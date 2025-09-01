От първи септември започва Новата църковна година. Празникът се свързва с първия Вселенски събор в Никея през 325г., който уточнява реда на библейските събития, припомня БНР.

Първият празник в църковния календар за новата година е в чест на Симеон Стълпник. Светецът е почитан от народа като покровител на земеделието.

Празникът е установен от Църквата още през четвърти век. Тогава император Константин Велики изкоренил езическите празненства и спрял гоненията срещу християните.

На този ден в храмовете се извършва молебен, по време на който духовниците изпросват Божието благословение за следващата година.