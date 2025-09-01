От първи септември започва Новата църковна година. Празникът се свързва с първия Вселенски събор в Никея през 325г., който уточнява реда на библейските събития, припомня БНР.
Първият празник в църковния календар за новата година е в чест на Симеон Стълпник. Светецът е почитан от народа като покровител на земеделието.
Празникът е установен от Църквата още през четвърти век. Тогава император Константин Велики изкоренил езическите празненства и спрял гоненията срещу християните.
На този ден в храмовете се извършва молебен, по време на който духовниците изпросват Божието благословение за следващата година.
1 Един
07:52 01.09.2025
2 Наблюдател
Любов – най-голямата добродетел („обичай ближния си като себе си“).
Вяра и надежда – доверие в Бога и очакване на Неговата помощ.
Смирение – осъзнаване на собствената слабост и нужда от Божията благодат.
Милосърдие и състрадание – помощ към бедните, болните и страдащите.
Прошка – готовност да простим, както Бог прощава.
Чистота на сърцето – стремеж към честност, праведност и вътрешна свобода от греха.
Справедливост и истина – живот без лъжа, измама и насилие.
Миротворство – търсене на мир и помирение между хората.
08:04 01.09.2025