ИПБ: Държавата мълчи за мащабните промени в Закона за движение по пътищата
  Тема: Войната на пътя

ИПБ: Държавата мълчи за мащабните промени в Закона за движение по пътищата

1 Септември, 2025 10:59

Измененията влизат в сила след 4 дни

ИПБ: Държавата мълчи за мащабните промени в Закона за движение по пътищата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Само след 4 дни влизат в сила мащабните промени в Закона за движение по пътищата, за които обществото не е информирано. За това предупреждават от Института за пътна безопасност (ИПБ) в отворено писмо до управляващите и медиите.

До момента беше пропуснато ценно време, в което компетентните институции можеха отговорно да комуникират с обществото и да обяснят съществените промени, касаещи поведението на всички участници в движението. Вместо това, свидетели сме на информационно мълчание, което поражда неразбиране, спекулации и дори опасни тълкувания.

Само част от промените включват:

• 12 изцяло нови члена в закона;

• Изменения или допълнения в над 60 съществуващи члена, като много от тях засягат по няколко алинеи, точки и букви, което подчертава дълбоката преработка на нормативната уредба;

• В § 6 от Допълнителните разпоредби са въведени 12 нови легални дефиниции (т. 76 до т. 87), касаещи ключови понятия.

Създават се нови правила за пешеходците, велосипедистите, водачите на ИЕПС, съществени промени има и за останалите участници в движението.

След приемането на измененията, в публичното пространство се появиха противоречиви и объркващи тълкувания, на които отговорната институция — ДАБДП — не даде реакция. Това мълчание създава риск промените да не бъдат разбрани, възприети или прилагани правилно, което компрометира самата им ефективност.

Европейската практика ясно показва, че при значително по-ограничени промени в ЗДвП се организират целенасочени, навременни и ефективни информационни кампании от специализираните държавни органи. В България подобна кампания до този момент липсва напълно.

През 2024 година агенцията изразходва близо 500 000 лева за медийно отразяване без никаква необходимост. Сега мълчи!!!

Дадени бяха над 200 000 лв. на социологическа агенция, за да изследва това за което те са призвани според устройствен правилник и според закона за пътищата. Сега мълчи!!!

Правилното прилагане на закона изисква не само неговото приемане, но и яснота, разбиране и информираност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    12 3 Отговор
    Това е все едно един глашатай да забие барабана и да обяви, че в толкова и толкова часа ще има масово съвкупление. Неудобно е някакси.

    Коментиран от #6

    11:09 01.09.2025

  • 2 Абе

    34 4 Отговор
    Заети са с теглене на поредния кредит за окрай на и въоръжаване.

    11:11 01.09.2025

  • 3 Дам

    14 0 Отговор
    Никой не е казал че ще те глобяват ако ползваш телефон,по време на пресичане на кръстовището и забавяш трафика

    Коментиран от #12

    11:13 01.09.2025

  • 4 Гражданин

    8 5 Отговор
    Правилата са ясни и отдавна трябваше да са като в белите държави. Тук всеки до последно се прави на дръж ми шапката. Особено колоездачи и тротинеткаджии. Верно какви глашатаи с мегафони на нужни? Да възпитават подрастващите, което е работа на родителите ли?

    Коментиран от #5

    11:15 01.09.2025

  • 5 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    25 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гражданин":

    АБЕ Б00КЛУК КОГА СИ ХОДИЛ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЕ ПИШЕШ ГЛУПОСТИ ... В ГЕРМАНИЯ НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА ПО МАГИСТРАЛИТЕ БЕ Б00КЛУК... И ПО МАЛКО КАТАСТРОФИ ..А ТУК ПЪКНИ ЧЕКМЕДЖЕТАТА НА МУТРАТА СМОТЛ ..

    Коментиран от #28

    11:19 01.09.2025

  • 6 Съвокуплението,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Както си писал, ще е мащабно, направо батално и много ще ни боли!

    11:19 01.09.2025

  • 7 Сзо

    12 0 Отговор
    Държавата не работи за народа си.

    Коментиран от #8

    11:27 01.09.2025

  • 8 Приятелю,

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сзо":

    Държавата е структура, осигуряваща господството на богатите над бедните! Не го забравяй и нямай утопични очаквания!

    11:32 01.09.2025

  • 9 И пак

    16 1 Отговор
    репресиите се стовариха върху най невинните, най изрядните и най послушните, плащащи си за всичко и в срок! А партидата ,,келеш на пътя" и днес съм тук утрев Германия хич не я интересува какви санкции има! Официално е безработна, с четери телка и личен асистент на прабаба си, пракака си и на себе си!

    11:34 01.09.2025

  • 10 замислен

    11 0 Отговор
    Е па вземете ги напише бре хора! какво само "има изменения", вземете ги напишете, хората да се запознаят!

    Коментиран от #19

    11:35 01.09.2025

  • 11 Не чакам държавата.

    4 5 Отговор
    Влязох в Лекс.бг, отворих си ЗДвП и прочетох направените промени. Накратко:
    Раздел XXI. Правила за движение на пешеходците. Членове от 107 до 115. Всеки текст с промяна завършва с "в сила от 07.09.2025 г."
    Раздел XXII. Поведение на водачите към пешеходците. Членове от 116 до 122. Всеки текст с промяна завършва с "в сила от 07.09.2025 г."
    Раздел XVIII. Особени правила за някои участници в движението. Чл. 80, 80А и 81, 83.
    Ако в търсачката въведете "07.09.2025" ще намерите и останалите промени.
    И понеже не чакам държавата запознах с промените съпругата и децата си, обсъдих новите промени с приятелите си. Не очаквайте някой да ви сдъвче информацията и да ви я предложи в забавен вид. Задължението да познаваш закона е лично, също както отговорността по спазването му.

    Коментиран от #26

    11:35 01.09.2025

  • 12 Не чакам държавата.

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дам":

    Никой не е длъжен да ти казва. Законът е публикуван в Държавен вестник и на още 100 места. Сядаш и четеш. Нали имаш средно образование? Прояви малко грамотност.

    Коментиран от #22, #25

    11:39 01.09.2025

  • 13 А обществено осъждане

    5 1 Отговор
    и разяснитебна компания - кога!? Колкото имаше за влизането в НАТО и еврозоната! Дай тук промените, аз няма да се кьоря да ти чета целия закон и да ги издирвам! Докато ги прочетеш и осмислиш, те утре пак се събират на сесия и Тошко Йорданов ще ги промени!

    Коментиран от #16

    11:43 01.09.2025

  • 14 ИВАН

    5 1 Отговор
    Целта е да се дерат кожите на населението, какво ги интересуват хората, нали тия мишки си получават тлъстите заплати.

    11:44 01.09.2025

  • 15 Падащи ябълки и тухли

    5 0 Отговор
    И промени в законите на класическата физика на Нютон готвят в парламента, а също и в квантовата физика, с това засичане на средна и относителна скорост на елементарните частици и ограничение на скоростта на светлината.

    11:45 01.09.2025

  • 16 Не чакам държавата.

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "А обществено осъждане":

    Първо не ми е работа аз да те уча. Може дори да не съм толкова умен, че да го правя.
    Второ показал съм къде и кои са промените. Ако текстът е над интелекта ти виж първото изречение.
    Трето когато промените се обсъждаха в транспортната и правната комисия дебатите се предаваха онлайн. Гласуването в пленарната зала - също. Ако държиш да си индивидуално информиран можеш да се абонираш за тези онлайн ресурси.
    Четвърто - ако не можеш сам потърси помощ от баща си. Той е длъжен да те възпитава и се надявам да го е направил.

    Коментиран от #18

    11:48 01.09.2025

  • 17 изменения и камери

    3 0 Отговор
    нищо за хората . ни за пешеходците , ни за шофьорите , ни за пътищата . ето го резултата : статистиката е същата . такава е от 19г. мрът еднакъв брой . подсъдността е тайна . има съдени . колкото осъдени, толкоз помилвани или освободени изтърпели наказанието или само с условна . това е . пушек , голяма реклама . на терен при нарушителите и рецидивистите са малко катаджиите . намаляха линейките . но камери да има . модернизация .

    11:52 01.09.2025

  • 18 Така може да се разсъждава

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не чакам държавата.":

    само ако целта ти не е да се предотвратят трагедиите по пътищата, а да се тормози българският народ! Точно така се изказа Коци Ангелов, когато забрани вейповете - ,,Мен не ме интересува кой ще упражнява контрола и ефекта от него! Моята работа като депуат е да приемам закони на килограм!" Безотговорни хора сте!

    Коментиран от #21

    12:01 01.09.2025

  • 19 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "замислен":

    АЙДЕ ЗАПОЗНАЙ СЕ ...ИЗМЕНЕНИЯТА КАСАЯТ САМО ЧЕКМЕДЖЕТАТА НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ ДА СА ПЪЛНИ .И ИЗР0-ДИ КАТО ТЕБЕ ДА ГО ВЕЛИЧАЯТ ВМЕСТО ОТДАВНА ДА Е В ЗАТВОРА

    12:07 01.09.2025

  • 20 Разбира се

    4 0 Отговор
    Те така ни набабаниха и еврото!За пияни и дрогирани казаха по родната ФАЛШИВА МЕДИЯ НОВА ТВ;ЩЕ СЕ ОТНЕМЯТ КНИЖКИ,И НОМЕРА +ОТ500 ДО 1500ЛВ ГЛОБА,НО НЕ КАЗАХА НАЙ-ВАЖНОТО,ЧЕ ОТНЕМАТ КОЛИ И ГИ ОЦЕНЯТ НА ПО ВИСОКА ОТ ПАЗАРНАТ ИМ СТОЙНОСТ,КОЯТО ГЛОБА Е АБСОЛЮТНО НЕПРАВОМЕРНА И ДОСТА НАД СУМАТО КОЯТО ТИ ВЗИМА И СЪДА!!!!ПЛУ...ЕЦИ ЕВРОФАШИСТКИ НИЩО СМИСЛЕНО ОТ ВАС ОСВЕН ГРАБЕЖ ОТ БЕДНИТЕ!

    Коментиран от #23

    12:09 01.09.2025

  • 21 Не чакам държавата.

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Така може да се разсъждава":

    Ок, понеже аз разсъждавам така приемам, че целта ми е да тормозя българския народ. Но законът е над мен и над теб. И двамата ще трябва да се съобразяваме. Ако искаш тормозът върху теб и твоето семейство да е по-малък седни и се запознай с новите изисквания. Но ако чакаш някой друг да го направи вместо теб приеми в аванс моите съболезнования.

    Коментиран от #24, #27

    12:11 01.09.2025

  • 22 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не чакам държавата.":

    КАКЪВ ЗАКОН БЕ СЪЪРВУЛ ..ОТ НЕЗАКОННО ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ ЛИ?ВЛАСТТА Е ВЗЕТА С ИЗМАМА ..И СЛЕДВА КАТО В УКРАЙНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

    12:11 01.09.2025

  • 23 Нищо не си разбрал

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Разбира се":

    Ако убиеш човек на пътя след употреба на алкохол или наркотици, при превишена скорост или на пешеходна пътека наказанието ти започва от 10 години затвор. Това е след поправките в Наказателния кодекс, които пък влязоха в сила миналия месец.

    Та какво казваш за таралясника, който ти е толкова скъп?

    12:14 01.09.2025

  • 24 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не чакам държавата.":

    АКЪВ ЗАКОН БЕ СЪЪРВУЛ ..ОТ НЕЗАКОННО ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ ЛИ?ВЛАСТТА Е ВЗЕТА С ИЗМАМА ..И СЛЕДВА КАТО В УКРАЙНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

    12:17 01.09.2025

  • 25 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не чакам държавата.":

    КОЯ ДЪРЖАВА БЕ СМ00ТЛ ..ТАЗИ НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ ЛИ ???С ЧЕКМЕДЖЕТАТА ЕВРАЦИ . ОДИ СЕ ЛЕКУВАЙ
    АКЪВ ЗАКОН БЕ СЪЪРВУЛ ..ОТ НЕЗАКОННО ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ ЛИ?ВЛАСТТА Е ВЗЕТА С ИЗМАМА ..И СЛЕДВА КАТО В УКРАЙНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

    12:19 01.09.2025

  • 28 ЧеЧе

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Ти си боклукът....със сигурност

    12:36 01.09.2025

  • 29 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Пак да гласувате за герп про народ....

    12:41 01.09.2025

