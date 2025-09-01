Пожар в Белослав-7 къщи са изгорели

Пожарът, който възникна в един от крайните квартали на Белослав, е локализиран, но все още пожарникарите го потушават предвид силния вятър. Това съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна, цитирани от БТА.
Сигналът е получен около 13:10 часа. Напълно изгорели са седем къщи, пострадали няма.
Огънят е засегнал площ от около 10 декара. На място има осем екипа на пожарната и екипи на полицията.
Предполагаема причина за възникване на стихията е горене на кабели на открито, допълват от БНР.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
а къщите дали 7 или 70 са изгоряли на никой не му пука
Коментиран от #8
17:15 01.09.2025
2 10 ама катуна
17:16 01.09.2025
3 ФЕЙК
17:17 01.09.2025
4 Карл Май
17:23 01.09.2025
5 Хасковски каунь
17:25 01.09.2025
6 кафявата чума
17:25 01.09.2025
7 Последния Софиянец
И друго - има съмнения за организирано умишлено деяние...
Знам ли какво се мъти в "мътеницата" им.....
17:29 01.09.2025
8 Още
До коментар #1 от "оня с коня":По-важно е, че няколко си паркирал в тъмно място с възклицанието "оооох"....
17:32 01.09.2025