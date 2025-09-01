ИПБ: Държавата мълчи за мащабните промени в Закона за движение по пътищата

Само след 4 дни влизат в сила мащабните промени в Закона за движение по пътищата, за които обществото не е информирано. За това предупреждават от Института за пътна безопасност (ИПБ) в отворено писмо до управляващите и медиите.

До момента беше пропуснато ценно време, в което компетентните институции можеха отговорно да комуникират с обществото и да обяснят съществените промени, касаещи поведението на всички участници в движението. Вместо това, свидетели сме на информационно мълчание, което поражда неразбиране, спекулации и дори опасни тълкувания.

Само част от промените включват:

• 12 изцяло нови члена в закона;

• Изменения или допълнения в над 60 съществуващи члена, като много от тях засягат по няколко алинеи, точки и букви, което подчертава дълбоката преработка на нормативната уредба;

• В § 6 от Допълнителните разпоредби са въведени 12 нови легални дефиниции (т. 76 до т. 87), касаещи ключови понятия.

Създават се нови правила за пешеходците, велосипедистите, водачите на ИЕПС, съществени промени има и за останалите участници в движението.

След приемането на измененията, в публичното пространство се появиха противоречиви и объркващи тълкувания, на които отговорната институция — ДАБДП — не даде реакция. Това мълчание създава риск промените да не бъдат разбрани, възприети или прилагани правилно, което компрометира самата им ефективност.

Европейската практика ясно показва, че при значително по-ограничени промени в ЗДвП се организират целенасочени, навременни и ефективни информационни кампании от специализираните държавни органи. В България подобна кампания до този момент липсва напълно.

През 2024 година агенцията изразходва близо 500 000 лева за медийно отразяване без никаква необходимост. Сега мълчи!!!

Дадени бяха над 200 000 лв. на социологическа агенция, за да изследва това за което те са призвани според устройствен правилник и според закона за пътищата. Сега мълчи!!!

Правилното прилагане на закона изисква не само неговото приемане, но и яснота, разбиране и информираност.