Новини
България »
Калоян Методиев: Да не бичуваме плевенчани, а да им помогнем в безводието

Калоян Методиев: Да не бичуваме плевенчани, а да им помогнем в безводието

1 Септември, 2025 14:21 910 25

  • безводие-
  • суша-
  • плевен-
  • калоян методиев

Плевен е България. България е Плевен. Всички сме в една лодка. Проблемите са общи и свързани

Калоян Методиев: Да не бичуваме плевенчани, а да им помогнем в безводието - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

"Плевенчани допуснаха някои грешки - електорални, късно започнаха протестите. Кой не греши?! Гледам, че последните седмици се надигат гласове срещу тях - постове, коментари, статии. Пълни с обвинения и злорадство: "Гласуват редовно за ГЕРБ, за Чалгаря, хак да им е, да стоят без вода, да се вмирисват, нека им, каквото са надробили, такова да сърбат" и все в тоя дух. Това е жестоко. Не го заслужават.

За това призова Калоян Методиев от "Непокорна България".

Имам претенцията, че първи вдигнах национално темата за бедствието в Плевен това лято. Още преди дори да има протести. Но никога не си позволих да ги обиждам, нападам, обвинявам.

Плевен е България. България е Плевен. Всички сме в една лодка.

Един регион като боледува се отразява на целия организъм. Проблемите са общи и свързани. Виновните трябва да бъдат жестоко наказани. Поименно! А не след първия дъжд да им се прости и махне с ръка. Но и плевенчани не трябва да бъдат бичувани. Сега имат нужда от национална помощ, подкрепа и състрадание."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 13 Отговор
    Само Вова вече може да помогне на плевенчани. Да ходят на Свищов да чакат и посрещат.

    Коментиран от #15, #20

    14:23 01.09.2025

  • 2 Путинеее, памаги

    6 5 Отговор
    Ние в Плевен сме все русофили, да ге!

    14:25 01.09.2025

  • 3 Фибата

    5 6 Отговор
    Тоя бил съобщил? Драпането да се върнеш отново в парламента, особено сред прислужниците на Корнелия, е противно и унизително!

    14:26 01.09.2025

  • 4 УРА,, УРА

    12 1 Отговор
    Това е регион на чалгаря. Сега защо не свали правителството? А за една задръстена Македония направи купища поразии. Купени нещастници и толкоз!

    14:27 01.09.2025

  • 5 демек

    3 1 Отговор
    Да не бичуваме плевенчани
    че пак са гласували за гроб

    а те давят чекмеджетата и да обяват
    нова общ поръчка за безводието

    14:29 01.09.2025

  • 6 немо

    3 4 Отговор
    ти ли ще им помагаш бе мижитурка такава? Яде попарката дълги години при президента, после като те уволниха почна да го плюеш редовно.. Ей такива хрантутници са най отвратителните същества

    14:32 01.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Водопровод, язовир и пречиствстелна станция не се строят със състрадание. Но тоз михлюзин, дето през живота си не е изкарал и лев с честен труд, от де да го знае...

    14:33 01.09.2025

  • 8 Дядо Йоцо

    5 2 Отговор
    Значи наглостта на този Калоян да се показва, като охлюв след дъжд, все едно 15 години е извън властта! Алооо до сега къде беше бе Калояне? На Марс ли. Или докато цуцате, всички сте слепи за проблемите, а като ви врътнат кранчето почвате да проглеждате.

    14:34 01.09.2025

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    3 4 Отговор
    Всеки,който е с Русия го докарва до просия! Неопровержим факт!
    И сега какво излезе,че най-бедната в ЕС държава е Орбанова Унгария!
    На второ място е България, но упорито ще се опита да си възвърне първото, под ръководството на чорапа, тиквата и дебелян…!
    До сега Плевен винаги са избирали отявлен "русофил", подлога на руската мафия. В момента кмет е представите на ГЕРБ, т.е. Борисов, които са служили най вярно на Кремъл.
    Освен, че Борисов възпрепятства разследването на руските диверсии в оръжейните ни заводи той е и този, който постоянно, заедно с Пеевски и Радев обслужват Кремъл. Турски поток, пътната карта, Боташ, Чирен, КТБ, Булгартабак....

    Коментиран от #16

    14:35 01.09.2025

  • 10 Мнение

    1 3 Отговор
    Какво им пречи на плевенчани да си изкопаят кладенци пред блока и да си сложат една ръчна помпа. Както в Канада. Вода газят, жадни ходят.

    Коментиран от #12

    14:39 01.09.2025

  • 11 Пецо

    1 2 Отговор
    Eви ги плевенчани. Заводи за бомби да правим, че по важно за господарите от ЕС па ората да прат от жажда

    Коментиран от #25

    14:40 01.09.2025

  • 12 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Плевен е зарязан на самоизживяване, досущ както беше и Мариупол преди да дойдат братишките и да боядисат панелките в черно.

    14:46 01.09.2025

  • 13 провинциалист

    2 0 Отговор
    "Всички сме в една лодка" - да не би да сме в кюпа?

    14:47 01.09.2025

  • 14 Некой

    3 1 Отговор
    Шефът на ВиК холдинга е ПеПеец, та нищо чудно да е умишлено, за да си направят предизборната кампания.

    14:48 01.09.2025

  • 15 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Още Паисии го е казал:"От що се срамиш да се наречеш Русофилски Трол"?А имената ти са много- И "Честен ционист",и "Последния софиянец",и "1488",и "УСА" и ...когато вършееш Без всякакъв ник!И тук нещата не опират само до БЕЗПОГРЕШНИЯТ МИ Присантиман- ТЕХНИЧЕСКИ НЯМА КАК да си ВИНАГИ под ном.1 във всяка статия,ако не знаеш Предварително Заглавието й...което пък е възможно единствено ако си "Служител" на Сайта.Нейсе - И знам че ще ме изтрият,и пак го пиша!:)

    14:48 01.09.2025

  • 16 провинциалист

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    "Всеки,който е с Русия го докарва до просия! Неопровержим факт!" - ходи го разправяй това в Африка, където бяха със Западна Европа няколко века.

    14:52 01.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Като студент съм онождал три плевенчанки. И трите пъти хванах трипер. В кожно-венеричен диспансер на Медицинска академия се чувствах като у дома си. Изпих една кофа Доксициклин и една цистерна чай от Мечо грозде. От тогава плевенчанка не поглеждам, над Плевен не минавам и със самолет, а за чай от Мечо грозде не искам и да чуя.

    15:04 01.09.2025

  • 18 костовист

    2 2 Отговор
    Ппдл/ЛГБТ/садо-мазо, еее нека малко да ги побичуваме!

    15:06 01.09.2025

  • 19 срам

    4 1 Отговор
    И този се бори за баницата която ще му осигури мафията !!

    15:10 01.09.2025

  • 20 вОва е умалено на Володимир

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ти какво искаш да кажеш. Много дразнеш с това вОва. Нямаш ли чувство за мярка.

    15:20 01.09.2025

  • 21 Дядо Митьо

    2 0 Отговор
    Факти колко ви плащат да бълвате всеки ден статии за тази неосъществена партия??? Поредните с желание да се настанят на държавната трапеза да папат чужди пари. То в селото не ги искат,те за на попа къщата питат....

    15:40 01.09.2025

  • 22 Вальо

    2 0 Отговор
    Ми то като се качиш на метровлакчето по-голямата част от пътуващите са съпричастни с плевенчани, не са се къпали от доста време.

    Коментиран от #23

    15:49 01.09.2025

  • 23 киро

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Вальо":

    Както се казва в един български филм-икономисти...

    15:53 01.09.2025

  • 24 пекаещата zaпалка

    0 0 Отговор
    мога да ги черпя фанта от фонтана

    15:59 01.09.2025

  • 25 шпецо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пецо":

    как е каверната ?

    16:00 01.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове