Калоян Методиев: Да не бичуваме плевенчани, а да им помогнем в безводието

"Плевенчани допуснаха някои грешки - електорални, късно започнаха протестите. Кой не греши?! Гледам, че последните седмици се надигат гласове срещу тях - постове, коментари, статии. Пълни с обвинения и злорадство: "Гласуват редовно за ГЕРБ, за Чалгаря, хак да им е, да стоят без вода, да се вмирисват, нека им, каквото са надробили, такова да сърбат" и все в тоя дух. Това е жестоко. Не го заслужават.
За това призова Калоян Методиев от "Непокорна България".
Имам претенцията, че първи вдигнах национално темата за бедствието в Плевен това лято. Още преди дори да има протести. Но никога не си позволих да ги обиждам, нападам, обвинявам.
Плевен е България. България е Плевен. Всички сме в една лодка.
Един регион като боледува се отразява на целия организъм. Проблемите са общи и свързани. Виновните трябва да бъдат жестоко наказани. Поименно! А не след първия дъжд да им се прости и махне с ръка. Но и плевенчани не трябва да бъдат бичувани. Сега имат нужда от национална помощ, подкрепа и състрадание."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #15, #20
14:23 01.09.2025
2 Путинеее, памаги
14:25 01.09.2025
3 Фибата
14:26 01.09.2025
4 УРА,, УРА
14:27 01.09.2025
5 демек
че пак са гласували за гроб
а те давят чекмеджетата и да обяват
нова общ поръчка за безводието
14:29 01.09.2025
6 немо
14:32 01.09.2025
7 Данко Харсъзина
14:33 01.09.2025
8 Дядо Йоцо
14:34 01.09.2025
9 Възpожденец 🇧🇬
И сега какво излезе,че най-бедната в ЕС държава е Орбанова Унгария!
На второ място е България, но упорито ще се опита да си възвърне първото, под ръководството на чорапа, тиквата и дебелян…!
До сега Плевен винаги са избирали отявлен "русофил", подлога на руската мафия. В момента кмет е представите на ГЕРБ, т.е. Борисов, които са служили най вярно на Кремъл.
Освен, че Борисов възпрепятства разследването на руските диверсии в оръжейните ни заводи той е и този, който постоянно, заедно с Пеевски и Радев обслужват Кремъл. Турски поток, пътната карта, Боташ, Чирен, КТБ, Булгартабак....
Коментиран от #16
14:35 01.09.2025
10 Мнение
Коментиран от #12
14:39 01.09.2025
11 Пецо
Коментиран от #25
14:40 01.09.2025
12 честен ционист
До коментар #10 от "Мнение":Плевен е зарязан на самоизживяване, досущ както беше и Мариупол преди да дойдат братишките и да боядисат панелките в черно.
14:46 01.09.2025
13 провинциалист
14:47 01.09.2025
14 Некой
14:48 01.09.2025
15 оня с коня
До коментар #1 от "честен ционист":Още Паисии го е казал:"От що се срамиш да се наречеш Русофилски Трол"?А имената ти са много- И "Честен ционист",и "Последния софиянец",и "1488",и "УСА" и ...когато вършееш Без всякакъв ник!И тук нещата не опират само до БЕЗПОГРЕШНИЯТ МИ Присантиман- ТЕХНИЧЕСКИ НЯМА КАК да си ВИНАГИ под ном.1 във всяка статия,ако не знаеш Предварително Заглавието й...което пък е възможно единствено ако си "Служител" на Сайта.Нейсе - И знам че ще ме изтрият,и пак го пиша!:)
14:48 01.09.2025
16 провинциалист
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":"Всеки,който е с Русия го докарва до просия! Неопровержим факт!" - ходи го разправяй това в Африка, където бяха със Западна Европа няколко века.
14:52 01.09.2025
17 Данко Харсъзина
15:04 01.09.2025
18 костовист
15:06 01.09.2025
19 срам
15:10 01.09.2025
20 вОва е умалено на Володимир
До коментар #1 от "честен ционист":Ти какво искаш да кажеш. Много дразнеш с това вОва. Нямаш ли чувство за мярка.
15:20 01.09.2025
21 Дядо Митьо
15:40 01.09.2025
22 Вальо
Коментиран от #23
15:49 01.09.2025
23 киро
До коментар #22 от "Вальо":Както се казва в един български филм-икономисти...
15:53 01.09.2025
24 пекаещата zaпалка
15:59 01.09.2025
25 шпецо
До коментар #11 от "Пецо":как е каверната ?
16:00 01.09.2025