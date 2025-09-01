Новини
Пожар в Белослав-7 къщи са изгорели

Пожар в Белослав-7 къщи са изгорели

1 Септември, 2025 17:13

Огънят е засегнал площ от около 10 декара. На място има осем екипа на пожарната и екипи на полицията. 

Пожар в Белослав-7 къщи са изгорели - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова

Пожарът, който възникна в един от крайните квартали на Белослав, е локализиран, но все още пожарникарите го потушават предвид силния вятър. Това съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна, цитирани от БТА.
Сигналът е получен около 13:10 часа. Напълно изгорели са седем къщи, пострадали няма.
Огънят е засегнал площ от около 10 декара. На място има осем екипа на пожарната и екипи на полицията.

Предполагаема причина за възникване на стихията е горене на кабели на открито, допълват от БНР.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 3 Отговор
    важното е че има всеки ден БАНАНИ

    а къщите дали 7 или 70 са изгоряли на никой не му пука

    Коментиран от #8

    17:15 01.09.2025

  • 2 10 ама катуна

    5 0 Отговор
    пишете реално

    17:16 01.09.2025

  • 3 ФЕЙК

    6 0 Отговор
    ВНИМАНИЕ: БРАНЕТО НА КАБЕЛИ МОЖЕ ДА ТИ ИЗГОРИ "КЪЩАТА" !!!!!!! Предупреждението е към баш инДЖИЛЕРИТЕ - електротехници!

    17:17 01.09.2025

  • 4 Карл Май

    3 1 Отговор
    На Олф Файър хенд, му е отплеснала ръката докато е пушил лулата на мира с Инчучуна. Сега требва да берат тухли и железо за нови вигвами.

    17:23 01.09.2025

  • 5 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Глааад, голям глад ! Мозъкът, колкото и малък да е ,не функционира

    17:25 01.09.2025

  • 6 кафявата чума

    4 1 Отговор
    мисля, че повечето палежи са от тях

    17:25 01.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Уточнете - "къщи", или коптори, които бледоликите събратя на Късия си мечтаят да им се заменят за апартаменти ?
    И друго - има съмнения за организирано умишлено деяние...
    Знам ли какво се мъти в "мътеницата" им.....

    17:29 01.09.2025

  • 8 Още

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    По-важно е, че няколко си паркирал в тъмно място с възклицанието "оооох"....

    17:32 01.09.2025

