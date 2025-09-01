Пожар в Белослав-7 къщи са изгорели

Пожарът, който възникна в един от крайните квартали на Белослав, е локализиран, но все още пожарникарите го потушават предвид силния вятър. Това съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна, цитирани от БТА.

Сигналът е получен около 13:10 часа. Напълно изгорели са седем къщи, пострадали няма.

Огънят е засегнал площ от около 10 декара. На място има осем екипа на пожарната и екипи на полицията.

Предполагаема причина за възникване на стихията е горене на кабели на открито, допълват от БНР.