Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в София

12 Август, 2025 22:40 427 4

Скандалът се разрази, след като кметът Делян Георгиев обяви, че строежът се бави

Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Строежът на една църква в София се оказа ябълката на раздора. Скандал заради довършването на храма “Св. Пимен Зографски” в столичния квартал "'Изгрев", като между кмета на района и Софийската Света митрополия прехвърчат обвинения, пише Нова тв.

Спорът започна, след като кметът Делян Георгиев обяви, че строежът се бави, въпреки отпуснатите от Столичната община милион и половина лева. От митрополията пък възприеха това като намек, че задържат неправомерно парите и отговориха, че кметът ги е притискал да наемат конкретна фирма. Къде е истината?

Юридическият съветник на Светата митрополия адвокат Илияна Мавродиева обясни, че митрополията не задържа неоснователно средства.

"За да ги предостави на църковното настоятелство, трябва да има сключен договор за строителство, одобрен от Софийския епархийски съвет, и да подлежи на изпълнение. Говорим за публичен ресурс, който следва да се разходва честно и прозрачно, без да се създават съмнения за злупотреба. Не е натиск да се настоява с поставяне на срокове и условия, митрополията да преведе всички средства, при положение, че предложеният изпълнител е фирмата "Дока строй", за която е установено, че през 2023 г. и 2025 г. е работила основно по поръчки, възложени от район "Изгрев"? Кметът прави внушение, че Софийската митрополия иска да задържи средствата за себе си и саботира процеса по довършването на храма - това не е вярно. Не сме възложили строителството на въпросната фирма, защото предложения от нея договор не защитаваше достатъчно интереса на възложителя", коментира Мавродиева.

От своя страна кметът Делян Георгиев отрече да е оказвал натиск върху митрополията.

"Категорично не е вярно, че е предложена конкретна фирма. Църковното настоятелство е събрало три оферти и тази е най-добра като цена и време. То е поело ангажимента да строи храма. Направени са предложения, които могат да бъдат коригирани или отменени. Аз съм преговарял от името на жителите на "Изгрев" - около 40 000 души. Искам църквата да бъде завършена, защото ние сме единственият район без собствен храм. Митрополията може да смени предложената фирма и да вземе друго решение. Не съм поставил срок, след който да се върнат парите. Те са преведени на митрополията преди 4 месеца. Въпросната фирма е изпълнила два обекта в района, справи се прекрасно, нямаме забележки към нея", заяви Георгиев.

Инж. Борислав Пелов е един от инициаторите на изграждането на храма още от 2015 година: „Ние сме направили грубия строеж. Направили сме електроинсталациите. Куполът е завършен горе, облечен с позлатена ламарина”.

Четири години след началото на строителството храмът вече го има. Олтарът също е изграден.

„Отпред на тези две колони ще легна иконостасът. Той ще бъде изцяло каменен. Амбициозно е догодина за Великден да успеем”, каза Пелов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жони

    1 0 Отговор
    Едни викат тхака, едни викат тхака?

    22:47 12.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    ся ...свинята Пеевска за църква ли е , или като праведен мюсюлманин-за джамия?

    Коментиран от #3

    22:49 12.08.2025

  • 3 Епааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За църква е, защо мюсюлманите не правят курбан с прасета!

    22:51 12.08.2025

  • 4 Каквае фирма,

    0 0 Отговор
    Със сто лева капитал, недостатъчен за регистрацията й, само?! И хоп…, о чудо - 800 хиляди приходи, на следващата година!

    22:53 12.08.2025

