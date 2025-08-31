Новини
Урсула фон дер Лайен: Владимир Путин е хищник и никога няма да се промени
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Владимир Путин е хищник и никога няма да се промени

31 Август, 2025 15:03

Европа трябва да действа координирано, прецизно и бързо за изграждане на по-силна отбранителна позиция, особено в държавите от фронтовата линия на ЕС

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейският съюз трябва да ускори усилията си за укрепване на отбранителните способности, защото руският президент Владимир Путин е "хищник", който "няма да се промени", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск в неделя.

"Трябва да запазим чувството за неотложност, защото знаем, че Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. През последните 25 години той започна четири войни - Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна. Знаем от опит, че може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране", заяви фон дер Лайен.

Тя подчерта, че Европа трябва да действа "координирано, прецизно и бързо" за изграждане на по-силна отбранителна позиция, особено в държавите от "фронтовата линия" на ЕС.

Фон дер Лайен обърна специално внимание на Полша, определяйки я като "най-големия инвеститор в отбрана в Европа" и отбеляза, че страната ще бъде "основен бенефициент" от новата програма SAFE за европейска сигурност.

"За да съответстваме на готовността на Полша, предложихме петкратно увеличение на инвестициите в отбрана и десеткратно увеличение на финансирането за военна мобилност. Заедно можем да изградим Европа, която да ни защитава", допълни председателят на ЕК.

Изявлението идва на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващия натиск върху ЕС да укрепи военните си способности и устойчивостта на съюза срещу руската агресия.


Полша
  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    103 11 Отговор
    В момента в Китай се пише история Целият Световен елит е там Къде сме ние

    Коментиран от #25, #29

    15:35 31.08.2025

  • 2 Чупката !

    106 13 Отговор
    Ти и шайката ти разпалвате войната , Урсуло ! Дори от Сащ ви казаха , че в Брюксел сте събрани хиени , пречещи на мира .

    15:37 31.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лисицата се

    70 6 Отговор
    Присмяла на мечката

    НЕ на дигиталното ЕУрУуууу

    Коментиран от #13, #94

    15:38 31.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 урси понимаеш... разбийш

    72 8 Отговор
    Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.

    15:38 31.08.2025

  • 7 Сандо

    57 8 Отговор
    Хищниците изяждат беззащитните третополови евроатлантици заедно с опаковката им от брюкселска дантела.И да не забравяме за другия баш-хищник - Тръмп,който е не само гладен,ами е и ненаситен!

    15:39 31.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Смешник

    73 9 Отговор
    Путин е хищник който защитава интересите на руския народ а тая изкукуригала акушерка ще ни вкара насила във война с Русия А цялото това превъоръжаване и помпане на нацисткия режим в Киев е за сметка на европейските данъкоплатци

    15:40 31.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 пешо

    55 5 Отговор
    а ти си боклук и боклук ще си останеш

    15:40 31.08.2025

  • 12 Ха-ха-ха

    58 9 Отговор
    Чудя се как ли пък Путин може да определи това недоразумение Урсула, но руснаците явно са възпитани хора и не си позволяват да използват такъв език на омразата какъвто използват западните "лидери"

    15:41 31.08.2025

  • 13 Чак пък лисица…

    51 3 Отговор

    До коментар #4 от "Лисицата се":

    Много умна я изкара - по-скоро едрата бяла домашна птица !

    15:41 31.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    49 6 Отговор
    Аз се кефя на Путин.
    Урсулата е глynaва.

    15:43 31.08.2025

  • 16 Порно

    49 7 Отговор
    Краде от ваксини, сега точи зъби за поръчки за оръжие.И към спестяванията ни гледа

    15:43 31.08.2025

  • 17 ЛИЛИ

    40 6 Отговор
    ГЛАВНАТА ЗЛОБАРКА НА ЕВРО САЮЗА

    15:44 31.08.2025

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    7 32 Отговор
    Фон дер казва истина, каза бате Пундрю путилифонът. Петимен бил за резани салкъми!

    15:44 31.08.2025

  • 19 Ивелин Михайлов

    25 4 Отговор
    Евреите са хищници!

    15:44 31.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бг гражданин

    41 4 Отговор
    Тази вещица,изби хиляди с ваксините ,сега подготвя снаряди ,бомби ,пак смърт да сее по Европа......

    15:45 31.08.2025

  • 23 Яшар

    25 5 Отговор
    Хищника е на върха на човешката и животинска пирамида , той управлява по дребните и не е обида а респект и възхвала ,браво урсо ...

    15:45 31.08.2025

  • 24 Я пък тоя

    38 3 Отговор
    Силна отбранителна позиция!!!
    Какво стана с " Мир чрез сила"
    Вече за отбрана мислите, не сте ли силни?
    А Путин може и да се промени, обаче ти по-умна няма да станеш, а с възраста още по- зле ще ставаш.
    Като се замисля, то къде по-зле, дъното си.
    Като написах дъно и се сетих: - Много поздрави на Зеленски!

    15:45 31.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Баце ЕООД

    38 5 Отговор
    Брюксел не може да се справи със корупцията, наркотиците, мигрантите, цената на живота, жилищата.. Обаче знае какъв бил Путин..

    15:46 31.08.2025

  • 27 минувач

    38 3 Отговор
    Щом оприличават Путин на хищник, значи си заслужава определението ! Изяде ги с парцалките натювци и сие ! И няма да спре скоро , което е още по-лошо за урсулите и ония със салфетките .

    Коментиран от #32

    15:46 31.08.2025

  • 28 оня с коня

    40 4 Отговор
    Глупaва, но нaгла.
    Зла, но алчна и корумпирана.
    Що е то?
    урсулятa фон дeрЛАЙНО.

    15:46 31.08.2025

  • 29 Вещицата кривокрака затова

    29 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    врещи.

    15:47 31.08.2025

  • 30 Да Педофилите

    8 30 Отговор
    Са Хищници .

    Путян не прави изключение .

    А Педофил със Армия
    Е още по опасен.

    15:47 31.08.2025

  • 31 НИКО

    28 3 Отговор
    СЕГА ВИДЯХТЕ ЛИ С КАКВО ВИ ВАКСИНИРА УРСУЛА С ОМРАЗА И ЗЛОБА ЯВНО СОРОСИТЕ ГИ Е ЗАСЕГНАЛО ПОВЕЧЕ

    15:48 31.08.2025

  • 32 минувач

    19 3 Отговор

    До коментар #27 от "минувач":

    Малко уточнение от Гуглето - ,,Хищник се нарича живо същество, което се храни с животни сходни по размер с него самото и ги убива за сравнително кратко време.,, ...................

    Коментиран от #39, #44

    15:48 31.08.2025

  • 33 Я пък тоя

    31 2 Отговор

    До коментар #20 от "Εβροмин ΔиΛиΤε.....":

    Защитавам я.
    Няма да пишете, че е тъпа, не ви ли е срам, не е тъпа жената, тя е много тъпа.

    15:48 31.08.2025

  • 34 Атина Палада

    20 2 Отговор
    А ти Урсула си майка Тереза:))))Знаем:)

    15:49 31.08.2025

  • 35 Ахах

    29 2 Отговор
    "двамата лидери"... НА КАКВО Е ЛИДЕР ОФ ЛАЙНЕР

    15:49 31.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хищника

    33 2 Отговор
    Ако Путин е хищник,то евролидерите са хиени! По добре благороден хищник,отколкото дръглива хиена!

    15:49 31.08.2025

  • 38 Мич

    24 2 Отговор
    По-големи хищници от вас няма.

    Коментиран от #48

    15:50 31.08.2025

  • 39 онзи

    12 2 Отговор

    До коментар #32 от "минувач":

    ,,Те се намират в горните нива на хранителната верига и рядко са жертви на други животни. ,, ...

    Коментиран от #68

    15:50 31.08.2025

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 4 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    15:51 31.08.2025

  • 41 не може да бъде

    18 2 Отговор
    С такова мислене г-жа Урсула тласка ЕС най-малко към икономическа катастрофа!? А какво е това мислене -това е предубеденост от която госпожата видимо не може да избяга това е извратено мислене защото не отговаря на реалността и показва само неразбиране на това което се случва това е нагло отричане на собствената си вина и грешки /може да се каже и провали и некадърност / това е фанатизъм -характерен за някои германци които са свършили доста зле именно заради фанатизма си....А това което прави госпожата засяга пряко и нас -ето това е лошото иначе аз бих казал -да прави каквото иска нас не ни засяга ...а тя ще въвлече и нас !?

    15:51 31.08.2025

  • 42 Жорко

    12 1 Отговор
    Той такъв,а ти върла "Урсула" от незнаещ какъв род.

    15:53 31.08.2025

  • 43 Слушах въпросното изказване

    14 3 Отговор
    на Урсулата. Мислех, че знае по-добре английски, само че въпросната дума "хищник" на английски произнесе няколко пъти грешно - "придейтър", а не "предатър", както е правилно. Смешно е шефката на ЕС да допуска такива грешки, особено за основния акцент в невнятните си брътвежи.

    Коментиран от #97

    15:53 31.08.2025

  • 44 ха-ха

    14 4 Отговор

    До коментар #32 от "минувач":

    И от мене едно уточнение - ХИЩНИЦИТЕ НЕ ЖИВЕТ В БУНКЕРИ ...! Само шмъркачите живеят в бункери , защото се страхуват от хищници!

    15:53 31.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Не уважаема урси...

    23 2 Отговор
    И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца.
    И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
    „Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
    Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.

    И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
    ,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/
    Не разбрахте ли най после основната причина за СВО... Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.

    Коментиран от #55

    15:54 31.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Питаме г-жа Урсула какви богатства Запад

    20 33 Отговор
    Питаме г-жа Урсула - какви "богатства" има Западна Европа
    за да тръгне Русия да я превзема?!

    НЕ! - НА МИЛИТАРИЗАЦИЯТА!

    Факти от днес: "Щатски военен анализатор:
    Западът унищожава генофонда на Украйна!"

    И допълнението е пред очите и разума на мислещите хора от целия свят:
    УНИЩОЖАВА СЕ И ГЕНОФОНДА НА СЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА
    И НА ПРАВОСЛАВНИТЕ НАРОДИ от ИЗТОЧНА ЕВРОПА!
    .............
    Ние Източна Европа живяхме 45 години ЗАЕДНО с Русия
    и Русия нищо не ни взе, даже обратното

    Русия помогна на всички държави от Източна Европа да
    развият собствена независима икономика и благоденстващи народи
    с безплатно образование, здравеопазване и почти безплатен отдих на море и планина!
    За всички българи - всяко предприятие имаше почивни бази на морето и планината.

    Русия изпрати космонавти от почти всички държави Източна Европа!
    И не ни взе нито златото, нито водата, нито земята!

    Не като сегашните "чужди инвеститори", оказаха се алчни фамилии
    дето взеха благините на народите!

    Тоест Русия пазеше здравето живота и просперитета на народите
    и уважаваше свободата и суверенитета на държавите.

    Другото е ЗАВИСТ дива завист от отделни индивиди, които не можаха да понесат
    щастливия спокоен и чист живот на хората от Източна Европа,
    която помогна и Западна Европа да живее да спокойно и хубаво.

    Тази завист премина в омраза и както казва Скот Ритър в съседната статия тук
    стига се до чудовищното унищожаване на хората на генофонда на славянските народи.

    Коментиран от #91

    15:54 31.08.2025

  • 50 Атина Палада

    15 2 Отговор
    Къде се е изпокрила ш.оро.шнята та не драска тук,да защити вожда си Урсула?
    Най малко ги спаси от един страшен грип като им заби по десетина бустера:)))

    15:54 31.08.2025

  • 51 Обективни истини

    20 2 Отговор
    Тези всички са обезумели и толкова грозно простi, че няма как да ги обидиш. Каква фронтова линия бе мадам дриsла,коя държава ще се бие с Русия и защо mа гьомсуртак, аз няма да се бия за България и Европа,какto и не намирам Русия за наш враг, престанете да насаждане страх у хората,ами вземете и работете в ир и равнопоставеност с Русия бе вещици противна.

    15:54 31.08.2025

  • 52 Луд

    14 1 Отговор
    По добре хищник отколкото змия . И царя на животните е хищник.

    15:57 31.08.2025

  • 53 Унищожават генофонда на Украйна

    12 1 Отговор
    Фактите пред очите и разума на всички мислещи разумни човеци!
    Унищожават генофонда и на Източна Европа, защо?!

    Долу завистниците егоистите сребролюбците ...
    Долу войната и насилствената милитаризация!

    15:57 31.08.2025

  • 54 Не давайте

    9 0 Отговор
    На мечката месо, става страшно

    15:57 31.08.2025

  • 55 минувач

    17 1 Отговор

    До коментар #47 от "Не уважаема урси...":

    Гледах преди време клип с Путин , който отговаряше на разните там журналисти . Пред тях той каза , че улиците в Ленинград са го научили на едно - когато видиш ,че нещата отиват на бой , ВИНАГИ ЗАПОЧВАЙ ПРЪВ !

    Коментиран от #69

    15:58 31.08.2025

  • 56 Сатана Z

    16 5 Отговор
    УрSSула е враг на България.Ние,българите исторически сме свързани с Русия .Тя е нашият закрилник,освободител и даде началото на съвременна България през 1878 .Третото българско царство започва своето съществуване след победата на Русия над Османската империя във ОСВОБОДИТЕЛНАТА за България война през 1877—1878.
    Цяла Европа е прешала помощ на Турция в тази война.УрSSулите не са желани в България!

    15:58 31.08.2025

  • 57 Хаха

    14 5 Отговор
    Ваксина фон дер Уайнен, ако иска да е полезна с нещо, да си признае за всички злини, причинени на света заради далаверите с ваксините, за които няма документи, а един изтрит есемес и доброволно да поеме към най-близкия женски затвор, където да живее до края на дните си....

    16:00 31.08.2025

  • 58 Дават на БДЖ 1 млн.лв. да вози бежанци?!

    14 0 Отговор
    По границите на Украйна се тълпят хиляди момчета 18-22 годишни,
    които НАПУСКАТ УКРАЙНА, по решение на властта в Киев.

    Какво означава това?
    Ей, тези на съседната картинка пред ВМЗ - обраслите с бради и тлъстини ли
    униформи, ще пратят да се бият в Украйна?!

    16:01 31.08.2025

  • 59 Бай онзи

    18 1 Отговор
    ВЕЩИЦА.Баба Яга на метлата.

    16:01 31.08.2025

  • 60 посейдон

    4 15 Отговор
    Най-после след Макрон и Урсула каза истината за путин . Да, той е хищник и ловът на хищници трябва да е целогодишно отворен .

    16:02 31.08.2025

  • 61 Я пък тоя

    17 1 Отговор
    Що е то?
    Мерц, Макрон, Стармър , Урсула
    Отговор:
    Тримата глупаци и глупачката.
    По Доньо Донев.

    16:04 31.08.2025

  • 62 Манол 24

    9 0 Отговор
    Като чуя това име и се сещам за първият български транс…

    16:04 31.08.2025

  • 63 РРРРРРРРР-1

    12 1 Отговор
    А ТИ БЕ , МАС ТИО , КОГА РОДИ ТОЛКОВА ДЕЦА ???

    16:06 31.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Файърфлай

    10 1 Отговор
    Имам идея ! Понеже ще строим завод за барут,където основна суровина е памукът,това може да се съчетае с идеята на Уршула да има повече жени-натовки-танкистки.Та в този завод да се шият самовзривяващи се гащи за тези танкистки-при опит за изнасилване от руснак или севернокореец гащите да се самовзривяват!

    16:08 31.08.2025

  • 66 По принцип

    4 4 Отговор
    Има два вида - хищник и тревопасно.И Путин и Урсула са хищници.Ние сме тревопасните.

    16:10 31.08.2025

  • 67 Щото !

    5 0 Отговор
    Щото !

    Ти !

    Не !

    Си !

    16:10 31.08.2025

  • 68 Тео

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "онзи":

    Не е така! Гледал ли си хипопотам как убива лъв? Също и жираф с къчове потрошава лъвове🦒

    16:11 31.08.2025

  • 69 Атина Палада

    11 0 Отговор

    До коментар #55 от "минувач":

    Да,и точният израз му беше :-"Когато боят е неизбежен,удряй пръв"!

    16:12 31.08.2025

  • 70 ХА ХА ХА

    18 1 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ПО ГОЛЕМИ КРАДЦИ , ЛЪЖЦИ , ХИЩНИЦИ ОТ ЕЙ ТИЯ УРСУЛИ , МАКАРОНИ ........НЯМА !

    16:14 31.08.2025

  • 71 Колко си жалка

    18 0 Отговор
    Пред Путин си нищо. Ти унищожаваш Европа. Путин пази страната си. Ти си жалък лъжец и продажник.

    16:16 31.08.2025

  • 72 Урсуло я кажи как намаза филията със

    19 1 Отговор
    Ваксините за милиарди долари от пфаизер .....и защо се разхождаш из европа , а не си във затвора ?????

    Коментиран от #74

    16:16 31.08.2025

  • 73 дядото

    14 1 Отговор
    по- га дни и алчни от немците в европа няма.и тази не прави изключение.

    16:17 31.08.2025

  • 74 Ми то.....е тъй

    7 1 Отговор

    До коментар #72 от "Урсуло я кажи как намаза филията със":

    Които крал ......крал които е@...л........ е@....л УУувата си вдигна гащите !!!!!!!

    16:19 31.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ами

    11 3 Отговор
    Вероятно до края на годината окраинците ще свършат.
    Да се готвят балтийските джуджета и полските панове.

    Коментиран от #80

    16:21 31.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Браво на Урсула!

    2 7 Отговор
    Право в очите!
    Европа и Украйна заедно до победата!
    Забравяме за Тръмп!

    Коментиран от #89

    16:27 31.08.2025

  • 79 Кит

    2 4 Отговор
    Путин: г-жа фон дер Лайен има интелигентността на гинекологически стол и това е крайно удовлетворително за Русия!

    16:27 31.08.2025

  • 80 Да де

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "Ами":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #95

    16:29 31.08.2025

  • 81 Русуфил хардлайнaр

    1 8 Отговор
    Пак му го рекнаха на Путин, че е чyдовище! Дзвeрът нема се откаже от кръвта! Само трепанье за такива!

    Коментиран от #87

    16:31 31.08.2025

  • 82 ха ха

    8 1 Отговор
    окрадоха и ограбиха половин европа , сега ще създават армия да ги пази , та не знам кой всъщност е хищника щом населението живее по зле от преди 30 години

    16:32 31.08.2025

  • 83 Кои са държавите от

    4 0 Отговор
    ,, фронтовата линия”???!

    16:33 31.08.2025

  • 84 Юбре дебре

    1 9 Отговор
    Руският войник е като живата легенда на всяко парти, който винаги има една история за великите си подвизи, но все пак не си спомня точно кога и как се е случило. Винаги е готов да покаже, че е по-силен от всички останали и може да направи всичко даже и с една ръка, докато с другата държи чаша водка, дори и когато е в леглото

    16:33 31.08.2025

  • 85 Величко

    5 0 Отговор
    Оффф ... , Урсулке , дедя Вова е Бог ! А ти си козичка !

    16:37 31.08.2025

  • 86 Артилерист

    7 1 Отговор
    А каква е Урсула? Не питам за свръх количеството ваксини и ролята на Урсула в тяхното закупуване, а кога е била дипломат, държавник, премиер или президент на държава? Какви точно от нейните качества са имали предвид, тези които са я избрали да ръководи ЕС, освен яростна русофобия? Та тя пред очите ни отиде в ранчото на Тръмп, унижи се и се съгласи на всичко, което ам. президент пожела и с което фактически затрива ЕС, само и само да омилостиви Тръмп (вероятно по заръка на г7) да не оставя ЕС сам срещу Русия в Украйна. И сега тази... жена, за да се хареса на тези. които са я уредили на тази позиция в ЕС, се осмелява да нарича "хищник" руския президент Путин, който на последните избори получи уникалните 87% от гласовете на руските граждани.
    Няма да питам къде беше Урсула, когато укро хунтата избиваше повече от 8 години невинните хора в Донбас...

    16:38 31.08.2025

  • 87 Юнак

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Русуфил хардлайнaр":

    Тия ма бия и ма е 6 аа,ама я барем нги рекох.

    16:39 31.08.2025

  • 88 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 89 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Браво на Урсула!":

    Горд европеец! Само питам с танковете за бременни? Създадени от този гении Урсула!

    16:42 31.08.2025

  • 90 Доктор

    3 2 Отговор
    Корумпирана и зависима куха лейка.

    16:43 31.08.2025

  • 91 Русуфил хардлайнaр

    9 3 Отговор

    До коментар #49 от "Питаме г-жа Урсула какви богатства Запад":

    Тука некви отпaдъци от соца, дето роват по кoфите ми обясняват, че Русия ги е направила богати!!!

    16:45 31.08.2025

  • 92 защо

    2 1 Отговор
    Да ни защитава от какво? От руския газ или от американските мита?
    Уточнявайте ги тези неща. Не ни оставяйте объркани.

    16:47 31.08.2025

  • 93 Никакъв хищник не е

    10 4 Отговор
    старчето Путлер, а дърт, бункерен плъх и имбeцил.

    Коментиран от #103

    16:47 31.08.2025

  • 94 Kaлпазанин

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Лисицата се":

    Не ,лисицата .а вещицата

    16:48 31.08.2025

  • 95 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Да де":

    Освен аз и тримата кретена, това го пишат и едни хора дето това им е работата.
    За какво си мислиш, че ни въоръжават? Да се защитаваме? От кого?
    Нали уж петия член ни пази :)

    16:52 31.08.2025

  • 96 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Хишшнара краддлива хиена уррсулла има ггььонссуурратт да нарича Хората хищници, когато тя самата оккрадде милиарди от вакситее поръчани на каллпак от свързаните фирми и няма не искам няма недей. В каннашла по 20 евракка на браккувана доза или в раменцата на овччиците от 6 месечна възраст до 100+

    16:52 31.08.2025

  • 97 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Слушах въпросното изказване":

    Не го гледах, но ако е така - яко!
    На английски думата "придейтър" не съществува но ако съществуваше щеше да се пише predater и да означава "предшественик".

    От неграмотна акушерка кво да чакаш!

    Коментиран от #99

    16:54 31.08.2025

  • 98 Кьовиши

    0 0 Отговор
    Соросоидно менте. Защо това котумпе в на свобода

    16:58 31.08.2025

  • 99 Русуфил хардлайнaр

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "6135":

    Къде си го учил тоа англески? Да неи плажен англески?

    Коментиран от #102

    17:00 31.08.2025

  • 100 Евролиберасти и вампири

    1 0 Отговор
    Това е изказване на идиот. Никаква дипломация и примерени приказки. Така може да говори някоя акушерка, но не и политик на водеща позиция. Хищните акушерка, която изби сумати и народ от измисления ковид и източи милиарди евро в далавера с ваксини. Безгръбначни управляващи в ЕС загубили човешки облик, но това е нормалния облик на Западна Европа.

    17:01 31.08.2025

  • 101 Павел пенев

    1 0 Отговор
    Ако Путин е хищник,евро съюза са добитък,който ще бъде изяден.

    17:02 31.08.2025

  • 102 Зверовиден соросоид

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Русуфил хардлайнaр":

    Га та тъпках на плажа не квичеше тъй като джендъровиден глъмпероид

    17:04 31.08.2025

  • 103 Зверовиден соросоид

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Никакъв хищник не е":

    Що тогава токова те е страх от него либералушке

    17:05 31.08.2025

  • 104 Брежнев

    0 0 Отговор
    Принудете Путин да приключи войната. Ама като гледам засега санкциите са основно срещу нас от ЕС. Русия продава петрола на Индия, откъдето ЕС го купува на 3 пъти по-висока цена "диверсифицирайки и санкционирайки Газпром".
    Страхотно!

    17:07 31.08.2025

