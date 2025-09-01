ИПБ: Държавата мълчи за мащабните промени в Закона за движение по пътищата

Само след 4 дни влизат в сила мащабните промени в Закона за движение по пътищата, за които обществото не е информирано. За това предупреждават от Института за пътна безопасност (ИПБ) в отворено писмо до управляващите и медиите.
До момента беше пропуснато ценно време, в което компетентните институции можеха отговорно да комуникират с обществото и да обяснят съществените промени, касаещи поведението на всички участници в движението. Вместо това, свидетели сме на информационно мълчание, което поражда неразбиране, спекулации и дори опасни тълкувания.
Само част от промените включват:
• 12 изцяло нови члена в закона;
• Изменения или допълнения в над 60 съществуващи члена, като много от тях засягат по няколко алинеи, точки и букви, което подчертава дълбоката преработка на нормативната уредба;
• В § 6 от Допълнителните разпоредби са въведени 12 нови легални дефиниции (т. 76 до т. 87), касаещи ключови понятия.
Създават се нови правила за пешеходците, велосипедистите, водачите на ИЕПС, съществени промени има и за останалите участници в движението.
След приемането на измененията, в публичното пространство се появиха противоречиви и объркващи тълкувания, на които отговорната институция — ДАБДП — не даде реакция. Това мълчание създава риск промените да не бъдат разбрани, възприети или прилагани правилно, което компрометира самата им ефективност.
Европейската практика ясно показва, че при значително по-ограничени промени в ЗДвП се организират целенасочени, навременни и ефективни информационни кампании от специализираните държавни органи. В България подобна кампания до този момент липсва напълно.
През 2024 година агенцията изразходва близо 500 000 лева за медийно отразяване без никаква необходимост. Сега мълчи!!!
Дадени бяха над 200 000 лв. на социологическа агенция, за да изследва това за което те са призвани според устройствен правилник и според закона за пътищата. Сега мълчи!!!
Правилното прилагане на закона изисква не само неговото приемане, но и яснота, разбиране и информираност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #6
11:09 01.09.2025
2 Абе
11:11 01.09.2025
3 Дам
Коментиран от #12
11:13 01.09.2025
4 Гражданин
Коментиран от #5
11:15 01.09.2025
5 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #4 от "Гражданин":АБЕ Б00КЛУК КОГА СИ ХОДИЛ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЕ ПИШЕШ ГЛУПОСТИ ... В ГЕРМАНИЯ НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА ПО МАГИСТРАЛИТЕ БЕ Б00КЛУК... И ПО МАЛКО КАТАСТРОФИ ..А ТУК ПЪКНИ ЧЕКМЕДЖЕТАТА НА МУТРАТА СМОТЛ ..
Коментиран от #28
11:19 01.09.2025
6 Съвокуплението,
До коментар #1 от "Трол":Както си писал, ще е мащабно, направо батално и много ще ни боли!
11:19 01.09.2025
7 Сзо
Коментиран от #8
11:27 01.09.2025
8 Приятелю,
До коментар #7 от "Сзо":Държавата е структура, осигуряваща господството на богатите над бедните! Не го забравяй и нямай утопични очаквания!
11:32 01.09.2025
9 И пак
11:34 01.09.2025
10 замислен
Коментиран от #19
11:35 01.09.2025
11 Не чакам държавата.
Раздел XXI. Правила за движение на пешеходците. Членове от 107 до 115. Всеки текст с промяна завършва с "в сила от 07.09.2025 г."
Раздел XXII. Поведение на водачите към пешеходците. Членове от 116 до 122. Всеки текст с промяна завършва с "в сила от 07.09.2025 г."
Раздел XVIII. Особени правила за някои участници в движението. Чл. 80, 80А и 81, 83.
Ако в търсачката въведете "07.09.2025" ще намерите и останалите промени.
И понеже не чакам държавата запознах с промените съпругата и децата си, обсъдих новите промени с приятелите си. Не очаквайте някой да ви сдъвче информацията и да ви я предложи в забавен вид. Задължението да познаваш закона е лично, също както отговорността по спазването му.
Коментиран от #26
11:35 01.09.2025
12 Не чакам държавата.
До коментар #3 от "Дам":Никой не е длъжен да ти казва. Законът е публикуван в Държавен вестник и на още 100 места. Сядаш и четеш. Нали имаш средно образование? Прояви малко грамотност.
Коментиран от #22, #25
11:39 01.09.2025
13 А обществено осъждане
Коментиран от #16
11:43 01.09.2025
14 ИВАН
11:44 01.09.2025
15 Падащи ябълки и тухли
11:45 01.09.2025
16 Не чакам държавата.
До коментар #13 от "А обществено осъждане":Първо не ми е работа аз да те уча. Може дори да не съм толкова умен, че да го правя.
Второ показал съм къде и кои са промените. Ако текстът е над интелекта ти виж първото изречение.
Трето когато промените се обсъждаха в транспортната и правната комисия дебатите се предаваха онлайн. Гласуването в пленарната зала - също. Ако държиш да си индивидуално информиран можеш да се абонираш за тези онлайн ресурси.
Четвърто - ако не можеш сам потърси помощ от баща си. Той е длъжен да те възпитава и се надявам да го е направил.
Коментиран от #18
11:48 01.09.2025
17 изменения и камери
11:52 01.09.2025
18 Така може да се разсъждава
До коментар #16 от "Не чакам държавата.":само ако целта ти не е да се предотвратят трагедиите по пътищата, а да се тормози българският народ! Точно така се изказа Коци Ангелов, когато забрани вейповете - ,,Мен не ме интересува кой ще упражнява контрола и ефекта от него! Моята работа като депуат е да приемам закони на килограм!" Безотговорни хора сте!
Коментиран от #21
12:01 01.09.2025
19 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #10 от "замислен":АЙДЕ ЗАПОЗНАЙ СЕ ...ИЗМЕНЕНИЯТА КАСАЯТ САМО ЧЕКМЕДЖЕТАТА НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ ДА СА ПЪЛНИ .И ИЗР0-ДИ КАТО ТЕБЕ ДА ГО ВЕЛИЧАЯТ ВМЕСТО ОТДАВНА ДА Е В ЗАТВОРА
12:07 01.09.2025
20 Разбира се
Коментиран от #23
12:09 01.09.2025
21 Не чакам държавата.
До коментар #18 от "Така може да се разсъждава":Ок, понеже аз разсъждавам така приемам, че целта ми е да тормозя българския народ. Но законът е над мен и над теб. И двамата ще трябва да се съобразяваме. Ако искаш тормозът върху теб и твоето семейство да е по-малък седни и се запознай с новите изисквания. Но ако чакаш някой друг да го направи вместо теб приеми в аванс моите съболезнования.
Коментиран от #24, #27
12:11 01.09.2025
22 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #12 от "Не чакам държавата.":КАКЪВ ЗАКОН БЕ СЪЪРВУЛ ..ОТ НЕЗАКОННО ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ ЛИ?ВЛАСТТА Е ВЗЕТА С ИЗМАМА ..И СЛЕДВА КАТО В УКРАЙНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА
12:11 01.09.2025
23 Нищо не си разбрал
До коментар #20 от "Разбира се":Ако убиеш човек на пътя след употреба на алкохол или наркотици, при превишена скорост или на пешеходна пътека наказанието ти започва от 10 години затвор. Това е след поправките в Наказателния кодекс, които пък влязоха в сила миналия месец.
Та какво казваш за таралясника, който ти е толкова скъп?
12:14 01.09.2025
24 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #21 от "Не чакам държавата.":АКЪВ ЗАКОН БЕ СЪЪРВУЛ ..ОТ НЕЗАКОННО ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ ЛИ?ВЛАСТТА Е ВЗЕТА С ИЗМАМА ..И СЛЕДВА КАТО В УКРАЙНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА
12:17 01.09.2025
25 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #12 от "Не чакам държавата.":КОЯ ДЪРЖАВА БЕ СМ00ТЛ ..ТАЗИ НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ ЛИ ???С ЧЕКМЕДЖЕТАТА ЕВРАЦИ . ОДИ СЕ ЛЕКУВАЙ
АКЪВ ЗАКОН БЕ СЪЪРВУЛ ..ОТ НЕЗАКОННО ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ ЛИ?ВЛАСТТА Е ВЗЕТА С ИЗМАМА ..И СЛЕДВА КАТО В УКРАЙНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА
12:19 01.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ЧеЧе
До коментар #5 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Ти си боклукът....със сигурност
12:36 01.09.2025
29 ООрана държава
12:41 01.09.2025