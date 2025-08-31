Два пожара пламнаха в Благоевградско

Пожар пламна в местност над санданското село Вълково. Това e съобщил кметът на населеното място Антон Ханджийски, цитиран от БТА.
Огънят е много високо в планината. Причините за него не са установени.
Нов пожар е пламнал и на територията на община Струмяни, в Малешевската планина. Огънят е високо в гората, над село Игралище. Екипи на пожарната от Сандански, служители от горските стопанства в района и доброволци са се отправили към пожара.
Трети ден продължават опитите за потушаване на големия горски пожар над село Горно Осеново.
Пожарът е на територията на Национален парк "Рила". В помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи.
Припомняме, че пламна и сметището край пловдивското село Цалапица. Огънят обхвана площ от най-малко 500 кв. м.
