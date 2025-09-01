Новини
България »
Започва Новата църковна година

Започва Новата църковна година

1 Септември, 2025 07:38, обновена 1 Септември, 2025 08:08 608 2

  • църква-
  • църковна година

Симеон Стълпник е почитан от народа като покровител на земеделието

Започва Новата църковна година - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От първи септември започва Новата църковна година. Празникът се свързва с първия Вселенски събор в Никея през 325г., който уточнява реда на библейските събития, припомня БНР.

Първият празник в църковния календар за новата година е в чест на Симеон Стълпник. Светецът е почитан от народа като покровител на земеделието.

Празникът е установен от Църквата още през четвърти век. Тогава император Константин Велики изкоренил езическите празненства и спрял гоненията срещу християните.

На този ден в храмовете се извършва молебен, по време на който духовниците изпросват Божието благословение за следващата година.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    4 0 Отговор
    Дай Боже да е благодатна.

    07:52 01.09.2025

  • 2 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Православната църква учи вярващите да живеят според Евангелието. Основни ценности са:

    Любов – най-голямата добродетел („обичай ближния си като себе си“).

    Вяра и надежда – доверие в Бога и очакване на Неговата помощ.

    Смирение – осъзнаване на собствената слабост и нужда от Божията благодат.

    Милосърдие и състрадание – помощ към бедните, болните и страдащите.

    Прошка – готовност да простим, както Бог прощава.

    Чистота на сърцето – стремеж към честност, праведност и вътрешна свобода от греха.

    Справедливост и истина – живот без лъжа, измама и насилие.

    Миротворство – търсене на мир и помирение между хората.

    08:04 01.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове