие имаше почивни бази на морето и планината.
Русия изпрати космонавти от почти всички държави Източна Европа!
И не ни взе нито златото, нито водата, нито земята!
Не като сегашните "чужди инвеститори", оказаха се алчни фамилии
дето взеха благините на народите!
Тоест Русия пазеше здравето живота и просперитета на народите
и уважаваше свободата и суверенитета на държавите.
Другото е ЗАВИСТ дива завист от отделни индивиди, които не можаха да понесат
щастливия спокоен и чист живот на хората от Източна Европа,
която помогна и Западна Европа да живее да спокойно и хубаво.
Тази завист премина в омраза и както казва Скот Ритър в съседната статия тук
стига се до чудовищното унищожаване на хората на генофонда на славянските народи.
Коментиран от #91
15:54 31.08.2025
50 Атина Палада
Най малко ги спаси от един страшен грип като им заби по десетина бустера:)))
15:54 31.08.2025
51 Обективни истини
15:54 31.08.2025
53 Унищожават генофонда на Украйна
Унищожават генофонда и на Източна Европа, защо?!
Долу завистниците егоистите сребролюбците ...
Долу войната и насилствената милитаризация!
15:57 31.08.2025
54 Не давайте
15:57 31.08.2025
55 минувач
До коментар #47 от "Не уважаема урси...":Гледах преди време клип с Путин , който отговаряше на разните там журналисти . Пред тях той каза , че улиците в Ленинград са го научили на едно - когато видиш ,че нещата отиват на бой , ВИНАГИ ЗАПОЧВАЙ ПРЪВ !
Коментиран от #69
15:58 31.08.2025
56 Сатана Z
Цяла Европа е прешала помощ на Турция в тази война.УрSSулите не са желани в България!
15:58 31.08.2025
57 Хаха
16:00 31.08.2025
58 Дават на БДЖ 1 млн.лв. да вози бежанци?!
които НАПУСКАТ УКРАЙНА, по решение на властта в Киев.
Какво означава това?
Ей, тези на съседната картинка пред ВМЗ - обраслите с бради и тлъстини ли
униформи, ще пратят да се бият в Украйна?!
16:01 31.08.2025
61 Я пък тоя
Мерц, Макрон, Стармър , Урсула
Отговор:
Тримата глупаци и глупачката.
По Доньо Донев.
16:04 31.08.2025
66 По принцип
16:10 31.08.2025
67 Щото !
Ти !
Не !
Си !
16:10 31.08.2025
68 Тео
До коментар #39 от "онзи":Не е така! Гледал ли си хипопотам как убива лъв? Също и жираф с къчове потрошава лъвове🦒
16:11 31.08.2025
69 Атина Палада
До коментар #55 от "минувач":Да,и точният израз му беше :-"Когато боят е неизбежен,удряй пръв"!
16:12 31.08.2025
72 Урсуло я кажи как намаза филията със
Коментиран от #74
16:16 31.08.2025
74 Ми то.....е тъй
До коментар #72 от "Урсуло я кажи как намаза филията със":Които крал ......крал които е@...л........ е@....л УУувата си вдигна гащите !!!!!!!
16:19 31.08.2025
76 Ами
Да се готвят балтийските джуджета и полските панове.
Коментиран від #80
16:21 31.08.2025
78 Браво на Урсула!
Европа и Украйна заедно до победата!
Забравяме за Тръмп!
Коментиран от #89
16:27 31.08.2025
80 Да де
До коментар #76 от "Ами":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #95
16:29 31.08.2025
81 Русуфил хардлайнaр
Коментиран от #87
16:31 31.08.2025
86 Артилерист
Няма да питам къде беше Урсула, когато укро хунтата избиваше повече от 8 години невинните хора в Донбас...
16:38 31.08.2025
87 Юнак
До коментар #81 от "Русуфил хардлайнaр":Тия ма бия и ма е 6 аа,ама я барем нги рекох.
16:39 31.08.2025
89 Хаха
До коментар #78 от "Браво на Урсула!":Горд европеец! Само питам с танковете за бременни? Създадени от този гении Урсула!
16:42 31.08.2025
91 Русуфил хардлайнaр
До коментар #49 от "Питаме г-жа Урсула какви богатства Запад":Тука некви отпaдъци от соца, дето роват по кoфите ми обясняват, че Русия ги е направила богати!!!
16:45 31.08.2025
92 защо
Уточнявайте ги тези неща. Не ни оставяйте объркани.
16:47 31.08.2025
93 Никакъв хищник не е
Коментиран от #103
16:47 31.08.2025
94 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Лисицата се":Не ,лисицата .а вещицата
16:48 31.08.2025
95 Ами
До коментар #80 от "Да де":Освен аз и тримата кретена, това го пишат и едни хора дето това им е работата.
За какво си мислиш, че ни въоръжават? Да се защитаваме? От кого?
Нали уж петия член ни пази :)
16:52 31.08.2025
97 6135
До коментар #43 от "Слушах въпросното изказване":Не го гледах, но ако е така - яко!
На английски думата "придейтър" не съществува но ако съществуваше щеше да се пише predater и да означава "предшественик".
От неграмотна акушерка кво да чакаш!
Коментиран от #99
16:54 31.08.2025
99 Русуфил хардлайнaр
До коментар #97 от "6135":Къде си го учил тоа англески? Да неи плажен англески?
Коментиран от #102
17:00 31.08.2025
102 Зверовиден соросоид
До коментар #99 от "Русуфил хардлайнaр":Га та тъпках на плажа не квичеше тъй като джендъровиден глъмпероид
17:04 31.08.2025
103 Зверовиден соросоид
До коментар #93 от "Никакъв хищник не е":Що тогава токова те е страх от него либералушке
17:05 31.08.2025
