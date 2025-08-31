Урсула фон дер Лайен: Владимир Путин е хищник и никога няма да се промени

Европейският съюз трябва да ускори усилията си за укрепване на отбранителните способности, защото руският президент Владимир Путин е "хищник", който "няма да се промени", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск в неделя.

"Трябва да запазим чувството за неотложност, защото знаем, че Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. През последните 25 години той започна четири войни - Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна. Знаем от опит, че може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране", заяви фон дер Лайен.

Тя подчерта, че Европа трябва да действа "координирано, прецизно и бързо" за изграждане на по-силна отбранителна позиция, особено в държавите от "фронтовата линия" на ЕС.

Фон дер Лайен обърна специално внимание на Полша, определяйки я като "най-големия инвеститор в отбрана в Европа" и отбеляза, че страната ще бъде "основен бенефициент" от новата програма SAFE за европейска сигурност.

"За да съответстваме на готовността на Полша, предложихме петкратно увеличение на инвестициите в отбрана и десеткратно увеличение на финансирането за военна мобилност. Заедно можем да изградим Европа, която да ни защитава", допълни председателят на ЕК.

Изявлението идва на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващия натиск върху ЕС да укрепи военните си способности и устойчивостта на съюза срещу руската агресия.