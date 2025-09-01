Калоян Методиев: Да не бичуваме плевенчани, а да им помогнем в безводието

"Плевенчани допуснаха някои грешки - електорални, късно започнаха протестите. Кой не греши?! Гледам, че последните седмици се надигат гласове срещу тях - постове, коментари, статии. Пълни с обвинения и злорадство: "Гласуват редовно за ГЕРБ, за Чалгаря, хак да им е, да стоят без вода, да се вмирисват, нека им, каквото са надробили, такова да сърбат" и все в тоя дух. Това е жестоко. Не го заслужават.

За това призова Калоян Методиев от "Непокорна България".

Имам претенцията, че първи вдигнах национално темата за бедствието в Плевен това лято. Още преди дори да има протести. Но никога не си позволих да ги обиждам, нападам, обвинявам.

Плевен е България. България е Плевен. Всички сме в една лодка.

Един регион като боледува се отразява на целия организъм. Проблемите са общи и свързани. Виновните трябва да бъдат жестоко наказани. Поименно! А не след първия дъжд да им се прости и махне с ръка. Но и плевенчани не трябва да бъдат бичувани. Сега имат нужда от национална помощ, подкрепа и състрадание."